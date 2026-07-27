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शेख हसीना के खिलाफ वारंट से बदलेगा भारत-बांग्लादेश का समीकरण; ब्रिक्स समिट से पहले बढ़ीं नई दिल्ली की मुश्किलें?

भारत के लिए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बातचीत के लिए एक अपेक्षाकृत कम जोखिम वाला राजनयिक मंच प्रदान करता है. मोदी सरकार और रहमान सरकार के बीच पहली बड़ी द्विपक्षीय बातचीत को केवल विवादित मुद्दों पर केंद्रित करने के बजाय, यह शिखर सम्मेलन दोनों नेताओं को एक व्यापक बहुपक्षीय माहौल में मिलने की अनुमति देता है. हालांकि, ये गिरफ्तारी वारंट इस तरह के संपर्कों पर असर डाल सकते हैं.

यह निमंत्रण दोनों देशों को शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने वाले राजनीतिक उलटफेर के बाद अपने संबंधों को नए सिरे से संवारने का अवसर देता है. यह यह भी संकेत देता है कि नई दिल्ली उस सरकार के साथ काम करने की आवश्यकता को स्वीकार करती है जो वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय मंच पर बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व करती है.

तारिक रहमान को नई दिल्ली में ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन में शामिल होने का भारत का निमंत्रण, बांग्लादेश के नए नेतृत्व के साथ सीधा राजनीतिक संपर्क बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है.

साथ ही, भारत यह संदेश देने से बचना चाहता है कि बांग्लादेश के साथ उसके संबंध विशेष रूप से किसी एक राजनीतिक दल या एक नेता पर निर्भर हैं. इसलिए, ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन के लिए तारिक रहमान को दिया गया निमंत्रण काफी महत्व रखता है.

यह स्थिति भारत को एक मुश्किल स्थिति में डाल सकती है. हसीना के संबंध में किसी भी फैसले का असर न केवल द्विपक्षीय कूटनीति पर पड़ेगा, बल्कि भारत के घरेलू राजनीतिक विमर्श और बांग्लादेश के साथ उसके दीर्घकालिक सुरक्षा संबंधों पर भी पड़ेगा.

न्यायाधिकरण की इस ताजा कार्रवाई का मतलब है कि द्विपक्षीय वार्ताओं से शेख हसीना के भविष्य का सवाल इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला. यदि वह भारत में रहती हैं, तो ढाका संभावित रूप से उनके प्रत्यर्पण (भारत से वापस भेजने) की मांग को फिर से दोहरा सकता है या उनके खिलाफ मामलों के संबंध में नई दिल्ली से अधिक सहयोग मांग सकता है.

नई दिल्ली को अब तक कई अलग-अलग पहलुओं के बीच संतुलन बनाना पड़ा है: हसीना के साथ उसके ऐतिहासिक संबंध, बांग्लादेश में उसके रणनीतिक हित, नई सरकार के साथ स्थिर संबंध बनाए रखने की आवश्यकता और लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक प्रक्रियाओं के प्रति उसकी व्यापक प्रतिबद्धता.

यह स्थिति नई दिल्ली के लिए एक मुश्किल मुद्दा खड़ी कर सकती है क्योंकि नई सरकार अपनी ताकत को मजबूत करने की कोशिश कर रही है. यह गिरफ्तारी वारंट अपनी धरती पर शेख हसीना की मौजूदगी को संभालने के भारत के प्रयासों को और उलझा सकता है.

इन दोनों घटनाक्रमों का एक साथ होना बेहद महत्वपूर्ण है. एक तरफ, भारत ढाका में नए राजनीतिक नेतृत्व के साथ बातचीत करने और द्विपक्षीय संबंधों को संस्थागत पटरी पर बनाए रखने की इच्छा का संकेत दे रहा है. दूसरी तरफ, सत्ता से बेदखल होने के बाद से भारत में रह रहीं शेख हसीना अभी भी बांग्लादेश की न्यायिक और राजनीतिक प्रक्रिया के केंद्र में बनी हुई हैं.

"न्यू एज" समाचार वेबसाइट की एक रिपोर्ट के अनुसार, "अभियोजन पक्ष का आरोप है कि आरोपियों ने व्यक्तिगत रूप से और एक बड़े कमांड ढांचे के माध्यम से टेकनाफ में मादक पदार्थ विरोधी अभियान के दौरान एकरामुल हक की गैर-न्यायिक हत्या की, जो कि मानवता के खिलाफ अपराध है."

मुख्य अभियोजक (चीफ प्रॉसिक्यूटर) मोहम्मद अमिनुल इस्लाम द्वारा दाखिल किए गए आधिकारिक आरोपों के अनुसार, आरोपियों में शेख हसीना के अलावा ये लोग शामिल हैं:

बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, न्यायाधिकरण ने रविवार को 10 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिनमें से सात अभी भी फरार हैं जबकि तीन अन्य मामलों के सिलसिले में वर्तमान में जेल में बंद हैं.

यह मामला इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि प्रधानमंत्री तारिक रहमान भारत के निमंत्रण पर सितंबर में ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ, भारत में मौजूद शेख हसीना ने कथित तौर पर दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की योजना का संकेत दिया है.

नई दिल्ली: बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT)-2 द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और नौ अन्य लोगों के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट ने ढाका और नई दिल्ली के बीच एक नया राजनयिक तनाव पैदा कर दिया है. यह स्थिति शेख हसीना के बाद बांग्लादेश के नए राजनीतिक नेतृत्व के साथ संबंध सुधारने के भारत के प्रयासों की परीक्षा ले सकती है.

भारत में शेख हसीना की मौजूदगी और भविष्य में उनकी बांग्लादेश वापसी की संभावना किसी भी भारत-बांग्लादेश बातचीत में सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक बन सकती है. ढाका न्यायाधिकरण की इस कार्रवाई को जवाबदेही और न्याय के मामले के रूप में देख सकता है, जबकि नई दिल्ली इस मुद्दे को कानून, राजनयिक दायित्वों और द्विपक्षीय स्थिरता के नजरिए से देख सकती है.

हसीना के प्रत्यर्पण में सबसे बड़ी रुकावट 2013 की भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के अनुच्छेद 6 में है, जो अनुरोध प्राप्त करने वाले देश को प्रत्यर्पण से इनकार करने की अनुमति देता है यदि वह अपराध "राजनीतिक प्रकृति का" हो.

यह धारा हसीना के मुद्दे में सबसे मुख्य है क्योंकि बांग्लादेश में उनके खिलाफ दर्ज मामले अगस्त 2024 में उनकी बेदखली के बाद देश के उतार-चढ़ाव भरे राजनीतिक बदलाव से गहराई से जुड़े हैं. भारत यह तर्क दे सकता है कि उनके खिलाफ आरोप राजनीति से प्रेरित हैं या बांग्लादेश में प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच राजनीतिक टकराव का नतीजा हैं.

अंतरराष्ट्रीय प्रत्यर्पण कानून पारंपरिक रूप से "राजनीतिक अपराध अपवाद" को मान्यता देता है ताकि सरकारें अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए आपराधिक कार्यवाहियों का इस्तेमाल न कर सकें.

चूंकि शेख हसीना 15 से अधिक वर्षों तक सरकार की प्रमुख रहीं और बांग्लादेश की अग्रणी राजनीतिक हस्तियों में से एक हैं, इसलिए भारत इस बात की जांच कर सकता है कि ये आरोप वास्तविक आपराधिक जिम्मेदारी से जुड़े हैं या ढाका में वर्तमान व्यवस्था द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध के तहत लगाए गए हैं. यदि नई दिल्ली इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि यह कार्यवाही राजनीति से प्रेरित है, तो वह संधि के तहत कानूनी रूप से प्रत्यर्पण से इनकार कर सकती है.

प्रत्यर्पण संधियां स्वतः सौंपने की प्रणाली के रूप में काम नहीं करती हैं. भले ही बांग्लादेश औपचारिक रूप से प्रत्यर्पण का अनुरोध करे, लेकिन संधि की शर्तें पूरी होती हैं या नहीं, इस पर भारत के पास संप्रभु विवेक (अंतिम फैसला लेने का अधिकार) सुरक्षित रहता है.

भारत के लिए, प्रत्यर्पण को स्वीकार करना शेख हसीना और उनके राजनीतिक समर्थकों के साथ उसके संबंधों को पूरी तरह बदल सकता है. दूसरी ओर, इसे खारिज या इसमें देरी करना ढाका के साथ तनाव का कारण बन सकता है. इसलिए, ये गिरफ्तारी वारंट द्विपक्षीय संबंधों में लंबे समय के लिए एक रुकावट बन सकते हैं, भले ही दोनों पक्ष रिश्तों को फिर से सुधारने की कोशिश कर रहे हों.

इस पृष्ठभूमि में, सितंबर का ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन भारत और बांग्लादेश के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हो सकता है, जहां वे शेख हसीना के विवादित मुद्दे को अपने व्यापक द्विपक्षीय संबंधों से अलग रख सकते हैं. मोदी और रहमान के बीच होने वाली बैठक उन क्षेत्रों पर केंद्रित हो सकती है, जहां दोनों देशों के मजबूत साझा हित हैं - जैसे व्यापार, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, सीमा प्रबंधन, सुरक्षा सहयोग और सीमा के दोनों ओर रहने वाले नागरिकों का कल्याण.

इस तरह की बातचीत से इस संदेश को मजबूती मिलेगी कि बांग्लादेश के साथ भारत का रिश्ता दो देशों के बीच का रिश्ता है, जो स्थायी रूप से किसी एक राजनीतिक नेता से बंधा हुआ नहीं है. साथ ही, नई दिल्ली को हसीना के मुद्दे को बेहद सावधानी से संभालना होगा. सबसे संभावित तरीका यह होगा कि इस मुद्दे को शिखर सम्मेलन की सार्वजनिक चर्चाओं पर हावी होने से रोका जाए और गुप्त राजनयिक बातचीत के रास्ते खुले रखे जाएं.

इस बीच, हसीना के कथित बयान ने इस मामले को और गंभीर बना दिया है कि वह दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटने का इरादा रखती हैं. यदि वह वापस लौटती हैं, तो उन्हें अपने खिलाफ दर्ज मामलों से जुड़ी कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है. यदि वह भारत में ही रहती हैं, तो उनकी स्थिति का सवाल और प्रत्यर्पण (Extradition) अनुरोध की संभावना नई दिल्ली और ढाका के बीच लगातार उठने वाला मुद्दा बनी रह सकती है.

हालांकि, बांग्लादेश के पत्रकार सैफुर रहमान तपन के अनुसार, रविवार को आया आईसीटी-2 (ICT-2) का यह फैसला "एक तरह का राजनीतिक प्रतिशोध" है. ढाका से फोन पर 'ईटीवी भारत' से बात करते हुए तपन ने कहा, "इसका भारत-बांग्लादेश संबंधों से कोई लेना-देना नहीं है. इस तरह के मामले पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और बांग्लादेश में हर कोई यह बात जानता है. यह सिर्फ अवामी लीग को एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में दबाने के लिए किया जा रहा है."

उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में सक्रिय न होने के बावजूद, हसीना की अवामी लीग आज भी जनता की चर्चाओं में बनी हुई है. तपन ने आगे कहा, "यही वजह है कि सत्ताधारी दल और उसके सहयोगी संगठन अवामी लीग को बांग्लादेश के राजनीतिक पटल से पूरी तरह बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं."

इस साल दिसंबर में बांग्लादेश लौटने के हसीना के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि यह अवामी लीग द्वारा खुद को फिर से संगठित करने का एक "संकेत" है. तपन ने कहा, "भले ही बीएनपी (BNP) का झुकाव चीन जैसे अपने पुराने सहयोगियों की तरफ है, लेकिन वह यह अच्छी तरह जानती है कि वह भारत की मदद के बिना टिकी नहीं रह सकती. भारत के साथ बांग्लादेश का रिश्ता किसी भी अन्य देश के साथ उसके संबंधों जैसा नहीं है."

शेख हसीना और नौ अन्य लोगों के खिलाफ यह गिरफ्तारी वारंट ठीक उसी समय आया है जब भारत बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से सुधारने की कोशिश कर रहा है. यह समय इस मुद्दे को कूटनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील बनाता है, लेकिन साथ ही यह दोनों देशों को भविष्य की बातचीत के लिए नए और स्पष्ट नियम तय करने का एक मौका भी दे सकता है.

सितंबर का ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन इसके लिए एक महत्वपूर्ण शुरुआत हो सकता है. मोदी और रहमान की मुलाकात नए बांग्लादेशी नेतृत्व के साथ बातचीत के लिए भारत की तत्परता को दिखाएगी, और साथ ही दोनों पक्षों को पूरे रिश्ते को खराब किए बिना विवादित मुद्दों पर चर्चा करने का मौका देगी.

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