खाद्य तेल संकट : उत्पादन में ठहराव या गलत नीतियां, कौन है जिम्मेदार ?
खाद्य तेल पर लगातार बढ़ रहा संकट. बढ़ रहा आयात बिल. इसे रोकना जरूरी है. रंगा राव वीरपननी का आलेख.
Published : June 7, 2026 at 2:50 PM IST
1990 के दशक में हुई अपनी पहली पीली क्रांति के बाद, देश का मांग-आपूर्ति के लगातार बढ़ते अंतर के जाल में तेजी से फंसना और खाद्य तेलों के विश्व के सबसे बड़े आयातक (2024-25 = 16 मीट्रिक टन) के रूप में उभरना चौंका देने वाला है. इससे असहनीय आर्थिक बोझ (2024-25 = 161000 करोड़ रुपये) पड़ रहा है. देश में तेल उत्पादन के कई स्रोत हैं, जिनमें वार्षिक और बारहमासी दोनों शामिल हैं. साथ ही दो विशेष राष्ट्रीय मिशन (एनएमईओ-ओएस और एनएमईओ-ओपी) भी चल रहे हैं. कृषि-पारिस्थितिकी और फसल उगाने की विभिन्न परिस्थितियां उपलब्ध हैं. कुल उत्पादन और घरेलू खाद्य तेल आपूर्ति को बढ़ाने की अपार क्षमता भी है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि वास्तव में देश को इस दयनीय स्थिति में धकेलने वाले कारक क्या थे, उत्पादन और उत्पादकता के मोर्चे पर ठहराव या गलत नीतियां?
वर्ष 2024-25 के लिए उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, कुल तिलहन उत्पादन (=- 43 मीट्रिक टन), औसत उत्पादकता (=- 1412 किलोग्राम/हेक्टेयर) और घरेलू खाद्य तेल की उपलब्धता (= 12 मीट्रिक टन) की तुलना में, 1990 के दशक के मध्य में हुई पीली क्रांति के दौरान यह उपलब्धता (24 मीट्रिक टन; 843 किलोग्राम/हेक्टेयर; 7.5 मीट्रिक टन) थी. इससे यह संकेत मिलता है कि देश में खाद्य तेलों की लगातार बिगड़ती स्थिति के लिए उत्पादन के अलावा अन्य कारक भी जिम्मेदार हैं. एनआईएन/आईसीएमआर (2024) द्वारा अनुशंसित स्वास्थ्य-अनुकूल आहार भत्ते (आरडीए) के अनुसार, एक व्यक्ति को औसतन प्रति वर्ष 12 किलोग्राम विजिबल ऑयल की आवश्यकता होती है. दिलचस्प बात यह है कि देश ने न केवल 2020-21 में ही उपरोक्त बेंचमार्क को पार कर लिया (=18.2 किलोग्राम यानी आरडीए का 152%) बल्कि 2023-24 के तेल वर्ष तक विकसित देशों के उपभोग स्तर के करीब पहुंच गया (=23.5 किलोग्राम/प्रति व्यक्ति/वर्ष; विकसित = 25 किलोग्राम).
एनआईएन/आईसीएमआर (2024) द्वारा अनुशंसित स्वास्थ्य-समर्थक आहार भत्ते (आरडीए) के अनुसार, एक व्यक्ति को औसतन 12 किलोग्राम विजिबल ऑयल प्रति वर्ष की आवश्यकता होती है. दिलचस्प बात यह है कि देश ने न केवल 2020-21 में ही इस मानक को पार कर लिया (=18.2 किलोग्राम यानी आरडीए का 152%), बल्कि 2023-24 के तेल वर्ष तक विकसित देशों के उपभोग स्तर के करीब पहुंच गया (=23.5 किलोग्राम/प्रति व्यक्ति/वर्ष; विकसित देश = 25 किलोग्राम).
नीति आयोग की रिपोर्ट (2024) "आत्मनिर्भरता की ओर खाद्य तेलों की वृद्धि को गति देने के मार्ग और रणनीतियां" के अनुसार, विकसित देशों के उपभोग स्तर के आधार पर खाद्य तेलों की अनुमानित मांग 38.9 मीट्रिक टन (2030) से 41.9 मीट्रिक टन (2047) तक है. इसके अलावा, यह भी बताया गया है कि जब देश अपना लक्ष्य अमेरिका की खपत (40 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से अधिक) के स्तर तक बढ़ाएगा, तो उपरोक्त मांग चौंका देने वाले स्तर 45.5 मीट्रिक टन (2030) से 66.8 मीट्रिक टन (2047) तक पहुंच जाएगी.
क्या देश को वास्तव में विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा में शामिल होने और अपने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को खतरे में डालने की आवश्यकता है, जबकि वह अच्छी तरह जानता है कि अनुमेय सीमा से अधिक खाद्य तेलों का सेवन समग्र स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और फैटी लिवर, उच्च कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, उच्च ट्राइग्लिसराइड्स जैसी कई बीमारियों को जन्म देगा और स्ट्रोक सहित हृदय रोगों का खतरा पैदा करेगा? बिल्कुल नहीं. इसके अलावा, तिलहन की खेती के लिए देश का मौजूदा वातावरण अनुकूल नहीं है, जैसा कि कई उत्पादन संबंधी चिंताओं से स्पष्ट है.
तिलहन फसलों के अंतर्गत आने वाले अधिकांश क्षेत्रों की अनियमित मानसूनी मौसम पर निरंतर निर्भरता और सीमांत परिस्थितियों में उनकी खेती, जैविक/अजैविक बाधाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता के कारण कई संभावित तिलहन फसलों के क्षेत्रफल में गिरावट, जो पारंपरिक प्रजनन विधियों की पहुंच से परे हैं, और देश के विरोधी संगठनों के निरंतर विरोध के कारण प्रजनकों द्वारा अत्याधुनिक गैर-जीई/गैर-जीएमओ जीनोम संपादन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने में विफलता, गेहूं और चावल की तरह लाभकारी मूल्य और गारंटीकृत खरीद की कमी के कारण तिलहन फसलों की खेती से किसानों का व्यापक मोहभंग, यदि कोई संकेत देते हैं, तो यह दर्शाता है कि उपरोक्त अति महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना वास्तव में बहुत कम है, यदि असंभव नहीं तो.
नीति आयोग द्वारा विकसित देशों की प्रति व्यक्ति खपत पर आधारित अनुमानों के विपरीत, एनआईएन/आईसीएमआर के मानक का उपयोग करके प्राप्त खाद्य तेल की मांग के अनुमान न केवल 2030 (=15.87 मीट्रिक टन) और 2047 (=17.35 मीट्रिक टन) दोनों के लिए प्राप्त की जा सकने वाली सीमा के भीतर रहे, बल्कि 2030 और विकसित भारत के अंतिम लक्ष्य और 2024-25 में प्राप्त की गई मांग (=12 मीट्रिक टन) के बीच केवल 3.5-5 मीट्रिक टन का अंतर ही दर्शाया. तो फिर किसान और उपभोक्ता हितैषी सतत आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे का रास्ता क्या है? खाद्य तेल के मोर्चे पर देश की बिगड़ती स्थिति और आयात पर अत्यधिक निर्भरता तथा इससे उत्पन्न हो रहे आर्थिक नुकसान से मुक्ति की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए, यदि हमारे प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित मितव्ययिता उपायों को साकार करना है, तो आयात, किसान समर्थन और उपभोक्ता स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक हैं. इन हस्तक्षेपों में मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:
प्रति व्यक्ति उपभोग स्तर को तत्काल कम से कम एनआईएन/आईसीएमआर के आरडीए के 150-160% पर स्थिर किया जाए, जिसे 2020-21 में ही हासिल कर लिया गया था (=18 किलोग्राम).
देश में सस्ते आयात की अंधाधुंध बाढ़ को रोकने के लिए शून्य या कम मूल शुल्क वाली वर्तमान अप्रतिबंधित और उदार आयात व्यवस्था को समाप्त किया जाए और इसके बजाय विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के तहत उपलब्ध विकल्प का लाभ उठाते हुए आयात शुल्क को 45% (सोयाबीन) से 300% (अन्य तेलों) तक बढ़ाने के लिए प्रतिबंधात्मक और संतुलित आयात नीति अपनाई जाए। तिलहन को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष प्रोत्साहन अभियान के तहत, खाद्य तेल आयात में कटौती से प्राप्त बचत का उपयोग करके खरीददारों द्वारा खरीददारों को दिए जाने वाले प्रत्येक क्विंटल पर तिलहन उत्पादकों को एमएसपी के अतिरिक्त बोनस की घोषणा की जाए.
बढ़ती लागतों के बावजूद तिलहन की खेती को न केवल अधिक आकर्षक बनाने के लिए, बल्कि आत्मनिर्भरता अभियान को अत्यधिक सफल बनाने के लिए, A2+Fl के बजाय C2 लागतों पर आधारित लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की पेशकश करें और गारंटीकृत खरीद का समर्थन करें.
खाद्य तेलों के अत्यधिक सेवन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों और प्रति परिवार सुरक्षित उपभोग स्तरों, जिसमें पाक उपयोग के लिए तेलों का चुनाव भी शामिल है, के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सभी क्षेत्रीय मल्टीमीडिया के माध्यम से राष्ट्रव्यापी आक्रामक शिक्षा अभियान शुरू करें.
वंचित परिवारों की खाद्य तेल आवश्यकताओं का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से करें ताकि मुद्रास्फीति के दबाव के कारण उन्हें होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर किया जा सके.
शुष्क क्षेत्रों में तिलहन और दालों जैसी कम जल खपत वाली फसलों को बढ़ावा देने की समग्र रणनीतियों के तहत, ऐसे सभी क्षेत्रों में 24*7 मुफ्त बिजली की सुविधा समाप्त करके अधिक जल खपत वाली फसलों को हतोत्साहित करें.
(लेखक - रंगा राव वीरपनेनी पूर्व एकीकृत तिलहन अनुसंधान निदेशालय (आईसीएआर - डीओआर), राजेंद्रनगर, हैदराबाद के निदेशक (सेवानिवृत्त) हैं)
ये भी पढ़ेंं: खाद्य तेलों की पैकेजिंग के लिए सरकार के नए नियम; अब हर ब्रांड का पैकिंग साइज होगा एक समान