अबकी बार G20 में सबसे कद्दावर नेता हैं पीएम मोदी, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को देंगे आकार

पीएम मोदी G20 में भारत की भूमिका को आकार देने, अफ्रीका से संबंधों को गहरा करने, ग्लोबल साउथ डेवलपमेंट एजेंडा के लिए जोहान्सबर्ग गए.

G20
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (ANI)
author img

By Aroonim Bhuyan

Published : November 21, 2025 at 1:51 PM IST

8 Min Read
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 22 से 23 नवंबर तक G20 लीडर्स समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका का आगामी दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब ग्लोबल तालमेल बदल रहा है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अनिश्चितता बढ़ रही है.

इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील के बाद लगातार चौथे साल G20 के ग्लोबल साउथ में लौटने के साथ ही नई दिल्ली को आर्थिक सुधार, डेवलपमेंट फाइनेंस और समान ग्लोबल गवर्नेंस पर बहस को प्रभावित करने का एक नया मौका दिख रहा है. जोहान्सबर्ग में मोदी की मौजूदगी बिखरी हुई दुनिया में एक बैलेंसिंग पावर के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करने के भारत के प्रयास को रेखांकित करेगी.

साउथ अफ्रीका की 2025 की प्रेसीडेंसी ने ‘सॉलिडैरिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी’ थीम के तहत अफ्रीका और डेवलपमेंट के एजेंडे को आगे बढ़ाया है.

G20
अबकी बार G20 में सबसे कद्दावर नेता हैं पीएम मोदी. (ANI)

सॉलिडैरिटी के जरिए, साउथ अफ्रीका लोगों पर केंद्रित, डेवलपमेंट पर केंद्रित और सबको साथ लेकर चलने वाला भविष्य पाना चाहता है. आपस में जुड़ी दुनिया में, एक देश के सामने आने वाली चुनौतियां सभी देशों पर असर डालती हैं. बराबरी को बढ़ावा देकर, देश सभी लोगों और देशों के लिए सही बर्ताव, मौके और तरक्की पक्का करना चाहता है, चाहे उनकी आर्थिक हालत, जेंडर, जाति, भौगोलिक जगह या दूसरी खासियतें कुछ भी हों. सस्टेनेबिलिटी का मतलब है आने वाली पीढ़ियों की अपनी जरूरतें पूरी करने की क्षमता से समझौता किए बिना आज की जरूरतों को पूरा करना.

G20 या ग्रुप ऑफ 20 एक इंटर-गवर्नमेंटल फोरम है, जिसमें 19 सॉवरेन देश, यूरोपियन यूनियन (EU), और अफ्रीकन यूनियन (AU) शामिल हैं. यह हेड्स ऑफ स्टेट और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की सालाना मीटिंग्स के जरिए ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़े बड़े मुद्दों, जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सुलझाने का काम करता है.

यहां यह बताना जरूरी है कि 2023 में भारत की अध्यक्षता के दौरान 55 देशों वाले अफ्रीकन यूनियन को G20 की बड़ी बैठक में लाया गया था. मोदी ने ग्रुप के एजेंडा में अफ़्रीकी देशों की जरूरतों को शामिल करने पर जोर दिया था, जो ग्लोबल साउथ में ज़्यादातर हैं. यह पहली बार है जब G20 समिट अफ़्रीकी धरती पर हो रहा है.

जोहान्सबर्ग के लिए रवाना होने से पहले शुक्रवार को मोदी ने कहा, “यह एक खास समिट होगा, क्योंकि यह अफ़्रीका में होने वाला पहला G20 समिट होगा.” “2023 में G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान, अफ़्रीकन यूनियन G20 का सदस्य बन गया था.”

इस बात पर जोर देते हुए कि यह समिट दुनिया के जरूरी मुद्दों पर चर्चा करने का एक मौका होगा. उन्होंने कहा, “इस साल के G20 की थीम ‘एकजुटता, समानता और स्थिरता’ रही है.

इसके जरिए दक्षिण अफ्रीका ने नई दिल्ली, भारत और रियो डी जनेरियो, ब्राजील में हुए पिछले समिट के नतीजों को आगे बढ़ाया है. मैं समिट में ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ और ‘एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य’ के हमारे विजन के हिसाब से भारत का नजरिया पेश करुंगा.”

गुरुवार को यहां रवाना होने से पहले एक खास मीडिया ब्रीफिंग में, विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी (इकोनॉमिक रिलेशंस) सुधाकर दलेला ने कहा कि 2023 में बहुत सफल प्रेसीडेंसी होस्ट करने के बाद G20 में अपनी प्रायोरिटीज को जारी रखने के लिए यह समिट भारत के लिए जरूरी होगा.

दलेला ने कहा, “जैसा कि आप जानते हैं, G20 इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के साथ-साथ दुनिया भर में अहम मामलों पर चर्चा करने के लिए एक बड़ा फोरम बनकर उभरा है.” “G20 इन बड़ी इकॉनमी और उभरती इकॉनमी के लीडर्स को, जो ग्लोबल GDP का 85 परसेंट से ज़्यादा और दुनिया की लगभग तीन-चौथाई आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं. एक साथ आने और दुनिया पर असर डालने वाले जरूरी मुद्दों पर चर्चा करने का एक शानदार मौका देता है.”

उन्होंने उन 4 खास प्रायोरिटीज पर भी जोर दिया, जिन्हें साउथ अफ्रीका ने समिट के लिए पहचाना है. डेलेला ने कहा, “ये हैं, नंबर एक, डिजास्टर रेजिलिएंस और रिस्पॉन्स को मजबूत करना. नंबर दो, कम इनकम वाले देशों के लिए डेब्ट सस्टेनेबिलिटी. तीसरा, सही एनर्जी ट्रांजिशन के लिए फाइनेंस जुटाना. और चौथा, इनक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी मिनरल्स का इस्तेमाल करना.”

उन्होंने आगे कहा कि जोहान्सबर्ग G20 समिट 20 G20 प्रेसीडेंसी के पहले साइकिल का समापन होगा. डेलेला ने कहा, “साउथ अफ्रीका द्वारा पहचानी गई प्रायोरिटीज भारत की G20 प्रेसीडेंसी और ब्राजील की प्रायोरिटीज़ के साथ अलाइन हैं, जो ग्लोबल साउथ के लिए जरूरी मामलों के नजरिए से G20 चर्चाओं में कंटिन्यूटी पक्का करती हैं.”

किंग्स कॉलेज लंदन में किंग्स इंडिया इंस्टीट्यूट में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन थिंक टैंक में वाइस-प्रेसिडेंट (स्टडीज एंड फॉरेन पॉलिसी) हर्ष वी पंत के मुताबिक, भारत के लिए G20 प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है, क्योंकि यह ग्लोबल साउथ तक पहुंचने का मौका देता है. पंत ने ETV भारत को बताया, "इसलिए, भारत चाहता है कि साउथ अफ्रीका की प्रेसीडेंसी कामयाब हो." हालांकि, इस साल के G20 समिट में US की खास गैर मौजूदगी रहेगी.

प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि जोहान्सबर्ग में G20 लीडर्स समिट में US का कोई भी सरकारी अधिकारी शामिल नहीं होगा. US ने तैयारी के लिए हो रही शेरपा मीटिंग्स का भी साफ तौर पर बॉयकॉट किया है.

ट्रंप ने बॉयकॉट का जो कारण बताया है, वह गोरे अफ्रीकी लोगों के खिलाफ कथित ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन पर केंद्रित है. इसमें हिंसा और ज़मीन पर कब्जा करने के दावे शामिल हैं.

इन दावों का साउथ अफ्रीकी सरकार ने कड़ा विरोध किया है. मोटे तौर पर, US अधिकारियों, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो भी शामिल हैं, ने साउथ अफ्रीका की पॉलिसी की आलोचना की है. साथ ही उन्हें “एंटी-अमेरिकन” या विचारधारा से अलग बताया है.

वॉशिंगटन ने साउथ अफ्रीका को एक डिप्लोमैटिक नोट भी भेजा है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि वह “US की सहमति के बिना, G20 की आम सहमति के आधार पर किसी भी G20 समिट के नतीजे के डॉक्यूमेंट को जारी करने का विरोध करता है.” दूसरे शब्दों में, US यह संकेत दे रहा है कि अगर उसके विचारों को बाहर रखा जाता है, तो वह पूरी आम सहमति वाली घोषणा को स्वीकार नहीं करेगा.

यह तब हो रहा है जब अगले साल US G20 की प्रेसीडेंसी संभालेगा. पंत के मुताबिक, आज ग्लोबल पॉलिटिक्स में लीडरशिप की कमी है.

उन्होंने कहा, "ट्रंप के अंडर, US ने मल्टीलेटरलिज़्म को पूरी तरह छोड़ दिया है." "भारत साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर लीडरशिप देना चाहेगा. ट्रंप और शायद चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की गैर मौजूदगी में, मोदी साउथ अफ्रीका में G20 समिट में सबसे पावरफुल लीडर होंगे."

विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन थिंक टैंक में सीनियर फेलो और अफ्रीका की एक्सपर्ट रुचिता बेरी ने बताया कि US ने ग्लोबल साउथ को दी जाने वाली सभी मदद बंद कर दी है. बेरी ने ETV भारत को बताया, "US ग्लोबल साउथ के बड़े हितों को नहीं देख रहा है." "वॉशिंगटन सिर्फ US के हितों को देख रहा है."

पंत ने कहा कि मोदी जोहान्सबर्ग समिट के दौरान अफ्रीका के एजेंडा को आगे बढ़ाना चाहेंगे. उन्होंने कहा, "द्विपक्षीय रूप से, यह भारत को साउथ अफ्रीका के साथ अफ्रीका के मुद्दों पर चर्चा करने का मौका देगा." बेरी ने सहमति जताते हुए कहा, “भारत हमेशा अफ्रीका के हितों को आगे बढ़ाने में सबसे आगे रहा है. इसलिए, मोदी का साउथ अफ्रीका में होना जरूरी है.”

उन्होंने यह भी कहा कि अगले साल G20 की US की प्रेसीडेंसी के दौरान ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर बात होने की उम्मीद कम है. कुल मिलाकर, G20 समिट के लिए मोदी का जोहान्सबर्ग दौरा सिर्फ औपचारिकता से कहीं ज़्यादा है.

मोदी का यह दौरा भारत के डिप्लोमैटिक, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने का एक ऑपरेशनल मौका है. मल्टीलेटरल लेवल पर ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने से लेकर बाइलेटरल डील पक्की करने और अफ्रीका के साथ संबंधों को गहरा करने तक.

ये भी पढ़ें - पीएम मोदी G20 समिट में शामिल होने के लिए द. अफ्रीका रवाना, बोले- साबित होगा अहम पड़ाव

