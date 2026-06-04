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बीएसएफ-बीजीबी वार्ता में निर्वासन, जबरन घुसपैठ और सीमा पर हत्याओं को लेकर चर्चा

भारत और बांग्लादेश के बीच क्या सबकुछ सामान्य है, बैठक के नतीजे इसकी ओर भी इशारा करेंगे.

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सांकेतिक तस्वीर (ANI)
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By Aroonim Bhuyan

Published : June 4, 2026 at 1:56 PM IST

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नई दिल्ली : भारत द्वारा अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान और उन्हें निर्वासित करने के प्रयासों को तेज करने के मद्देनजर, 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और बांग्लादेश सीमा रक्षक बल (बीजीबी) के बीच बैठक हो रही है. यह महानिदेशक स्तर की वार्ता है. इसका महत्व सामान्य सीमा प्रबंधन से कहीं अधिक बढ़ गया है.

बैठक में ढाका सीमा पर हो रही हत्याओं और कथित अवैध घुसपैठ की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करने की योजना बना रहा है. यह बैठक भारत-बांग्लादेश संबंधों में हालिया सुधार की एक महत्वपूर्ण परीक्षा होगी और आने वाले महीनों में द्विपक्षीय संबंधों की दिशा तय कर सकती है.

बुधवार को ढाका ट्रिब्यून समाचार वेबसाइट पर प्रकाशित एक रिपोर्ट में बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि "बांग्लादेश ने सीमा पर किसी भी प्रकार की अवैध घुसपैठ और हत्याओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है."रिपोर्ट में आगे कहा गया है, "बीजीबी अधिकारियों के अनुसार, ढाका नो-मैन्स-लैंड से 150 गज के भीतर निर्माण कार्यों के कथित प्रयासों पर भी चिंता व्यक्त करेगा, जो अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन होगा." सचिवालय में बोलते हुए गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि शिखर सम्मेलन में सीमा से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. उन्होंने कहा कि हालांकि किसी भी देश को अवैध प्रवेश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है, लेकिन ऐसी सभी घटनाओं को स्वतः ही सीमा हत्याओं के रूप में वर्णित नहीं किया जाना चाहिए.

पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई और उन्हें निर्वासित करने की योजनाओं के संबंध में अहमद ने कहा कि ढाका स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है और सीमा पर बांग्लादेश ग्रेट ब्रिटेन (बीजीबी) को अलर्ट पर रखा गया है.रिपोर्ट में बांग्लादेश ग्रेट ब्रिटेन के जनसंपर्क अधिकारी शरीफुल इस्लाम के हवाले से कहा गया है कि बल भारतीय पक्ष से प्रतिबंधित 150 गज के सीमा क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रकार का निर्माण न करने का फिर से आग्रह करेगा. बांग्लादेश ग्रेट ब्रिटेन के उप महानिदेशक (मीडिया) कर्नल अबुल हसनत मोहम्मद महमूद आजम ने कहा कि बैठक में "सीमा पर होने वाली हत्याएं हमारा मुख्य एजेंडा होंगी."

दो दिन पहले मंगलवार को यहां साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच कई द्विपक्षीय समझौते हैं और इन समझौतों के तहत नियमित रूप से बैठकें होती हैं. उन्होंने कहा, "ये सुनियोजित द्विपक्षीय व्यवस्थाएं हैं, जिनके माध्यम से दोनों पक्षों के अधिकारी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं. ऐसे ही एक सुनियोजित समझौते के तहत, आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच सीमा संबंधी मामलों पर चर्चा होने की संभावना है."

अगस्त 2024 में शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद बांग्लादेश में हुए राजनीतिक परिवर्तन के बाद से, नई दिल्ली और ढाका के बीच संबंधों में अनिश्चितता का दौर रहा. इस वर्ष फरवरी में सत्ता में आई नई सरकार की दिशा को लेकर भारत की चिंताओं और प्रवासन एवं सीमा संबंधी मुद्दों पर भारत के रवैये को लेकर बांग्लादेश की चिंताओं ने तनाव पैदा किया.हालांकि, 2026 में हुए कई घटनाक्रमों से संकेत मिलता है कि दोनों पक्ष विश्वास का पुनर्निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं. इसलिए आगामी बीएसएफ-बीजीबी बैठक इस बात की पहली व्यावहारिक परीक्षा होगी कि व्यापक राजनयिक जुड़ाव जमीनी स्तर पर सहयोग में तब्दील हो सकता है या नहीं. उच्च स्तरीय राजनीतिक बैठकों के विपरीत, महानिदेशक स्तर की सीमा बैठक में दोनों देशों के सुरक्षा प्रतिष्ठानों को प्रभावित करने वाले परिचालन संबंधी मुद्दों पर सीधे चर्चा की जाती है. इस मंच पर मिली सफलता उभरती सामान्यीकरण प्रक्रिया को मजबूत करने में सहायक हो सकती है.

भारत में रह रहे अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने के भारतीय प्रयासों में तेजी आने के बीच ये वार्ताएं हो रही हैं.भारतीय अधिकारियों ने हाल ही में कई राज्यों, विशेष रूप से पूर्वी और उत्तरपूर्वी भारत में सत्यापन और प्रत्यावर्तन प्रक्रियाओं में तेजी लाई है. हालांकि, बांग्लादेश ने इसे अवैध "पुश-इन" प्रयास बताते हुए आपत्ति जताई है और तर्क दिया है कि व्यक्तियों को उचित राष्ट्रीयता सत्यापन के बाद और स्थापित राजनयिक चैनलों के माध्यम से ही वापस भेजा जाना चाहिए. बांग्लादेश की विदेश मामलों की राज्य मंत्री शमा ओबैद ने कहा कि ढाका भारत द्वारा बिना सत्यापित बांग्लादेशियों के किसी भी "पुश-इन" प्रयास का कड़ा विरोध करेगा.डेली स्टार समाचार वेबसाइट ने मंगलवार को विदेश मंत्रालय में ओबैद के हवाले से कहा, "बीजीबी ने तीन से चार 'पुश-इन' प्रयासों का दृढ़ता से विरोध किया है, और जब भी ऐसे प्रयास किए जाएंगे, वे ऐसा करना जारी रखेंगे."यह मुद्दा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अवैध प्रवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसांख्यिकीय चुनौती के रूप में देखता है. बांग्लादेश को इस बात का डर है कि गैर-बांग्लादेशियों को सीमा पार धकेला जा सकता है. बिना समन्वय के किए गए प्रत्यावर्तन से मानवीय और राजनयिक विवाद उत्पन्न हो सकते हैं.

सीमा सुरक्षा बल अक्सर ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए मजबूर होने वाली पहली संस्थाएं होती हैं. इसलिए, बीएसएफ-बीजीबी बैठक अवैध प्रवासियों के सत्यापन, स्वीकृति और प्रत्यावर्तन के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएं स्थापित कर सकती है.बांग्लादेश ने 4,096 किलोमीटर लंबी भारत-बांग्लादेश सीमा पर नागरिकों की मौतों को बार-बार एक प्रमुख द्विपक्षीय चिंता के रूप में उठाया है. बांग्लादेशी अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि नई दिल्ली में उनकी बैठक के प्रमुख एजेंडा में "सीमा पर होने वाली हत्याएं" शामिल होंगी.बांग्लादेश द्वारा लगाए गए आरोपों के रूप में एक नया तनाव पैदा हो गया है कि बीएसएफ कर्मियों ने औपचारिक प्रत्यावर्तन प्रक्रियाओं का पालन किए बिना लोगों के समूहों को सीमा पार धकेलने का प्रयास किया है.एक अन्य मुद्दा जो प्रमुखता से उठाया जाएगा, वह है "नो-मैन्स लैंड" क्षेत्र के पास निर्माण गतिविधियों और भारत की चल रही सीमा बाड़ परियोजनाओं के संबंध में बांग्लादेश की चिंता. बांग्लादेशी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि वे अंतरराष्ट्रीय सीमा से प्रतिबंधित 150 गज के क्षेत्र के भीतर कथित रूप से निर्मित संरचनाओं पर आपत्ति जताएंगे.

इस बीच, भारत अवैध प्रवासन और अंतरराष्ट्रीय अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सीमा बाड़बंदी को पूरा करने को प्राथमिकता दे रहा है. बाड़बंदी परियोजनाओं को सुगम बनाने के लिए हाल ही में उठाए गए कदम सीमा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली के दृढ़ संकल्प को रेखांकित करते हैं.बांग्लादेश स्थित पत्रकार सैफुर रहमान तपन के अनुसार, बीएसएफ-बीजीबी की बैठक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ढाका में सरकार परिवर्तन के साथ भारत-बांग्लादेश संबंधों में सुधार की उम्मीद है.

तपन ने ढाका से ईटीवी भारत को फोन पर बताया, “अपने निकटतम पड़ोसी के रूप में, बांग्लादेश विशेष रूप से भारत के साथ किसी भी प्रकार का तनाव बर्दाश्त नहीं कर सकता. और भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में बांग्लादेश की मदद की भी आवश्यकता है.”

उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अहमद का यह बयान कि “ऐसी सभी घटनाओं को स्वतः ही सीमा हत्याएं नहीं कहा जाना चाहिए.” बांग्लादेश सरकार की ओर से एक सकारात्मक संकेत है.बीएसएफ-बीजीबी की बैठक भारत और बांग्लादेश के बीच पहली बड़ी सुरक्षा वार्ता है, ऐसे समय में जब दोनों देश अनिश्चितता के दौर के बाद संबंधों को स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं. अवैध प्रवासन, सीमा पर हत्याएं, बाड़बंदी विवाद और जबरन घुसपैठ के आरोपों की एक साथ जांच के दायरे में होने के साथ, वार्ता के परिणाम को एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में देखा जाएगा कि क्या चल रही राजनयिक नरमी को जमीनी स्तर पर व्यावहारिक सहयोग में परिवर्तित किया जा सकता है.

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