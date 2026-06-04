ETV Bharat / opinion

बीएसएफ-बीजीबी वार्ता में निर्वासन, जबरन घुसपैठ और सीमा पर हत्याओं को लेकर चर्चा

सांकेतिक तस्वीर ( ANI )

By Aroonim Bhuyan 8 Min Read

नई दिल्ली : भारत द्वारा अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान और उन्हें निर्वासित करने के प्रयासों को तेज करने के मद्देनजर, 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और बांग्लादेश सीमा रक्षक बल (बीजीबी) के बीच बैठक हो रही है. यह महानिदेशक स्तर की वार्ता है. इसका महत्व सामान्य सीमा प्रबंधन से कहीं अधिक बढ़ गया है. बैठक में ढाका सीमा पर हो रही हत्याओं और कथित अवैध घुसपैठ की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करने की योजना बना रहा है. यह बैठक भारत-बांग्लादेश संबंधों में हालिया सुधार की एक महत्वपूर्ण परीक्षा होगी और आने वाले महीनों में द्विपक्षीय संबंधों की दिशा तय कर सकती है. बुधवार को ढाका ट्रिब्यून समाचार वेबसाइट पर प्रकाशित एक रिपोर्ट में बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि "बांग्लादेश ने सीमा पर किसी भी प्रकार की अवैध घुसपैठ और हत्याओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है."रिपोर्ट में आगे कहा गया है, "बीजीबी अधिकारियों के अनुसार, ढाका नो-मैन्स-लैंड से 150 गज के भीतर निर्माण कार्यों के कथित प्रयासों पर भी चिंता व्यक्त करेगा, जो अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन होगा." सचिवालय में बोलते हुए गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि शिखर सम्मेलन में सीमा से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. उन्होंने कहा कि हालांकि किसी भी देश को अवैध प्रवेश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है, लेकिन ऐसी सभी घटनाओं को स्वतः ही सीमा हत्याओं के रूप में वर्णित नहीं किया जाना चाहिए. पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई और उन्हें निर्वासित करने की योजनाओं के संबंध में अहमद ने कहा कि ढाका स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है और सीमा पर बांग्लादेश ग्रेट ब्रिटेन (बीजीबी) को अलर्ट पर रखा गया है.रिपोर्ट में बांग्लादेश ग्रेट ब्रिटेन के जनसंपर्क अधिकारी शरीफुल इस्लाम के हवाले से कहा गया है कि बल भारतीय पक्ष से प्रतिबंधित 150 गज के सीमा क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रकार का निर्माण न करने का फिर से आग्रह करेगा. बांग्लादेश ग्रेट ब्रिटेन के उप महानिदेशक (मीडिया) कर्नल अबुल हसनत मोहम्मद महमूद आजम ने कहा कि बैठक में "सीमा पर होने वाली हत्याएं हमारा मुख्य एजेंडा होंगी." दो दिन पहले मंगलवार को यहां साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच कई द्विपक्षीय समझौते हैं और इन समझौतों के तहत नियमित रूप से बैठकें होती हैं. उन्होंने कहा, "ये सुनियोजित द्विपक्षीय व्यवस्थाएं हैं, जिनके माध्यम से दोनों पक्षों के अधिकारी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं. ऐसे ही एक सुनियोजित समझौते के तहत, आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच सीमा संबंधी मामलों पर चर्चा होने की संभावना है." अगस्त 2024 में शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद बांग्लादेश में हुए राजनीतिक परिवर्तन के बाद से, नई दिल्ली और ढाका के बीच संबंधों में अनिश्चितता का दौर रहा. इस वर्ष फरवरी में सत्ता में आई नई सरकार की दिशा को लेकर भारत की चिंताओं और प्रवासन एवं सीमा संबंधी मुद्दों पर भारत के रवैये को लेकर बांग्लादेश की चिंताओं ने तनाव पैदा किया.हालांकि, 2026 में हुए कई घटनाक्रमों से संकेत मिलता है कि दोनों पक्ष विश्वास का पुनर्निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं. इसलिए आगामी बीएसएफ-बीजीबी बैठक इस बात की पहली व्यावहारिक परीक्षा होगी कि व्यापक राजनयिक जुड़ाव जमीनी स्तर पर सहयोग में तब्दील हो सकता है या नहीं. उच्च स्तरीय राजनीतिक बैठकों के विपरीत, महानिदेशक स्तर की सीमा बैठक में दोनों देशों के सुरक्षा प्रतिष्ठानों को प्रभावित करने वाले परिचालन संबंधी मुद्दों पर सीधे चर्चा की जाती है. इस मंच पर मिली सफलता उभरती सामान्यीकरण प्रक्रिया को मजबूत करने में सहायक हो सकती है.