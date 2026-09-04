भारत-बेल्जियम रक्षा साझेदारी: जानिए क्यों बदलती वैश्विक सुरक्षा के बीच यह संबंध हो गए बेहद खास
भारत के साथ बेल्जियम का बढ़ता रक्षा सहयोग भारत-यूरोप संबंधों में आर्थिक साझेदारी से लेकर रणनीतिक सुरक्षा सहयोग तक के व्यापक बदलाव को दर्शाता है.
Published : September 4, 2026 at 5:04 PM IST
नई दिल्ली: भारत और बेल्जियम के बीच बढ़ता रक्षा सहयोग, भारत-यूरोपियन यूनियन (EU) सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप के दम पर भारत-यूरोपियन रिश्तों में एक बड़े स्ट्रेटेजिक बदलाव का हिस्सा है.
युक्रेन में जारी युद्ध के बीच यूरोप जहां अपनी रक्षा जरूरतों का नए सिरे से आकलन कर रहा है, वहीं भारत रक्षा तकनीक, निर्माण और समुद्री सुरक्षा के लिए यूरोपीय देशों के साथ मजबूत साझेदारी की तलाश में है. ऐसे में एक अधिक विविधतापूर्ण और मजबूत भारत-यूरोप सुरक्षा ढांचे के निर्माण में बेल्जियम एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में उभर रहा है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बेल्जियम के समकक्ष बार्ट डी वेवर के बीच द्विपक्षीय शिखर बैठक से पहले, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेल्जियम के रक्षा और विदेश व्यापार मंत्री थियो फ्रेंकेन के साथ अलग से बातचीत की. रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, सिंह और फ्रेंकेन के बीच हुई इस बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा और औद्योगिक सहयोग के पूरे दायरे की समीक्षा की.
मंत्रालय ने कहा, "दोनों मंत्री रक्षा सहयोग संवाद, उच्च स्तरीय यात्राओं, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार पर सहमत हुए हैं." बयान में आगे कहा गया, "दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा की और इंडो-पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा सहयोग की आवश्यकता को स्वीकार किया. उन्होंने इस बात को दोहराया कि भारत और बेल्जियम की साझेदारी आपसी विश्वास और सम्मान के साझा मूल्यों पर टिकी हुई है."
🔰Raksha Mantri Rajnath Singh (@rajnathsingh) holds bilateral talks with Belgium’s Defence Minister in New Delhi— PIB India (@PIB_India) September 3, 2026
🔰Both sides agree to expand ties through defence cooperation dialogue, high-level visits, training & capacity building
🔰Both leaders also discussed issues of… pic.twitter.com/SLOThPJ8mH
द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के बाद डी वेवर के साथ एक संयुक्त मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा, "आज, हम दोनों देशों के बीच सैन्य आदान-प्रदान और प्रशिक्षण सहयोग को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं. हमारी सरकारों और रक्षा उद्योगों के बीच हुए समझौतों से रक्षा क्षेत्र में को-डेवलपमेंट और सह-उत्पादन के नए अवसर खुलेंगे. हम अपराध से निपटने में अपनी एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने और सहयोग को भी और मजबूत करेंगे."
शिखर बैठक के बाद, दोनों पक्षों ने रक्षा सहयोग पर एक आशय पत्र और बेल्जियन सुरक्षा और रक्षा उद्योग तथा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए.
दोनों पक्षों द्वारा जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार, दोनों प्रधानमंत्रियों ने दोनों रक्षा मंत्रालयों के बीच लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत किया. यह समझौता नियमित आदान-प्रदान, सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत, शिक्षा और प्रशिक्षण, अनुसंधान सहयोग और रक्षा-औद्योगिक साझेदारी के लिए एक ढांचा तैयार करता है.
बयान में कहा गया, "उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह समझौता मार्च 2025 में भारत और बेल्जियम के रक्षा मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को संस्थागत और मजबूत बनाने के लिए बनी सहमति पर आधारित है. दोनों नेताओं ने समुद्री सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, शिक्षा व सैन्य आदान-प्रदान और इंडो-पैसिफिक में सहयोग पर दोनों रक्षा प्रतिष्ठानों के बीच लगातार गहरे होते संबंधों का स्वागत किया." बयान के अनुसार, दोनों पक्ष एक-दूसरे के दूतावासों में डिफेंस अटैचे (रक्षा दूत) तैनात करने पर भी सहमत हुए हैं.
भारत-बेल्जियम संबंध पारंपरिक रूप से व्यापार, निवेश, हीरे, तकनीक, फार्मास्यूटिकल्स और लोगों के आपसी संपर्कों से संचालित होते रहे हैं.
बेल्जियम 1947 में स्वतंत्र भारत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय देशों में से एक था, और दोनों देश लोकतंत्र, बहुलवाद, संघवाद, कानून के शासन और बहुपक्षवाद के प्रति एक साझा प्रतिबद्धता रखते हैं. हालांकि, लंबे समय तक रक्षा सहयोग इस रिश्ते का एक बहुत ही छोटा और सीमित हिस्सा था. लेकिन अब यह बहुत तेजी से बदल रहा है. यह बदलाव दो समानांतर घटनाक्रमों को दर्शाता है.
पहला, भारत उन्नत तकनीकों में अपनी रक्षा-औद्योगिक साझेदारियों का दायरा बढ़ाने और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, ताकि सैन्य उपकरणों के लिए किसी एक स्रोत पर अत्यधिक निर्भरता को कम किया जा सके. दूसरा, यूरोप में बढ़ती सैन्य तैयारियों के बीच, बेल्जियम अपने रक्षा-औद्योगिक आधार को मजबूत करने और अपनी कंपनियों को यूरोपीय और अंतरराष्ट्रीय रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं से अधिक गहराई से जोड़ने की कोशिश कर रहा है.
ये दोनों दृष्टिकोण एक-दूसरे के पूरक हैं. भारत के पास एक बड़ा रक्षा बाजार, बेहतरीन इंजीनियरिंग क्षमताएं, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और लगातार बड़ा होता घरेलू रक्षा इकोसिस्टम है. दूसरी ओर, बेल्जियम भले ही आकार में छोटा है, लेकिन उसके पास खास तकनीकी और औद्योगिक क्षमताएं हैं, जिन्हें बड़े अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों और सप्लाई चेन से जोड़ा जा सकता है.
बेल्जियम का रक्षा विभाग खुद अपनी घरेलू कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय भागीदारों से जोड़ने पर काफी जोर दे रहा है. विशेष रूप से ड्रोन, काउंटर-ड्रोन सिस्टम, समुद्री सुरक्षा, उन्नत एयरोस्पेस सामग्री, स्वायत्त प्रणालियों, फोटोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सुरक्षित संचार जैसे क्षेत्रों में.
इस नए चरण को मजबूती देने वाला सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम जनवरी 2026 में हस्ताक्षरित भारत-यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी है. यह समझौता सुरक्षा और रक्षा पर भारत-ईयू सहयोग के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करता है. इसके तहत समुद्री सुरक्षा, साइबर मुद्दे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और उभरती प्रौद्योगिकियां, हाइब्रिड खतरे, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला, अंतरिक्ष सुरक्षा, रक्षा-उद्योग सहयोग, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है.
इस साझेदारी के बाद मार्च 2026 में नई दिल्ली में पहली भारत-ईयू सुरक्षा और रक्षा वार्ता आयोजित की गई. इसमें दोनों पक्षों ने यूक्रेन में जारी युद्ध, पश्चिम एशिया व ईरान के घटनाक्रमों और इंडो-पैसिफिक की स्थितियों पर अपने-अपने आकलन साझा किए. इसके साथ ही दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग को और गहरा करने के लिए समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोध, साइबर, अप्रसार और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों की पहचान की.
इंडो-पैसिफिक दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों के पीछे एक बड़े कारण के रूप में उभर रहा है.
बेल्जियम के पास फ्रांस या नीदरलैंड जैसी बड़ी नौसैनिक ताकत नहीं है, लेकिन एक समुद्री व्यापारिक देश होने के नाते वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा में उसका सीधा हित है. दूसरी ओर, भारत हिंद महासागर और व्यापक इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को अपनी सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानता है.
समुद्री व्यापार मार्गों में रुकावट, वाणिज्यिक जहाजों पर हमले, समुद्री डकैती, आतंकवाद, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और महत्वपूर्ण समुद्री बुनियादी ढांचे की कमजोरियों ने यह दिखा दिया है कि कैसे एक क्षेत्र की अस्थिरता दूसरे क्षेत्र को बहुत तेजी से प्रभावित कर सकती है.
इसलिए, राजनाथ सिंह और थियो फ्रेंकेन द्वारा इंडो-पैसिफिक में समुद्री-सुरक्षा सहयोग का जिक्र करना महज एक द्विपक्षीय नौसैनिक संबंध से कहीं अधिक महत्व रखता है. यह संभावित रूप से भारत की नौसैनिक क्षमताओं को नौवहन की स्वतंत्रता बनाए रखने, समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने और महत्वपूर्ण समुद्री बुनियादी ढांचे की रक्षा करने के यूरोपीय प्रयासों से जोड़ता है.
बेल्जियम के लिए, भारत के साथ करीबी जुड़ाव बड़ी यूरोपीय शक्तियों की तरह भारी सैन्य उपस्थिति का मुकाबला करने की कोशिश किए बिना, यूरोपीय और द्विपक्षीय ढांचों के माध्यम से इंडो-पैसिफिक में अपनी पहचान बढ़ाने का एक जरिया भी बनता है.
यूक्रेन युद्ध ने रक्षा उत्पादन को लेकर यूरोपीय देशों की सोच को पूरी तरह से बदल दिया है.
इस युद्ध ने गोला-बारूद के स्टॉक, अचानक औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने की क्षमता, ड्रोन, काउंटर-ड्रोन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सुरक्षित संचार, लॉजिस्टिक्स और मजबूत सप्लाई चेन के महत्व को साबित कर दिया है. बेल्जियम के रक्षा और विदेश व्यापार मंत्री थियो फ्रेंकेन की वेबसाइट पर की गई एक पोस्ट के अनुसार, बेल्जियम ने इस बात पर जोर दिया है कि सैन्य ताकत और दुश्मनों को रोकने के लिए तकनीकी नवाचार और औद्योगिक क्षमता बेहद जरूरी हैं.
रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ और नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक 'इमेजिंडिया' के अध्यक्ष रॉबिंदर सचदेव के मुताबिक, दोनों देशों के दूतावासों में डिफेंस अटैचे तैनात करने का फैसला ही यह दिखाता है कि दोनों देश रक्षा सहयोग में एक मजबूत संस्थागत ढांचा स्थापित कर रहे हैं.
सचदेव ने ईटीवी भारत से कहा, "बेल्जियम भले ही एक छोटा देश है, लेकिन रक्षा क्षेत्र में उसके पास बेहतरीन तकनीक है. चूंकि बेल्जियम का घरेलू बाजार छोटा है, इसलिए वहां की कंपनियों को बाहर बड़े बाजारों की जरूरत है और भारत एक बहुत बड़ा बाजार है."
सचदेव ने फ्रेंकेन के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि एक मजबूत भारतीय रक्षा क्षेत्र दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में अधिक स्थिरता लाने में मददगार हो सकता है, जो बेल्जियम की अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है.
फ्रेंकेन ने अपने 'X' हैंडल पर एक पोस्ट में कहा- "भारत दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में एक स्थिरता लाने वाला कारक है, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण जीवन रेखा है. एक मजबूत भारत एशिया में चीन के दबदबे को रोकने के लिए एक उपयोगी संतुलन प्रदान कर सकता है और इस तरह सत्ता का अधिक स्थिर संतुलन सुनिश्चित कर सकता है. इसके अलावा, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में शांति की तलाश के प्रयासों में भी भारत एक उपयोगी भूमिका निभा सकता है."
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज के प्रोफेसर गुलशन सचदेवा ने कहा कि बेल्जियम को एक अपवाद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. सचदेवा ने कहा, "पिछले कुछ सालों में भारत और यूरोपीय संघ के बीच सहयोग के मुख्य क्षेत्र व्यापार और अर्थव्यवस्था थे. लेकिन अब, रक्षा और सुरक्षा सहयोग इस रिश्ते के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरा है. ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ हमारी पहले से ही मजबूत रक्षा साझेदारी है."
गुलशन सचदेवा ने कहा कि अमेरिका के साथ संबंधों में अनिश्चितता को देखते हुए यूरोपीय रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आ रहा है. सचदेवा ने कहा, "मुद्दा यह है कि भारत के रक्षा औद्योगिक परिसर को यूरोपीय रक्षा उद्योगों के साथ कैसे जोड़ा जाए. यूरोपीय देश अपने खुद के रक्षा उद्योगों का निर्माण करना चाहते हैं. इससे हमारे अपने रक्षा निजी क्षेत्र को भी मदद मिलेगी."
उन्होंने कहा कि बेल्जियम छोटे हथियारों, गोला-बारूद और उच्च गुणवत्ता वाले ड्रोनों में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है. सचदेवा ने आगे कहा, "हम इन क्षेत्रों में उनके साथ जुड़ सकते हैं."
कुल मिलाकर, भारत-बेल्जियम रक्षा संबंध इसलिए महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं क्योंकि दोनों देशों के रणनीतिक हित तीन स्तरों पर एक साथ आ रहे हैं. रक्षा-विनिर्माण शक्ति के रूप में भारत का उदय, अधिक रणनीतिक व औद्योगिक मजबूती के लिए यूरोप का प्रयास, और यूरोपीय तथा इंडो-पैसिफिक सुरक्षा के बीच बढ़ता आपसी जुड़ाव.
इसका परिणाम एक बिल्कुल नए तरह की भारत-बेल्जियम साझेदारी के रूप में सामने आ सकता है. एक ऐसी साझेदारी जिसमें रक्षा केवल द्विपक्षीय सहयोग का एक और क्षेत्र नहीं होगी, बल्कि भारतीय रणनीतिक स्वायत्तता, बेल्जियम की तकनीकी क्षमता और उभरते भारत-यूरोप सुरक्षा ढांचे को जोड़ने वाला एक मजबूत पुल बनेगी.
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