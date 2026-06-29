ETV Bharat / opinion

दक्षिण एशिया से सेशल्स तक: आखिर कैसे बदल रही है भारत की अंतरिक्ष कूटनीति?

भारत और सेशल्स के बीच अंतरिक्ष (आउटर स्पेस) के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं.

PM Modi Seychelles visit
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार, 28 जून, 2026 को विक्टोरिया में सेशेल्स के अपने राजकीय दौरे के दौरान सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी से हाथ मिलाते हुए. (IANS/PMO)
author img

By Aroonim Bhuyan

Published : June 29, 2026 at 3:03 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्लीः अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग को एक कूटनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की भारत की बढ़ती कोशिशों को रविवार को एक और बड़ी कामयाबी मिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के बीच विक्टोरिया में हुई द्विपक्षीय शिखर बैठक के बाद, दोनों देशों ने बाहरी अंतरिक्ष (आउटर स्पेस) के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए.

यह समझौता ठीक उसी मॉडल पर आधारित है, जिसका भारत ने संचार, आपदा प्रबंधन, टेलीमेडिसिन (दूरदराज के इलाकों में चिकित्सा) और शिक्षा के क्षेत्र में सैटेलाइट-आधारित सेवाएं देकर पूरे दक्षिण एशिया में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है.

अपने मित्र देशों को आधुनिक अंतरिक्ष तकनीक और सेवाएं देकर भारत एक तरफ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का वैश्विक दायरा बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ (विकासशील देशों) में एक भरोसेमंद तकनीकी भागीदार के रूप में अपनी साख को और मजबूत कर रहा है.

प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय शिखर बैठक के बाद डॉ. हर्मिनी के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए कहा- "हम महासागरों की निगरानी, समुद्री विज्ञान और तटीय प्रबंधन (कोस्टल मैनेजमेंट) के क्षेत्र में भारत के अनुभव और तकनीकी ज्ञान को सेशल्स के साथ साझा करेंगे."

PM Modi Seychelles visit
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार, 29 जून, 2026 को सेशेल्स के विक्टोरिया में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए. (IANS/PMO)

उन्होंने आगे कहा, "हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे बेहद खुशी है कि आज दोनों पक्षों के बीच इस विषय पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं. हमारा मानना है कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं. हम इस दिशा में अपना करीबी सहयोग जारी रखेंगे."

विदेश मंत्रालय ने अपने एक्स (X) हैंडल पर एक पोस्ट में कहा कि बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए खोज और उपयोग में सहयोग का यह समझौता (MoU) भागीदार देशों में भारतीय सैटेलाइट सेवाओं के इस्तेमाल के नए रास्ते खोलेगा. इससे इसरो (ISRO) का वैश्विक दायरा बढ़ेगा और मित्र देशों के लिए एक भरोसेमंद अंतरिक्ष भागीदार के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होगी.

यह समझौता सैटेलाइट सेवाओं, पृथ्वी की निगरानी (अर्थ ऑब्जर्वेशन), मौसम विज्ञान, आपदा प्रबंधन, क्षमता निर्माण, ट्रेनिंग और संभवतः सैटेलाइट लॉन्चिंग व ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर के सहयोग के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करता है. भारत के लिए, इस तरह के समझौते इसरो द्वारा विकसित सैटेलाइट-आधारित सेवाओं को भागीदार देशों में लागू करने का मौका देते हैं.

केवल तकनीक का निर्यात करने के बजाय, भारत उन सेवाओं और क्षमताओं को प्रदान करता है जो विकास से जुड़ी जरूरतों को पूरा करती हैं. इसमें मौसम का पूर्वानुमान, मत्स्य पालन प्रबंधन, कृषि निगरानी, आपदा की चेतावनी देने वाली प्रणाली, समुद्री निगरानी, शहरी नियोजन, टेलीमेडिसिन और दूरस्थ शिक्षा (डिस्टेंस एजुकेशन) शामिल हैं.

इससे भारत की इमेज स्पेस टेक्नोलॉजी के सिर्फ़ कमर्शियल सप्लायर के बजाय पब्लिक गुड्स के प्रोवाइडर के तौर पर मज़बूत होती है. सेशेल्स एग्रीमेंट एक ऐसे मॉडल को दिखाता है जिसे भारत ने सबसे पहले साउथ एशिया में डेवलप किया था.

PM Modi Seychelles visit
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार, 28 जून, 2026 को विक्टोरिया में सेशेल्स की नेशनल असेंबली में. (IANS/PMO)

इसका सबसे अच्छा उदाहरण GSAT-9 है, जिसे आमतौर पर साउथ एशिया सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है, जिसे 2017 में पड़ोसी देशों के फ़ायदे के लिए लॉन्च किया गया था. यह सैटेलाइट भारत ने इस इलाके के देशों को तोहफ़े के तौर पर दिया था और इसने अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका जैसे हिस्सा लेने वाले देशों को कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग सर्विस दी थीं.

इस पहल ने भारत की स्ट्रेटेजिक सोच के कई पहलुओं को दिखाया. भारत ने पड़ोसी देशों के सामने आने वाली डेवलपमेंट से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी देसी स्पेस क्षमताओं का इस्तेमाल किया. जहां चीन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अक्सर लोन और बड़े पैमाने पर फाइनेंसिंग शामिल होती है, वहीं भारत ने ज़्यादातर डेवलपमेंट पार्टनरशिप के तौर पर सैटेलाइट सर्विस दी.

भारतीय सैटेलाइट प्रणालियों का उपयोग करने वाले देश स्वाभाविक रूप से भारत के तकनीकी इकोसिस्टम, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और डेटा-शेयरिंग (डेटा साझा करने की) व्यवस्थाओं से जुड़ जाते हैं. सेशल्स के साथ हुआ यह समझौता भारत के इस दृष्टिकोण को दक्षिण एशिया से आगे बढ़ाकर हिंद महासागर क्षेत्र तक ले जाता है. अंतरिक्ष सहयोग का हर नया समझौता भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति को और अधिक मजबूत करता है.

इसरो (ISRO) के लिए इस तरह की साझेदारियां कई नए अवसर पैदा करती हैं, जिनमें सैटेलाइट इमेज और डेटा सेवाएं देना, भारतीय रॉकेट्स के जरिए सैटेलाइट लॉन्चिंग सेवाएं प्रदान करना, विदेशी जमीनी स्टेशन और डेटा रिसीविंग केंद्र बनाना शामिल हैं. इसके साथ ही, इससे विदेशी वैज्ञानिकों व इंजीनियरों को ट्रेनिंग देने, संयुक्त अनुसंधान (रिसर्च) प्रोजेक्ट्स पर काम करने और भारत के तेजी से बढ़ते निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए भविष्य के व्यावसायिक अवसर बनाने में मदद मिलती है.

PM Modi Seychelles visit
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार, 28 जून, 2026 को विक्टोरिया, सेशेल्स में सेशेल्स के नेशनल डे सेलिब्रेशन के दौरान सेशेल्स के प्रेसिडेंट पैट्रिक हर्मिनी के साथ. मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम भी दिख रहे हैं. (IANS/X/@narendramodi)

चूंकि भारत वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये साझेदारियां नए बाजार और राजनीतिक सद्भावना तैयार करती हैं. आगे चलकर इसका सीधा फायदा भारतीय लॉन्च प्रदाताओं, सैटेलाइट निर्माताओं और डाउनस्ट्रीम सेवा कंपनियों को मिल सकता है.

पश्चिमी हिंद महासागर में सेशल्स की खास भौगोलिक स्थिति के कारण रविवार को हुए इस समझौते का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है. भारत अपनी महासागर (MAHASAGAR - क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए आपसी और समग्र प्रगति) जैसी रणनीतिक पहलों के तहत, हिंद महासागर को अपनी सुरक्षा और विदेश नीति रणनीति के केंद्र के रूप में देखता रहा है.

अंतरिक्ष सहयोग के जरिए समुद्री क्षेत्र की बेहतर निगरानी, अवैध रूप से मछली पकड़ने की गतिविधियों को पकड़ने, जहाजों के आने-जाने वाले रास्तों पर नजर रखने, खोज और बचाव अभियानों (सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस), और चक्रवात व सुनामी जैसी आपदाओं के समय राहत कार्यों में बड़ी मदद मिल सकती है. इस प्रकार, सैटेलाइट डेटा और इसके उपयोग सीधे तौर पर क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता में अपना योगदान दे सकते हैं.

ओडिशा के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडो-पैसिफिक स्टडीज के संस्थापक और अध्यक्ष चिंतामणि महापात्र के अनुसार, रविवार को हुए इस समझौता ज्ञापन (MoU) का महत्व इस बात में है कि भारत अंतरिक्ष तकनीक सहित कई क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों को ग्लोबल साउथ (विकासशील देशों) के साथ साझा करने की लगातार कोशिश कर रहा है.

महापात्र ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, "अब, एक खास क्षमता जिसे पहले केवल दक्षिण एशिया के साथ साझा किया गया था, उसका दायरा बढ़ाकर उसमें अधिक से अधिक ग्लोबल साउथ देशों को शामिल किया जा रहा है, और सेशल्स इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भागीदारों में से एक है."

उन्होंने आगे कहा, "इसलिए, एक तरह से भारत अंतरिक्ष में अपनी क्षमताओं के आधार पर ग्लोबल साउथ के देशों को हर तरह की सुविधाएं देने में मदद करेगा. उदाहरण के लिए, यह टोह लेने, निगरानी रखने, मौसम का पूर्वानुमान लगाने या किसी भी अन्य काम से जुड़ा हो सकता है. वे सभी फायदे जिन्हें भारत सेशल्स के साथ साझा कर सकता है, दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा (विन-विन सिचुएशन) साबित होंगे."

PM Modi Seychelles visit
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार, 28 जून, 2026 को सेशेल्स के विक्टोरिया में सेशेल्स के नेता प्रतिपक्ष बर्नार्ड जॉर्जेस से सेशेल्स के दौरे के दौरान मिले. (IANS/X/@MEAIndia)

विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन (थिंक टैंक) की सीनियर फेलो और अफ्रीका मामलों की विशेषज्ञ रुचिरा बेरी ने कहा कि सेशल्स के साथ अंतरिक्ष सहयोग का यह समझौता इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि भविष्य की साझेदारी का पूरा ध्यान तकनीक और इनोवेशन पर है.

बेरी ने कहा, "ऐसा इसलिए है क्योंकि इस समय ग्लोबल साउथ (विकासशील देशों) को उस तकनीक की सख्त जरूरत है, जिसे ग्लोबल नॉर्थ (विकसित देशों) ने उन्हें देने से मना कर दिया था. भारत आगे आकर सेशल्स को वह तकनीक सौंप रहा है." उन्होंने आगे समझाया कि सेशल्स जैसे द्वीपीय देश के लिए अंतरिक्ष तकनीक बहुत उपयोगी है, जो जलवायु परिवर्तन के असर से बुरी तरह प्रभावित है.

बेरी ने कहा, "इसलिए, मौसम के पूर्वानुमान और अन्य समस्याओं के लिए, यह बेहद जरूरी है कि उन्हें अंतरिक्ष तकनीक का लाभ मिले ताकि वे भविष्य में एक बेहतर जीवन जी सकें."

भारत की अंतरिक्ष कूटनीति अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के देशों जैसी स्थापित महाशक्तियों के साथ-साथ खुद को एक प्रमुख वैश्विक अंतरिक्ष खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने की उसकी व्यापक महत्वाकांक्षा को पूरा करती है. अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां अंतरिक्ष शासन, बाहरी अंतरिक्ष में जिम्मेदारी भरे व्यवहार के नियमों और अंतरिक्ष गतिविधियों के व्यावसायीकरण पर होने वाली वैश्विक चर्चाओं में भारत के कूटनीतिक प्रभाव को बढ़ाती हैं.

सेशल्स के साथ हुआ यह समझौता ज्ञापन (MoU) यह दिखाता है कि कैसे भारत की अंतरिक्ष कूटनीति केवल पड़ोस पर केंद्रित पहल से आगे बढ़कर एक व्यापक हिंद महासागर और 'ग्लोबल साउथ' रणनीति के रूप में विकसित हो चुकी है. जिस तरह 'साउथ एशिया सैटेलाइट' ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को क्षेत्रीय कूटनीतिक हथियार में बदल दिया था, उसी तरह सेशल्स जैसे देशों के साथ साझेदारियां संकेत देती हैं कि नई दिल्ली अब अंतरिक्ष सहयोग को अपनी विदेश नीति का एक बेहद महत्वपूर्ण स्तंभ मानती है.

वास्तव में, भारत सैटेलाइट्स का उपयोग न केवल लोगों को जोड़ने और सेवाएं देने के लिए कर रहा है, बल्कि अपने विस्तारित पड़ोस में प्रभाव, मजबूत साझेदारी और रणनीतिक विश्वास बनाने के लिए भी कर रहा है.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

पीएम मोदी सेशल्स दौरा
भारत सेशल्स अंतरिक्ष समझौता
PM MODI SEYCHELLES VISIT
ISRO SPACE DIPLOMACY
INDIA SEYCHELLES SPACE AGREEMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.