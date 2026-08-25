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विश्लेषण : बिना रोक-टोक के चल रहे सैंड माइनिंग से नदियों का बड़ा नुकसान

इंसानी विकास और इकोसिस्टम की सेहत, दोनों के लिए रेत (सैंड) बहुत जरूरी है. दुनिया भर में सबसे अधिक निकाली जाने वाली ठोस चीज होने के नाते, यह कंक्रीट, डामर और सड़कों, पुलों, अस्पतालों और घरों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव है, जो आधुनिक सभ्यता को बनाए रखते हैं. अक्सर "विकास के अनजाने नायक" कहे जाने वाले रेत को अब निर्माण के एक अहम हिस्से के तौर पर अधिक पहचाना जा रहा है.पानी के बाद, रेत और बजरी दूसरे सबसे अधिक निकाले जाने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं. कुल मात्रा के हिसाब से ये जीवाश्म ईंधन से भी आगे हैं (संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, 2019).

इतनी भारी मांग लगभग पूरी तरह से निर्माण उद्योग से आती है, क्योंकि कंक्रीट में दो-तिहाई तक रेत होती है, जो इसके बहाव, मजबूती, टिकाऊपन और सिकुड़ने की क्षमता को तय करने में अहम भूमिका निभाती है. दुनिया भर में तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण, संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2030 तक इसकी कुल मांग सालाना 60 अरब टन तक पहुंच जाएगी. नदियां इस सामग्री का मुख्य स्रोत बनी हुई हैं, और निर्माण की जरूरतों को पूरा करने के लिए अंधाधुंध खनन से गंभीर और अक्सर कभी न ठीक होने वाला पर्यावरणीय नुकसान हुआ है. फिर भी, इसके पर्यावरणीय महत्व को कम समझा जाता है.

2026 की यूएनईपी रिपोर्ट इस कमी को उजागर करती है और प्रकृति में रेत के संरक्षण की आवश्यकता पर बल देती है. यह जल को छानती है, तटरेखाओं की रक्षा करती है, जलभंडारों के खारेपन को रोकती है और मछली, पक्षियों, केकड़ों और पौधों जैसे विविध आवासों का समर्थन करती है, जो जैव विविधता और मानव कल्याण का आधार हैं.नदी से रेत खनन के परिणाम न तो छिटपुट हैं और न ही रैखिक. वे व्यापक, संचयी और क्रमिक हैं.

अनियंत्रित निष्कर्षण नदी तल की आकृति को बदल देता है और अपरदन और अवसादन के बीच गतिशील संतुलन को बिगाड़ देता है.खुदाई स्थलों के ऊपर की ओर, "हेड-कटिंग" तंत्र के माध्यम से तल का कटाव होता है, जबकि नीचे की ओर के क्षेत्रों में "हंग्री वाटर" का प्रभाव पड़ता है, यानी अवसाद-रहित प्रवाह जो किनारों के कटाव को तीव्र करता है. ये प्रक्रियाएं चैनलों को गहरा करती हैं, नदी के किनारों को अस्थिर करती हैं और ढहने के जोखिम को बढ़ाती हैं.

इसके अलावा, नदी तल के नीचे जाने से भूजल स्तर गिर जाता है, जिससे जलभंडार का पुनर्भरण बाधित होता है और प्रवाह व्यवस्था में परिवर्तन होता है. परिणामस्वरूप सतही जल की उपलब्धता कम हो जाती है और बाढ़ के मैदानों की जलवैज्ञानिक कनेक्टिविटी कमजोर हो जाती है.इसका पारिस्थितिक नुकसान भी उतना ही विनाशकारी है. रेत को भौतिक रूप से हटाने से तलीय जीव-जंतुओं का आवास नष्ट हो जाता है, जिससे नदी के खाद्य जाल को आधार देने वाले सूक्ष्मजीव और जलीय वनस्पति समाप्त हो जाते हैं. खुदाई से उत्पन्न उच्च स्तर की गंदगी सूर्य के प्रकाश को रोक देती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण बाधित होता है और शैवाल, वृहद अकशेरुकी जीव और मछली के अंडे दम घुटकर मर जाते हैं. ये व्यवधान ऊपर की ओर फैलते हैं, जिससे मछली, पक्षी और नदी के किनारे रहने वाले स्तनधारियों सहित उच्च श्रेणी के शिकारी जीवों को खतरा होता है.

इंसानों द्वारा बनाए गए ढांचे भी इससे अछूते नहीं हैं. जमीन के नीचे की मिट्टी के अस्थिर होने और किनारों के कटने की वजह से सड़कों, पुलों, पाइपलाइनों और तटबंधों के ढहने का खतरा बढ़ गया है. नदियों के किनारे की खेती वाली जमीनों पर गिरते जलस्तर का बुरा असर पड़ता है, जबकि नदी के पानी और कुओं पर निर्भर पीने के पानी की सप्लाई व्यवस्था भी कम भरोसेमंद होती जा रही है.

भारत में, इन भौतिक खतरों को अवैध खनन की एक व्यापक 'शैडो इकॉनमी' (छिपी हुई अर्थव्यवस्था) और बढ़ा देती है. इसमें ज़्यादा मांग की वजह से एक ताकतवर 'रेत माफिया' पनपता है, जो भ्रष्टाचार, हिंसा और राजनीतिक मिलीभगत से नियमों को धता बताता है.राष्ट्रीय गाइडलाइंस और राज्य-स्तरीय रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होने के बावजूद, नियमों को लागू करना कमजोर है, निगरानी बहुत कम है, और अवैध खनन अक्सर प्राकृतिक रूप से रेत के दोबारा बनने की रफ़्तार से कई गुना ज्यादा होता है.सैटेलाइट मॉनिटरिंग से सामने आए नए सबूतकुछ समय पहले तक, नदी की तलहटी में होने वाले बदलावों के पैमाने और रफ्तार का ठीक से रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था, क्योंकि भारत में नदियों का नेटवर्क बहुत बड़ा है और अवैध गतिविधियां छिपकर की जाती हैं.हालांकि, रिमोट सेंसिंग में हुई तरक्की—जिसमें सैटेलाइट इमेज, ड्रोन सर्वे और पुराने नक्शों की तुलना शामिल है—की वजह से अब रिसर्चर भारत की सबसे अधिक दोहन वाली नदियों में खनन से होने वाले बदलावों को अभूतपूर्व सटीकता के साथ माप पा रहे हैं.

13 जून, 2026 को 'नेचर' में छपी एक खबर के मुताबिक, कोलकाता की प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में भूगोलवेत्ता प्रियंका पटेल की अगुवाई वाली एक टीम ने पश्चिम बंगाल में सुवर्णरेखा नदी की जांच के लिए 2016 से 2024 तक की गूगल अर्थ तस्वीरों का इस्तेमाल किया.खुदाई से बनी जमीन की आकृतियों - जैसे गड्ढे, तालाब, रास्ते, टीले और आने-जाने के रास्तों - को व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत करके, शोधकर्ताओं ने माइनिंग गतिविधियों में तेजी से हुई बढ़ोतरी को दर्ज किया.

निगरानी वाले एक हिस्से में, 2021 और 2022 के बीच रेत के तालाबों की संख्या 2.5 गुना बढ़ गई, जबकि इसी दौरान रेत के गड्ढे दोगुने हो गए.इससे भी अधिक अहम बात यह है कि रेत के तालाबों ने जो कुल जगह घेरी, वह लगभग तीन गुना हो गई - 2020 में 7,650 वर्ग मीटर से बढ़कर 2022 में 22,477 वर्ग मीटर हो गई - जो बड़े पैमाने पर और लगातार हो रही खुदाई का एक साफ-साफ आंकड़ा है. खुदाई से बने ये गड्ढे, जिन्हें अक्सर भरा नहीं जाता, नदी की तलहटी में स्थायी बदलाव लाते हैं. ये बहाव के रास्तों को बदलते हैं, तलछट को रोकते हैं और ऐसे रुके हुए पानी वाले इलाके बनाते हैं जो जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं.