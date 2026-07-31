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हाइड्रोपावर से ग्रीन डेवलपमेंट का सफर: जानिए कैसे बदल रहे हैं भारत-भूटान के ऐतिहासिक संबंध

विदेश सचिव विक्रम मिस्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लेकटुप दोरजी ने भूटान में 5वीं विकास सहयोग वार्ता की सह-अध्यक्षता की. ( ETV Bharat via MEA )

नई दिल्लीः 5वीं भारत-भूटान विकास सहयोग वार्ता के नतीजे यह साफ करते हैं कि थिम्फू के साथ नई दिल्ली की साझेदारी अब पारंपरिक विकास सहायता से आगे बढ़ रही है. दोनों देशों के बीच यह रिश्ता अब टिकाऊ बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, ग्रीन मोबिलिटी (पर्यावरण अनुकूल परिवहन) और क्षमता निर्माण को समेटे हुए एक व्यापक रणनीतिक संबंध में बदल रहा है.

हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते भू-राजनीतिक कॉम्पिटिशन के इस दौर में, भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भारत का लगातार समर्थन इस बात को और मजबूत करता है कि भारत इस साम्राज्य का मुख्य विकास भागीदार है. साथ ही यह भरोसा आपसी भरोसे वाले पड़ोसी देशों के मजबूत रिश्तों के महत्व को भी दोहराता है. थिम्फू में भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना पर आयोजित '5वीं भारत-भूटान विकास सहयोग वार्ता' के दौरान यह नया फोकस साफ तौर पर दिखाई दिया.

विदेश मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा गया कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री और उनके भूटानी समकक्ष दाशो पेमा लेकटुप दोरजी ने "विकास साझेदारी, ऊर्जा, व्यापार और निवेश, कनेक्टिविटी, दोनों देशों के लोगों के आपसी संबंधों के साथ-साथ साझा महत्व के अन्य क्षेत्रीय मुद्दों" पर चर्चा की. उन्होंने भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2024-29) के लिए भारत सरकार की ओर से दी जाने वाली 10,000 करोड़ रुपये की सहायता की समग्र प्रगति और कार्यान्वयन की भी समीक्षा की.

इस सहायता के तहत प्रोजेक्ट टाइड असिस्टेंस प्रोजेक्ट्स, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इकोनॉमिक स्टिमुलस प्रोग्राम और प्रोग्राम ग्रांट शामिल हैं. प्रोजेक्ट टाइड असिस्टेंस द्विपक्षीय वित्तीय मदद का एक रूप है, जिसमें फंड पहले से तय और विशिष्ट विकास परियोजनाओं के लिए ही आरक्षित और बाध्य होता है. बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शहरी सुख-सुविधाओं और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को कवर करने वाले कुल 332 करोड़ रुपये के 12 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई.

यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते रणनीतिक कॉम्पिटिशन के बीच नई दिल्ली अपनी 'नेबरहुड फर्स्ट' (पड़ोसी पहले) नीति को गहरा करने और भरोसेमंद क्षेत्रीय भागीदारों के साथ संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रही है.

इसके नतीजे - बुनियादी ढांचे के फाइनेंस से लेकर स्वास्थ्य सहयोग, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और शहरी विकास तक - एक ऐसे रिश्ते के बढ़ते दायरे को दर्शाते हैं जो पारंपरिक आर्थिक सहायता से बहुत आगे बढ़कर एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदल चुका है.

द्विपक्षीय सहयोग के शुरुआती दौर मुख्य रूप से सड़कों, पुलों, जलविद्युत और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित थे. आज की परियोजनाओं में टिकाऊ शहरी विकास, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, सार्वजनिक स्थल, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु लचीलापन तेजी से शामिल हो रहे हैं.

दोनों विदेश सचिवों ने पीटीए प्रोजेक्ट 'ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ओपन स्पेसेज इन थिम्फू' के तहत बनाए गए 'थिम्फू इकोलॉजिकल पार्क' और 'ओलाखा पार्क' का वर्चुअल उद्घाटन किया. इसके अलावा, पीटीए प्रोजेक्ट 'एक्सेलेरेट ई-मोबिलिटी अपटेक इन भूटान' के तहत खरीदे गए 45 इलेक्ट्रिक वाहन भूटान सरकार को सौंपे गए.

ये प्राथमिकताएं भूटान के विकास दर्शन 'ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस' के साथ गहराई से मेल खाती हैं, जो आर्थिक विकास के साथ-साथ पर्यावरणीय स्थिरता पर जोर देता है.

भूटान को भारत द्वारा 45 इलेक्ट्रिक वाहन सौंपा जाना टिकाऊ विकास पर व्यापक जोर देने की कड़ी का हिस्सा है. भूटान पहले से ही एक 'कार्बन नेगेटिव' (कार्बन नकारात्मक) देश है और उसके पर्यावरणीय लक्ष्य बेहद महत्वाकांक्षी हैं. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल-डीजल) पर निर्भरता कम करने, परिवहन से होने वाले उत्सर्जन को घटाने, स्वच्छ शहरी परिवहन को बढ़ावा देने और जलवायु प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाने में मदद करती है.

भारत के लिए यह पहल उसके बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम को भी प्रदर्शित करती है और हरित प्रौद्योगिकियों में व्यावहारिक सहयोग को दर्शाती है. शिलोंग स्थित थिंक टैंक 'एशियन कन्फ्लुएंस' के फेलो के. योम के अनुसार, भारत और भूटान दोनों ही ग्रीन ट्रांजिशन में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं. योम ने ईटीवी भारत से कहा, "भूटानी सरकार पर्यावरण की रक्षा की आवश्यकता पर बहुत अधिक जोर दे रही है, विशेष रूप से देश के हिमालय में स्थित होने के संदर्भ में."

उन्होंने आगे कहा, "वे जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण के नुकसान के परिणामों से भली-भांति वाकिफ हैं. भूटान का इतिहास, संस्कृति और पहचान पर्यावरण के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं." उन्होंने बताया कि भूटान के लिए पर्यटन कमाई के दो प्रमुख स्रोतों में से एक है, जबकि दूसरा स्रोत जलविद्युत (हाइड्रोपावर) है. योम ने आगे समझाया, "इसके बावजूद, वे यह सुनिश्चित करते हैं कि देश में आने वाले पर्यटकों की संख्या नियंत्रित रहे ताकि यह उनके राष्ट्रीय पर्यावरण दृष्टिकोण में कोई बाधा न बने."

ऐतिहासिक रूप से, भारत-भूटान के आर्थिक संबंधों में जलविद्युत का दबदबा रहा है. भूटान में बनने वाली बिजली भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करती है, जबकि इससे भूटान को निर्यात से भारी राजस्व मिलता है. हालांकि, हाल के वर्षों में इसमें जानबूझकर विविधता लाई गई है.

साल 1961 में हिमालयी साम्राज्य भूटान की नियोजित विकास प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही भारत उसका सबसे बड़ा विकास भागीदार रहा है. भूटान की हर पंचवर्षीय योजना को भारत से भारी वित्तीय और तकनीकी सहायता मिली है. 5वीं विकास सहयोग वार्ता में भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भारत की सहायता की समीक्षा की गई, जो भूटान के सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रति नई दिल्ली की पुरानी प्रतिबद्धता को दोहराती है.

भारत के सहयोग के प्रति भूटान की सराहना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विकास सहयोग दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की आधारशिला बना हुआ है. कई अन्य देशों के बीच सहायता देने और लेने वाले पारंपरिक रिश्तों के विपरीत, भारत-भूटान सहयोग की विशेषता नियमित परामर्श है. इससे दोनों पक्षों को संयुक्त रूप से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने और उनके क्रियान्वयन की निगरानी करने में मदद मिलती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि परियोजनाएं भूटान के अपने राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप हों.

4,000 करोड़ रुपये की रियायती ऋण सीमा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भूटान को कर्ज चुकाने के भारी दबाव के बिना, अनुकूल शर्तों पर बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण की सुविधा देती है. यह ऋण सीमा ऐसे समय में भूटान के दीर्घकालिक विकास का समर्थन करने की भारत की इच्छा को भी दर्शाती है, जब दक्षिण एशिया में भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच बुनियादी ढांचे का वित्तपोषण एक महत्वपूर्ण तत्व बन गया है.