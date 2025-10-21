ETV Bharat / opinion

Analysis: पराली हटाने के लिए धान के खेतों में लगाई जा रही आग, इस स्टबल बुलबुले से कैसे निकलें बाहर?

हैदराबाद: अक्टूबर महीने में, आग फिर से भड़क रही है. बाढ़ से प्रभावित पंजाब और हरियाणा अपनी धान की फसल काटने और रबी गेहूं की तैयारी में जुट गए हैं. लेकिन इसके परिणामस्वरूप, बचे हुए पराली को हटाने के लिए क्षेत्र के धान के खेतों में आग लगाई जा रही है.

दिल्ली जैसे शहरों में लोग पहले से ही यह सवाल पूछ रहे हैं कि इस सर्दी में हमें और कितना ज़हरीला धुआं सांस में लेना पड़ेगा?

सबसे पहले, तथ्यों को बता दूं तो, पराली जलाने का मतलब है मशीनीकृत कंबाइंड हार्वेस्टर से धान की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाना. तो फिर जानवर इसे क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि 1960-1970 के दशक में शुरू की गई चावल/धान की हरित क्रांति की किस्मों में सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये मवेशियों या बकरियों के लिए खाने योग्य नहीं होतीं. इसलिए ये किसानों के लिए बेकार हो जाती हैं.

पंजाब में इस्तेमाल होने वाले मौजूदा कंबाइंड हार्वेस्टर पराली को पर्याप्त गहराई तक नहीं काट पा रहे हैं या धान के पौधे को उखाड़ने में सक्षम नहीं हैं. इसलिए कटाई के बाद धान की पराली का एक हिस्सा जमीन पर ही रह जाता है.

अब पंजाब और हरियाणा के कई उप-क्षेत्रों में किसानों के पास लगभग दस दिन या एक हफ़्ता होता है, जिसमें उन्हें कटाई करनी होती है, फसल बेचनी होती है. जमीन साफ करनी होती है. मिट्टी तैयार करनी होती है. इसके साथ ही गेहूं जैसी रबी की फसल दोबारा बोनी होती है. आमतौर पर पराली हटाने के लिए पर्याप्त समय या अतिरिक्त नकदी नहीं होती. इसलिए किसान त्वरित समाधान के लिए पराली जला देते हैं.

समझने लायक कुछ और बातें यह हैं कि वायु प्रदूषण में पराली जलाने का मुख्य योगदान नहीं है, बल्कि उद्योगों और वाहनों से निकलने वाले धुएं का है. पराली जलाना वायु प्रदूषण का एक प्रासंगिक स्रोत है जो खरीफ की कटाई और रबी की बुवाई के बीच वायु गुणवत्ता को प्रभावित करता है. यह दिवाली के आसपास समाप्त होता है. दिल्ली जैसे स्थानों में वायु गुणवत्ता दिवाली या दिसंबर-जनवरी के बाद के महीनों में स्थानीय प्रदूषण स्रोतों के कारण और भी खराब हो जाती है.

इसलिए, इस हानिकारक वायु के लिए केवल किसानों को दोष देना अनुचित है. हवाओं की गति भी इस समस्या को बढ़ावा नहीं देती. हवाएं उत्तर पश्चिम से दक्षिण की ओर बह रही हैं, जो उत्तर की ओर से सारा वाष्प सोखकर दिल्ली क्षेत्र और फिर पूरे गंगा के मैदानी इलाकों में पहुंचा रही हैं.

इस खतरे से निपटने के लिए हमारे पास क्या उपाय हैं? हाल ही में सरकार ने क्लाउड सीडिंग और कृत्रिम वर्षा का परीक्षण किया है. यह महत्वपूर्ण दिनों में राहत और वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक आपातकालीन उपाय हो सकता है, लेकिन यह दिल्ली और अन्य क्षेत्रों के लिए स्थायी समाधान नहीं है. हमें भू-इंजीनियरिंग समाधानों को लागू करते समय अभी भी बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ये हमें बाद में किसी और समस्या में डाल सकते हैं. उदाहरण के लिए, दुबई और तटीय अरब प्रायद्वीप के उस क्षेत्र में क्लाउड सीडिंग प्रयोग के विफल होने पर अचानक बाढ़ और बादल फटने की घटनाए हुईं.

इसलिए हमें इस समस्या से निपटने के लिए प्राकृतिक तरीकों की तलाश करनी चाहिए. सबसे पहले, दिल्ली-एनसीआर में कारों की संख्या सीमित करनी होगी. हमें जापान के नक्शेकदम पर चलते हुए कारों के रखरखाव को बहुत महंगा बनाना चाहिए. इससे विशेष रूप से नवंबर से फरवरी तक सर्दियों के महीनों में पार्किंग शुल्क बहुत अधिक हो जाएगा.