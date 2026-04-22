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दक्षिण कोरिया के साथ साझेदारी से भारत को आर्कटिक में मिलेगी साइंटिफिक बढ़त, जानें इसका महत्व

पीएम मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग हैदराबाद हाउस में बैठक के दौरान. ( ANI )

नई दिल्ली: भारत और दक्षिण कोरिया आर्कटिक साइंस और शिपिंग में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं. यह फैसला सिर्फ प्रतीकात्मक जलवायु कूटनीति (symbolic climate diplomacy) से कहीं ज्यादा परिलक्षित होता है. भारत के लिए, आर्कटिक एक लैब है जो मॉनसून के व्यवहार, समुद्र के जलस्तर में बढ़ोतरी और लंबी दूरी के मौसम के अनुमान को आकार देता है. टेक्नोलॉजी में विकसित ध्रुवीय देश के साथ साझेदारी करने से नई दिल्ली को एक ऐसे क्षेत्र में अपनी वैज्ञानिक पहुंच और क्षमताओं को अपग्रेड करने का एक व्यावहारिक रास्ता मिलता है, जो तेजी से वैश्विक रणनीति महत्व हासिल कर रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग के बीच 20 अप्रैल को नई दिल्ली में हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद टिकाऊपन (Sustainability) के क्षेत्र में सहयोग पर जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार, दोनों पक्षों ने आर्कटिक रिसर्च और वैज्ञानिक सहयोग में अपनी बढ़ती भागीदारी पर ध्यान दिया.

बयान में कहा गया है, "दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन की समझ को आगे बढ़ाने के लिए आर्कटिक को एक जरूरी इलाका माना और आर्कटिक साइंस और आर्कटिक शिपिंग समेत आर्कटिक में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए. दोनों पक्ष अपने-अपने आर्कटिक रिसर्च संस्थानों के बीच करीबी सहयोग को बढ़ावा देंगे और संयुक्त शोध पहल, वैज्ञानिक आदान-प्रदान और इंटरनेशनल पोलर रिसर्च प्रोग्राम में भागीदारी के मौके तलाशेंगे."

सोमवार की वार्ता के बाद एक स्पेशल मीडिया ब्रीफिंग में, विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) पी कुमारन ने कहा कि भारत और दक्षिण कोरिया ने पेरिस समझौते के आर्टिकल 6.2 के तहत एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं.

पेरिस समझौते का आर्टिकल 6.2 देशों को अपनी मर्जी से सहयोग करने में मदद करता है ताकि वे उत्सर्जन में कमी करके अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (NDCs) को पूरा कर सकें, जिसे इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम (ITMOs) के नाम से जाना जाता है. यह फ्रेमवर्क कार्बन क्रेडिट के द्विपक्षीय या बहुपक्षीय स्थानांतरण की इजाजत देता है, जिससे लागत-प्रभावी, उच्च महत्वाकांक्षा वाली जलवायु कार्रवाई आसान होती हैं, साथ ही दोहरी गणना को रोकने के लिए मजबूत अकाउंटिंग की जरूरत होती है.

कुमारन ने कहा, "सस्टेनेबिलिटी पर, हम जलवायु, आर्कटिक और समुद्री सहयोग जैसे जरूरी विषयों पर बातचीत शुरू कर रहे हैं."

दक्षिण कोरिया के साथ आर्कटिक रिसर्च कोऑपरेशन को और गहरा करने का भारत का फैसला विज्ञान, जलवायु नीति, समुद्री योजना और जियोपॉलिटिक्स के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है. भारत के लिए, टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड ध्रुवीय देश के साथ पार्टनरशिप करने से उस क्षेत्र में क्षमता निर्माण में तेजी आएगी जो जलवायु गतिशीलता और भविष्य के समुद्री मार्गों (sea lanes) के लिए तेजी से केंद्रित होता जा रहा है.

भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद, आर्कटिक सीधे भारत पर असर डालता है. आर्कटिक की गर्मी जेट स्ट्रीम और ध्रुवीय भंवर (polar vortices) को बदल देती है जो भारतीय मानसून पर असर डालते हैं. आर्कटिक की बर्फ पिघलने से दुनिया भर में समुद्र के जलस्तर में बदलाव होता है, जिससे भारत के लंबे समुद्र तट पर असर पड़ता है.

आर्कटिक डेटा दक्षिण एशिया के लिए लंबी दूरी के मौसम और जलवायु के अनुमानों की सटीकता को बेहतर बनाता है. बर्फ पिघलने से नए शिपिंग कॉरिडोर भी खुल रहे हैं जो यूरेशियन व्यापार के बहाव को नया आकार दे सकते हैं.

भारत ने मार्च 2022 में जारी अपनी आर्कटिक पॉलिसी के जरिये अपनी दिलचस्पी को औपचारिक रूप दिया, जो जलावायु शोध, साइंटिफिक मौजूदगी और जिम्मेदारी से जुड़ने को प्राथमिकता देती है. भारत की आर्कटिक पॉलिसी के छह मुख्य आधार हैं: साइंस और रिसर्च; पर्यावरण सुरक्षा; आर्थिक और मानव विकास; परिवहन और कनेक्टिविटी; शासन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग; और राष्ट्रीय क्षमता निर्माण.

दक्षिण कोरिया एशिया के सबसे सक्षम आर्कटिक रिसर्च देशों में से एक है. यह 2002 से स्वालबार्ड (Svalbard) में दासन आर्कटिक स्टेशन (Dasan Arctic Station) चला रहा है और एक आधुनिक आइसब्रेकिंग रिसर्च वेसल (जहाज), RV Araon भी चलाता है.

दक्षिण कोरिया के पास विश्व स्तरीय पोलर शिपबिल्डिंग और मैरीटाइम इंजीनियरिंग विशेषज्ञता है. यह इंटरनेशनल पोलर रिसर्च प्रोग्राम में मजबूती से हिस्सा लेता है. यह दक्षिण कोरिया को भारत के लिए एक आदर्श ऑपरेशनल और टेक्नोलॉजिकल पार्टनर बनाता है, जिसका अपना आर्कटिक बेस, हिमाद्री रिसर्च स्टेशन है, लेकिन उसके पास उतनी पोलर लॉजिस्टिक्स गहराई नहीं है.