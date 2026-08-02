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हूती और इराकी मिलिशिया के कदमों ने ईरान संघर्ष को उलझा दिया

नई दिल्ली : ईरान को लेकर जारी संघर्ष के समाधान के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं. इसके विपरीत, यह संघर्ष ईरान से आगे बढ़कर और भी देशों को अपनी चपेट में ले रहा है, जिनमें यमन के हूती और इराक स्थित मिलिशिया जैसे समूह भी शामिल हैं, जो पहले क्षेत्रीय संघर्ष से लगभग अलग-थलग ही रहे थे. हूतियों ने एक नया समुद्री मोर्चा खोलते हुए लाल सागर और बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य में जहाजों को निशाना बनाया है.

इसी बीच, अमेरिका और सऊदी अरब द्वारा इराक स्थित मिलिशिया पर किए गए बड़े हमले ने इस क्षेत्र में संघर्ष का एक नया पहलू जोड़ दिया है. हूती और इराक स्थित मिलिशिया, हिजबुल्लाह और हमास के साथ मिलकर, ईरान के अनौपचारिक गठबंधन 'प्रतिरोध की धुरी' का हिस्सा माने जाते हैं, जो अमेरिका और इजराइल के विरोध में एकजुट हैं. हालांकि हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा घोषित शांति समझौते के तहत सैद्धांतिक रूप से हथियार सौंपने पर सहमति जताई है और इजरायली हमलों के बाद हिजबुल्लाह कमजोर बना हुआ है, वहीं हूतियों और इराक स्थित मिलिशियाओं ने अमेरिका और सऊदी अरब के खिलाफ तनाव बढ़ाने की धमकी दी है. इसने ईरान संघर्ष में नए मोर्चे खुल गए हैं.

हूती विद्रोहियों का समुद्री परिवहन पर खतरा - हूती विद्रोहियों ने लाल सागर और बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य में जहाजों को निशाना बनाकर क्षेत्र में समुद्री परिवहन के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है. इन जलडमरूमध्य से यूरोप और एशिया के बीच व्यापार होता है, साथ ही सऊदी अरब से तेल निर्यात भी होता है. 20 जुलाई को, सऊदी अरब द्वारा सना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किए गए हमलों और यमन के बंदरगाह पर लगाए गए प्रतिबंधों के जवाब में हूती विद्रोहियों ने समुद्री नाकाबंदी की घोषणा कर दी.

हमलों के आदान-प्रदान और नाकाबंदी की धमकी ने सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच तनाव को नाटकीय रूप से बढ़ा दिया, जिससे पिछले कुछ वर्षों में कायम अनौपचारिक युद्धविराम का अंत होता दिख रहा है. हूती विद्रोहियों ने पहले भी लाल सागर में समुद्री परिवहन को बाधित करने की कोशिश की है, लेकिन होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों को निशाना बनाए जाने के कारण अब खतरा कहीं अधिक बढ़ गया है.

हूती कौन हैं - हूती आंदोलन 1990 के दशक में उभरा और उत्तरी यमन में केंद्रित शिया मुस्लिम अल्पसंख्यक जैदी समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है. इस समूह की स्थापना दिवंगत हुसैन अल-हूती के नाम पर की गई थी और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था. अब इस समूह का नेतृत्व उनके भाई अब्दुल मलिक अल-हूती कर रहे हैं. काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकर के अनुसार, हूती अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व वाले क्षेत्रीय सैन्य गठबंधन और दिवंगत राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के समर्थकों जैसे घरेलू राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों से लड़ रहे हैं. हूती और सऊदी अरब, जो यमन सरकार का समर्थन करते हैं, वर्षों से इस संघर्ष में एक-दूसरे के विरोधी रहे हैं.

इस महीने यमन के 33 प्रतिशत भूभाग पर नियंत्रण रखने वाले इस समूह ने सऊदी अरब की राष्ट्रीय तेल कंपनी अरामको के स्वामित्व वाली सुविधाओं पर हमला किया और सऊदी तेल टैंकरों पर गोलीबारी की. इससे वैश्विक ऊर्जा प्रवाह खतरे में पड़ गया. इसके जवाब में, सऊदी अरब, जो अपने तेल परिवहन के लिए इस मार्ग का उपयोग करता है, उसने अब बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य, लाल सागर और अदन की खाड़ी से जहाजों को सुरक्षित रूप से निकालने के लिए 14 देशों का एक बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है. खबरों के अनुसार, सऊदी अरब मध्य यमन में समुद्र और संभवतः जमीन के रास्ते हूतियों के खिलाफ एक बड़े सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा है.