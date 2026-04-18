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भारत-ऑस्ट्रिया मिलिट्री सहयोग पर आशय पत्र से नई दिल्ली की यूरोपियन डिफेंस पहुंच में नई गहराई का संकेत

पीएम नरेंद्र मोदी व ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर ( IANS )

By Aroonim Bhuyan 9 Min Read

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दौरे पर आए ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद भारत और ऑस्ट्रिया के बीच मिलिट्री सहयोग पर आशय पत्र ( Letter of Intent) पर हस्ताक्षर किया गया, जो भारत की रक्षा कूटनीति में एक नियमित बढ़ोतरी से कहीं ज़्यादा है. यह ऐसे समय में पूरे यूरोप में नई दिल्ली की सुरक्षा साझेदारी के लगातार विस्तार को दर्शाता है, जब महाद्वीप खुद यूक्रेन में युद्ध, पश्चिम एशिया में समुद्री अस्थिरता और बढ़ते गैर-पारंपरिक खतरों के बीच अपनी रणनीतिक स्थिति का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है. ईयू-भारत रक्षा और सुरक्षा पार्टनरशिप को आगे बढ़ाते हुए, इंडिया-ऑस्ट्रिया की समझ वियना को यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के बड़े रक्षा और टेक्नोलॉजी अनुबंध के अंदर रखती है. भारत के लिए, यह रक्षा औद्योगिक संबंध को अलग-अलग तरह का बनाने और पारंपरिक बड़ी ताकतों से आगे बढ़कर, ज़्यादा यूरोपियन देशों के साथ पॉलिसी बातचीत को गहरा करने की सोची-समझी कोशिश का हिस्सा है. विदेश मंत्रालय के अनुसार, आशय पत्र ( Letter of Intent) मिलिट्री मामलों में सहयोग, रक्षा औद्योगिक और प्रौद्योगिकी साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक संस्थागत ढांचा देगा, जो इस साल 27 जनवरी को हस्ताक्षर किए गए इंडिया-ईयू रक्षा और सुरक्षा साझेदारी की गति को आगे बढ़ाएगा, साथ ही रक्षा पॉलिसी बातचीत, ट्रेनिंग और क्षमता निर्माण को भी आसान बनाएगा. इससे एक औपचारिकता बनती है जिसके जरिए दोनों देश एक बार की कोशिशों के बजाय लगातार काम करने की योजना बना सकते हैं, जो लंबे समय की क्षमता के विकास के लिए जरूरी है. विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने गुरुवार को द्विपक्षीय वार्ता के बाद एक विशेष मीडिया ब्रीफिंग में कहा, “जैसा कि आप जानते हैं, दो कॉरिडोर हैं, डिफेंस कॉरिडोर जिन्हें हम (भारत) विकसित कर रहे हैं, एक दक्षिण में और एक उत्तर में.” इसमें कई यूरोपीय देश हिस्सा ले रहे हैं. ऑस्ट्रिया उनमें से एक है, अलग-अलग स्तर पर साझेदारी है. यह आशय पत्र ( Letter of Intent) जिस पर हस्ताक्षर किया गया है, रक्षा औद्योगिक सहयोग और प्रौद्योगिकी साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक संस्थागत ढांचा देगा, जो इस साल जनवरी में हस्ताक्षर किए गए इंडिया-ईयू रक्षा और सुरक्षा साझेदारी पर आधारित होगा.” उन्होंने कहा कि आशय पत्र ( Letter of Intent) से दोनों तरफ रक्षा पॉलिसी पर बातचीत और ट्रेनिंग और दोनों तरफ क्षमता निर्माण में भी मदद मिलेगी. जॉर्ज ने आगे कहा, "और, हमने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग का भी जिक्र किया है... यह भी प्रशिक्षण सुविधाओं का हिस्सा है जिसे हम रक्षा के नजरिए से अपने वचनबद्धता में शामिल करेंगे." ईयू-इंडिया रक्षा और सुरक्षा साझेदारी समेत यूरोपियन देशों तक भारत की पहुंच, एक जैसी सोच वाले लोकतंत्र के लिए पसंदीदा सुरक्षा पार्टनर बनने के उसके मकसद को दिखाती है. ऑस्ट्रिया के साथ सहयोग इसी रास्ते पर है, जिससे भारत को रूस जैसे पार्टनर्स के साथ अपने पुराने रिश्तों और ईयू देशों के साथ उभरते सहयोग के बीच ग्लोबल जुड़ाव को बैलेंस करने में मदद मिलेगी. गुरुवार देर शाम जारी एक संयुक्त वक्तव्य के मुताबिक, यूएन शांति स्थापना अभियान में भारत और ऑस्ट्रिया की भूमिका को देखते हुए, दोनों नेताओं ने भारत के संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र और ऑस्ट्रियाई सशस्त्र बल अंतरराष्ट्रीय केंद्र (AUTINT) के बीच प्रस्तावित साझेदारी का स्वागत किया. बयान में कहा गया है, “उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इंडिया-ईयू सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर करने से भारत-ईयू रणनीतिक साझेदारी में एक और मतलब वाला आयाम जुड़ गया है, जिससे समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, साइबर और हाइब्रिड खतरों, अंतरिक्ष, साथ ही आतंकवाद जैसे साझा हितों के क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा.” ऑस्ट्रिया की विदेश और रक्षा नीति उसके ऐतिहासिक रूप से तटस्थ रुख (जो 1955 से उसके संविधान में शामिल है) से बनी है, फिर भी हाल के भू-राजनीतिक दबाव खासकर यूक्रेन युद्ध पर यूरोप के जवाब ने उसकी तटस्थता और रक्षा संबंधों का फिर से मूल्यांकन करने पर मजबूर किया है. भारत के साथ रक्षा रक्षा वार्ता शुरू करके, ऑस्ट्रिया वैश्विक सुरक्षा मामलों पर और गहराई से जुड़ने के लिए तैयार होने का संकेत देता है. यह तटस्थ पहचान बनाए रखते हुए रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करने के ईयू के प्रयासों के साथ कुछ हद तक जुड़ा हुआ है. इससे भारत को एक अनोखा यूरोपियन साझेदार मिलता है, जिसकी तटस्थ स्थिति यूरोप से लेकर पश्चिम एशिया और उससे आगे तक अलग-अलग इलाकों में बातचीत को आसान बना सकता है. भारत और ऑस्ट्रिया दोनों ने नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय आदेश, बातचीत, शांति और सुरक्षा के लिए साझा प्रतिबद्धताओं को जाहिर किया है, खासकर पश्चिम एशिया में सुरक्षित समुद्री रास्ते, यूक्रेन में सही समाधान और आतंकवाद और कट्टरता से लड़ने जैसे मामलों में.