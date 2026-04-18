भारत-ऑस्ट्रिया मिलिट्री सहयोग पर आशय पत्र से नई दिल्ली की यूरोपियन डिफेंस पहुंच में नई गहराई का संकेत
भारत-ऑस्ट्रिया मिलिट्री सहयोग, यूरोप के तटस्थता का पुनर्मूल्यांकन और भारत की बढ़ती रक्षा कूटनीति के बीच आपसी रिश्तों में एक अहम बदलाव का संकेत है.
Published : April 18, 2026 at 4:49 PM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दौरे पर आए ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद भारत और ऑस्ट्रिया के बीच मिलिट्री सहयोग पर आशय पत्र ( Letter of Intent) पर हस्ताक्षर किया गया, जो भारत की रक्षा कूटनीति में एक नियमित बढ़ोतरी से कहीं ज़्यादा है.
यह ऐसे समय में पूरे यूरोप में नई दिल्ली की सुरक्षा साझेदारी के लगातार विस्तार को दर्शाता है, जब महाद्वीप खुद यूक्रेन में युद्ध, पश्चिम एशिया में समुद्री अस्थिरता और बढ़ते गैर-पारंपरिक खतरों के बीच अपनी रणनीतिक स्थिति का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है.
ईयू-भारत रक्षा और सुरक्षा पार्टनरशिप को आगे बढ़ाते हुए, इंडिया-ऑस्ट्रिया की समझ वियना को यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के बड़े रक्षा और टेक्नोलॉजी अनुबंध के अंदर रखती है. भारत के लिए, यह रक्षा औद्योगिक संबंध को अलग-अलग तरह का बनाने और पारंपरिक बड़ी ताकतों से आगे बढ़कर, ज़्यादा यूरोपियन देशों के साथ पॉलिसी बातचीत को गहरा करने की सोची-समझी कोशिश का हिस्सा है.
Held very productive discussions with Chancellor Stocker of Austria. We in India are glad that he selected our nation as his first destination to visit outside Europe after he assumed office. This reflects his vision and commitment to India-Austria relations. Equally special is… pic.twitter.com/6tzORXGs7H— Narendra Modi (@narendramodi) April 16, 2026
विदेश मंत्रालय के अनुसार, आशय पत्र ( Letter of Intent) मिलिट्री मामलों में सहयोग, रक्षा औद्योगिक और प्रौद्योगिकी साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक संस्थागत ढांचा देगा, जो इस साल 27 जनवरी को हस्ताक्षर किए गए इंडिया-ईयू रक्षा और सुरक्षा साझेदारी की गति को आगे बढ़ाएगा, साथ ही रक्षा पॉलिसी बातचीत, ट्रेनिंग और क्षमता निर्माण को भी आसान बनाएगा.
इससे एक औपचारिकता बनती है जिसके जरिए दोनों देश एक बार की कोशिशों के बजाय लगातार काम करने की योजना बना सकते हैं, जो लंबे समय की क्षमता के विकास के लिए जरूरी है.
विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने गुरुवार को द्विपक्षीय वार्ता के बाद एक विशेष मीडिया ब्रीफिंग में कहा, “जैसा कि आप जानते हैं, दो कॉरिडोर हैं, डिफेंस कॉरिडोर जिन्हें हम (भारत) विकसित कर रहे हैं, एक दक्षिण में और एक उत्तर में.”
इसमें कई यूरोपीय देश हिस्सा ले रहे हैं. ऑस्ट्रिया उनमें से एक है, अलग-अलग स्तर पर साझेदारी है. यह आशय पत्र ( Letter of Intent) जिस पर हस्ताक्षर किया गया है, रक्षा औद्योगिक सहयोग और प्रौद्योगिकी साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक संस्थागत ढांचा देगा, जो इस साल जनवरी में हस्ताक्षर किए गए इंडिया-ईयू रक्षा और सुरक्षा साझेदारी पर आधारित होगा.”
उन्होंने कहा कि आशय पत्र ( Letter of Intent) से दोनों तरफ रक्षा पॉलिसी पर बातचीत और ट्रेनिंग और दोनों तरफ क्षमता निर्माण में भी मदद मिलेगी.
जॉर्ज ने आगे कहा, "और, हमने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग का भी जिक्र किया है... यह भी प्रशिक्षण सुविधाओं का हिस्सा है जिसे हम रक्षा के नजरिए से अपने वचनबद्धता में शामिल करेंगे." ईयू-इंडिया रक्षा और सुरक्षा साझेदारी समेत यूरोपियन देशों तक भारत की पहुंच, एक जैसी सोच वाले लोकतंत्र के लिए पसंदीदा सुरक्षा पार्टनर बनने के उसके मकसद को दिखाती है.
ऑस्ट्रिया के साथ सहयोग इसी रास्ते पर है, जिससे भारत को रूस जैसे पार्टनर्स के साथ अपने पुराने रिश्तों और ईयू देशों के साथ उभरते सहयोग के बीच ग्लोबल जुड़ाव को बैलेंस करने में मदद मिलेगी.
गुरुवार देर शाम जारी एक संयुक्त वक्तव्य के मुताबिक, यूएन शांति स्थापना अभियान में भारत और ऑस्ट्रिया की भूमिका को देखते हुए, दोनों नेताओं ने भारत के संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र और ऑस्ट्रियाई सशस्त्र बल अंतरराष्ट्रीय केंद्र (AUTINT) के बीच प्रस्तावित साझेदारी का स्वागत किया.
बयान में कहा गया है, “उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इंडिया-ईयू सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर करने से भारत-ईयू रणनीतिक साझेदारी में एक और मतलब वाला आयाम जुड़ गया है, जिससे समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, साइबर और हाइब्रिड खतरों, अंतरिक्ष, साथ ही आतंकवाद जैसे साझा हितों के क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा.”
ऑस्ट्रिया की विदेश और रक्षा नीति उसके ऐतिहासिक रूप से तटस्थ रुख (जो 1955 से उसके संविधान में शामिल है) से बनी है, फिर भी हाल के भू-राजनीतिक दबाव खासकर यूक्रेन युद्ध पर यूरोप के जवाब ने उसकी तटस्थता और रक्षा संबंधों का फिर से मूल्यांकन करने पर मजबूर किया है.
भारत के साथ रक्षा रक्षा वार्ता शुरू करके, ऑस्ट्रिया वैश्विक सुरक्षा मामलों पर और गहराई से जुड़ने के लिए तैयार होने का संकेत देता है. यह तटस्थ पहचान बनाए रखते हुए रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करने के ईयू के प्रयासों के साथ कुछ हद तक जुड़ा हुआ है.
इससे भारत को एक अनोखा यूरोपियन साझेदार मिलता है, जिसकी तटस्थ स्थिति यूरोप से लेकर पश्चिम एशिया और उससे आगे तक अलग-अलग इलाकों में बातचीत को आसान बना सकता है.
भारत और ऑस्ट्रिया दोनों ने नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय आदेश, बातचीत, शांति और सुरक्षा के लिए साझा प्रतिबद्धताओं को जाहिर किया है, खासकर पश्चिम एशिया में सुरक्षित समुद्री रास्ते, यूक्रेन में सही समाधान और आतंकवाद और कट्टरता से लड़ने जैसे मामलों में.
नजरियों का यह मेल भारत की विदेश नीति के बड़े लक्ष्यों को मजबूत करने में मदद करता है. खासकर तब जब दुनिया भर में ताकत में बदलाव से पहले से मौजूद सुरक्षा ढांचों को लेकर अनिश्चितताएं पैदा होती हैं.
आशय पत्र ( Letter of Intent) में भारत और ऑस्ट्रिया के बीच औद्योगिक और प्रौद्योगिकी सहयोग पर जोर दिया गया है. यह इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत ‘मेक इन इंडिया’ जैसे कार्यक्रम के तहत अपने रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को तेजी से बढ़ा रहा है और 80 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है.
ऑस्ट्रिया के साथ साझेदारी, जो उन्नत तकनीकी फर्मों की मेजबानी करता है और मजबूत इंजीनियरिंग क्षमताएं हैं, भारत को अपना तकनीकी आधार बढ़ाने में मदद कर सकती है, खासकर दोहरे उपयोग वाले क्षेत्र, बनावट, सैन्य तंत्रऔर नई टेक्नोलॉजी में.
ऐसा सहयोग जर्मनी जैसे दूसरे यूरोपियन पार्टनर्स के साथ भारत के जुड़ाव को पूरा करता है और वैश्विक रक्षा सप्लाई चेन में शामिल होने के बड़े लक्ष्यों से भी जुड़ा है.
यह बात ऐसे समय में खास तौर पर जरूरी है, जब सुरक्षा चुनौतियों में समुद्री सुरक्षा, साइबर खतरे, आतंकवाद से मुकाबला और हाइब्रिड संघर्ष शामिल हैं. ऐसे क्षेत्र जहां ज्ञान का आदान-प्रदान और मिलकर तैयारी करना, भौतिक सहयोग जितना ही जरूरी है.
रक्षा मंत्रालय के तहत संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र (CENJOWS) में एआई, साइबर सिक्योरिटी और साइबर युद्ध के विषय विशेषज्ञ सुधांशु कुमार, उच्च-प्रौद्योगिकी सहयोग को एक केंद्रीय स्तंभ के तौर पर पूरी तरह से सोच-समझकर बनाया गया मानते हैं.
कुमार ने ईटीवी भारत को बताया, "भारत अमेरिकी और चीनी दोनों तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्रों पर संरचनात्मक निर्भरता को कम करने के लिए जानबूझकर यूरोपीय राजधानियों के माध्यम से अपनी तकनीकी कूटनीति को आगे बढ़ा रहा है."
ऑस्ट्रिया एक स्मार्ट चुनाव है: एक मध्यम साइज की पावर जो क्वांटम भौतिकी, सूक्ष्मता अभियांत्रिकी और इंडस्ट्रियल औद्योगिक स्वचालन में अपनी काबिलियत से ज़्यादा अच्छा काम करती है, ठीक वैसी ही चीज जो भारत को अपने अगले औद्योगीकरण चरण के लिए चाहिए.
कुमार, जो मॉस्को में एमजीआईएमओ यूनिवर्सिटी में विज़िटिंग रिसर्च फेलो भी हैं, ने कहा, “एआई के मामले में, मुझे कोई खास सह-विकास परियोजनाएं, कोई नामित बुनियादी ढांचा सौदा नहीं और ईयू के जोखिम-स्तरीय वाले एआई एक्ट और भारत के इनोवेशन-फर्स्ट फ्रेमवर्क के बीच विनियामक अंतर की कोई पहचान नहीं दिख रही है.”
"मेरा मानना है कि यह तनाव कूटनीतिक तौर पर दबा दिया गया है, लेकिन जैसे ही दोनों पक्ष कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, यह सामने आ जाएगा."
साथ ही, उन्होंने कहा कि संस्थागत साइबर सुरक्षा संवाद इस विजिट का सबसे बड़ा नतीजा है.
उन्होंने कहा, "यह कोई एमओयू नहीं है जिसे फाइल कर दिया जाए, बल्कि यह एक संरचित, लगातार चल रहे एजेंसी-स्तरीय तंत्र का सिस्टम है." “ईयू के अंदरूनी सदस्य और ऐतिहासिक रूप से तटस्थ देश के तौर पर ऑस्ट्रिया की दोहरी पहचान, भारत को ईयू साइबर ढांचे में एक चैनल देती है, बिना नाटो के फ्रंटलाइन देशों के साथ खास तौर पर जुड़ने के राजनीतिक बोझ के.”
कुमार ने कहा कि इस पूरे दौरे को इस साल जनवरी में हुए भारत-ईयू एफटीए के हिसाब से देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा, “जल्दी मंजूरी के लिए ऑस्ट्रिया का साफ समर्थन यह दिखाता है कि भारत हमदर्दी रखने वाले ईयू सदस्य देशों के जरिए मंज़ूरी से पहले एक डिप्लोमैटिक कैंपेन चला रहा है.”
“एफटीए असली इनाम है क्योंकि यह भारत-ईयू ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल को सक्रिय करता है और बड़े पैमाने पर टेक गुड्स और आईटी सर्विसेज का उदारीकरण करता है. मेरी समझ से, यह द्विपक्षीय समझौता भारत का एफटीए को यूरोपियन पार्लियामेंट्री राजनीति में पटरी से उतरने से रोकने के लिए पॉलिटिकल ग्राउंडवर्क है.”
कुल मिलाकर, इंडिया-ऑस्ट्रिया रक्षा सहयोग और जिस आशय पत्र ( Letter of Intent) पर हस्क्षार हुए, वे सिर्फ द्विपक्षीय समझौतों के तौर पर ही नहीं, बल्कि तेजी से बदलते भू-राजनीतिक वातावरण में रणनीतिक सक्षमकर्ता के तौर पर भी जरूरी हैं.
वे रक्षा में सहयोग को संस्थागत बनाते हैं, सुरक्षा और शांति पर दुनिया भर के नजरिए को दिखाते हैं, भारत के रक्षा औद्योगिक और तकनीकी एकीकरण को बढ़ाते हैं. ईयू और दूसरे यूरोपियन देशों के साथ बड़ी साझेदारी को पूरा करते हैं, और वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा डायलॉग में एक असरदार आवाज के तौर पर भारत की जगह को मज़बूत करते हैं.
यह सहयोग बदलती वैश्विक चुनौतियों की आपसी पहचान और दोनों लोकतंत्र द्वारा ढांचागत और लगातार जुड़ाव के जरिए उनसे निपटने की व्यावहारिक प्रयास को दिखाता है.
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