ETV Bharat / opinion

वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले से भारत के नजरिए पर क्या असर पड़ेगा? यहां जानें

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (OVL) और कॉर्पोरेशन वेनेजोलाना डेल पेट्रोलियो (CVP), जो वेनेजुएला की सरकारी तेल और नैचुरल गैस कंपनी पेट्रोलियोस डी वेनेजुएला, SA (PdVSA) की सहायक है, का सैन क्रिस्टोबल फील्ड में तेल के प्रोडक्शन और एक्सप्लोरेशन के लिए पेट्रोलेराइंडोवेनेज़ोलाना एसए नाम का एक जॉइंट वेंचर है. इसमें ओवीएल की 40 फीसदी हिस्सेदारी है, जबकि पीडीवीएसए की बाकी 60 परसेंट हिस्सेदारी है. सैन क्रिस्टोबल प्रोजेक्ट में ओवीएल का इन्वेस्टमेंट लगभग 200 मिलियन डॉलर है.

इसके अलावा वेनेजुएला लंबे समय से भारत का एनर्जी पार्टनर रहा है, खासकर कॉम्पिटिटिव शर्तों पर हेवी क्रूड ऑयल सप्लाई करने में. हालांकि प्रतिबंध और आर्थिक अस्थिरता के कारण सप्लाई में उतार-चढ़ाव आया, फिर भी भारतीय कंपनियों ने वेनेजुएला के एनर्जी एसेट्स में दिलचस्पी बनाए रखी है.

भारत और वेनेजुएला के बीच अच्छे रिश्तों का इतिहास रहा है. बड़े इंटरनेशनल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मुद्दों पर दोनों देशों के विचार एक जैसे हैं. यह मजबूत साझेदारी द्विपक्षीय सहयोग से भी आगे है, क्योंकि दोनों देश बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय रूप से मिलकर काम करते हैं.

भारत की विदेश नीति पारंपरिक रूप से संप्रभुता के सम्मान, दखल न देने और अंतरराष्ट्रीय कानून के जरिए विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर देती है. किसी बड़ी ताकत का एकतरफा सैन्य दखल – भले ही वॉशिंगटन ने उसे काउंटर-नारकोटिक्स या आतंकवाद के आधार पर सही ठहराया हो – इन सिद्धांतों को चुनौती देता है.

भारत एक उभरती हुई ताकत है और रणनीतिक स्वायत्तता और ग्लोबल साउथ का सपोर्ट करता है. यह संकट संप्रभुता, दखल और उभरती ताकतें एक ऐसी दुनिया में कैसे आगे बढ़ेंगी, जहां पॉलिटिकल असलियत को बदलने के लिए फिर से ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, इन सब पर जरूरी सवाल खड़े करता है. वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले और राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने से न सिर्फ काराकास में उथल-पुथल मच गई है, बल्कि भारत की ऑयल डिप्लोमेसी, साउथ अमेरिकन आउटरीच और बड़े जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन भी गड़बड़ा गए हैं.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, 'अमेरिका ने वेनेज़ुएला और उसके नेता राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ बड़े पैमाने पर सफलतापूर्वक हमला किया है, जिन्हें उनकी पत्नी के साथ पकड़ लिया गया है और देश से बाहर निकाल दिया गया है.' यह ऑपरेशन अमेरिका के कानून प्रवर्तन के साथ मिलकर किया गया था.'

भारत के लिए जिसने लंबे समय से काराकास के साथ व्यावहारिक ऊर्जा संबंध और रणनीतिक स्वायत्तता के प्रतिबद्धता में संतुलन बनाया है, यह घटना एक अहम पल है जो वेनेजुएला, साउथ अमेरिका और बदलते बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के साथ उसके जुड़ाव को नया आकार दे सकता है.

नई दिल्ली: वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी सेना की नाटकीय कार्रवाई – जिसके बाद शनिवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश से निकाल दिया गया है, इस घटना ने लैटिन अमेरिका से कहीं आगे तक झकझोर कर रख दिया है.

ओवीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL), स्पेन की रेपसोल और मलेशिया की पेट्रोनास के एक इंटरनेशनल ग्रुप को अप्रैल 2008 में वेनेजुएला के ओरिनोको बेल्ट में काराबोबो में एक मल्टी-मिलियन-डॉलर का ऑयल प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय बोली प्रक्रिया का विजेता घोषित किया गया था. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) का पीडीवीएसए के साथ 15 साल का क्रूड सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट है.

काराकास में भारतीय दूतावास द्वारा शेयर किए गए डेटा के अनुसार, 2023-24 में भारत-वेनेजुएला का आपसी व्यापार 1.175 बिलियन डॉलर था. वेनेजुएला को भारत से निर्यात होने वाली मुख्य चीजें हैं मिनरल, ईंधन और तेल और उनके डिस्टिलेशन के प्रोडक्ट, बिटुमिनस पदार्थ, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, कॉटन, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी और मैकेनिकल उपकरण, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और इक्विपमेंट, साउंड रिकॉर्डर और रिप्रोड्यूसर, टेलीविजन इमेज और साउंड रिकॉर्डर और रिप्रोड्यूसर, कपड़ों के सामान और कपड़ों की एक्सेसरीज और अलग-अलग केमिकल प्रोडक्ट.

वेनेजुएला से भारत जो मुख्य वस्तुएं आयात करता है, वे हैं खनिज, ईंधन, तेल तथा उनके आसवन के उत्पाद, बिटुमिनस पदार्थ, खनिज मोम, लोहा और इस्पात, एल्युमीनियम, खाद्य सब्जियां और कुछ मूल एवं कंद, तांबा और उससे बनी वस्तुएं, सीसा और उससे बनी वस्तुएं, जस्ता और उससे बनी वस्तुएं, लकड़ी और लकड़ी से बनी वस्तुएं, विद्युत मशीनरी और उपकरण और उनके पुर्जे, ध्वनि रिकॉर्डर और पुनरुत्पादक, कच्ची खालें, चमड़े और चमड़ा, बॉयलर, मशीनरी और यांत्रिक उपकरण, खाद्य फल और मेवे, प्लास्टिक और उससे बनी वस्तुएं, कार्बनिक रसायन, विविध रासायनिक उत्पाद, और लोहे या इस्पात से बनी वस्तुएं शामिल हैं.

नई दिल्ली में मौजूद इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस के पूर्व डायरेक्टर और लैटिन अमेरिका के एक्सपर्ट ऐश नारायण रॉय के मुताबिक, वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले का असर भारत जैसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर पर पड़ेगा. रॉय ने ईटीवी भारत को बताया, 'भारत लंबे समय से वेनेजुएला से अच्छी शर्तों पर तेल खरीद रहा है. हमें इस बात की चिंता है कि अमेरिका आपको ट्रंप के वर्ल्ड ऑर्डर को फॉलो करने पर मजबूर कर रहा है.' उन्होंने कहा कि अमेरिका, ईरान, रूस और वेनेजुएला पर बैन लगा रहा है, जिनसे भारत ज्यादातर एनर्जी इंपोर्ट करता रहा है.

रॉय ने कहा, 'इंडिया बहुत सारा क्रूड ऑयल खरीदकर दोबारा बेच रहा है.' यह एक आम बैश्विक पुलिस वाला रोल है जो अमेरिका निभा रहा है. संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह से बेअसर हो गया है.' जब पूछा गया कि मादुरो को हटाने और उनकी मुख्य विरोधी और पिछले साल की नोबेल पीस प्राइज विनर मारिया कोरिना मचाडो के आने का इंडिया-वेनेजुएला रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, तो रॉय ने निराशा जताई.

उन्होंने कहा, 'ट्रंप चाहेंगे कि मचाडो पावर में आएं.' 'फिर ट्रंप उनकी जगह ले सकते हैं, लेकिन यह वेनेजुएला के लोगों को वोट देकर तय करना है कि पावर में कौन आना चाहिए.' हालांकि साथ ही रॉय ने कहा कि वेनेजुएला में सरकार बदलने के बावजूद लैटिन और साउथ अमेरिका के देशों के साथ भारत के रिश्ते मोटे तौर पर अच्छे बने हुए हैं.

वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले को वॉशिंगटन का खुला बाहुबल दिखाना बताते हुए, उन्होंने इसकी तुलना पश्चिमी ताकतों की 'गनबोट डिप्लोमेसी' से की. मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के रिसर्च फेलो सौरभ मिश्रा ने कहा कि जब पिछले साल नोबेल प्राइज अवॉर्ड सेरेमनी से पहले मचाडो को एक अमेरिकी स्पेशल फोर्स ऑफिसर ने स्वीडन लाया था तो यह अच्छी तरह से अंदाजा था कि वॉशिंगटन मादुरो के खिलाफ एक्शन लेने वाला है.

हालांकि, उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि अगर वेनेजुएला में अमेरिका के सपोर्टर लीडर सत्ता में आते हैं तो वॉशिंगटन के बैन की वजह से ऐसा करने से दूर रहने के बाद भारत के लिए दक्षिण अमेरिकी देश से तेल इंपोर्ट करना आसान हो जाएगा. कुल मिलाकर, वेनेजुएला पर अमेरिकी सेना का हमला और प्रेसिडेंट मादुरो का पकड़ा जाना 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स में एक अहम मोड़ है. यह रिपोर्ट फाइल किए जाने तक इस डेवलपमेंट पर भारत की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है.