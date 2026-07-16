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भारत-बेल्जियम रणनीतिक वार्ता: भारत के यूरोपीय जुड़ाव में एक नए चरण का प्रतीक

नई दिल्ली: ब्रसेल्स में बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके बेल्जियम के अपने समकक्ष मैक्सिम प्रेवोट की सह-अध्यक्षता में हुई पहली भारत-बेल्जियम रणनीतिक वार्ता, इस बात का इशारा है कि भारत और यूरोपियन यूनियन (EU) अपने लैंडमार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को लागू करने की ओर बढ़ रहे हैं. ऐसे में नई दिल्ली अपने खास यूरोपीय साझेदारों के साथ जुड़ाव को और गहरा करने के इरादे से आगे बढ़ रहा है.

बढ़ती भौगोलिक अनिश्चितता, टूटी हुई वैश्विक सप्लाई चेन और यूरोप की भरोसेमंद आर्थिक साझेदारों की तलाश के बीच, यह बातचीत बेल्जियम की रणनीतिक अहमियत को दिखाती है. वह इसलिए क्योंकि यह यूरोपियन यूनियन के लिए भारत का प्रवेश द्वार है और सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत निर्माण जैसे उभरते क्षेत्रों में एक जरूरी साझेदार है.

जयशंकर ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा कि, ब्रसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदश मंत्री मैक्सिम प्रेवोट के साथ पहली भारत बेल्जियम रणनीतिक वार्ता की सह-अध्यक्षता की.

उन्होंने कहा, "हाल के सालों में हमारी साझेदारी काफी गहरी हुई है. आज की चर्चाओं में बेल्जियम और यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के रिश्तों की महत्वाकांक्षा दिखी." जयशंकर ने आगे कहा कि, दोनों पक्षों ने राजनीतिक, आर्थिक, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा, गतिशीलता और फार्मास्युटिकल डोमेन सहित अपने सहयोग की समीक्षा की. उन्होंने कहा, "पोर्ट, मैरीटाइम, सेमीकंडक्टर में मौकों के साथ-साथ सप्लाई चेन को जोखिम कम करने के लिए बड़े सहयोग पर भी ध्यान दिया गया." जयशंकर ने कहा, " पश्चिम एशिया समेत वैश्विक विकास पर नजरिए का उपयोगी आदान-प्रदान हुआ."

हालांकि यह बातचीत द्विपक्षीय प्रारूप में है, लेकिन यह भारत-बेल्जियम रिश्तों से कहीं ज्यादा अहमियत रखती है क्योंकि यूरोपियन यूनियन के राजनीतिक, आर्थिक और संस्थागत वास्तुकला में बेल्जियम की एक खास जगह है. यह बैठक बदलते भौगोलिक माहौल को भी दिखाती है, जहां यूरोप बढ़ते अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा, सप्लाई चेन की कमजोरियों, रूस-यूक्रेन विवाद, पश्चिम एशिया में अस्थिरता और आर्थिक सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अपनी रणनीतिक साझेदारी में विविधता लाना चाहता है.

बेल्जियम को अक्सर कई वजहों से यूरोप के लिए भारत का गेटवे (मुख्य द्वार या प्रवेश द्वार) कहा जाता है. ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन और नाटो का हेडक्वार्टर है, जिससे बेल्जियम यूरोपियन नीति निर्माण का केंद्र बन गया है.

एंटवर्प-ब्रुग्स पोर्ट यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है और महाद्वीप के सबसे जरूरी संसाधनों का केंद्र में से एक है. बेल्जियम, यूरोपीय बाजार में आने वाले भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ा वितरण केंद्र है. एंटवर्प डायमंड (हीरे) का वैश्विक केंद्र है, और भारत और बेल्जियम के बीच दुनिया के सबसे बड़े डायमंड ट्रेडिंग (हीरा व्यापार) रिश्तों में से एक है. बेल्जियम फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, उन्नत निर्माण और संसाधनों में एक जरूरी साझेदार के तौर पर उभरा है.

इसलिए, भारत और बेल्जियम के मजबूत रिश्ते स्वाभाविक रूप से यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के बड़े जुड़ाव को मजबूत करते हैं. यह बातचीत रणनीतिक रूप से अहम समय पर हो रही है. भारत और यूरोपियन यूनियन ने टैरिफ, सेवाओं, डिजिटल ट्रेड, निवेश संरक्षण, सरकारी खरीद और स्थिरता मानक को कवर करने वाली सालों की मुश्किल बातचीत के बाद इस साल की शुरुआत में इंडिया-ईय़ू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत पूरी की.

हालांकि बड़ी बातचीत पूरी हो चुकी है, लेकिन इसे सफलतापूर्वक लागू करना ईयू के मुख्य सदस्य देशों के साथ सहयोग पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगा. बेल्जियम, यूरोपियन यूनियन के सबसे असरदार ट्रेडिंग देशों में से एक और एक बड़ा संसाधनों का केंद्र होने के नाते, समझौते के लागू होने के बाद व्यापार प्रवाह को आसान बनाने में अहम भूमिका निभाएगा.

जयशंकर की बातों की सबसे जरूरी बातों में से एक सप्लाई चेन को जोखिम कम करने पर जोर देना था. यह वैश्विक आर्थिक रणनीति में एक बड़े बदलाव को दिखाता है. कोरोना ( COVID-19) महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध और चीन के साथ बढ़ते भू-राजनैतिक तनाव के बाद, कई पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं ने एक ही विनिर्माण आधार पर बहुत ज्यादा निर्भरता से जुड़े जोखिमों को पहचाना है.

यूरोपियन यूनियन की आर्थिक सुरक्षा रणनीति भी इसी तरह सप्लाई चेन में विविधता लाने, रणनीतिक निर्भरता कम करने, मज़बूत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और जरूरी प्रौद्योगिकी और कच्चे माल तक पहुंच सुरक्षित करने की कोशिश करती है.

इस कोशिश में भारत यूरोप के पसंदीदा साझेदार में से एक के रूप में उभरा है. बातचीत से पता चलता है कि बेल्जियम भारतीय उत्पादन को यूरोपीय वैल्यू चेन से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण बिंदू बन सकता है.

जयशंकर का सेमीकंडक्टर का साफ जिक्र खास तौर पर ध्यान देने लायक है. भारत ने फैब्रिकेशन, पैकेजिंग और डिज़ाइन क्षमताओं को डेवलप करने के मकसद से एक बड़ा सेमीकंडक्टर उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया है. बेल्जियम दुनिया भर में मशहूर अंतर-विश्वविद्यालय माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स केंद्र (imec) का घर है, जो दुनिया के अग्रणी सेमीकंडक्टर अनुसंधान और नवाचार केंद्र में से एक है.

भारत-बेल्जियम के करीबी सहयोग में सेमीकंडक्टर रिसर्च, चिप डिजाइन, एडवांस्ड पैकेजिंग, टैलेंट डेवलपमेंट, सप्लाई चेन रेजिलिएंस और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप शामिल हो सकती हैं. इस तरह का सहयोग जापान, अमेरिका, सिंगापुर और ईयू जैसे देशों के साथ भारत की बड़ी सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप को पूरा करता है. जैसा कि विदेश मंत्री ने बताया, बातचीत के दौरान पोर्ट और समुद्री सहयोग पर खास तौर पर बात हुई. कमर्शियल शिपिंग के अलावा इसका रणनीतिक महत्व भी है.

बेल्जियम का एंटवर्प-ब्रुगेस पोर्ट यूरोप के सबसे बड़े संसाधनों के केंद्र में से एक है, जबकि भारत सागरमाला के जरिए पोर्ट को मॉडर्न बनाने और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी बढ़ाने में भारी निवेश कर रहा है. संभावित सहयोग में स्मार्ट पोर्ट, ग्रीन शिपिंग, लॉजिस्टिक्स डिजिटाइजेशन, मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट मैनेजमेंट और हाइड्रोजन-बेस्ड मैरीटाइम फ्यूल शामिल हैं.