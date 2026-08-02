हूती और इराकी मिलिशिया के कदमों ने ईरान संघर्ष को उलझा दिया
यमन के सना में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के खिलाफ एक रैली में हौथी समर्थक शामिल हुए.
Published : August 2, 2026 at 2:16 PM IST
नई दिल्ली : ईरान को लेकर जारी संघर्ष के समाधान के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं. इसके विपरीत, यह संघर्ष ईरान से आगे बढ़कर और भी देशों को अपनी चपेट में ले रहा है, जिनमें यमन के हूती और इराक स्थित मिलिशिया जैसे समूह भी शामिल हैं, जो पहले क्षेत्रीय संघर्ष से लगभग अलग-थलग ही रहे थे. हूतियों ने एक नया समुद्री मोर्चा खोलते हुए लाल सागर और बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य में जहाजों को निशाना बनाया है.
इसी बीच, अमेरिका और सऊदी अरब द्वारा इराक स्थित मिलिशिया पर किए गए बड़े हमले ने इस क्षेत्र में संघर्ष का एक नया पहलू जोड़ दिया है. हूती और इराक स्थित मिलिशिया, हिजबुल्लाह और हमास के साथ मिलकर, ईरान के अनौपचारिक गठबंधन 'प्रतिरोध की धुरी' का हिस्सा माने जाते हैं, जो अमेरिका और इजराइल के विरोध में एकजुट हैं. हालांकि हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा घोषित शांति समझौते के तहत सैद्धांतिक रूप से हथियार सौंपने पर सहमति जताई है और इजरायली हमलों के बाद हिजबुल्लाह कमजोर बना हुआ है, वहीं हूतियों और इराक स्थित मिलिशियाओं ने अमेरिका और सऊदी अरब के खिलाफ तनाव बढ़ाने की धमकी दी है. इसने ईरान संघर्ष में नए मोर्चे खुल गए हैं.
हूती विद्रोहियों का समुद्री परिवहन पर खतरा - हूती विद्रोहियों ने लाल सागर और बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य में जहाजों को निशाना बनाकर क्षेत्र में समुद्री परिवहन के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है. इन जलडमरूमध्य से यूरोप और एशिया के बीच व्यापार होता है, साथ ही सऊदी अरब से तेल निर्यात भी होता है. 20 जुलाई को, सऊदी अरब द्वारा सना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किए गए हमलों और यमन के बंदरगाह पर लगाए गए प्रतिबंधों के जवाब में हूती विद्रोहियों ने समुद्री नाकाबंदी की घोषणा कर दी.
हमलों के आदान-प्रदान और नाकाबंदी की धमकी ने सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच तनाव को नाटकीय रूप से बढ़ा दिया, जिससे पिछले कुछ वर्षों में कायम अनौपचारिक युद्धविराम का अंत होता दिख रहा है. हूती विद्रोहियों ने पहले भी लाल सागर में समुद्री परिवहन को बाधित करने की कोशिश की है, लेकिन होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों को निशाना बनाए जाने के कारण अब खतरा कहीं अधिक बढ़ गया है.
हूती कौन हैं - हूती आंदोलन 1990 के दशक में उभरा और उत्तरी यमन में केंद्रित शिया मुस्लिम अल्पसंख्यक जैदी समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है. इस समूह की स्थापना दिवंगत हुसैन अल-हूती के नाम पर की गई थी और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था. अब इस समूह का नेतृत्व उनके भाई अब्दुल मलिक अल-हूती कर रहे हैं. काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकर के अनुसार, हूती अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व वाले क्षेत्रीय सैन्य गठबंधन और दिवंगत राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के समर्थकों जैसे घरेलू राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों से लड़ रहे हैं. हूती और सऊदी अरब, जो यमन सरकार का समर्थन करते हैं, वर्षों से इस संघर्ष में एक-दूसरे के विरोधी रहे हैं.
इस महीने यमन के 33 प्रतिशत भूभाग पर नियंत्रण रखने वाले इस समूह ने सऊदी अरब की राष्ट्रीय तेल कंपनी अरामको के स्वामित्व वाली सुविधाओं पर हमला किया और सऊदी तेल टैंकरों पर गोलीबारी की. इससे वैश्विक ऊर्जा प्रवाह खतरे में पड़ गया. इसके जवाब में, सऊदी अरब, जो अपने तेल परिवहन के लिए इस मार्ग का उपयोग करता है, उसने अब बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य, लाल सागर और अदन की खाड़ी से जहाजों को सुरक्षित रूप से निकालने के लिए 14 देशों का एक बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है. खबरों के अनुसार, सऊदी अरब मध्य यमन में समुद्र और संभवतः जमीन के रास्ते हूतियों के खिलाफ एक बड़े सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा है.
इराक स्थित मिलिशिया - पहले से ही अस्थिर माहौल में इराक स्थित मिलिशिया भी शामिल हो गए हैं. ये समूह पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज (पीएमएफ) नामक संगठन के अंतर्गत आते हैं, जो इराक के सुरक्षा तंत्र में एकीकृत हैं और इनमें से कई के ईरान से संबंध हैं. रैंड कॉर्पोरेशन की 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार, पीएमएफ में 67 मिलिशिया शामिल हैं, जिनमें से लगभग 40 इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के माध्यम से ईरान से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं. इस समूह ने इराक और सीरिया में अमेरिकी सेना पर ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है. इसका गठन 2014 में तत्कालीन इराकी प्रधानमंत्री नूरी अल-मलिकी ने देश की सुरक्षा बलों को मजबूत करने और आईएसआईएस के विस्तार को रोकने के लिए किया था. देश में इनका प्रभाव आज भी बरकरार है.
ईरान संघर्ष शुरू होने के बाद से, ये मिलिशिया क्षेत्र में सैन्य ठिकानों सहित अमेरिकी संपत्तियों पर लगातार हमले कर रहे हैं. लेकिन 29 जुलाई को अमेरिका और सऊदी अरब द्वारा इराक के कई प्रांतों में स्थित पीएमएफ ठिकानों पर कथित तौर पर अमेरिकी सैनिकों और सऊदी ऊर्जा अवसंरचना को निशाना बनाने के आरोप में हमला करने के बाद स्थिति और बिगड़ गई. इराक की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने इन हमलों की निंदा की, जिनमें कथित तौर पर 20 पीएमएफ सदस्य मारे गए, और इसे "इराक की संप्रभुता का उल्लंघन" बताया, जबकि इन समूहों ने हमलों में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया. इस घटनाक्रम से अब इराक के संघर्ष में और अधिक गहराई तक फंसने का खतरा मंडरा रहा है. सऊदी अरब और कुवैत ने अब इराकी सरकार से इन मिलिशियाओं को ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू करने से रोकने का आग्रह किया है.
आगे क्या होगा - हूतियों ने हिंसा बढ़ाने की धमकी दी है, और यह देखना बाकी है कि क्या इराकी सरकार इन उग्रवादी समूहों पर लगाम लगा पाएगी. साथ ही, इन समूहों ने यह दावा किया है कि वे ईरान के प्रतिनिधि नहीं हैं और उनका अपना अलग एजेंडा है. लेकिन इन सबने क्षेत्र में पहले से ही अस्थिर माहौल में एक और खतरनाक आयाम जोड़ दिया है. क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाए जाने से देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा है. हालांकि भारत प्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल नहीं है, लेकिन काला सागर मार्ग से लेकर लाल सागर और होर्मुज जलडमरूमध्य तक के जहाजरानी मार्गों पर बढ़ते हमलों के कारण वह भी खतरे में है.
भारत अपनी लगभग 88 प्रतिशत कच्चे तेल की जरूरतों का आयात इराक, रूस और सऊदी अरब जैसे देशों से करता है, जिसका मतलब है कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी तरह की रुकावट से तेल, बीमा और माल ढुलाई की लागत बढ़ जाएगी. ऊर्जा सुरक्षा के अलावा, दुनिया में नाविकों का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता होने के नाते, भारत के लिए अपने नाविकों की सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय है. पश्चिम एशिया और काला सागर से आने वाले वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों में कम से कम 17 भारतीय नाविकों ने अपनी जान गंवाई है. हूती विद्रोहियों और इराकी मिलिशिया की संलिप्तता से अब यह संघर्ष और भी बढ़ रहा है, और वैश्विक शिपिंग लाइनों पर मंडरा रहा यह खतरा भारत जैसे देशों को भी प्रभावित कर सकता है, जो संघर्ष क्षेत्र से काफी दूर हैं.
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