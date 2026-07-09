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Opinion: भारत के स्ट्रेटेजिक भविष्य के लिए ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम क्यों जरूरी है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार, 9 जुलाई, 2026 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम के दौरान ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ के साथ. ( IANS/PMO )

भारत के लिए, ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम प्राप्त करने से आयात पर उसकी निर्भरता में विविधता आएगी. साथ ही, सीमित संख्या में निर्यातकों पर निर्भर रहने से जुड़े आपूर्ति के जोखिम भी कम होंगे. ऊर्जा सुरक्षा भारत की सबसे प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकताओं में से एक बन गई है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार, 9 जुलाई, 2026 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम के दौरान ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ के साथ. (IANS/PMO)

ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात यूरेनियम भंडार है, जो वैश्विक स्तर पर पहचाने गए कुल संसाधनों का लगभग एक तिहाई हिस्सा है. इसके अलावा, वह दुनिया के प्रमुख यूरेनियम निर्यातकों में से भी एक है. वहां के यूरेनियम उद्योग के पास उन्नत खनन तकनीक, सख्त नियामक निगरानी, मजबूत पर्यावरणीय मानक और पारदर्शी निर्यात नियंत्रण मौजूद हैं. इसके साथ ही, एक भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता के रूप में उसकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा है.

हालांकि, प्रमुख यूरेनियम उत्पादक देशों की तुलना में भारत के घरेलू यूरेनियम भंडार अपेक्षाकृत कम हैं और अक्सर कम गुणवत्ता के हैं. हालांकि घरेलू उत्पादन बढ़ा है, लेकिन यह भारत के परमाणु रिएक्टरों की बढ़ती संख्या की ईंधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अभी भी नाकाफी है. इसलिए, ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम भारत को परमाणु ईंधन का एक स्थिर, दीर्घकालिक और राजनीतिक रूप से विश्वसनीय स्रोत प्रदान करता है.

इस रणनीति में परमाणु ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह लगातार बिजली प्रदान करती है, बिजली उत्पादन के दौरान लगभग शून्य ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करती है. सौर और पवन जैसी उतार-चढ़ाव वाली अक्षय ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी) के स्रोतों की कमी को पूरा करती है और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाती है.

आने वाले दशकों में भारत की बिजली की मांग तेजी से बढ़ने का अनुमान है क्योंकि देश तेजी से औद्योगीकरण, शहरीकरण और आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहा है. इसके साथ ही, भारत अपनी अर्थव्यवस्था में कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को कम करने और गैर-जीवाश्म ईंधन (नॉन-फॉसिल फ्यूल) आधारित बिजली उत्पादन की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है.

व्यावसायिक पहलू से परे, इस कदम के भारत की ऊर्जा सुरक्षा, भारत-प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया की रणनीतिक भागीदारी, वैश्विक परमाणु अप्रसार प्रयासों और दोनों देशों के बीच व्यापक व्यापक रणनीतिक साझेदारी (कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप) के लिए महत्वपूर्ण मायने हैं.

यह व्यवस्था एक दशक पुराने असैन्य परमाणु समझौते को पूरी तरह से क्रियाशील साझेदारी में बदल देती है, जिससे ऑस्ट्रेलिया विशेष रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए और आईएईए (IAEA) की सुरक्षा निगरानी के तहत भारत को यूरेनियम की आपूर्ति कर सकेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार, 9 जुलाई, 2026 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम के दौरान ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ के साथ. (IANS/PMO)

ऊर्जा सुरक्षा पर जारी एक अलग बयान में कहा गया है, "ऑस्ट्रेलिया और भारत ने विशेष रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की सुरक्षा निगरानी के तहत भारत को ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम के निर्यात को सक्षम करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया है, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया-भारत परमाणु सहयोग समझौते (2015) के तहत प्रावधान किया गया था."

यह व्यवस्था विशेष रूप से केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की सुरक्षा निगरानी के तहत भारत को दीर्घकालिक ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम निर्यात सक्षम बनाएगी.

द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के बाद जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता के लिए अपने मजबूत समर्थन को दोहराया है. 'ऑस्ट्रेलिया-भारत परमाणु सहयोग समझौते' को आगे बढ़ाते हुए दोनों प्रधानमंत्रियों ने 'प्रशासनिक व्यवस्था' को अंतिम रूप दिए जाने और उस पर हस्ताक्षर होने का स्वागत किया.

गुरुवार को मेलबर्न में आयोजित तीसरे भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन (India Australia Annual Summit) के बाद अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज के साथ संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आज हमने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. यह ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता साफ करेगा और हमारे स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्यों को नई गति देगा."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार, 9 जुलाई, 2026 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित करते हुए. (IANS/PMO)

एनएसजी (Nuclear Suppliers Group) में भारत की सदस्यता के लिए कैनबरा (ऑस्ट्रेलिया) के नए समर्थन के साथ आया यह समझौता, एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में भारत की भूमिका पर बढ़ते भरोसे को दर्शाता है. साथ ही, यह ऊर्जा, सुरक्षा और भारत-प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के बीच बढ़ते साझा हितों को भी रेखांकित करता है.

नई दिल्लीः जियोपॉलिटिक्स (समकालीन भू-राजनीति) में, ऊर्जा सुरक्षा अब रणनीतिक रूप से उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई है जितनी कि सैन्य क्षमता और तकनीकी नेतृत्व. बदलती हुई इस हकीकत को पहचानते हुए, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने भारत के असैन्य परमाणु कार्यक्रम के लिए ऑस्ट्रेलिया से दीर्घकालिक यूरेनियम निर्यात का रास्ता साफ करके अपनी रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है.

भारत अपने कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और कई महत्वपूर्ण खनिजों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है. परमाणु ऊर्जा का विस्तार करने से देश के ऊर्जा मिश्रण (एनर्जी मिक्स) में विविधता लाने में मदद मिलती है. साथ ही जीवाश्म ईंधन के बाजारों में होने वाले उतार-चढ़ाव का जोखिम भी कम होता है.

ऑस्ट्रेलिया के साथ दीर्घकालिक यूरेनियम अनुबंध ईंधन की सुनिश्चित उपलब्धता, रिएक्टरों के निर्बाध संचालन, ईंधन आपूर्ति के कम जोखिम, भविष्य की परमाणु क्षमता के लिए बेहतर योजना और भू-राजनीतिक व्यवधानों के खिलाफ अधिक लचीलापन प्रदान करने में योगदान करते हैं. यह प्रशासनिक व्यवस्था दोनों सरकारों और उद्योग जगत के लिए अधिक पूर्वानुमान प्रदान करती है, जिससे दशकों तक निरंतर सहयोग की सुविधा मिलेगी.

भारत द्वारा परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर न करने के बावजूद, ऑस्ट्रेलिया का उसे यूरेनियम निर्यात करने का यह फैसला दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में आए एक बड़े और ऐतिहासिक बदलाव को दर्शाता है. कई सालों तक, ऑस्ट्रेलिया ने उन देशों को यूरेनियम निर्यात करने पर पाबंदी लगा रखी थी जो परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का हिस्सा नहीं थे.

भारत भले ही एनपीटी से बाहर रहा है, लेकिन उसने हमेशा परमाणु अप्रसार के मामले में अपना बेदाग रिकॉर्ड बनाए रखा है. यही वजह है कि साल 2008 में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) से मिली छूट के बाद, भारत ने अपने सभी असैन्य परमाणु संयंत्रों (सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज) को स्वेच्छा से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की सुरक्षा निगरानी के दायरे में रखा है.

यूरेनियम निर्यात को पूरी तरह से अमल में लाने की यह इच्छा दिखाती है कि ऑस्ट्रेलिया को भारत के जिम्मेदार परमाणु व्यवहार, मजबूत निर्यात नियंत्रण, शांतिपूर्ण परमाणु उपयोग के प्रति प्रतिबद्धता और अंतरराष्ट्रीय नियमों के पालन पर पूरा भरोसा है. इसलिए यह फैसला दोनों देशों के बीच बढ़ते राजनीतिक और रणनीतिक विश्वास का एक बड़ा पैमाना है. संयुक्त बयान में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता के लिए ऑस्ट्रेलिया के मजबूत समर्थन को भी दोहराया गया है।

यह कदम बेहद रणनीतिक महत्व रखता है क्योंकि एनएसजी (NSG) की सदस्यता मिलने से भारत वैश्विक परमाणु व्यापार प्रणाली में पूरी तरह से शामिल हो सकेगा. इसके साथ ही, भारत को उन्नत परमाणु तकनीकों तक बेहतर पहुंच मिलेगी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु निर्यात मानकों को तय करने में भारत की भूमिका मजबूत होगी और एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में भारत के रिकॉर्ड को वैश्विक मान्यता मिलेगी.

मौजूदा एनएसजी सदस्यों के बीच आम सहमति न होने के बावजूद, ऑस्ट्रेलिया का लगातार समर्थन भारत के इस पुराने अभियान को और अधिक मजबूती देता है. असैन्य परमाणु सहयोग अब भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभरा है. रक्षा, समुद्री सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स, साइबर सुरक्षा, उन्नत तकनीकों, शिक्षा और व्यापार में सहयोग के साथ-साथ अब असैन्य परमाणु सहयोग ने इस रणनीतिक रिश्ते को ऊर्जा क्षेत्र तक विस्तार दे दिया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार, 9 जुलाई, 2026 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम के दौरान ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ के साथ. (IANS/PMO)

यूरेनियम से जुड़ा यह समझौता दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की बढ़ती परिपक्वता को दर्शाता है, जहां दोनों देश एक-दूसरे को दीर्घकालिक और भरोसेमंद भागीदार के रूप में देख रहे हैं.

भारत और ऑस्ट्रेलिया हिंद-प्रशांत के व्यापक ढांचे के तहत कई क्षेत्रों में लगातार अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं. एक भरोसेमंद परमाणु ऊर्जा औद्योगिक विकास, डिजिटल बुनियादी ढांचे, उन्नत विनिर्माण, रक्षा उत्पादन और आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय लचीलेपन में योगदान देती है. इसलिए, यूरेनियम से जुड़ी यह साझेदारी उन्नत तकनीकों, आपूर्ति श्रृंखलाओं और समुद्री सुरक्षा में चल रहे सहयोग को पूरा करती है, जो एक मजबूत और अधिक लचीले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के निर्माण में मददगार है.

ऑस्ट्रेलिया में सेवा दे चुके पूर्व भारतीय राजनयिक अमित दासगुप्ता के अनुसार, कैनबरा (ऑस्ट्रेलिया) तब तक भारत को यूरेनियम निर्यात करने के लिए तैयार नहीं था, जब तक कि नई दिल्ली ने अमेरिका के साथ 1-2-3 परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर दिए थे.

दासगुप्ता ने ईटीवी भारत से कहा, "जब भारत ने अमेरिका के साथ 1-2-3 समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए, तब ऑस्ट्रेलिया की लिबरल पार्टी सरकार भारत को यूरेनियम निर्यात करने के लिए तैयार हो गई थी. लेकिन इसके बाद वहाँ सरकार बदल गई और लेबर पार्टी सत्ता में आ गई. शुरुआत में लेबर सरकार भारत को यूरेनियम निर्यात करने के लिए राजी नहीं थी. मगर फिर साल 2014 में अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने तत्कालीन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट के साथ बहुत करीबी और मजबूत संबंध बनाए, जब लिबरल सरकार दोबारा सत्ता में लौट आई थी."

आखिरकार, नवंबर 2015 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल के नेतृत्व वाली लिबरल सरकार ने 'ऑस्ट्रेलिया-भारत परमाणु सहयोग समझौते' पर हस्ताक्षर किए. हालांकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम निर्यात के लिए 'प्रशासनिक व्यवस्था' पर हस्ताक्षर होने को एक सकारात्मक कदम बताया, लेकिन दासगुप्ता ने इस संदर्भ में भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों की एक बड़ी और व्यापक तस्वीर भी सामने रखी.

उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा, "भारत का एक सैद्धांतिक रुख था. ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम निर्यात क्यों नहीं कर सकता?" उन्होंने कहा कि भारत को ऑस्ट्रेलिया की जितनी जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा ऑस्ट्रेलिया को भारत की जरूरत है.

दासगुप्ता ने कहा, "अब जब प्रशासनिक व्यवस्था समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकता. अब यह ऑस्ट्रेलिया को तय करना है कि क्या वह एक सुस्त या अचेत पश्चिमी गठबंधन के साथ अपनी साझेदारी जारी रखना चाहता है या फिर वह भारत के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाना चाहता है."

उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को यह जताने की जरूरत है कि वह भारत को बहुत अधिक गंभीरता से लेता है. दासगुप्ता ने कहा, "इस रिश्ते के वादों और संभावनाओं पर काफी समय बिताया जा चुका है. अब प्रदर्शन और परिणाम दिखाने का समय है."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार, 9 जुलाई, 2026 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम के दौरान ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ के साथ. (IANS/PMO)

संक्षेप में कहें तो, भारत को दीर्घकालिक ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम निर्यात की शुरुआत दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रगति है. भारत के लिए, यह ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है, कम कार्बन वाले परमाणु ऊर्जा के विस्तार को बढ़ावा देता है, ईंधन आपूर्ति में विविधता लाता है और वैश्विक असैन्य परमाणु ढांचे में एक बड़ी भूमिका निभाने की इसकी आकांक्षाओं को बल देता है.

ऑस्ट्रेलिया के लिए, यह एक दीर्घकालिक निर्यात बाजार खोलता है, एक प्रमुख हिंद-प्रशांत भागीदार के साथ जुड़ाव को गहरा करता है और असैन्य परमाणु तकनीक के प्रति भारत के जिम्मेदार रुख पर भरोसे को दर्शाता है.

व्यापक भू-राजनीतिक संदर्भ में, यह समझौता महज ऊर्जा व्यापार से कहीं आगे जाता है. यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र के दो बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक तालमेल का प्रतीक है, उनकी व्यापक रणनीतिक साझेदारी की नींव को मजबूत करता है और अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग के प्रति एक नियम-आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है.

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