ब्रिक्स एनएसए बैठक : साइबर वॉरफेयर से लेकर एनर्जी सिक्योरिटी तक, सभी चुनौतियों पर दिल्ली में होगा विचार
बैठक की अध्यक्षता एनएसए अजीत डोभाल करेंगे. बैठक पर अमेरिका की भी नजर रहेगी.
Published : June 21, 2026 at 12:14 PM IST
नई दिल्ली : अगले सप्ताह भारत की मेजबानी में होने वाली ब्रिक्स (BRICS) देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक, भू-राजनीतिक अनिश्चितता और तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों के दौर में गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों के बढ़ते महत्व को उजागर करती है. हालांकि पारंपरिक सैन्य खतरे अभी भी रणनीतिक सोच में हावी हैं, लेकिन नीति-निर्माताओं को साइबर हमलों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सीमा-पार आतंकवाद और वैश्विक ऊर्जा व संचार नेटवर्क में रुकावटों से पैदा होने वाले नए तरह के जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है.
22-23 जून को होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे. यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब ब्रिक्स खुद मुख्य रूप से एक आर्थिक समूह से आगे बढ़कर उभरती हुई ताकतों के बीच रणनीतिक तालमेल के लिए एक व्यापक मंच के रूप में विकसित हो रहा है.
विदेश मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "बैठक के दौरान, ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार/प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख 'आज दुनिया के सामने मौजूद गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां' विषय पर अपने विचार साझा करेंगे. वे राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा खतरों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा करेंगे. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार/प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख आतंकवाद-रोधी और सूचना व संचार तकनीकों के इस्तेमाल में सुरक्षा पर हाल ही में हुई ब्रिक्स संयुक्त कार्य समूहों की बैठकों के नतीजों की समीक्षा भी करेंगे।.
यह बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा माहौल भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, तकनीकी बदलावों और सीमा-पार खतरों के कारण बदल रहा है. बैठक ब्रिक्स देशों के उस प्रयास को दर्शाती है जिसके तहत वे अर्थव्यवस्था और विकास से आगे बढ़कर रणनीतिक और सुरक्षा के क्षेत्र में भी अपना सहयोग बढ़ाना चाहते हैं.
ब्रिक्स एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसमें 10 देश शामिल हैं. ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस और संयुक्त अरब अमीरात. कुल मिलाकर, ब्रिक्स में दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक-चौथाई से अधिक हिस्सा और दुनिया की लगभग आधी आबादी शामिल है. इसने ऐसी पहल शुरू की है, जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार ला सकती है. जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था, ब्रिक्स पे और ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकीय प्रकाशन.
अपने शुरुआती 15 वर्षों में, ब्रिक्स ने लगभग 60 अंतर-समूह संस्थान और थिंक टैंक व संवादों सहित एक व्यापक नेटवर्क स्थापित किया है. इस वर्ष ब्रिक्स एनएसए बैठक के लिए 'आज दुनिया के सामने मौजूद गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां' विषय का चयन किया गया है. यह बताता है कि खतरों का स्वरूप कैसे बदला है. पारंपरिक अंतर-राज्यीय सैन्य संघर्ष अभी भी मौजूद हैं, लेकिन देशों को तेजी से ऐसे खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जो सीमाओं से परे हैं और जिन्हें केवल पारंपरिक सैन्य तरीकों से हल नहीं किया जा सकता है. इनमें अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद, साइबर हमले और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए खतरे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-आधारित युद्ध और दुष्प्रचार, तथा उभरती प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न सुरक्षा जोखिम शामिल हैं. वित्तीय और ऊर्जा सुरक्षा में व्यवधान, समुद्री सुरक्षा के खतरे,जलवायु परिवर्तन और महामारी, तथा संगठित अपराध और अवैध तस्करी नेटवर्क अन्य चुनौतियां हैं.
ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए जानकारी साझा करने, तालमेल वाली नीतियों और कई देशों के बीच मिलकर काम करने वाले सिस्टम की जरूरत है. यही बात ब्रिक्स को उभरती हुई बड़ी ताकतों के बीच बातचीत का एक अहम मंच बनाती है.यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भू-राजनीतिक उथल-पुथल बढ़ रही है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी ताकतों के बीच होड़ तेज हो गई है.
अमेरिका-चीन के बीच मुकाबला, रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष ने दुनिया को कई ध्रुवों वाली व्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ाया है. ब्रिक्स में अब ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, इथियोपिया, यूएई और इंडोनेशिया जैसे नए सदस्य शामिल हो गए हैं. यह समूह खुद को 'ग्लोबल साउथ' की आवाज और पश्चिमी देशों के नेतृत्व वाले संस्थानों के विकल्प के तौर पर पेश करना चाहता है.
सुरक्षा अधिकारियों के बीच सहयोग से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि ब्रिक्स के भीतर भू-राजनीतिक मतभेद समूह के व्यापक लक्ष्यों को नुकसान न पहुंचाए. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्वांटम टेक्नोलॉजी, साइबर वॉरफेयर, ऑटोनॉमस सिस्टम और डिजिटल निगरानी ने सुरक्षा के माहौल को पूरी तरह बदल दिया है.
"सुरक्षा के लिए उभरते खतरों और नई टेक्नोलॉजी" पर चर्चा खास तौर पर अहम है. साइबर हमले तेजी से वित्तीय सिस्टम और ऊर्जा से जुड़े बुनियादी ढाँचे को निशाना बना रहे हैं. एआई से बनाई गई गलत जानकारी सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए खतरा पैदा कर रही है. बिना नियम-कानून वाली टेक्नोलॉजी नई कमजोरियां पैदा करती हैं. अंतरिक्ष और डिजिटल क्षेत्र रणनीतिक मुकाबले के नए मैदान बनते जा रहे हैं. BRICS देश मिलकर बड़ी तकनीकी और साइबर ताकत का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में सहयोग रणनीतिक रूप से बहुत अहम है.
विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, इस बैठक में आतंकवाद-रोधी और सुरक्षा से जुड़े ब्रिक्स के जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स के नतीजों की समीक्षा की जाएगी. भारत ने हमेशा सीमा-पार आतंकवाद और टेरर फंडिंग के खिलाफ मजबूत अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई की मांग की है. ब्रिक्स के जरिए, नई दिल्ली ने कट्टरपंथ से निपटने, टेरर फंडिंग रोकने, इंटेलिजेंस शेयरिंग और आतंकवादी समूहों द्वारा नई तकनीकों के गलत इस्तेमाल से निपटने जैसे मुद्दों पर आम सहमति बनाने की कोशिश की है.
चर्चा का एक और अहम विषय इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में सुरक्षा होगा. यह इसलिए और भी जरूरी हो गया है क्योंकि सरकारी मदद से होने वाले साइबर हमले बढ़ रहे हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए अहम हो गया है, डीपफेक और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर सुरक्षा के लिए चुनौतियां बन रहे हैं, और डेटा गवर्नेंस व डिजिटल संप्रभुता विवादित मुद्दे बन गए हैं.
ब्रिक्स सदस्य अक्सर साइबरस्पेस को रेगुलेट करने में देशों की बड़ी भूमिका की वकालत करते रहे हैं और साइबरस्पेस में जिम्मेदार व्यवहार के लिए यूएन के तहत अंतरराष्ट्रीय फ्रेमवर्क का समर्थन करते रहे हैं.अध्यक्ष के तौर पर, भारत भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बजाय 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील देशों) पर असर डालने वाले व्यावहारिक मुद्दों पर एजेंडा तय करना चाहता है.
गैर-पारंपरिक सुरक्षा पर ध्यान देने से नई दिल्ली को अपनी कूटनीतिक लीडरशिप दिखाने,अलग-अलग सदस्यों के बीच आम सहमति बनाने और विकसित व विकासशील देशों के बीच एक पुल के तौर पर अपनी छवि मजबूत करने का मौका मिलता है.बैठक के दौरान, चीन के विदेश मंत्री वांग यी अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगे. वे चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिटिकल ब्यूरो के सदस्य और सेंट्रल फॉरेन अफेयर्स कमीशन के ऑफिस के डायरेक्टर भी हैं.
हालांकि 'लाइन ऑफ़ एक्चुअल कंट्रोल' पर डिसइंगेजमेंट समझौतों के बाद भारत-चीन संबंध स्थिर हुए हैं, लेकिन रणनीतिक अविश्वास अभी भी बना हुआ है. यह बैठक दोनों एशियाई ताकतों के बीच मल्टीलेटरल (बहुपक्षीय) माहौल में लगातार उच्च-स्तरीय बातचीत का एक और मौका देती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्रिक्स एनएसए बैठक के दौरान डोभाल और वांग के बीच एक अलग बैठक भी हो सकती है.
इस बीच, खबरों के मुताबिक, ईरान इस बैठक में शामिल होने के लिए अपने पेट्रोलियम मंत्री मोहसिन पाकनेजाद को भेज रहा है. पाकनेजाद का ईरान का प्रतिनिधित्व करना ऐसे समय में हो रहा है जब होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव कम होने और वाशिंगटन और तेहरान के बीच अंतरिम समझ की खबरों ने ऊर्जा के क्षेत्र में नए सहयोग की संभावना पैदा कर दी है.
भारत के लिए ईरान के साथ बेहतर संबंध ऊर्जा सुरक्षा, चाबहार बंदरगाह परियोजना, मध्य एशिया से कनेक्टिविटी, अफगानिस्तान तक पहुंच और इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में गल्फ स्टडीज प्रोग्राम के पूर्व निदेशक आफताब कमाल पाशा के अनुसार, पेट्रोलियम मंत्री को भारत भेजना सकारात्मक रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि एक बार जब अमेरिका-ईरान के बीच 60 दिन के समझौता ज्ञापन पर अंतिम समझौता हो जाएगा, तो उम्मीद है कि ईरान के तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल्स के निर्यात पर लगे प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे.
पाशा ने ईटीवी भारत को बताया, "इसलिए, ईरानी अपना तेल, उर्वरक, पेट्रोकेमिकल उत्पाद और शायद गैस भी भारत को बेचना चाहते हैं, क्योंकि वे अभी भी मानते हैं कि रणनीतिक नजरिए से भारत के साथ संबंध महत्वपूर्ण हैं. लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वे पहले की तरह रियायती दरों पर तेल की पेशकश करेंगे या भारतीय रुपये स्वीकार करेंगे या अपने जहाजों से तेल भेजेंगे या तीन महीने का क्रेडिट देंगे या बीमा पर 50 प्रतिशत की छूट देंगे, जैसा कि उन्होंने पहले पेशकश की थी. हो सकता है कि ये सब न हो, क्योंकि उन्हें भी रूसियों की तरह अपने राजस्व की जरूरत है. रूसी पहले रियायती दरों पर तेल देते थे, लेकिन अब वे ऐसी पेशकश नहीं करते हैं."
उन्होंने आगे कहा कि पेट्रोलियम मंत्री को भेजने का मकसद दिल्ली का माहौल समझना और ब्रिक्स एनएसए मीटिंग में होने वाली चर्चाओं के बारे में राय जानना भी हो सकता है.पाशा ने कहा, "ईरानी यह देखना चाहते हैं कि नई दिल्ली से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं या भारत अभी भी इजराइल, यूएई और अमेरिका के साथ है."
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति को संदेश भेजा था और विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री को पत्र लिखकर होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल और गैस ले जा रहे भारतीय जहाजों को छोड़ने का आग्रह किया था.
पाशा ने कहा, "दोनों ने जवाब में कहा कि भारतीय लोगों के साथ दोस्ती को ध्यान में रखते हुए और उन्हें कोई परेशानी न हो, इसलिए हम फारस की खाड़ी क्षेत्र से तेल और गैस ले जा रहे इन जहाजों को छोड़ रहे हैं."
ईरान के मामले के अलावा, कई विकासशील देशों को लगता है कि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं उनकी सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं.ब्रिक्स एनएसए मीटिंग एक ऐसा मंच प्रदान करती है जहां उभरती हुई शक्तियां वैश्विक शासन में सुधार की वकालत कर सकती हैं, साइबर सुरक्षा के लिए समावेशी दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकती हैं, विकास और सुरक्षा के आपसी संबंधों को उजागर कर सकती हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अत्यधिक सैन्यीकरण का विरोध कर सकती हैं और 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील देशों) के हितों को आगे बढ़ा सकती हैं.
कुल मिलाकर, आने वाली बैठक ब्रिक्स के एक आर्थिक समूह से एक बड़े रणनीतिक मंच के रूप में विकसित होने का संकेत देती है. हालांकि सदस्यों के बीच मतभेद – खासकर भारत और चीन के बीच, और रूस तथा कुछ नए सदस्यों के बीच – एक औपचारिक सुरक्षा गठबंधन की संभावनाओं को सीमित करते हैं, फिर भी यह समूह उन मुद्दों पर सहयोग के लिए लगातार तरीके विकसित कर रहा है जहां हित एक-दूसरे से मिलते हैं.
मौजूदा भू-राजनीतिक माहौल में, जिसमें सत्ता के बिखरे हुए केंद्र, तकनीकी बदलाव और सीमा-पार के खतरे शामिल हैं, भारत में होने वाली ब्रिक्स एनएसए बैठक प्रमुख उभरती हुई ताकतों द्वारा इक्कीसवीं सदी की सुरक्षा चुनौतियों का सामूहिक रूप से सामना करने की कोशिश को दर्शाती है. भारत के लिए, यह बैठक उसकी कूटनीतिक पहचान को बढ़ाती है, 'ग्लोबल साउथ' की प्रमुख आवाज के रूप में उसकी भूमिका को मजबूत करती है और उभरती हुई बहुध्रुवीय अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के मुख्य निर्माता के तौर पर उसकी स्थिति को और मजबूत बनाती है.
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