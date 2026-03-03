भारत-कनाडा के बीच महत्वपूर्ण खनिज समझौता भरोसेमंद सप्लाई नेटवर्क बनाने का संकेत
भारत और कनाडा के बीच क्रिटिकल मिनरल्स पैक्ट सप्लाई चेन सिक्योरिटी को मजबूत करता है, स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्यों का समर्थन करता है.
Published : March 3, 2026 at 2:55 PM IST
नई दिल्ली: जैसे-जैसे अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्वों (rare earth elements) के लिए दुनिया भर में प्रतिस्पर्धा तेज होती जा रही है, भारत और कनाडा इन महत्वपूर्ण संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए सहयोग को और गहरा करने की ओर बढ़ रहे हैं.
कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान सोमवार 2 मार्च को महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) के सहयोग पर किया गया समझौता ज्ञापन (MoU) नई दिल्ली की सप्लाई चेन में विविधता लाने और केंद्रित ग्लोबल सोर्स पर अधिक निर्भरता कम करने की कोशिश को दिखाता है, खासकर उन क्षेत्रों में जो उसके ऊर्जा परिवर्तन और औद्योगिक महत्वाकांक्षाओं के लिए जरूरी हैं.
ऐसे समय में जब ग्लोबल सप्लाई चेन पर दबाव है और रणनीतिक संसाधनों तक पहुंच तेजी से हथियार बन रही है, यह समझौता दोनों देशों की सोची-समझी कोशिश का संकेत है ताकि स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भरोसेमंद खनिज भागीदारी हासिल की जा सके.
विदेश मंत्रालय के अनुसार, सोमवार को साइन किया गया MoU भारत और कनाडा के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग है, जिसका उद्देश्य सुरक्षित और मजबूत महत्वपूर्ण खनिज सप्लाई और वैल्यू चेन बनाना है. इसमें दोनों देशों में निवेश को बढ़ावा देना और प्रोजेक्ट्स की पहचान करना शामिल होगा, और महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खोज, खनन, खनिज संवर्धन और कुशल निष्कर्षण के लिए प्रसंस्करण में तकनीकी जानकारी और उत्तम प्रथाओं का लेन-देन आसान बनाना शामिल होगा.
सोमवार को प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद कार्नी के साथ संयुक्त संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, "महत्वपूर्ण खनिज पर आज का MoU लचीले सप्लाई चेन को मजबूत करेगा."
सोमवार की बातचीत के बाद दोनों पक्षों की ओर से जारी संयुक्त बयान के अनुसार, दोनों नेताओं ने "ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र में लंबे समय की, आपसी निवेश साझेदारी को गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया, और दोनों मार्केट में चल रहे प्रोजेक्ट्स की सीमा और उभरते मौकों को पहचाना".
बयान में कहा गया है, "उन्होंने क्रिटिकल मिनरल्स कोऑपरेशन पर एक समझौता ज्ञापन पर साइन करने का भी स्वागत किया, जो मजबूत, सुरक्षित और अलग-अलग तरह के क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन बनाने की उनकी साझा प्रतिबद्धता को दिखाता है."
बयान के मुताबिक, दोनों पक्ष महत्वपूर्ण खनिज और ऊर्जा परिवर्तन की प्रथाओं पर सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए. इसमें भारत की मिनरल स्टॉकपाइलिंग पहल को सुरक्षित करने में मदद करने के लिए सहयोग की संभावना तलाशना, और कनाडाई और भारतीय कंपनियों के लिए मजबूत वाणिज्यिक नतीजों को समर्थन देना शामिल है. साथ ही, वे उत्सर्जन में कमी और तकनीकी हस्तांतरण पर विशेषज्ञता भी साझा करेंगे.
कनाडा महत्वपूर्ण खनिजों के लिए दुनिया के सबसे अधिक संसाधन वाले देशों में से एक है. इसमें लिथियम, निकल, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REEs) के बड़े भंडार हैं. कनाडा फेडरल फंडिंग और क्रिटिकल मिनरल्स स्ट्रैटेजी के जरिये माइनिंग और प्रोसेसिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है.
भारत के लिए, कनाडा के साथ साझेदारी करने से जरूरी इनपुट के लिए अलग-अलग तरह के और भरोसेमंद सप्लाई रूट मिलते हैं. MoU से अपस्ट्रीम रिसोर्स (माइनिंग) और संभावित डाउनस्ट्रीम कैपेसिटी डेवलपमेंट तक पहुंच मिलेगी. इससे दूसरी सप्लाई चेन के लिए भी रास्ता खुलेगा, जिससे ग्लोबल रेयर अर्थ और बैटरी मिनरल मार्केट में चीन की दबदबे वाली जगह पर निर्भरता कम होगी.
बदले में, भारत की बड़ी बाजार मांग – जो इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), नवीकरणीय ऊर्जा और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से हो रही बढ़ोतरी से प्रेरित है – कनाडा को उसके खनन उत्पादों के लिए एक भरोसेमंद लंबे समय का ग्राहक आधार देती है.
बातचीत के बाद नई दिल्ली एक खास मीडिया ब्रीफिंग में, विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) पी कुमारन ने कहा कि महत्वपूर्ण खनिजों पर MoU साइन होने से मजबूत सप्लाई चेन बनाने और स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल में तेजी लाने में मदद मिलेगी. कुमारन ने कहा, "आपने पिछले कुछ महीनों में देखा है कि क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन लिंकेज को हथियार बनाया गया है और फायदे के स्रोत के तौर पर इस्तेमाल किया गया है."
नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए भारत के बड़े टारगेट लिथियम, निकल, कोबाल्ट और रेयर अर्थ जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की लगातार सप्लाई पर निर्भर हैं, जो बैटरी, मैग्नेट और दूसरे पार्ट्स के लिए जरूरी हैं. कनाडा के साथ सहयोग इन इनपुट्स को सुरक्षित करने में मदद करता है और आयात की कमजोरियों को कम कर सकता है.
भारत और कनाडा दोनों ही महत्वपूर्ण खनिजों के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं. द्विपक्षीय समझौतों के जरिये सप्लाई चेन को एक साथ लाने से भू-राजनीतिक झटकों और बाजार के उतार-चढ़ाव के खिलाफ मजबूती मिलती है – जो ग्लोबल ट्रेड और टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिशन में तेजी से जरूरी कारक बनता जा रहा है.
महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग पर MoU से संयुक्त अन्वेषण और माइनिंग प्रोजेक्ट्स, अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग वेंचर्स, और सतत निष्कर्षण और रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी पर साझा शोध के रास्ते खुलते हैं. इससे भारत को महत्वपूर्ण खनिजों के आस-पास मजबूत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र (Industrial Ecosystem) बनाने में मदद मिल सकती है - जिससे मैन्युफैक्चरिंग, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और रक्षा क्षेत्र को फायदा होगा.
चीन कई महत्वपूर्ण खनिज सप्लाई चेन पर हावी है – खासकर रेयर अर्थ्स में – इसलिए कनाडा तक भारत की पहुंच, एक जैसी सोच वाली अर्थव्यवस्थों के बीच एक बड़ी रणनीति से मेल खाती है ताकि ऐसे वैकल्पिक, पारदर्शी सप्लाई नेटवर्क बनाए जा सकें जिन पर जियोपॉलिटिकल कंट्रोल या एक्सपोर्ट पर रोक का कम असर हो.
पिछले महीने भी, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला डा सिल्वा के दौरे के दौरान, भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर अर्थ्स सहयोग पर ऐसे ही एक MoU पर साइन किए थे. यह एक सोची-समझी कोशिश थी ताकि केंद्रित आपूर्ति स्रोत पर निर्भरता कम की जा सके और एक अधिक मजबूत रेयर अर्थ इकोसिस्टम बनाया जा सके.
रणनीतिक मामलों के जानकारी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक इमेजइंडिया के प्रेसिडेंट रोबिंदर सचदेव ने इस बात पर जोर दिया कि महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यह ग्रुप मशीनों, डिफेंस इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल, विंड टर्बाइन, एयरोस्पेस, स्मार्टफोन, लैपटॉप और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPUs) के लिए बहुत जरूरी है. सचदेव ने ईटीवी भारत को बताया, "इसलिए, जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, क्रिटिकल मिनरल्स (महत्वपूर्ण खनिज) और रेयर अर्थ्स की मांग आसमान छू रही है. देश सप्लाई और सप्लायर्स की तलाश में हैं."
उन्होंने कहा कि भारत के पास इनमें से ज्यादा खनिज नहीं हैं. सचदेव ने कहा, "हमारे पास थोरियम है लेकिन हमने इसे निकालने में तेजी नहीं लाई है. हमें इसे एक नेशनल मिशन बनाना चाहिए."
उन्होंने कहा कि भारत सप्लाई चेन में आने की कोशिश कर रहा है लेकिन इसमें समय लगेगा. उन्होंने कहा, "आज इस सेक्टर में चीन की मोनोपॉली एक सच्चाई है."
सचदेव के मुताबिक, कनाडा और ब्राजील के साथ हुए MoU जैसे समझौतों से ऐसे नतीजे मिलने चाहिए जिन्हें मापा जा सके.
कुल मिलाकर, महत्वपूर्ण खनिज में सहयोग पर भारत और कनाडा के बीच MoU रणनीतिक रूप से अहम है क्योंकि यह भारत के स्वच्छ ऊर्जा और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी लक्ष्यों के लिए जरूरी इनपुट सुरक्षित करता है, सप्लाई चेन सुरक्षा और विविधीकरण को बढ़ाता है, पारस्परिक निवेश, तकनीकी सहयोग और औद्योगिक विकास के मौके खोलता है, और एनर्जी, ट्रेड और टेक्नोलॉजी सहयोग सहित एक बड़ी आर्थिक और भू-राजनीति साझेदारी का समर्थन करता है.
यह भी पढ़ें- 'भारत को यूरेनियम देगा कनाडा, 2030 तक 50 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य'