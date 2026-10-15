मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर हालिया प्रदर्शन कितने सफल रहे
इन प्रदर्शनों से सबसे अधिक कौन चमका और नुकसान किसे हुआ
Published : October 15, 2026 at 2:14 PM IST
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर पिछले दिनों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदर्शनों की झड़ी लग गई. पहले ये देश के कुछ हिस्सों तक सीमित थे और ज्यादातर सिर्फ बयानबाजी ही सामने आ रही थी. 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के साथ सबसे पहले दिल्ली की सड़कों पर उतरी. उनके साथ ही नीट पेपर लीक मामले में सोनम वांगचुक के साथ अनशन कर चर्चा में आईं आइसा (ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन) की अध्यक्ष नेहा बोरा अपने साथी छात्र नेताओं के साथ 10 से 13 अक्टूबर तक कनॉट प्लेस से संसद के आस-पास तक कई जगहों पर दौड़-भाग करते हुए दिखीं. इन सभी में सबसे बड़ा आंदोलन कांग्रेस का रहा जिसने 12 अक्टूबर को ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पिटिशन फाइल करने के लिए ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया बल्कि राहुल गांधी के साथ उनके कई कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट परिसर में दाखिल भी हो गए. इस बीच राजधानी के लोग खासे परेशान भी रहे. सेंट्रल दिल्ली, जिसमें खान मार्केट से लेकर कनॉट प्लेस तक के हजारों व्यापारी भी शामिल हैं इन प्रदर्शनों से परेशान रहे. वो अपनी रोजी-रोटी के मारे जाने से हैरान थे. तो आखिर इन सभी प्रदर्शनों से किसे फायदा हुआ और किसे नुकसान. सरकार के लिए इससे क्या सबक हैं, इसी पर बात करते हैं.
कॉकरोच जनता पार्टी को इस बार सरकार से बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिला
सीजेपी (कॉकरोच जनता पार्टी) के तीन प्रमुख चेहरे अभिजित दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका लगातार केन्द्र सरकार, उसके मुखिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं. जुलाई 2026 में नीट पेपर लीक मामले को लेकर हुए सीजेपी आंदोलन की वजह से मोदी सरकार की खासी किरकिरी हुई थी. उसे तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा था और जैसे-तैसे उस आंदोलन को शांत कराया गया था. इस बार सरकार सजग थी. उसने संसद से कुछ ही दूरी पर स्थित जंतर-मंतर की किलेबंदी कर दी. वहां सीजेपी को आंदोलन के लिए दिल्ली पुलिस ने अनुमति ही नहीं दी. सीजेपी के तीनों नेताओं को दिल्ली में उनकी फ्लाइट के लैंड करने के तुरंत बाद ही फ्लाइट से ही पकड़ लिया गया और अगले दिन छोड़ा गया. निर्देश विहिन सीजेपी समर्थकों और कार्यकर्ताओं को एक जगह पर इकट्ठा ही नहीं होने दिया गया. पुलिस ने उन सभी को दिन भर दौड़ाया लेकिन मारा नहीं. जुलाई की तरह कैमरों में पुलिस को लाठी मारते रिकार्ड नहीं किया गया. दिल्ली पुलिस ने बड़ी होशियारी के साथ महिला पुलिस को आगे रखा और पुरुष और महिला कार्यकर्ताओं दोनों को दिल्ली की महिला पुलिस ने ही सबसे ज्यादा डील किया. पिछली बार की डंडे मारने और पैलेट गन चलाने जैसी गलती इस बार दोहराई नहीं गई. सीजेपी के तीनों नेताओं को इस शर्त के साथ बेल बांड भरा कर छोड़ा गया था कि अब वे अगले एक साल तक शांति बनाए रखेंगे. माइलेज ना मिलने से परेशान सीजेपी के सौरव दास और आशुतोष रांका फिर से जंतर-मंतर पहुंच गए. वहां नारे लगाए. सरकार इसी ताक में बैठी थी. उन्हें शांति भंग करने और बेल बांड का पालन ना करने की वजह से 5 दिन की न्यायिक हिरासत में लेकर तिहाड़ जेल भेज दिया गया.
नेहा बोरा की कांग्रेस से करीबी दिखी
आइसा (ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा पर इस बार मीडिया खूब मेहरबान रहा. कारण था सीजेपी के प्रमुख नेताओं का मैदान से गायब रहना. कांग्रेस का आंदोलन 12 अक्टूबर को था और कांग्रेस ने सीजेपी का नाम तक नहीं लिया. कांग्रेस सीजेपी को आम आदमी पार्टी की बी-टीम मानती है और उससे दूरी बनाकर रखती है. राहुल गांधी को जब भी सीजेपी का उल्लेख करना होता है तो वो छात्रों की बात करके उसका नाम लेने तक से कन्नी काट जाते हैं. इस बात का नेहा बोरा को खूब फायदा मिला. वो 10 और 11 अक्टूबर को खूब दौड़-भाग करते हुए नजर आईं. उनके 'फ्लैश प्रोटेस्ट' ऐसे थे जैसे वो दिल्ली पुलिस से लुका छिपी खेल रही हों. पुलिस ने भी उन्हें ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया बल्कि उन्हें सहयोग करती हुई नजर आई. नेहा को पुलिस कई बार पकड़कर ले गई और थोड़ी देर बाद छोड़ भी दिया. नेहा फिर मैदान में थीं. मीडिया कवरेज के हिसाब से देखें तो नेहा टीवी पर खूब नजर आईं हालांकि वो जिन कम्युनिस्ट पार्टियों का प्रतिनिधित्व करती हैं वो भारत की चुनावी राजनीति से लगभग गायब हैं. नेहा 12 अक्टूबर को कांग्रेस के आंदोलन के दौरान भी खूब दिखीं. कभी राहुल और प्रियंका गांधी से कदमताल करते हुए तो कभी उनके साथ बस में. राहुल ने अपनी प्रेस कांफ्रेंस में उन्हें साथ रखा. नेहा के इस प्रकार कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ घुलने-मिलने की वजह से उनके जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की ही तरह कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों ने भी खूब जोर पकड़ा. वैसे इसमें कुछ गलत भी नहीं है क्योंकि नेहा की बातों से पता चल रहा है कि वो महत्वाकांक्षी हैं और चुनावी राजनीति में फिलहाल कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट से कोई भी चुनाव जीतना आसान नहीं है. नेहा बोरा कुछ समय बाद अगर कांग्रेस में शामिल दिखें तो इसमें आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए.
कांग्रेस ने 12 अक्टूबर को जो किया उसका कितना असर
केन्द्र सरकार और देश के कई राज्यों में सत्ता के शिखर पर बैठी भाजपा के बाद कांग्रेस ही देश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है. देश के चार राज्यों में उसके मुख्यमंत्री हैं. एक समय देश में चारों तरफ फैली कांग्रेस इस समय सिमट कर कुछ राज्यों तक सीमित रह गई है. कांग्रेस अपने पुराने रसूख को पाने के लिए जी-जान लगा रही है. हालांकि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व यह साबित करने में लगातार लगा हुआ है कि वो सही हैं लेकिन या तो जनता गलत लोगों को वोट दे रही है या सिस्टम ही गलत है. इसी राह पर चलते हुए पहले तो कांग्रेस ने चुनाव आयोग और उसके मुख्य चुनाव आयुक्त को लगातार कटघरे में खड़ा किया और अब 12 अक्टूबर को कई हजार लोगों के लाव-लश्कर के साथ वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई. पहले राहुल गांधी सीजेआई (चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया) जस्टिस सूर्यकांत को ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ज्ञापन देने जाने वाले थे लेकिन बाद में यह ज्ञापन पिटिशन में तब्दील हो गया. कांग्रेस के नेता 'इंडिया' गठबंधन के कई प्रमुख नेताओं के साथ बस में सवार होकर सुप्रीम कोर्ट पिटिशन लगाने गए. पिटिशन लगी भी लेकिन उसके ड्रॉफ्ट और कई डॉक्यूमेंट्स में लगभग दर्जन भर गलतियां निकलीं और इस वजह से वो लिस्ट ही नहीं हो पाई. हालांकि बाद में गलतियां दुरुस्त करने के बाद यह लिस्ट हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संबंधित पक्षों को नोटिस भी जारी कर दिया. फिर भी यह साफ तौर से देखा जा सकता है कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय कांग्रेस को शुरू से इस मामले में ढील दे रहा था. जहां सीजेपी के कार्यकर्ताओं को इस बार एक जगह पर जमा भी नहीं होने दिया गया वहीं कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जब तक सुप्रीम कोर्ट के परिसर में नहीं घुस गए तब तक उन पर सख्ती नहीं की गई.
आंदोलनों की इस कड़ी का हासिल क्या रहा
इस बार अक्टूबर का महीना आंदोलनों के नाम चल रहा है. अलग-अलग राजनीतिक दल आंदोलन करने में लगे हुए हैं लेकिन सबका एजेंडा एक ही है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा. हालांकि सरकार इस मामले में कुछ करने वाली है ऐसा लगता नहीं है क्योंकि वो भी नहीं चाहेगी कि धर्मेन्द्र प्रधान वाले मामले का दोहराव हो और विपक्षी दलों या अन्य प्रेशर ग्रुप्स को इसकी आदत लग जाए. फिर भी इस बहाने ही सही 'इंडिया' गठबंधन के कई बड़े नेता इन आंदोलनों में शामिल दिखे. सड़कों पर आंदोलन करते हुए राहुल गांधी (कांग्रेस), अखिलेश यादव (सपा), तेजस्वी यादव (राजद), ममता बनर्जी (तृणमूल कांग्रेस), अरविंद केजरीवाल (आप), मनीष सिसोदिया (आप), संजय राउत (शिवसेना उद्धव गुट), केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और तुषार गांधी आदि दिखे. जुलाई 2026 तक अलसाई हुई सी दिख रही केन्द्र सरकार उस दौरान सीजेपी द्वारा मिले झटके के बाद इस बार बेहद सतर्क दिखी. दिल्ली पुलिस ने उक्त ज्यादातर नेताओं को हिरासत में तो लिया लेकिन कुछ ही देर बाद छोड़ भी दिया. सरकार विपक्षी दलों को जनता से संवेदना लेने देना नहीं चाहती थी. हिरासत के फोटो और वीडियो सरक्युलेट होने से पहले ही ये नेता वापस खुले में सांस ले रहे थे. इस हिसाब से पुलिस ने इन्हें काफी ढील दी. वहीं राजधानी के व्यापारी और जनता परेशान दिखे. दिल्ली के व्यापारिक संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने इस बारे में मीडिया को बताया कि त्यौहारी सीजन होने के बावजूद उनके यहां ग्राहक नहीं आ रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद आंदोलन से निपटने के लिए सीमित मेट्रो और ट्रैफिक चल रहा था इससे मध्य दिल्ली के हजारों दुकानदारों को नुकसान उठाना पड़ा. वहीं जनता के भी इन आंदोलनों की वजह से पैर जमे रहे.
दूसरी तरफ केन्द्र सरकार ने संसद की सुरक्षा और पब्लिक सेफ्टी का हवाला देते हुए दिल्ली के दिल में बने हुए जंतर-मंतर को 'प्रोटेस्ट साइट' से ही डिनोटिफाइड कर दिया. हाथोंहाथ सेंट्रल दिल्ली के रामलीला मैदान, नार्थ-वेस्ट दिल्ली के बुराड़ी मैदान और शाहदरा के सीबीडी ग्राउंड को नई प्रोटेस्ट साइट घोषित कर दिया गया. यह जगह संसद से काफी दूर हैं और इनके प्रतिदिन के किराए भी हजारों-लाखों रुपए में हैं. गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया जिसमें बताया गया था कि जंतर-मंतर जैसी छोटी जगह पर बार-बार प्रोटेस्ट होने से संसद की सुरक्षा और आम लोगों को परेशानी से बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है. जंतर-मंतर संसद के बिल्कुल पास है और सरकार भी बार-बार के इस झंझट से मुक्ति चाहती थी इसलिए तुरत-फुरत यह निर्णय लिया गया. जहां तक इन आंदोलनों के सफल होने का सवाल है तो हाल ही में हुए उपचुनावों में भाजपा-एनडीए गठबंधन का दबदबा फिर से दिखा. देश भर में हुई 5 विधानसभा सीटों और एक लोकसभा सीट में से 4 पर भाजपा-एनडीए तो 2 पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके की जीत हुई है. इसी तरह गुजरात के गांधीनगर नगर निगम के चुनावी नतीजों में भी भाजपा ने क्लीन स्वीप करते हुए 44 में से 38 सीटें जीत लीं जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 5 सीटें आईं. भारत में आंदोलनों की असली सफलता चुनावी नतीजों में दिखनी चाहिए और फिलहाल विपक्ष इस मामले में कमजोर दिख रहा है. अब फरवरी-मार्च 2027 को पांच राज्यों में होने वाले चुनावों के नतीजे ही बताएंगे कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों के तर्कों को जनता ने कितनी गंभीरता से लिया है.
(डिस्क्लेमर: इस लेख में साझा किए गए विचार और तथ्य लेखक के अपने हैं.)
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