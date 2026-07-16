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भारत-बेल्जियम रणनीतिक वार्ता: भारत के यूरोपीय जुड़ाव में एक नए चरण का प्रतीक

भारत और बेल्जियम रणनीतिक वार्ता सप्लाई चेन को मजबूत करने में ब्रुसेल्स की अहम भूमिका को दिखाती है.

India Belgium strategic dialogue marks a new phase in India's European engagement
जयशंकर ने व्यापार गोलमेज सम्मेलन में भारत-ईयू संबंधों में बढ़ते भरोसे को रेखांकित किया (PTI)
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By Aroonim Bhuyan

Published : July 16, 2026 at 5:19 PM IST

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नई दिल्ली: ब्रसेल्स में बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके बेल्जियम के अपने समकक्ष मैक्सिम प्रेवोट की सह-अध्यक्षता में हुई पहली भारत-बेल्जियम रणनीतिक वार्ता, इस बात का इशारा है कि भारत और यूरोपियन यूनियन (EU) अपने लैंडमार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को लागू करने की ओर बढ़ रहे हैं. ऐसे में नई दिल्ली अपने खास यूरोपीय साझेदारों के साथ जुड़ाव को और गहरा करने के इरादे से आगे बढ़ रहा है.

बढ़ती भौगोलिक अनिश्चितता, टूटी हुई वैश्विक सप्लाई चेन और यूरोप की भरोसेमंद आर्थिक साझेदारों की तलाश के बीच, यह बातचीत बेल्जियम की रणनीतिक अहमियत को दिखाती है. वह इसलिए क्योंकि यह यूरोपियन यूनियन के लिए भारत का प्रवेश द्वार है और सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत निर्माण जैसे उभरते क्षेत्रों में एक जरूरी साझेदार है.

जयशंकर ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा कि, ब्रसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदश मंत्री मैक्सिम प्रेवोट के साथ पहली भारत बेल्जियम रणनीतिक वार्ता की सह-अध्यक्षता की.

उन्होंने कहा, "हाल के सालों में हमारी साझेदारी काफी गहरी हुई है. आज की चर्चाओं में बेल्जियम और यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के रिश्तों की महत्वाकांक्षा दिखी." जयशंकर ने आगे कहा कि, दोनों पक्षों ने राजनीतिक, आर्थिक, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा, गतिशीलता और फार्मास्युटिकल डोमेन सहित अपने सहयोग की समीक्षा की. उन्होंने कहा, "पोर्ट, मैरीटाइम, सेमीकंडक्टर में मौकों के साथ-साथ सप्लाई चेन को जोखिम कम करने के लिए बड़े सहयोग पर भी ध्यान दिया गया." जयशंकर ने कहा, " पश्चिम एशिया समेत वैश्विक विकास पर नजरिए का उपयोगी आदान-प्रदान हुआ."

हालांकि यह बातचीत द्विपक्षीय प्रारूप में है, लेकिन यह भारत-बेल्जियम रिश्तों से कहीं ज्यादा अहमियत रखती है क्योंकि यूरोपियन यूनियन के राजनीतिक, आर्थिक और संस्थागत वास्तुकला में बेल्जियम की एक खास जगह है. यह बैठक बदलते भौगोलिक माहौल को भी दिखाती है, जहां यूरोप बढ़ते अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा, सप्लाई चेन की कमजोरियों, रूस-यूक्रेन विवाद, पश्चिम एशिया में अस्थिरता और आर्थिक सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अपनी रणनीतिक साझेदारी में विविधता लाना चाहता है.

बेल्जियम को अक्सर कई वजहों से यूरोप के लिए भारत का गेटवे (मुख्य द्वार या प्रवेश द्वार) कहा जाता है. ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन और नाटो का हेडक्वार्टर है, जिससे बेल्जियम यूरोपियन नीति निर्माण का केंद्र बन गया है.

एंटवर्प-ब्रुग्स पोर्ट यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है और महाद्वीप के सबसे जरूरी संसाधनों का केंद्र में से एक है. बेल्जियम, यूरोपीय बाजार में आने वाले भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ा वितरण केंद्र है. एंटवर्प डायमंड (हीरे) का वैश्विक केंद्र है, और भारत और बेल्जियम के बीच दुनिया के सबसे बड़े डायमंड ट्रेडिंग (हीरा व्यापार) रिश्तों में से एक है. बेल्जियम फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, उन्नत निर्माण और संसाधनों में एक जरूरी साझेदार के तौर पर उभरा है.

इसलिए, भारत और बेल्जियम के मजबूत रिश्ते स्वाभाविक रूप से यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के बड़े जुड़ाव को मजबूत करते हैं. यह बातचीत रणनीतिक रूप से अहम समय पर हो रही है. भारत और यूरोपियन यूनियन ने टैरिफ, सेवाओं, डिजिटल ट्रेड, निवेश संरक्षण, सरकारी खरीद और स्थिरता मानक को कवर करने वाली सालों की मुश्किल बातचीत के बाद इस साल की शुरुआत में इंडिया-ईय़ू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत पूरी की.

हालांकि बड़ी बातचीत पूरी हो चुकी है, लेकिन इसे सफलतापूर्वक लागू करना ईयू के मुख्य सदस्य देशों के साथ सहयोग पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगा. बेल्जियम, यूरोपियन यूनियन के सबसे असरदार ट्रेडिंग देशों में से एक और एक बड़ा संसाधनों का केंद्र होने के नाते, समझौते के लागू होने के बाद व्यापार प्रवाह को आसान बनाने में अहम भूमिका निभाएगा.

जयशंकर की बातों की सबसे जरूरी बातों में से एक सप्लाई चेन को जोखिम कम करने पर जोर देना था. यह वैश्विक आर्थिक रणनीति में एक बड़े बदलाव को दिखाता है. कोरोना ( COVID-19) महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध और चीन के साथ बढ़ते भू-राजनैतिक तनाव के बाद, कई पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं ने एक ही विनिर्माण आधार पर बहुत ज्यादा निर्भरता से जुड़े जोखिमों को पहचाना है.

यूरोपियन यूनियन की आर्थिक सुरक्षा रणनीति भी इसी तरह सप्लाई चेन में विविधता लाने, रणनीतिक निर्भरता कम करने, मज़बूत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और जरूरी प्रौद्योगिकी और कच्चे माल तक पहुंच सुरक्षित करने की कोशिश करती है.

इस कोशिश में भारत यूरोप के पसंदीदा साझेदार में से एक के रूप में उभरा है. बातचीत से पता चलता है कि बेल्जियम भारतीय उत्पादन को यूरोपीय वैल्यू चेन से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण बिंदू बन सकता है.

जयशंकर का सेमीकंडक्टर का साफ जिक्र खास तौर पर ध्यान देने लायक है. भारत ने फैब्रिकेशन, पैकेजिंग और डिज़ाइन क्षमताओं को डेवलप करने के मकसद से एक बड़ा सेमीकंडक्टर उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया है. बेल्जियम दुनिया भर में मशहूर अंतर-विश्वविद्यालय माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स केंद्र (imec) का घर है, जो दुनिया के अग्रणी सेमीकंडक्टर अनुसंधान और नवाचार केंद्र में से एक है.

भारत-बेल्जियम के करीबी सहयोग में सेमीकंडक्टर रिसर्च, चिप डिजाइन, एडवांस्ड पैकेजिंग, टैलेंट डेवलपमेंट, सप्लाई चेन रेजिलिएंस और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप शामिल हो सकती हैं. इस तरह का सहयोग जापान, अमेरिका, सिंगापुर और ईयू जैसे देशों के साथ भारत की बड़ी सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप को पूरा करता है. जैसा कि विदेश मंत्री ने बताया, बातचीत के दौरान पोर्ट और समुद्री सहयोग पर खास तौर पर बात हुई. कमर्शियल शिपिंग के अलावा इसका रणनीतिक महत्व भी है.

बेल्जियम का एंटवर्प-ब्रुगेस पोर्ट यूरोप के सबसे बड़े संसाधनों के केंद्र में से एक है, जबकि भारत सागरमाला के जरिए पोर्ट को मॉडर्न बनाने और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी बढ़ाने में भारी निवेश कर रहा है. संभावित सहयोग में स्मार्ट पोर्ट, ग्रीन शिपिंग, लॉजिस्टिक्स डिजिटाइजेशन, मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट मैनेजमेंट और हाइड्रोजन-बेस्ड मैरीटाइम फ्यूल शामिल हैं.

ऐसा सहयोग भारत की ग्लोबल लॉजिस्टिक्स हब बनने की इच्छा के साथ मेल खाता है, साथ ही यूरोप की मैरीटाइम सप्लाई चेन में विविधीकरण का भी समर्थन करता है. रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण हुई रुकावटों के बाद ऊर्जा सुरक्षा यूरोप के लिए एक बड़ी चिंता बन गई है. बेल्जियम ने ऑफशोर विंड, हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर और क्लीन टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता दी है.

भारत एक ही समय में ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर हार्नेसिंग, बैटरी स्टोरेज और रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन में से एक को आगे बढ़ा रहा है. करीबी सहयोग से ग्रीन टेक्नोलॉजी में निवेश बढ़ सकता है और दोनों पक्षों के जलवायु लक्ष्यों को समर्थन मिल सकता है.

हालांकि भारत-बेल्जियम के रक्षा संबंध पारंपरिक रूप से मामूली रहे हैं, लेकिन बातचीत में रक्षा को शामिल करना यूरोप के बदलते सुरक्षा नजरिए को दिखाता है. यूरोपियन देश हिंद-प्रशांत लोकतंत्र के साथ मजबूत सुरक्षा साझेदार बनाने के लिए NATO से आगे देख रहे हैं.

संभावित क्षेत्र में रक्षा औद्योगिक सहयोग , दोहरे उपयोग वाली तकनीक, साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और रक्षा नवाचार शामिल हैं. यह फ्रांस, जर्मनी, इटली और कई दूसरे यूरोपियन देशों के साथ भारत की बढ़ती रक्षा साझेदारी को भी पूरा करता है.

बातचीत के दौरान गतिशीलता पर जोर कुशल पेशेवरों की बढ़ती यूरोपियन डिमांड को दिखाता है. भारत आईटी पेशेवरों, इंजीनियर, हेल्थकेयर वर्कर, शोधकर्ताओं और छात्रों का एक जरूरी स्रोत बन गया है. बेहतर गतिशीलता गतिशीलता व्यवस्था सेवा व्यापार और ज्ञान साझेदारी को आसान बनाकर FTA को लागू करने में मदद कर सकते हैं.

जयशंकर ने पश्चिम एशिया में विकास पर हुई चर्चाओं पर भी ध्यान दिया. यह भारत और यूरोप दोनों के लिए इस क्षेत्र की बढ़ती अहमियत को दिखाता है. साझा चिंताओं में समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति, क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवाद और मानव संकट शामिल हैं.

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज के प्रोफेसर गुलशन सचदेवा के मुताबिक, भले ही यह एक छोटा देश है, लेकिन भारत के साथ बेल्जियम के ट्रेड और आर्थिक संबंध अहम रहे हैं.

विदेश मंत्रालय के बताए गए आंकड़ों के मुताबिक, 2025-26 में भारत-बेल्जियम का आपसी व्यापार 10.92 बिलियन डालर था. भारत के बड़े निर्यात में कीमती धातुएं और पत्थर, केमिकल और बेस मेटल शामिल हैं, जबकि मुख्य आयात कीमती धातुएं और पत्थर, बेस मेटल, केमिकल, टेक्सटाइल और मशीनरी हैं. डायमंड का व्यापार आपसी व्यापार का एक अहम हिस्सा है.

सचदेवा ने ईटीवी भारत को बताया, "बेल्जियम दुनिया की डायमंड कैपिटल भी है." “बहुत सारे भारतीयों, खासकर गुजरात के लोगों की बेल्जियम के एंटवर्प में कंपनियां हैं और वे वहां बस गए हैं. पहले, एंटवर्प में यहूदी दुकानदारों का दबदबा था. लेकिन अब, पिछले 10 से 15 सालों में, भारतीय व्यापारी भी वहां जाकर बस गए हैं."

अप्रैल 2000 से जून 2025 के दौरान बेल्जियम से भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) 4.045 बिलियन डालर था, जिससे वह देश भारत के एफडीआई में 18वां सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया. भारत में लगभग 175 बेल्जियम कंपनियां काम करती हैं, जबकि कई भारतीय कंपनियों, खासकर आईटी और सॉफ्टवेयर में, ने बेल्जियम और यूरोपियन दोनों मार्केट में सेवा देने के लिए बेल्जियम में अपनी मौजूदगी बनाई है.

सचदेवा ने कहा कि ईयू और NATO के मुख्यालय के मेजबान के रूप में, बेल्जियम यूरोप में एक जरूरी केंद्र है. उन्होंने कहा कि, बेल्जियम में रक्षा उद्योग भी काफी अच्छी है, खासकर रिवॉल्वर....मैं कहूंगा, ईयू स्तर पर और यूरोपियन स्तर पर भी हो रही सभी बातचीत का बहुत जरूरी हिस्सा बन रहे हैं." इस बारे में, उन्होंने रेडीनेस 2030 (पहले रीआर्म यूरोप प्लान) का जिक्र किया, जो ईयू की एक बड़ी रणनीतिक पहल है जिसका मकसद 2030 तक रक्षा खर्च के लिए 800 बिलियन यूरो तक जुटाना है.

सचदेवा ने कहा, "यूरोपीय रक्षा उद्योग में एक बड़ा बदलाव हो रहा है. ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन देशों पर अपने बजट का 5 प्रतिशत रक्षा पर खर्च करने के लिए दबाव डाल रहे हैं." रक्षा व्यापार और निवेश के अलावा, उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय देशों के बीच सहयोग के मुख्य हिस्से में प्रौद्योगिकी और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन भी शामिल है.

उन्होंने आगे कहा कि इसी संदर्भ में भारत-बेल्जियम रणनीतिक वार्ता का महत्व है. भू-राजनीतिक विखंडन, तकनीकी प्रतियोगिता और ग्लोबल सप्लाई चेन के पुनर्गठन के दौर में, यह वार्ता भारत और यूरोप के बीच बढ़ते प्रयास को दिखाता है. यूरोपियन यूनियन के अंदर अपनी संस्थागत अहमियत और रसद, प्रौद्योगिकी और व्यापार में अपनी ताकत की वजह से, बेल्जियम, इंडिया-ईयू रणनीतिक साझेदारी को ठोस नतीजों में बदलने में भारत के सबसे अहम साझेदारों में से एक के तौर पर काम करने के लिए अच्छी स्थिति में है.

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