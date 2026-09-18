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एक्सप्लेनर: UPI पर लगने वाला नया चार्ज क्या है और इसका किस बिजनेस पर कितना असर होगा? जानिए सबकुछ

1. छोटे दुकानदार और रेहड़ी-पटरी वाले (पूरी तरह मुक्त) नियमों के तहत 'पर्सन-मर्चेंट' कैटेगरी को एमडीआर से पूरी तरह बाहर रखा गया है. इसके दायरे में वो छोटे व्यवसाई, रेहड़ी-पटरी वाले और नुक्कड़ की दुकानें आती हैं, जिनका मासिक यूपीआई टर्नओवर ₹1 लाख तक है. ऐसे व्यापारियों के क्यूआर कोड (QR Code) पर होने वाले लेन-देन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा.

ऐसा इसलिए है क्योंकि एनपीसीआई ने अपने 'रेट कार्ड' में अलग-अलग कैटेगरीज को बड़ी राहत दी है. पूरी व्यवस्था को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि छोटे कारोबारी और रोजमर्रा की जरूरतें इस चार्ज से पूरी तरह मुक्त रहें.

सिर्फ 4% मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर ही क्यों लगेगा चार्ज? इस घोषणा के बाद से ही आम उपभोक्ताओं में एक डर का माहौल बन गया था, जिसे दूर करने के लिए सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है. सरकार का अनुमान है कि देश में होने वाले कुल यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शंस में से केवल 4 प्रतिशत लेनदेन ही इस शुल्क के दायरे में आएंगे.

क्या है नया नियम और कितना लगेगा चार्ज? एनपीसीआई के नए सर्कुलर के मुताबिक, 15 अक्टूबर 2026 से व्यापारियों को किए जाने वाले भुगतान (Person-to-Merchant यानी P2M) पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) वसूला जाएगा.

आइए इस पूरे मामले को समझते हैं कि नया नियम क्या है, किस पर चार्ज लगेगा, कौन इससे बचेगा और इसके पीछे की असली वजह क्या है.

हालांकि, सरकार और एनपीसीआई का दावा है कि इस नए नियम का असर आम जनता और छोटे दुकानदारों पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा. लेकिन आंकड़ों और एक्सपर्ट्स के विश्लेषण से साफ है कि कुछ चुनिंदा व्यापारिक श्रेणियां इस नए शुल्क ढांचे से बुरी तरह प्रभावित होंगी.

नई दिल्ली: देश के सबसे लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. पिछले करीब छह सालों से यूपीआई के जरिए मुफ्त भुगतान का आनंद ले रहे करोड़ों उपभोक्ताओं और व्यापारियों के लिए अब एक नया बदलाव आ रहा है. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) आगामी 15 अक्टूबर 2026 से नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) ढांचा लागू करने जा रहा है. इसका सीधा मतलब यह है कि यूपीआई पर मिलने वाली पूरी तरह से 'फ्री राइड' अब खत्म होने वाली है.

2. आवश्यक और क्रिटिकल सेक्टर्स (फ्लैट ₹5 शुल्क)

रेलवे टिकट, पेट्रोल-डीजल (फ्यूल), टेलीकॉम सेवाएं, इंश्योरेंस प्रीमियम, बिजली-पानी के बिल, एग्रीकल्चर इनपुट्स और सरकारी टैक्स के भुगतान को विशेष राहत दी गई है. इन सेक्टर्स में ₹2,000 से ऊपर के हर ट्रांजैक्शन पर प्रतिशत के बजाय सिर्फ ₹5 का फ्लैट शुल्क लगेगा.

3. कैपिटल मार्केट्स और ब्रोकर्स (0.02% चार्ज)

शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए भी विशेष श्रेणी बनाई गई है. म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज और स्टॉकब्रोकर्स को किए जाने वाले भुगतान पर महज 0.02% का MDR लगेगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹300 तय की गई है. सरकार का कहना है कि यह रियायत इसलिए दी गई है ताकि वित्तीय बाजारों में आम रिटेल निवेशकों की भागीदारी प्रभावित न हो.

4. किराना, रेस्टोरेंट और रोजमर्रा का सामान (असर शून्य)

अगस्त 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, यूपीआई पर सबसे ज्यादा भीड़ किराना दुकानों (4 अरब ट्रांजैक्शन) और फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स (2.8 अरब ट्रांजैक्शन) में होती है. लेकिन राहत की बात यह है कि इस कैटेगरी में औसत ट्रांजैक्शन साइज महज ₹572 है. चूंकि यह ₹2,000 की सीमा से काफी नीचे है, इसलिए इस क्षेत्र पर इसका कोई व्यावहारिक असर नहीं पड़ेगा.

सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा?

इस नए नियम की सबसे बड़ी गाज गिरेगी कम मार्जिन और हाई-वैल्यू वाले रिटेल सेक्टर पर. इलेक्ट्रॉनिक्स, महंगे कपड़े और ऑनलाइन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसी श्रेणियों में औसत ट्रांजैक्शन हमेशा ₹2,000 से ऊपर होता है. इसके अलावा डेट कलेक्शन एजेंसियां (औसत टिकट साइज ₹3,441) भी इसके दायरे में आएंगी.

इन सेक्टर्स के व्यापारियों का मुनाफा पहले से ही कम मार्जिन पर टिका होता है. ऐसे में 0.4% का अतिरिक्त शुल्क उनके लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है.

पर्दे के पीछे की राजनीति और सरकारी तर्क

इस फैसले के आते ही देश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत समूचे विपक्ष ने इसे आम जनता पर आर्थिक बोझ बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है. विपक्ष का यह भी आरोप है कि सरकार ने वीजा, मास्टरकार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी अमेरिकी कंपनियों के दबाव में यह कदम उठाया है, क्योंकि यूपीआई की मुफ्त सेवा के चलते इन कार्ड कंपनियों का मार्केट शेयर लगातार गिर रहा था (कार्ड कंपनियां 1.5% से 4% तक MDR वसूलती हैं).

दूसरी तरफ, केंद्र सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है. सरकार का तर्क है कि यूपीआई को अब तक 'डिजिटल पब्लिक गुड' मानकर सरकारी खजाने से सब्सिडी दी जा रही थी. यानी टैक्सपेयर्स के पैसे से इस बुनियादी ढांचे का खर्च उठाया जा रहा था. अब इस पूरे डिजिटल इकोसिस्टम को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह मामूली चार्ज लगाना बेहद जरूरी हो गया था.

ग्राउंड रियलिटी: क्या ग्राहकों की जेब ढीली होगी?

नियम कहते हैं कि चार्ज व्यापारी को देना है, लेकिन बाजार के जानकारों का मानना है कि हकीकत अलग हो सकती है. ₹2,000 से महंगे सामान बेचने वाले दुकानदार इस घाटे को खुद सहने के बजाय, इसे क्रेडिट कार्ड की तरह ही छिपे हुए शुल्क के रूप में ग्राहकों के बिल में जोड़ सकते हैं. इसके अलावा, चार्ज से बचने के लिए व्यापारी या तो बड़े पेमेंट लेने से मना कर सकते हैं या ग्राहकों को दोबारा 'कैश' की तरफ लौटने पर मजबूर कर सकते हैं.

हालांकि, एनपीसीआई ने छोटे व्यापारियों को डिजिटल बनाए रखने के लिए एक प्रोत्साहन योजना भी तैयार की है. कुल इकट्ठा होने वाले एमडीआर फंड का 5 प्रतिशत हिस्सा एक समर्पित प्रोमोशनल फंड में जाएगा, जिसका इस्तेमाल छोटे व्यापारियों में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा.

अंततः, यह नया सिस्टम कितना सफल रहता है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि देश का व्यापारी वर्ग और आम उपभोक्ता 15 अक्टूबर के बाद इस बदलाव को किस तरह स्वीकार करते हैं.

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