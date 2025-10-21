Analysis: पराली हटाने के लिए धान के खेतों में लगाई जा रही आग, इस स्टबल बुलबुले से कैसे निकलें बाहर?
पराली जलाने का मतलब है मशीनीकृत कंबाइंड हार्वेस्टर से धान की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाना.
Published : October 21, 2025 at 3:37 PM IST
हैदराबाद: अक्टूबर महीने में, आग फिर से भड़क रही है. बाढ़ से प्रभावित पंजाब और हरियाणा अपनी धान की फसल काटने और रबी गेहूं की तैयारी में जुट गए हैं. लेकिन इसके परिणामस्वरूप, बचे हुए पराली को हटाने के लिए क्षेत्र के धान के खेतों में आग लगाई जा रही है.
दिल्ली जैसे शहरों में लोग पहले से ही यह सवाल पूछ रहे हैं कि इस सर्दी में हमें और कितना ज़हरीला धुआं सांस में लेना पड़ेगा?
सबसे पहले, तथ्यों को बता दूं तो, पराली जलाने का मतलब है मशीनीकृत कंबाइंड हार्वेस्टर से धान की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाना. तो फिर जानवर इसे क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि 1960-1970 के दशक में शुरू की गई चावल/धान की हरित क्रांति की किस्मों में सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये मवेशियों या बकरियों के लिए खाने योग्य नहीं होतीं. इसलिए ये किसानों के लिए बेकार हो जाती हैं.
पंजाब में इस्तेमाल होने वाले मौजूदा कंबाइंड हार्वेस्टर पराली को पर्याप्त गहराई तक नहीं काट पा रहे हैं या धान के पौधे को उखाड़ने में सक्षम नहीं हैं. इसलिए कटाई के बाद धान की पराली का एक हिस्सा जमीन पर ही रह जाता है.
अब पंजाब और हरियाणा के कई उप-क्षेत्रों में किसानों के पास लगभग दस दिन या एक हफ़्ता होता है, जिसमें उन्हें कटाई करनी होती है, फसल बेचनी होती है. जमीन साफ करनी होती है. मिट्टी तैयार करनी होती है. इसके साथ ही गेहूं जैसी रबी की फसल दोबारा बोनी होती है. आमतौर पर पराली हटाने के लिए पर्याप्त समय या अतिरिक्त नकदी नहीं होती. इसलिए किसान त्वरित समाधान के लिए पराली जला देते हैं.
समझने लायक कुछ और बातें यह हैं कि वायु प्रदूषण में पराली जलाने का मुख्य योगदान नहीं है, बल्कि उद्योगों और वाहनों से निकलने वाले धुएं का है. पराली जलाना वायु प्रदूषण का एक प्रासंगिक स्रोत है जो खरीफ की कटाई और रबी की बुवाई के बीच वायु गुणवत्ता को प्रभावित करता है. यह दिवाली के आसपास समाप्त होता है. दिल्ली जैसे स्थानों में वायु गुणवत्ता दिवाली या दिसंबर-जनवरी के बाद के महीनों में स्थानीय प्रदूषण स्रोतों के कारण और भी खराब हो जाती है.
इसलिए, इस हानिकारक वायु के लिए केवल किसानों को दोष देना अनुचित है. हवाओं की गति भी इस समस्या को बढ़ावा नहीं देती. हवाएं उत्तर पश्चिम से दक्षिण की ओर बह रही हैं, जो उत्तर की ओर से सारा वाष्प सोखकर दिल्ली क्षेत्र और फिर पूरे गंगा के मैदानी इलाकों में पहुंचा रही हैं.
इस खतरे से निपटने के लिए हमारे पास क्या उपाय हैं? हाल ही में सरकार ने क्लाउड सीडिंग और कृत्रिम वर्षा का परीक्षण किया है. यह महत्वपूर्ण दिनों में राहत और वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक आपातकालीन उपाय हो सकता है, लेकिन यह दिल्ली और अन्य क्षेत्रों के लिए स्थायी समाधान नहीं है. हमें भू-इंजीनियरिंग समाधानों को लागू करते समय अभी भी बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ये हमें बाद में किसी और समस्या में डाल सकते हैं. उदाहरण के लिए, दुबई और तटीय अरब प्रायद्वीप के उस क्षेत्र में क्लाउड सीडिंग प्रयोग के विफल होने पर अचानक बाढ़ और बादल फटने की घटनाए हुईं.
इसलिए हमें इस समस्या से निपटने के लिए प्राकृतिक तरीकों की तलाश करनी चाहिए. सबसे पहले, दिल्ली-एनसीआर में कारों की संख्या सीमित करनी होगी. हमें जापान के नक्शेकदम पर चलते हुए कारों के रखरखाव को बहुत महंगा बनाना चाहिए. इससे विशेष रूप से नवंबर से फरवरी तक सर्दियों के महीनों में पार्किंग शुल्क बहुत अधिक हो जाएगा.
एनसीआर क्षेत्र में खरीदी गई सभी जीवाश्म ईंधन से चलने वाली कारों पर अतिरिक्त स्मॉग शुल्क और वायु प्रदूषण सफाई शुल्क लगेगा. इलेक्ट्रिक वाहनों को रियायत दी जा सकती है, लेकिन कारों की संख्या सीमित करके ही हम उत्सर्जन के एक बड़े हिस्से को कम कर सकते हैं.
इस बीच, सरकार को सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का और विस्तार करना चाहिए और शहर में इलेक्ट्रिक टैक्सियों के लिए विशेष रियायतें देनी चाहिए. शहर से सीएनजी को चरणबद्ध तरीके से हटाने की भी योजना होनी चाहिए.
दूसरा, अब समय आ गया है कि हमारे शहरी योजनाकार एनसीआर क्षेत्र को उद्योगों से मुक्त करें. राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि में नए केंद्र बनाए जाने चाहिए, ताकि उद्योग इन क्षेत्रों में स्थानांतरित हो सकें.
कर में छूट और सब्सिडी देकर इस बदलाव को सुगम बनाया जा सकता है. इनमें से अधिकतर राज्य पहले से ही उद्योगों को कई सुविधाएं दे रहे हैं. दिल्ली-एनसीआर को प्रदूषणकारी उद्योगों को राजधानी क्षेत्र से बाहर ले जाना चाहिए.
अब कृषि क्षेत्र की बात करें तो, अगर पंजाब और हरियाणा के मनरेगा मजदूरों को धान की पराली साफ करने और खेतों की कटाई करने के काम में लगाया जाए, तो हाथ से कटाई की ओर लौटना एक विकल्प हो सकता है. इससे समस्या का समाधान तो नहीं होगा, लेकिन बोझ जरूर बढ़ जाएगा.
नए अध्ययनों से पता चलता है कि पंजाब के लगभग 6% गांव पराली के धुएं में एक बड़ा हिस्सा डालते हैं. शायद 20 दिन की अवधि के लिए मनरेगा श्रमिकों को पराली साफ करने या पारिस्थितिकी तंत्र सेवा के रूप में धान की कटाई पर ध्यान केंद्रित करने से किसानों और देश को मदद मिल सकती है.
दीर्घकालिक समाधान यह है कि ऐसी मशीनें या कंबाइंड हार्वेस्टर मिलें जो पराली को हटा सकें. ये मशीनें हर किसान को उपलब्ध होनी चाहिए. हमें ऐसी नई मशीनें डिजाइन करनी होंगी, जो इस समस्या का समाधान करें. यह नया, सरल तकनीकी नवाचार कम समय में इस समस्या का समाधान करने की क्षमता रखता है. फिलहाल हमारे पास ये मशीनें जमीन पर उपलब्ध नहीं हैं. यह हमारे आईआईटी जैसे इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थानों से निकलने वाला अगला बड़ा कृषि-नवाचार भी हो सकता है.
हमारे कृषि वैज्ञानिकों को आनुवंशिक संशोधन में समय बर्बाद करने के बजाय, चावल की नई किस्में विकसित करने का काम सौंपा जाना चाहिए. इनमें खाने योग्य पराली हो, ताकि मवेशी और बकरियां उन्हें खा सकें, और धान की पराली फिर से चारा बन सके. आज भी बासमती चावल की पराली का इस्तेमाल चारे के रूप में किया जाता है, जलाई नहीं जाती.
किसानों को बिना जुताई वाली खेती के नए तरीके सिखाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है, क्योंकि सरकार ने पहले ही इन क्षेत्रों में सुपर सीडर मशीनों पर भारी निवेश किया है. इससे चावल की कटाई से पहले गेहूं के बीज बोने में मदद मिलेगी. चूंकि जुताई की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए पराली जलाने की समस्या भी नहीं होगी. किसान धान की पराली को सड़ाकर एक साथ प्राकृतिक रूप से गेहूं भी उगा सकेंगे.
ये भी देखें- पराली से निपटने का फॉमूला आया सामने, कृषि मंत्रालय ने किसानों को बताया नुस्खा