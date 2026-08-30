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अर्जेंटीना में क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ्स तक पहुंचा भारत का खनन अभियान: जानें, क्या होगा इसका असर?

भारत और अर्जेंटीना के बीच ब्यूनस आयर्स में चौथी अर्जेंटीना-भारत जॉइंट ट्रेड कमिटी (JTC) मीटिंग हुई. ( @DoC_GoI )

हालांकि, इसके बाद संसदीय समिति ने उत्पादन कार्यक्रम में देरी को रेखांकित किया है. लिथियम उत्पादन की अपेक्षित शुरुआत अब खिसककर दिसंबर 2030 हो गई है, जिसका मतलब है कि भारत को अधिग्रहण समझौते के बाद पहला उत्पादन शुरू होने से पहले लगभग सात साल का लंबा इंतजार करना पड़ सकता है. इसी संदर्भ में, 24 अगस्त को ब्यूनस आयर्स में आयोजित 'भारत-अर्जेंटीना संयुक्त व्यापार समिति (JTC)' की चौथी बैठक का महत्व काफी बढ़ जाता है.

मूल आधिकारिक योजना में अन्वेषण से उत्पादन तक अपेक्षाकृत तेजी से आगे बढ़ने की परिकल्पना की गई थी. खान मंत्रालय की एक प्रस्तुति में संकेत दिया गया था कि गैर-आक्रामक अन्वेषण का पहला चरण पूरा हो चुका है, जिसके तहत दिसंबर 2027 तक व्यवहार्यता अध्ययन और 2029 के अंत तक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया था.

इस समझौते में यह भी प्रावधान था कि यदि खोज में आर्थिक रूप से व्यावहारिक लिथियम भंडार की मौजूदगी स्थापित हो जाती है, तो इसका व्यावसायिक उपयोग किया जाएगा. समझौते पर हस्ताक्षर के समय इस परियोजना की लागत लगभग 200 करोड़ रुपये आंकी गई थी.

अर्जेंटीना में भारत का यह प्रयास 15 जनवरी 2024 को शुरू हुआ था, जब KABIL और अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत की सरकारी खनन कंपनी कैटामार्का मिनेरा वाई एनर्जिटिका सोसिदाद डेल एस्टाडो (CAMYEN) के बीच एक समझौता हुआ था. इस समझौते के तहत, काबिल (KABIL) को लगभग 15,703 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले पांच लिथियम ब्राइन ब्लॉकों- कोर्टाडेरा-I, कोर्टाडेरा-VII, कोर्टाडेरा-VIII, कैटेओ-2022-01810132 और कोर्टाडेरा-VI पर अन्वेषण और विशेष अधिकार मिले थे.

यह मुद्दा इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि लिथियम की आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने की भारत की रणनीति के केंद्र में अर्जेंटीना है. लिथियम को इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों और कई आधुनिक तकनीकों के लिए अनिवार्य माना जाता है. भारत लिथियम और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है, जबकि चीन वैश्विक खनन, रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग चेन के एक बड़े हिस्से पर अपना दबदबा रखता है.

इस महीने की शुरुआत में एक संसदीय समिति ने भारत के विदेशी महत्वपूर्ण खनिज अधिग्रहण कार्यक्रम (ओवरसीज क्रिटिकल मिनरल एक्विजिशन प्रोग्राम) में "सीमित प्रगति" और बातचीत, अधिग्रहण, विकास व अंतिम उत्पादन के बीच लगने वाले लंबे समय पर चिंता जताई है.

हालांकि, असल हकीकत यह है कि विदेशों में महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) को सुरक्षित करने के भारत के प्रयासों को अर्जेंटीना में जमीन पर उतारने में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. क्योंकि, काबिल (KABIL) द्वारा हासिल किए गए पांच लिथियम ब्लॉकों का विकास मूल रूप से तय की गई योजना की तुलना में काफी धीमी गति से चल रहा है.

बयान के अनुसार, कैटामार्का में KABIL की खनन गतिविधियां, जो अर्जेंटीना में किसी भारतीय कंपनी द्वारा पहली लिथियम खनन पहल है, दूसरे चरण की ड्रिलिंग पूरी होने के साथ काफी आगे बढ़ चुकी हैं. दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए साल्टा और जुजुई प्रांतों में भी आगे की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है.

बयान में आगे कहा गया कि खनन, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर भी चर्चा की गई, जिसमें अर्जेंटीना के लिथियम क्षेत्र में भारत की सरकारी कंपनी 'खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड' (KABIL) की लगातार भागीदारी शामिल है.

मंत्रालय ने कहा, "दोनों पक्षों ने 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्जेंटीना यात्रा के दौरान तय किए गए रोडमैप की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया."

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी एक बयान के अनुसार, भारत-अर्जेंटीना संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) की चौथी बैठक 24 अगस्त को ब्यूनस आयर्स में आयोजित की गई थी. इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने किया, जबकि अर्जेंटीना के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के सचिव राजदूत फर्नांडो ब्रुन ने किया.

नई दिल्लीः अर्जेंटीना के माइनिंग क्षेत्र में भारत का बढ़ता कदम खनिज सुरक्षा हासिल करने की नई दिल्ली की कोशिशों के लिए एक अहम कड़ा साबित हो सकता है. इसमें लिथियम की भूमिका एक शुरुआती बिंदु के रूप में उभर रही है, जिससे आगे चलकर महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) और रेयर अर्थ एलिमेंट्स को शामिल करने वाली एक बहुत बड़ी साझेदारी की संभावना बन रही है.

आयातित महत्वपूर्ण खनिजों पर भारत की निर्भरता उन क्षेत्रों के लिए जोखिम पैदा करती है जिन्हें नई दिल्ली रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानती है. साल 2025 में शुरू किए गए देश के 'राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन' का उद्देश्य खोज और खनन से लेकर संवर्धन, प्रोसेसिंग और रीसाइक्लिंग तक पूरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है. यह मिशन पहचान किए गए 30 महत्वपूर्ण खनिजों को कवर करता है.

इस रणनीति का विदेशी हिस्सा भी उतना ही महत्वपूर्ण है. काबिल (KABIL) का गठन विशेष रूप से इसलिए किया गया था क्योंकि भारत की औद्योगिक और तकनीकी महत्वाकांक्षाओं के लिए आवश्यक कई खनिज या तो घरेलू स्तर पर व्यावसायिक रूप से व्यावहारिक मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं या फिर अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए नाकाफी हैं.

अर्जेंटीना इसलिए विशेष रूप से आकर्षक है क्योंकि यह बोलीविया और चिली के साथ मिलकर 'लिथियम ट्रायंगल' का हिस्सा बनाता है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण लिथियम उत्पादक क्षेत्रों में से एक है. इसलिए, अर्जेंटीना के साथ भारत का जुड़ाव वास्तव में दुनिया के सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लिथियम बेल्टों में से एक में दीर्घकालिक मौजूदगी स्थापित करने का एक प्रयास है.

अर्जेंटीना में काबिल (KABIL) के इस प्रयास का असली रणनीतिक मूल्य अंततः इस बात पर निर्भर करेगा कि खोज के बाद क्या होता है. लिथियम अयस्क का खनन करना या लिथियम युक्त ब्राइन को निकालना इस वैल्यू चेन का केवल पहला चरण है. आर्थिक रूप से बड़ा अवसर इसके प्रसंस्करण, रिफाइनिंग, बैटरी-ग्रेड रसायनों के उत्पादन, कैथोड और एनोड सामग्री, सेल निर्माण और अंततः बैटरी रीसाइक्लिंग में छिपा है.

काबिल (KABIL) ने खुद संकेत दिया है कि वह खनिज निकालने से लेकर प्रोसेसिंग, बैटरी सामग्री, घटकों और सेल निर्माण तक फैली साझेदारियां बनाने की कोशिश कर रहा है. इसका मतलब है कि भारत-अर्जेंटीना सहयोग अंततः एक लंबवत एकीकृत व्यवस्था के रूप में विकसित हो सकता है, जिसमें अर्जेंटीना के संसाधन भारतीय विनिर्माण क्षमता को मजबूत करेंगे.

ऐसा मॉडल भारत के लिए अर्जेंटीना से केवल लिथियम कार्बोनेट या लिथियम कॉन्संट्रेट का आयात करने की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान होगा. यह इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरियों, नवीकरणीय ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी) भंडारण प्रणालियों और उन्नत तकनीकों के लिए एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र बनने की भारत की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में मदद कर सकता है.

इसलिए, इस खनन संबंधों को केवल लिथियम के नजरिए से ही नहीं देखा जाना चाहिए. भारत की महत्वपूर्ण खनिज आवश्यकताएं कहीं अधिक व्यापक हैं, जिनमें कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, तांबा, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और कई अन्य खनिज शामिल हैं. काबिल (KABIL) का अपना कार्यक्षेत्र ही लिथियम और कोबाल्ट जैसे खनिजों तक फैला हुआ है, जबकि भारत की व्यापक महत्वपूर्ण खनिज रणनीति में विदेशी स्रोतों को सुरक्षित करना शामिल है.

अर्जेंटीना लिथियम के अलावा भी अन्य क्षेत्रों में बड़ी संभावनाएं रखता है. विशेष रूप से तांबे में, जो विद्युतीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली पारेषण (पावर ट्रांसमिशन), इलेक्ट्रिक वाहनों और डेटा केंद्रों के लिए तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है. यह दक्षिण अमेरिकी देश अपने तांबा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है, और वहां की सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दशक में लिथियम और तांबा ही खनन निर्यात के मुख्य चालक होंगे.

नई दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के पूर्व निदेशक और लातिन अमेरिका मामलों के विशेषज्ञ ऐश नारायण रॉय ने ब्यूनस आयर्स की इस बैठक को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम बताया. क्योंकि यह खनिज क्षेत्र, विशेष रूप से खनन और निष्कर्षण में अर्जेंटीना के साथ भारत की भागीदारी के दूसरे चरण का संकेत देता है.

रॉय ने ईटीवी भारत से कहा, "यह दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच काफी तालमेल है और दोनों पक्षों ने इस सहयोग को एक नए स्तर पर ले जाने का फैसला किया है. यही सबसे महत्वपूर्ण बात है. यह केवल लंबे समय के लिए इसे खरीदने या खरीदने का फैसला करने जैसा नहीं है, बल्कि माइनिंग में भी शामिल होना है, जिसका अर्थ है कि वे ऐसा करने की भारत की क्षमता को भी स्वीकार करते हैं." उन्होंने कहा कि मूल्य निर्धारण और आपूर्ति के अन्य पहलुओं को लेकर भी एक आपसी समझ होनी चाहिए.

रॉय ने आगे कहा, "इस लिहाज से, मैं इसे एक बहुत ही सकारात्मक संकेत के रूप में देखता हूं, विशेष रूप से इस तथ्य के कारण कि रणनीतिक खनिजों को हासिल करने के मामले में चीन का इस पूरे क्षेत्र में बहुत बड़ा दबदबा है। इसलिए, भारत का यह कदम उठाना एक महत्वपूर्ण पहल है."

भारत-अर्जेंटीना खनन संबंध लिथियम में एक सीमित रुचि से आगे बढ़कर अब कुछ बहुत बड़े रूप में विकसित हो रहे हैं: महत्वपूर्ण-खनिज सुरक्षा के लिए एक रणनीतिक साझेदारी.

काबिल (KABIL) का कैटामार्का प्रोजेक्ट इसका तात्कालिक आधार है. यदि खोज से अंततः व्यावसायिक रूप से व्यावहारिक संसाधन स्थापित हो जाते हैं, तो भारत को अपने बढ़ते बैटरी और स्वच्छ ऊर्जा उद्योगों के लिए लिथियम का एक सीधा विदेशी स्रोत मिल सकता है. लेकिन दीर्घकालिक अवसर कैटामार्का के इस अनुभव का उपयोग तांबे और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों, और अंततः दुर्लभ पृथ्वी तत्वों तक विस्तार करने के लिए एक मंच के रूप में करने में है, जबकि अर्जेंटीना के संसाधनों को भारत की प्रोसेसिंग और विनिर्माण क्षमताओं से जोड़ा जा सके.

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