Explained: दुर्लभ खनिजों के संकट से निपटने के लिए भारत और ब्राजील का हाथ मिलाना क्यों जरूरी है?

यह समझौता दुर्लभ खनिजों के लिए कुछ चुनिंदा स्रोतों पर निर्भरता कम करने और मजबूत सप्लाई इकोसिस्टम बनाने की दिशा में एक सोची-समझी कोशिश है.

India Brazil Critical Minerals MoU
ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला डा सिल्वा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (@/x.com/MEAIndia)
ETV Bharat Hindi Team

Published : February 21, 2026 at 8:54 PM IST

9 Min Read
नई दिल्ली: भारत और ब्राजील ने 'महत्वपूर्ण खनिजों' (Critical Minerals) की दौड़ में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत दौरे पर आए ब्राजीलियाई राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला डा सिल्वा के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई. इसके बाद एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए.

यह समझौता दुर्लभ खनिजों (Rare Earths) के लिए कुछ चुनिंदा स्रोतों पर निर्भरता कम करने और एक मजबूत सप्लाई इकोसिस्टम बनाने की दिशा में एक सोची-समझी कोशिश है.

वार्ता के बाद राष्ट्रपति लूला के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ खनिजों पर हुआ यह समझौता लचीली सप्लाई चेन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है." उन्होंने आगे कहा, "रक्षा क्षेत्र में भी हमारा सहयोग लगातार बढ़ रहा है. यह आपसी विश्वास और रणनीतिक तालमेल का एक शानदार उदाहरण है. हम इस 'विन-विन' (दोनों देशों के फायदे वाली) साझेदारी को और मजबूत करना जारी रखेंगे."

विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व), पी. कुमारन के अनुसार, चर्चा के दौरान राष्ट्रपति लूला ने ब्राजील के महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ खनिज भंडारों पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दी.

प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक विशेष मीडिया ब्रीफिंग में कुमारन ने बताया, "राष्ट्रपति लूला ने कहा कि उनके खनिज भंडारों के केवल 30 प्रतिशत हिस्से का ही अभी तक पता लगाया गया है और अन्वेषण (Exploration) की काफी गुंजाइश है." उन्होंने आगे कहा, "खनिजों के प्रसंस्करण (Processing) और उनके उपयोग के संबंध में राष्ट्रपति लूला ने कहा कि ब्राजील, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत की साझेदारी को महत्व देगा. इसलिए, हम संबंधित मंत्रालयों के साथ इस बारे में चर्चा करेंगे कि इस दिशा में व्यावहारिक सहयोग को कैसे आगे बढ़ाया जाए."

भारत के अमेरिका के नेतृत्व वाले 'पैक्स सिलिका' (Pax Silica) टेक गठबंधन में शामिल होने के ठीक एक दिन बाद, ब्राजील के साथ दुर्लभ और महत्वपूर्ण खनिजों पर हुआ यह समझौता नई दिल्ली की उस बदलती रणनीति को दर्शाता है, जिसमें तकनीकी गठबंधनों को संसाधनों की सुरक्षा के साथ जोड़ा जा रहा है.

इस समझौते का मुख्य उद्देश्य आधुनिक उद्योग और तकनीक के लिए आवश्यक सामग्रियों की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करना है. साथ ही, इसका लक्ष्य इस क्षेत्र के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं, खासकर चीन पर निर्भरता कम करना है. जिसका वर्तमान में वैश्विक दुर्लभ खनिज प्रसंस्करण के सबसे बड़े हिस्से पर नियंत्रण है.

Rare Earths और Critical Minerals क्या हैं?

जो लोग इसके बारे में नहीं जानते, उनके लिए बता दें कि 'रेयर अर्थ्स' पीरियोडिक टेबल (आवर्त सारणी) के 17 तत्वों का एक समूह है. इसमें 15 तत्व 'लैंथेनाइड' (Lanthanide) श्रेणी के हैं, साथ ही इसमें स्कैंडियम और इट्रियम भी शामिल हैं.

इन दुर्लभ तत्वों को दो श्रेणियों में बांटा गया है: 'हल्के दुर्लभ पृथ्वी तत्व' (LREE) और 'भारी दुर्लभ पृथ्वी तत्व' (HREE). इन दोनों समूहों के गुण अलग-अलग होते हैं और ये दुनिया भर में अलग-अलग प्रकार के भंडारों में पाए जाते हैं. भारी तत्व अपने हल्के समकक्षों की तुलना में कहीं अधिक दुर्लभ होते हैं.

ब्राजीलियाई रेयर अर्थ्स की वेबसाइट के अनुसार, "इन दुर्लभ तत्वों को या तो मोनाजाइट रेत, कठोर चट्टानों या आयनिक मिट्टी के भंडारों से निकाला जाता है. वर्तमान में दुनिया भर में इनके खनिज उत्पादन और धातुओं को अलग करने (सप्लाई चेन) के काम पर चीन का दबदबा है."

इन दुर्लभ तत्वों का उपयोग कई आधुनिक चीजों में किया जाता है, जैसे कि शक्तिशाली स्थायी चुंबक, डोपिंग एजेंट, उत्प्रेरक, सिरेमिक, कांच और विभिन्न धातु मिश्र धातु बनाने में. दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग स्थायी चुंबक (Permanent Magnets) बनाने में होता है.

एक रिपोर्ट के अनुसार, इन उच्च शक्ति और उच्च प्रदर्शन वाले चुंबकों का इस्तेमाल रोबोटिक एक्चुएटर्स, इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) में लगने वाली पावर-डेंट इलेक्ट्रॉनिक मोटर, पवन टरबाइन के गियरबॉक्स जनरेटर, एमआरआई (MRI) मशीनों और स्मार्टफोन के स्पीकर जैसी चीजों में किया जाता है.

रिपोर्ट में आगे कहा गया है, "आज वैश्विक खपत का सबसे बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहन और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार से आता है, जो कुल दुर्लभ पृथ्वी बाजार का 60 प्रतिशत से अधिक है. हालांकि, अनुमान है कि 2040 तक रोबोटिक्स इसकी मांग का सबसे बड़ा जरिया बन जाएगा. ऐसा इसलिए क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी और ट्रांसपोर्टेशन उद्योगों के लिए रोबोट के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हो रही है. दुनिया भर में बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन, पवन टरबाइन और रोबोटिक्स उत्पादन को सहारा देने के लिए इन दुर्लभ खनिजों की मांग बहुत तेजी से बढ़ने की उम्मीद है."

विशेष रूप से, 'डिस्प्रोसियम' और 'टर्बियम' जैसे भारी दुर्लभ तत्व स्वच्छ ऊर्जा, सैन्य उपकरणों, रोबोटिक्स और हाई-टेक समाधानों में इस्तेमाल होने वाले विशेष चुंबक बनाने के लिए अनिवार्य हैं. ये दुर्लभ खनिज बेहद मूल्यवान हैं, क्योंकि एशिया के बाहर इनका उत्पादन न के बराबर होता है. भारी दुर्लभ तत्व आमतौर पर कठोर चट्टानों में बहुत कम पाए जाते हैं, क्योंकि उनमें अधिकतर हल्के तत्वों की प्रधानता होती है.

दुर्लभ और महत्वपूर्ण खनिजों के मामले में ब्राजील की क्या ताकत है?

ब्राजील के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दुर्लभ खनिज भंडार है, जिसका अनुमानित आकार 2.1 से 2.2 करोड़ टन है. इसके मुख्य भंडार मिनास गेरैस, बाहिया और गोइआस राज्यों में स्थित हैं. ब्राजील इस क्षेत्र में चीन के दबदबे को चुनौती देने के लिए अपने उद्योगों को तेजी से विकसित कर रहा है. 'सेरा वर्डे' और 'ब्राजीलियाई रेयर अर्थ्स' जैसे प्रमुख प्रोजेक्ट्स का लक्ष्य हरित प्रौद्योगिकियों के लिए नियोडिमियम और प्रासोडिमियम का उत्पादन करना है.

हालांकि भारत के पास भी कुछ दुर्लभ खनिज भंडार (विशेषकर मोनाजाइट रेत) मौजूद हैं, लेकिन उन्हें प्रोसेस करने की क्षमता और रिफाइनिंग की उच्च तकनीक अभी सीमित है. ब्राजील के साथ हुआ यह समझौता संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करके, संयुक्त प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर और चीन के अलावा आपूर्ति के नए रास्ते बनाकर इस कमी को दूर करता है. यह रणनीतिक आयात के मामले में भारत की निर्भरता और कमजोरी को कम करने के व्यापक लक्ष्य को भी सहारा देता है.

ब्राजील के साथ यह समझौता भारत की किस तरह मदद करेगा?

भारत का लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहन (EV), इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा (Renewables) और रक्षा क्षेत्र में एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, जो पूरी तरह से खनिजों की विश्वसनीय आपूर्ति पर निर्भर है. ब्राजील के साथ यह साझेदारी भारत के ईवी और बैटरी इकोसिस्टम, सौर व पवन ऊर्जा के विस्तार और सेमीकंडक्टर व इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को मजबूती प्रदान करती है.

इस समझौते की एक मुख्य विशेषता यह है कि यह केवल खनिजों को निकालने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके प्रसंस्करण (processing) में सहयोग पर भी केंद्रित है. यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में दुनिया भर में दुर्लभ खनिजों की रिफाइनिंग पर चीन का एकाधिकार है. सिर्फ कच्चे खनिज तक पहुंच होना ही आपूर्ति सुरक्षा की गारंटी नहीं है. असली रणनीतिक मजबूती उसे प्रोसेस करने की क्षमता में है.

ब्राजील के साथ मिलकर भारत रिफाइनिंग तकनीक में साझेदारी कर सकता है, जॉइंट वेंचर (संयुक्त उपक्रम) स्थापित कर सकता है और धातुकर्म विशेषज्ञता को मजबूत कर सकता है. ये कदम भारत को इस वैल्यू चेन में तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेंगे.

इंडिया-ब्राज़ील समझौते का ग्लोबल टेक्नोलॉजी सप्लिमेंट चेन पर क्या असर होगा?

अभी चीन दुनिया भर में ज़्यादातर रेयर अर्थ्स को प्रोसेस करता है. इस कंसंट्रेशन से प्राइस वोलैटिलिटी रिस्क, एक्सपोर्ट कंट्रोल लेवरेज और स्ट्रेटेजिक चोकपॉइंट बनते हैं. इंडिया-ब्राज़ील अरेंजमेंट अल्टरनेटिव प्रोसेसिंग हब, साउथ-साउथ रिसोर्स पार्टनरशिप और ज़्यादा मल्टीपोलर मिनरल इकोसिस्टम के उभरने का संकेत देता है. अगर इसे असरदार तरीके से बढ़ाया जाए, तो यह लॉन्ग-टर्म सप्लाई चेन को डी-रिस्किंग करने में मदद करता है.

कुल मिलाकर, ब्राज़ील के साथ मिनरल पार्टनरशिप और US के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका टेक अलायंस में इंडिया का हिस्सा लेना नई दिल्ली की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी में एक अहम बदलाव का संकेत है. इंडिया रिएक्टिव ट्रेड डिप्लोमेसी से आगे बढ़कर एक्टिवली सप्लाई चेन को आकार देने और सुरक्षित करने की ओर बढ़ रहा है जो भविष्य की इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती हैं.

यह बदलाव भारत के एक बड़े विकास को दर्शाता है, जहां भारत अब केवल कच्चा माल आयात करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि खुद को 'वैल्यू-चेन आर्किटेक्ट' (पूरी उत्पादन प्रक्रिया को आकार देने वाला) के रूप में स्थापित कर रहा है. भारत अब महज एक उपभोक्ता बाजार से निकलकर एक रणनीतिक औद्योगिक शक्ति के रूप में उभर रहा है.

इस नए ढांचे में, महत्वपूर्ण खनिजों को अब केवल व्यापार की जाने वाली वस्तु के रूप में नहीं देखा जाता. बल्कि इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बदलाव और दीर्घकालिक तकनीकी संप्रभुता के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक संपत्ति माना जा रहा है.

भारत और ब्राजील के बीच एमओयू
PAX SILICA ALLIANCE
RARE EARTH ELEMENTS
दुर्लभ पृथ्वी तत्व
INDIA BRAZIL CRITICAL MINERALS MOU

संपादक की पसंद

