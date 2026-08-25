विश्लेषण : बिना रोक-टोक के चल रहे सैंड माइनिंग से नदियों का बड़ा नुकसान
सैंड माइनिंग यानी रेत की खुदाई, इससे नदियों का बड़ा नुकसान हो रहा है.
Published : August 25, 2026 at 6:39 PM IST
इंसानी विकास और इकोसिस्टम की सेहत, दोनों के लिए रेत (सैंड) बहुत जरूरी है. दुनिया भर में सबसे अधिक निकाली जाने वाली ठोस चीज होने के नाते, यह कंक्रीट, डामर और सड़कों, पुलों, अस्पतालों और घरों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव है, जो आधुनिक सभ्यता को बनाए रखते हैं. अक्सर "विकास के अनजाने नायक" कहे जाने वाले रेत को अब निर्माण के एक अहम हिस्से के तौर पर अधिक पहचाना जा रहा है.पानी के बाद, रेत और बजरी दूसरे सबसे अधिक निकाले जाने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं. कुल मात्रा के हिसाब से ये जीवाश्म ईंधन से भी आगे हैं (संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, 2019).
इतनी भारी मांग लगभग पूरी तरह से निर्माण उद्योग से आती है, क्योंकि कंक्रीट में दो-तिहाई तक रेत होती है, जो इसके बहाव, मजबूती, टिकाऊपन और सिकुड़ने की क्षमता को तय करने में अहम भूमिका निभाती है. दुनिया भर में तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण, संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2030 तक इसकी कुल मांग सालाना 60 अरब टन तक पहुंच जाएगी. नदियां इस सामग्री का मुख्य स्रोत बनी हुई हैं, और निर्माण की जरूरतों को पूरा करने के लिए अंधाधुंध खनन से गंभीर और अक्सर कभी न ठीक होने वाला पर्यावरणीय नुकसान हुआ है. फिर भी, इसके पर्यावरणीय महत्व को कम समझा जाता है.
2026 की यूएनईपी रिपोर्ट इस कमी को उजागर करती है और प्रकृति में रेत के संरक्षण की आवश्यकता पर बल देती है. यह जल को छानती है, तटरेखाओं की रक्षा करती है, जलभंडारों के खारेपन को रोकती है और मछली, पक्षियों, केकड़ों और पौधों जैसे विविध आवासों का समर्थन करती है, जो जैव विविधता और मानव कल्याण का आधार हैं.नदी से रेत खनन के परिणाम न तो छिटपुट हैं और न ही रैखिक. वे व्यापक, संचयी और क्रमिक हैं.
अनियंत्रित निष्कर्षण नदी तल की आकृति को बदल देता है और अपरदन और अवसादन के बीच गतिशील संतुलन को बिगाड़ देता है.खुदाई स्थलों के ऊपर की ओर, "हेड-कटिंग" तंत्र के माध्यम से तल का कटाव होता है, जबकि नीचे की ओर के क्षेत्रों में "हंग्री वाटर" का प्रभाव पड़ता है, यानी अवसाद-रहित प्रवाह जो किनारों के कटाव को तीव्र करता है. ये प्रक्रियाएं चैनलों को गहरा करती हैं, नदी के किनारों को अस्थिर करती हैं और ढहने के जोखिम को बढ़ाती हैं.
इसके अलावा, नदी तल के नीचे जाने से भूजल स्तर गिर जाता है, जिससे जलभंडार का पुनर्भरण बाधित होता है और प्रवाह व्यवस्था में परिवर्तन होता है. परिणामस्वरूप सतही जल की उपलब्धता कम हो जाती है और बाढ़ के मैदानों की जलवैज्ञानिक कनेक्टिविटी कमजोर हो जाती है.इसका पारिस्थितिक नुकसान भी उतना ही विनाशकारी है. रेत को भौतिक रूप से हटाने से तलीय जीव-जंतुओं का आवास नष्ट हो जाता है, जिससे नदी के खाद्य जाल को आधार देने वाले सूक्ष्मजीव और जलीय वनस्पति समाप्त हो जाते हैं. खुदाई से उत्पन्न उच्च स्तर की गंदगी सूर्य के प्रकाश को रोक देती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण बाधित होता है और शैवाल, वृहद अकशेरुकी जीव और मछली के अंडे दम घुटकर मर जाते हैं. ये व्यवधान ऊपर की ओर फैलते हैं, जिससे मछली, पक्षी और नदी के किनारे रहने वाले स्तनधारियों सहित उच्च श्रेणी के शिकारी जीवों को खतरा होता है.
इंसानों द्वारा बनाए गए ढांचे भी इससे अछूते नहीं हैं. जमीन के नीचे की मिट्टी के अस्थिर होने और किनारों के कटने की वजह से सड़कों, पुलों, पाइपलाइनों और तटबंधों के ढहने का खतरा बढ़ गया है. नदियों के किनारे की खेती वाली जमीनों पर गिरते जलस्तर का बुरा असर पड़ता है, जबकि नदी के पानी और कुओं पर निर्भर पीने के पानी की सप्लाई व्यवस्था भी कम भरोसेमंद होती जा रही है.
भारत में, इन भौतिक खतरों को अवैध खनन की एक व्यापक 'शैडो इकॉनमी' (छिपी हुई अर्थव्यवस्था) और बढ़ा देती है. इसमें ज़्यादा मांग की वजह से एक ताकतवर 'रेत माफिया' पनपता है, जो भ्रष्टाचार, हिंसा और राजनीतिक मिलीभगत से नियमों को धता बताता है.राष्ट्रीय गाइडलाइंस और राज्य-स्तरीय रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होने के बावजूद, नियमों को लागू करना कमजोर है, निगरानी बहुत कम है, और अवैध खनन अक्सर प्राकृतिक रूप से रेत के दोबारा बनने की रफ़्तार से कई गुना ज्यादा होता है.सैटेलाइट मॉनिटरिंग से सामने आए नए सबूतकुछ समय पहले तक, नदी की तलहटी में होने वाले बदलावों के पैमाने और रफ्तार का ठीक से रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था, क्योंकि भारत में नदियों का नेटवर्क बहुत बड़ा है और अवैध गतिविधियां छिपकर की जाती हैं.हालांकि, रिमोट सेंसिंग में हुई तरक्की—जिसमें सैटेलाइट इमेज, ड्रोन सर्वे और पुराने नक्शों की तुलना शामिल है—की वजह से अब रिसर्चर भारत की सबसे अधिक दोहन वाली नदियों में खनन से होने वाले बदलावों को अभूतपूर्व सटीकता के साथ माप पा रहे हैं.
13 जून, 2026 को 'नेचर' में छपी एक खबर के मुताबिक, कोलकाता की प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में भूगोलवेत्ता प्रियंका पटेल की अगुवाई वाली एक टीम ने पश्चिम बंगाल में सुवर्णरेखा नदी की जांच के लिए 2016 से 2024 तक की गूगल अर्थ तस्वीरों का इस्तेमाल किया.खुदाई से बनी जमीन की आकृतियों - जैसे गड्ढे, तालाब, रास्ते, टीले और आने-जाने के रास्तों - को व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत करके, शोधकर्ताओं ने माइनिंग गतिविधियों में तेजी से हुई बढ़ोतरी को दर्ज किया.
निगरानी वाले एक हिस्से में, 2021 और 2022 के बीच रेत के तालाबों की संख्या 2.5 गुना बढ़ गई, जबकि इसी दौरान रेत के गड्ढे दोगुने हो गए.इससे भी अधिक अहम बात यह है कि रेत के तालाबों ने जो कुल जगह घेरी, वह लगभग तीन गुना हो गई - 2020 में 7,650 वर्ग मीटर से बढ़कर 2022 में 22,477 वर्ग मीटर हो गई - जो बड़े पैमाने पर और लगातार हो रही खुदाई का एक साफ-साफ आंकड़ा है. खुदाई से बने ये गड्ढे, जिन्हें अक्सर भरा नहीं जाता, नदी की तलहटी में स्थायी बदलाव लाते हैं. ये बहाव के रास्तों को बदलते हैं, तलछट को रोकते हैं और ऐसे रुके हुए पानी वाले इलाके बनाते हैं जो जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं.
इस काम को आगे बढ़ाते हुए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर के विक्रांत जैन और उनके साथियों ने हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस में उत्तर भारत में यमुना नदी का विश्लेषण करने के लिए 40 साल के सैटेलाइट रिकॉर्ड का इस्तेमाल करके नतीजे पेश किए.460 किलोमीटर लंबे हिस्से की जांच करते हुए, उन्होंने देखा कि 2011-2013 के आसपास यमुना की धारा काफी संकरी हो गई थी. यह वह समय था जब बांध बनाने या जलाशय से पानी छोड़ने के बजाय रेत की खुदाई तेजी से हो रही थी. धारा का इस तरह संकरा होना उम्मीद के उलट है. आम तौर पर लोग सोचते हैं कि माइनिंग से नदियाँ चौड़ी होती हैं, लेकिन यह एक ऐसी घटना को दिखाता है जिसमें तलहटी के खराब होने से पानी का स्तर कम हो जाता है. इससे नदी गहरी कटी हुई धाराओं में सिमट जाती है और असल में उसका सक्रिय बाढ़ का मैदान छोटा हो जाता है. माइनिंग गतिविधियों के साथ समय का यह संबंध - जो हाइड्रोलॉजिकल या संरचनात्मक बदलावों से अलग है - साफ तौर पर बताता है कि बिना नियम-कानून के हो रही खुदाई ही इस भौगोलिक बदलाव की मुख्य वजह है.
ये सभी स्टडीज मिलकर रेत खनन से जुड़ी छिपी हुई भौगोलिक स्थिति को उजागर करने में रिमोट सेंसिंग की उपयोगिता को रेखांकित करती हैं. ये ऐसे ठोस और स्थान-विशिष्ट प्रमाण देती हैं जिनसे पता चलता है कि रेत निकालना केवल एक स्थानीय समस्या नहीं है, बल्कि एक भू-आकृतिक (geomorphological) प्रक्रिया है जो पूरी नदी प्रणालियों का स्वरूप बदल रही है. हालांकि, इस तरह का डेटा वकालत और नीति-निर्माण के लिए अत्यंत मूल्यवान है, लेकिन केवल इसके होने से ही खुदाई नहीं रुकती. दस्तावेजीकरण और प्रवर्तन के बीच का अंतर भारत के पर्यावरण प्रशासन में सबसे कठिन चुनौतियों में से एक बना हुआ है.
इस संकट को विशेष रूप से गंभीर बनाने वाला पहलू इससे होने वाला मानवीय नुकसान है—एक ऐसा पहलू जिसके बारे में जानकारी बहुत कम है और जिसका सही आकलन भी नहीं किया गया है. पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के अलावा, अवैध और गैर-टिकाऊ रेत खनन से अनावश्यक हिंसा, प्रवर्तन एजेंसियों और अवैध खनन करने वालों के बीच जानलेवा टकराव, और श्रमिकों, ट्रांसपोर्टरों व स्थानीय निवासियों की जान लेने वाली दुर्घटनाएं होती हैं.नदी के किनारों का ढहना, खुदाई के बाद बने गड्ढों का पानी में डूबना और ओवरलोडेड वाहनों के कारण हर साल कई लोगों की जान जाती है, फिर भी इस मानव-निर्मित आपदा का कोई व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस या व्यवस्थित आकलन मौजूद नहीं है.
'साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल' (SANDRP) ने कई घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया है, लेकिन मानवीय पीड़ा का वास्तविक दायरा अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आया है.2026 की UNEP रिपोर्ट प्रशासन से जुड़ी दो बड़ी कमियों को उजागर करती है. पहली कमी यह है कि रेत को शायद ही कभी राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में प्रबंधित किया जाता है. इसकी जिम्मेदारी अलग-अलग मंत्रालयों में बंटी हुई है और लंबे समय तक इसके प्रबंधन के लिए कोई स्पष्ट जवाबदेही तय नहीं है. दूसरी कमी यह है कि पारिस्थितिक सीमाओं या तलछट बजट की बहुत कम समझ है, जिसके कारण ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जिनमें पारिस्थितिकी तंत्र की कनेक्टिविटी और लचीलेपन को नजरअंदाज कर दिया जाता है. इनमें से कुछ कमियों को दूर करने के लिए अधिक पारदर्शिता और समुदाय की भागीदारी भी आवश्यक है.
इस संकट से निपटने के लिए सिर्फ टुकड़ों में किए जाने वाले रेगुलेटरी सुधार काफी नहीं हैं. बेहतर निगरानी के साथ कानूनी कामकाज को लाइसेंस देने से भले ही कुछ हद तक अवैध खनन पर रोक लग सके, लेकिन इससे उन बुनियादी पर्यावरणीय सीमाओं का समाधान नहीं होता जिन्हें कई नदी प्रणालियों में पहले ही पार किया जा चुका है. हर नदी के लिए खनन की मंज़ूर सीमा तय करने के लिए वैज्ञानिक तरीका अपनाना जरूरी है, जिसमें तलछट के बहाव की गतिशीलता, पर्यावरणीय संवेदनशीलता और हाइड्रोलॉजिकल कामकाज जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा जाए. जिन नदियों में खनन पहले ही टिकाऊ सीमाओं से ज़्यादा हो चुका है, वहाँ तुरंत रोक लगाना जरूरी है. जहां खनन की इजाजत है, वहां पर्यावरण से जुड़े सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करना, रियल-टाइम निगरानी और पारदर्शी थर्ड-पार्टी ऑडिटिंग अनिवार्य होनी चाहिए.
आखिरकार, सीमित संसाधनों वाले सिस्टम में सख्ती से रेगुलेटेड तरीके से भी रेत निकालना लंबे समय तक नहीं चल सकता. इसके लिए लंबे समय तक चलने वाले समाधानों की जरूरत है, जिसमें सोचने का तरीका बदलना होगा. निर्माण के तरीकों, मटीरियल के विकल्पों और सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल पर नए सिरे से विचार करना होगा ताकि नई रेत की मांग कम हो सके. क्रश किए हुए पत्थर, इंडस्ट्रियल बाय-प्रोडक्ट से बनी रेत, रीसायकल किए गए कंक्रीट एग्रीगेट्स और जियोपॉलिमर या बांस-रीइन्फोर्स्ड कंपोजिट जैसे नए मटीरियल जैसे विकल्पों को पॉलिसी, सरकारी खरीद और जागरूकता अभियानों के जरिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए.सबसे जरूरी बात यह है कि इन विकल्पों से पर्यावरण को होने वाला नुकसान किसी दूसरे संवेदनशील इकोसिस्टम (जैसे समुद्री ड्रेजिंग, जैव-विविधता वाली पहाड़ी श्रृंखलाओं में पत्थर निकालना, या नाजुक तटीय इलाकों का दोहन) पर नहीं पड़ना चाहिए.
कुल मिलाकर, भारत में नदी की रेत की माइनिंग का संकट पर्यावरण, समाज और गवर्नेंस के स्तर पर एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है. इसके लिए कई स्तरों पर मिलकर काम करने की जरूरत है: मजबूत कानूनी नियम, वैज्ञानिक तौर पर सख़्त जांच-पड़ताल, लोगों की सक्रिय भागीदारी और कंस्ट्रक्शन मटीरियल को हासिल करने और इस्तेमाल करने के तरीकों में बड़ा बदलाव.अगर ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो देश के नदी इकोसिस्टम के खत्म होने का खतरा तो है ही, साथ ही उन लाखों लोगों की आजीविका, सुरक्षा और मुश्किल हालात से उबरने की क्षमता पर भी खतरा मंडराएगा जो इन नदियों पर निर्भर हैं.
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