राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार कर आर्थिक हितों को जारी रखने के पक्ष में भारत-बांग्लादेश
बांग्लादेश चाहता है कि आर्थिक संबंधों की शीघ्र बहाली हो. बिजनेस प्रतिनिधिमंडल की बातचीत इसी सिलसिले में हुई.
Published : August 19, 2026 at 1:30 PM IST
नई दिल्ली : बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की प्रस्तावित भारत यात्रा को लेकर बनी अनिश्चितता ने दोनों पड़ोसी देशों के संबंधों पर छाया डाल दी है. हालांकि राजनीतिक मतभेदों के कारण उच्च स्तरीय बातचीत में बाधाएं आ रही हैं, फिर भी ढाका और नई दिल्ली राजनयिक तनाव के चलते आर्थिक संबंधों को नुकसान से बचाने के लिए तत्पर हैं.
मंगलवार को ढाका में वाणिज्य मंत्री खांडकर अब्दुल मुक्तादिर और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है. सामान्य व्यापार बहाल करने, वीजा प्रक्रिया को आसान बनाने, निवेश आकर्षित करने और नई औद्योगिक साझेदारियां स्थापित करने पर हुई चर्चा से संकेत मिलता है कि राजनीतिक संबंधों में अस्थिरता के बावजूद द्विपक्षीय संबंधों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आर्थिक सहयोग एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में उभर रहा है.
बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बैठक के दौरान मुक्तादिर ने कहा कि सामान्य व्यापारिक वातावरण बहाल करना, वीजा प्रक्रियाओं को आसान बनाना और दीर्घकालिक आर्थिक साझेदारी के निर्माण में निजी क्षेत्र को शामिल करना दोनों देशों की आर्थिक क्षमता को साकार करने के लिए आवश्यक है. न्यू एज समाचार वेबसाइट की एक रिपोर्ट के अनुसार, वाणिज्य मंत्री ने बैठक के बाद मीडिया को बताया कि भौगोलिक निकटता बांग्लादेश और भारत को आकार, जनसंख्या और आर्थिक पैमाने में अंतर के बावजूद व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है.रिपोर्ट में कहा गया है, "उन्होंने बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति और भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का लाभ उठाकर व्यापार, संपर्क और निवेश बढ़ाने की क्षमता पर प्रकाश डाला."
रिपोर्ट के अनुसार, दोनों देशों के बीच हाल ही में लगाए गए व्यापार प्रतिबंधों पर मुक्तादिर ने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार को सामान्य स्तर पर बहाल करने के लिए चर्चा आवश्यक है.रिपोर्ट में आगे कहा गया है, "उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले कुछ महीनों में इस मुद्दे पर सकारात्मक प्रगति होगी. व्यापारियों और पेशेवरों को वीजा संबंधी कठिनाइयों पर भी चर्चा हुई. मुक्तादिर ने कहा कि चिकित्सा उपचार, व्यापार और अन्य उद्देश्यों के लिए दोनों देशों के बीच नियमित रूप से यात्रा करने वाले लोगों के लिए हर कुछ महीनों में नए वीजा के लिए आवेदन करना अव्यावहारिक है."
वाणिज्य मंत्री ने दीर्घकालिक वीजा व्यवस्था लागू करने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया. सीआईआई प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी कर रहे थे,ने अवसंरचना और उच्च-तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए दो संयुक्त कार्य बलों के गठन का प्रस्ताव रखा.
न्यू एज की रिपोर्ट में आगे कहा गया है, "एक कार्य बल अवसंरचना में निजी निवेश और सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करेगा और दूसरा सेमिकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज और डेटा केंद्रों जैसे उभरते उद्योगों में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाएगा."
मंगलवार की बैठक का समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है. बांग्लादेश लगातार संकेत दे रहा है कि रहमान की भारत यात्रा के लिए "अनुकूल वातावरण" आवश्यक है, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत में उपस्थिति और ढाका द्वारा उनके प्रत्यर्पण की मांग एक बड़ी बाधा बनकर उभरी है. दोनों पक्षों के बीच प्रस्तावित यात्रा को लेकर चर्चा जारी है, लेकिन अभी तक कोई निश्चित तिथि घोषित नहीं की गई है.
इस पृष्ठभूमि में, सीआईआई प्रतिनिधिमंडल की यात्रा एक संभावित महत्वपूर्ण संदेश देती है. दोनों पक्षों के आर्थिक हितधारक राजनयिक तनाव को व्यापक आर्थिक दरार में बदलने से रोकने के लिए प्रेरित हैं.मुक्तादिर द्वारा सामान्य व्यापारिक वातावरण, आसान वीजा और निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी की मांग प्रभावी रूप से इस बात को स्वीकार करती है कि राजनीतिक संबंधों में आई गिरावट से द्विपक्षीय आर्थिक संबंध प्रभावित हुए हैं.
इस बीच, सीआईआई प्रतिनिधिमंडल ने सीमा पार व्यापार पर प्रतिबंधों का मुद्दा उठाया और व्यापारिक जुड़ाव को पुनर्जीवित करने के लिए तंत्र की तलाश की.यह महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत-बांग्लादेश संबंधों की पारंपरिक रूप से एक मजबूत आर्थिक नींव रही है. राजनीतिक मतभेद उत्पन्न होने पर भी, व्यापार, संपर्क, ऊर्जा, आपूर्ति श्रृंखलाएं और निवेश ऐसे हितधारक बनाते हैं जो निरंतर जुड़ाव के पक्षधर हैं.दो संयुक्त कार्य बलों के लिए सीआईआई का प्रस्ताव विशेष रूप से उल्लेखनीय है.
पहला कार्य बल अवसंरचना निवेश और सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करेगा, जबकि दूसरा उभरते उद्योगों पर विचार करेगा. यदि ऐसे तंत्र लागू किए जाते हैं, तो वे भविष्य के राजनीतिक जुड़ाव के लिए ठोस परिणाम प्रदान कर सकते हैं, बजाय इसके कि रहमान-मोदी की संभावित बैठक केवल विवादास्पद राजनयिक प्रश्नों पर ही केंद्रित रहे.
भारत ने स्वयं उच्च स्तरीय सहयोग में रुचि दिखाई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2026 के चुनाव के बाद रहमान को बधाई दी और द्विपक्षीय संबंधों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया. इसके बाद भारत ने रहमान को देश आने का निमंत्रण दिया. उन्हें बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पहल (बीआईएमएसटीईसी) के अध्यक्ष के रूप में एक संपर्क सत्र में भाग लेने के लिए भी अलग से आमंत्रित किया गया है, जब भारत अगले महीने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा.
बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने बार-बार यह तर्क दिया है कि लंबित समस्याओं का समाधान संवाद के माध्यम से किया जा सकता है और उन्होंने आशा व्यक्त की है कि रहमान जल्द ही भारत का दौरा करेंगे.मुख्य समस्या यह है कि सबसे संवेदनशील राजनीतिक प्रश्न - शेख हसीना की भारत में उपस्थिति - को व्यापक संबंधों से आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है.
ढाका ने रहमान के दौरे के लिए अनुकूल वातावरण बनाने को हसीना के प्रत्यर्पण से संबंधित प्रगति से जोड़ा है. इस बीच, भारत ने कहा है कि वह अपनी कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार बांग्लादेश के अनुरोध की जांच कर रहा है.इससे एक असामान्य स्थिति उत्पन्न हो गई है.एक ओर, बांग्लादेश एक अत्यंत संवेदनशील राजनीतिक और कानूनी मामले पर भारत से प्रगति की मांग कर रहा है. दूसरी ओर, उसका वाणिज्य मंत्रालय भारतीय व्यापार जगत के नेताओं से कह रहा है कि दोनों देशों को व्यापार, निवेश और संपर्क बहाल करने की आवश्यकता है.
यह विरोधाभासी होने के बजाय, एक सोची-समझी दोहरी रणनीति को दर्शाता है. बांग्लादेश अपने राजनीतिक हितों की रक्षा करना चाहता है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि आर्थिक संबंध इसके परिणामस्वरूप प्रभावित न हों.भारत के लिए भी, व्यापारिक जुड़ाव बनाए रखना, कठिन राजनीतिक मुद्दों के अनसुलझे रहने के दौरान संबंधों को सुचारू रूप से चलाने का एक रास्ता प्रदान करता है.
वीजा संबंधी चर्चा विशेष ध्यान देने योग्य है.मुक्तादिर का यह तर्क कि व्यापार, चिकित्सा उपचार और पेशेवर उद्देश्यों के लिए नियमित रूप से यात्रा करने वाले लोगों को बार-बार अल्पकालिक वीजा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के व्यावहारिक परिणामों में से एक को उजागर करता है.वीजा प्रतिबंध केवल यात्रियों को असुविधा ही नहीं पहुंचाते. वे निवेश को हतोत्साहित कर सकते हैं, आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकते हैं, कंपनियों को सीमा पार कर्मियों को तैनात करने में अनिच्छुक बना सकते हैं और आमने-सामने की व्यावसायिक बातचीत को कम कर सकते हैं. इसलिए, सीआईआई के लिए, आसान वीजा एक राजनयिक मुद्दे के साथ-साथ एक आर्थिक अवसंरचना का मुद्दा भी है.
यदि नई दिल्ली और ढाका अंततः विश्वास का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं, तो व्यापारियों, इंजीनियरों, निवेशकों और पेशेवरों की वैध आवाजाही को सुगम बनाना उनके लिए उपलब्ध सबसे आसान विश्वास-निर्माण उपायों में से एक हो सकता है.बांग्लादेश और भारत के उत्तरपूर्वी राज्यों के बीच सहयोग का उल्लेख भी महत्वपूर्ण है.
बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति उसे भारत के पूर्वोत्तर और उपमहाद्वीप के शेष भाग के बीच एक सेतु के रूप में अपार क्षमता प्रदान करती है. बांग्लादेश के माध्यम से बेहतर संपर्क से रसद संबंधी दूरियां कम हो सकती हैं और परिवहन, व्यापार, भंडारण, विनिर्माण और क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में अवसर सृजित हो सकते हैं.
नई दिल्ली के लिए, बांग्लादेश के साथ घनिष्ठ आर्थिक एकीकरण द्विपक्षीय व्यापार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है. यह पूर्वोत्तर को भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और पड़ोसी दक्षिणपूर्व एशियाई बाजारों के साथ अधिक निकटता से एकीकृत करने के व्यापक उद्देश्य से जुड़ा है.वहीं दूसरी ओर, ढाका के लिए, बेहतर संपर्क उसकी भौगोलिक स्थिति को एक आर्थिक संपत्ति में बदल सकता है.बांग्लादेशी शिक्षाविद और राजनीतिक विश्लेषक शरिन शाहजहां नाओमी ने कहा कि मंगलवार की बैठक को दोनों पक्षों के बीच सहयोग के लिए एक गैर-राजनीतिक मंच के रूप में देखा जाना चाहिए.
नाओमी ने ढाका से ईटीवी भारत को फोन पर बताया, “प्रधानमंत्री रहमान अभी भी दबाव में हैं क्योंकि यहां के छात्र राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं. लेकिन हमें भारत के साथ अपने संबंध बनाए रखने की आवश्यकता है क्योंकि हम ऊर्जा संकट का सामना कर रहे हैं, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की आवश्यकता है और उच्च बेरोजगारी से जूझ रहे हैं.”उन्होंने मुक्तादिर और सीआईआई के बीच हुई बैठक को "भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति के लिए एक अच्छा संकेत" बताया.बांग्लादेश की राजनीति और अर्थव्यवस्था के एक भारतीय विशेषज्ञ के अनुसार, सीआईआई प्रतिनिधिमंडल की यात्रा की योजना बहुत पहले से बनाई गई थी.विशेषज्ञ ने नाम न छापने की शर्त पर ईटीवी भारत को बताया, "मुझे लगता है कि भारत और बांग्लादेश द्विपक्षीय मुद्दों को परस्पर अनन्य रखने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर व्यापार और निवेश के मामले में. बांग्लादेश भारतीय निवेश की तलाश में है."
ढाका में मंगलवार को हुई बैठक का गहरा महत्व इस बात में निहित है कि दोनों पक्षों में से कोई भी राजनीतिक संकट को मूलभूत आर्थिक संबंधों को नष्ट करने देने में रुचि नहीं रखता है.बांग्लादेश भारतीय बाजारों, निवेश, संपर्क, प्रौद्योगिकी और लोगों की सुगम आवाजाही तक पहुंच चाहता है. भारत के बांग्लादेश के साथ कार्यात्मक संबंध बनाए रखने में आर्थिक, संपर्क और रणनीतिक हित हैं, विशेष रूप से पूर्वोत्तर के महत्व को देखते हुए.
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