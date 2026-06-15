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भारत-फ्रांस न्यूक्लियर डील: समझिए क्यों बदलने जा रही है दोनों देशों की दोस्ती की तस्वीर?

भारत के न्यूक्लियर रिफॉर्म्स से फ्रांस के साथ सहयोग का एक नया दौर, जैतापुर से आगे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और एडवांस्ड रिएक्टर्स तक फैल सकता है.

India France Nuclear Deal 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों रविवार, 14 जून, 2026 को फ्रांस के नीस में ‘भारत इनोवेट्स’ इवेंट के दौरान. (IANS/PMO)
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By Aroonim Bhuyan

Published : June 15, 2026 at 7:14 PM IST

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नई दिल्लीः परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी और विदेशी निवेश के लिए खोलने के भारत सरकार के फैसले के बाद, भारत और फ्रांस अपनी पुरानी परमाणु साझेदारी के एक नए दौर में प्रवेश कर सकते हैं.

रविवार को नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच हुई बातचीत से संकेत मिले हैं कि 'शांति' (SHANTI - Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India) कानून के रूप में किए गए ऐतिहासिक सुधार, भारत-फ्रांस सहयोग को केवल सरकारी स्तर की बातचीत से आगे बढ़ाकर निजी कंपनियों और उन्नत रिएक्टर तकनीकों वाले एक बड़े औद्योगिक गठबंधन में बदल सकते हैं.

दोनों नेताओं की बैठक के बाद एक विशेष मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि परमाणु सहयोग पर चर्चा के दौरान, पीएम मोदी ने विशेष रूप से 'शांति' (SHANTI) कानून लागू होने के बाद भारतीय मोर्चे पर हुए हालिया घटनाक्रमों को रेखांकित किया. यह कानून मुख्य रूप से परमाणु क्षेत्र में न केवल निजी क्षेत्र की भागीदारी बल्कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देकर भारत में परमाणु उद्योग की पूरी तस्वीर को बदल देता है.

विदेश सचिव मिस्री ने कहा, "और इसी को ध्यान में रखते हुए, मुझे लगता है कि इस मामले में फ्रांसीसी परमाणु कंपनियों के लिए रास्ते खुल गए हैं कि वे भारतीय परमाणु क्षेत्र में सीधे भागीदारी करने या भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ मिलकर काम करने पर विचार शुरू कर दें. चाहे वह पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर हों या अधिक उन्नत 'स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर' (SMR) आदि. प्रधानमंत्री ने इस पर अपना दृष्टिकोण राष्ट्रपति मैक्रों के साथ साझा किया और राष्ट्रपति ने इस दृष्टिकोण का स्वागत किया. दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि वे अपनी-अपनी एजेंसियों को इन मुद्दों पर एक-दूसरे के संपर्क में रहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। हम इस मामले पर आगे भी नज़र बनाए रखेंगे."

एक अलग सवाल के जवाब में विदेश सचिव ने कहा कि रक्षा और परमाणु ऊर्जा, भारत-फ्रांस संबंधों में लगातार महत्वपूर्ण बने रहेंगे.

India France Nuclear Deal 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 14 जून, 2026 को फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 इवेंट में एक प्रदर्शनी देखने गए. (IANS/PMO)

भारत-फ्रांस असैन्य परमाणु सहयोग समझौता

साल 2008 में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) द्वारा भारत को दी गई छूट के बाद, वैश्विक असैन्य परमाणु व्यवस्था में भारत को शामिल करने का समर्थन करने वाले सबसे शुरुआती देशों में फ्रांस भी था. इस छूट के तुरंत बाद, भारत और फ्रांस ने सितंबर 2008 में एक असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए. इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटने के बाद भारत के साथ ऐसा समझौता करने वाला फ्रांस पहला देश बन गया.

इस समझौते ने परमाणु ऊर्जा उत्पादन, परमाणु ईंधन और उपकरणों की आपूर्ति, अनुसंधान एवं विकास (R&D), परमाणु सुरक्षा व कचरा प्रबंधन, और मानव संसाधन विकास तथा प्रशिक्षण के क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार किया.

जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना: सहयोग की आधारशिला

भारत-फ्रांस परमाणु सहयोग की सबसे प्रमुख (फ्लैगशिप) योजना महाराष्ट्र में प्रस्तावित 'जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना' है. इस परियोजना के तहत भारत के 'न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड' (NPCIL) और फ्रांस की कंपनी 'इलेक्ट्रिसाइट डी फ्रांस' (EDF) मिलकर काम कर रहे हैं.

इसकी मुख्य विशेषताओं में छह 'यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर्स' (EPRs) का निर्माण और लगभग 9,900 मेगावाट (MW) की कुल स्थापित क्षमता शामिल है. 20 अरब डॉलर से अधिक के अनुमानित निवेश वाली यह परियोजना क्षमता के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र बनने की उम्मीद है. पूरा होने पर, जैतापुर परियोजना स्वच्छ बिजली उत्पादन बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के भारत के लक्ष्य में बहुत बड़ा योगदान देगी.

India France Nuclear Deal 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार, 14 जून, 2026 को फ्रांस के नीस में विला केरीलोस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ. (IANS/PMO)

भारत-फ्रांस परमाणु ऊर्जा सहयोग का रणनीतिक महत्व

  • भारत के लिए फायदे: फ्रांस के साथ सहयोग से भारत को उन्नत परमाणु तकनीकों तक पहुंच मिलती है, ऊर्जा के स्रोतों में विविधता आती है, भारत के जलवायु वादों (जलवायु प्रतिबद्धताओं) को मजबूती मिलती है और देश की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ती है.
  • फ्रांस के लिए फायदे: फ्रांस के लिए भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते ऊर्जा बाजारों में से एक है और हिंद-प्रशांत (इन्डो-पैसिफिक) क्षेत्र में एक दीर्घकालिक साझेदार है. परमाणु ऊर्जा में बढ़ती वैश्विक रुचि के बीच, भारत फ्रांसीसी परमाणु कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने का एक बड़ा अवसर देता है.

बिजली उत्पादन से आगे का सहयोग

  • सुरक्षा और तकनीक: रिएक्टर की सुरक्षा, नियमों और आपातकालीन तैयारियों में फ्रांस की विशेषज्ञता भारत के बढ़ते परमाणु ढांचे को मजबूत करती है. तकनीकी आदान-प्रदान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों से दोनों देशों के संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ा है.
  • परमाणु ईंधन की आपूर्ति: फ्रांस भारत को यूरेनियम और संबंधित परमाणु सामग्रियों की आपूर्ति करने वाला एक भरोसेमंद देश रहा है, जिससे भारतीय रिएक्टरों का बिना किसी रुकावट के चलना सुनिश्चित हुआ है.
  • वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास: दोनों देशों के वैज्ञानिक और इंजीनियर रिएक्टर तकनीकों, सामग्री विज्ञान (मैटेरियल्स साइंस) और परमाणु अनुप्रयोगों के क्षेत्र में मिलकर काम करते हैं. शैक्षणिक आदान-प्रदान और ट्रेनिंग प्रोग्रामों ने क्षमता निर्माण (कैपेसिटी बिल्डिंग) में मदद की है.
  • जलवायु परिवर्तन पर समान सोच: दोनों देश परमाणु ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण कम-कार्बन ऊर्जा स्रोत मानते हैं, जो जीवाश्म ईंधन (फॉसिल फ्यूल्स) पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकता है. उनका यह सहयोग जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के व्यापक लक्ष्यों के अनुकूल है.

नया उभरता क्षेत्र: स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs)

जैसा कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया, दोनों देशों के बीच उन्नत रिएक्टर तकनीकों, विशेष रूप से स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के क्षेत्र में सहयोग का एक महत्वपूर्ण नया आयाम जुड़ने की संभावना है. इन छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स के कई फायदे हैं, जैसे- शुरुआत में कम निवेश की ज़रूरत होना, कारखाने में ही इसके कलपुर्जे तैयार होना, सुरक्षा के आधुनिक फीचर्स, औद्योगिक व दूर-दराज के इलाकों में इस्तेमाल के लिए लचीलापन, और नेट-ज़ीरो (शून्य कार्बन उत्सर्जन) ऊर्जा लक्ष्यों के अनुकूल होना.

फ्रांस ने अपनी 'फ्रांस 2030' योजना के तहत अगली पीढ़ी के रिएक्टरों के कार्यक्रम शुरू किए हैं, जबकि भारत ने भी अपने स्वदेशी SMRs विकसित करने की योजना की घोषणा की है. इससे दोनों देशों के लिए तकनीकी साझेदारी और मिलकर इसे बनाने के नए रास्ते खुलते हैं.

India France Nuclear Deal 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों रविवार, 14 जून, 2026 को फ्रांस के नीस में ‘भारत इनोवेट्स’ इवेंट के उद्घाटन के दौरान. (IANS/PMO)

'शांति' (SHANTI) कानून का प्रभाव

  • विदेश सचिव के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने 'शांति' कानून लागू होने के ऐतिहासिक कदम को रेखांकित किया है, जो भारत के परमाणु क्षेत्र में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है.
  • यह नया कानूनी ढांचा परमाणु उद्योग में निजी कंपनियों की भागीदारी, परमाणु गतिविधियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), विदेशी कंपनियों और भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच साझेदारी, और पारंपरिक बड़े रिएक्टरों व SMRs जैसी आधुनिक तकनीकों- दोनों में मिलकर काम करने की अनुमति देता है.
  • इन सुधारों से भारत के परमाणु उद्योग के पूरे ढांचे में बड़ा बदलाव आ सकता है, जिस पर ऐतिहासिक रूप से अब तक केवल सरकारी क्षेत्र (पब्लिक सेक्टर) का ही दबदबा रहा था.
  • यह नया नीतिगत माहौल फ्रांस की प्रमुख कंपनी ईडीएफ (EDF) और वहां के पूरे परमाणु उद्योग से जुड़ी अन्य कंपनियों के लिए भारतीय परमाणु परियोजनाओं में सीधे निवेश करने और भारतीय निजी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम बनाने के रास्ते खोलता है.
  • फ्रांसीसी कंपनियां कलपुर्जों के निर्माण और सप्लाई चेन में हिस्सा ले सकती हैं, SMR (स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स) के विकास में मिलकर काम कर सकती हैं, इसके अलावा वे रिएक्टर की सर्विसिंग, रखरखाव और फ्यूल-साइकिल गतिविधियों में मदद करने के साथ-साथ अनुसंधान और नए आविष्कारों (इनोवेशन) से जुड़ सकती हैं.
  • यह कदम भारत-फ्रांस परमाणु सहयोग को मुख्य रूप से केवल दो सरकारों के बीच होने वाले समझौते से आगे बढ़ाकर एक ऐसा बड़ा औद्योगिक स्वरूप दे सकता है, जिसमें उद्योग, स्टार्टअप और निजी कंपनियां शामिल होंगी.

नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक 'ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन' (ORF) की डिस्टिंग्विश्ड फेलो और ऊर्जा सुरक्षा विशेषज्ञ लीडिया पॉवेल के अनुसार, 'शांति' (SHANTI) कानून ने पहली बार निजी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देकर भारत के असैन्य परमाणु क्षेत्र की पूरी तस्वीर को बदल दिया है.

लीडिया पॉवेल ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, "फ्रांस के साथ सहयोग भारत में उन्नत परमाणु तकनीकों के इस्तेमाल को तेजी से बढ़ाने का एक सीधा जरिया बनता है. परमाणु क्षेत्र में दुनिया की सबसे बेहतरीन विशेषज्ञता रखने वाले एक रणनीतिक साझेदार के रूप में, फ्रांस अगली पीढ़ी के छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMRs) को अपनाने में भारत की मदद कर सकता है. इसके साथ ही यह सहयोग उस जरूरी पूंजी को भी आकर्षित करेगा जो भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और नेट-ज़ीरो के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बहुत आवश्यक है."

भारत-फ्रांस परमाणु ऊर्जा सहयोग का भू-राजनीतिक महत्व

परमाणु सहयोग के व्यापक रणनीतिक मायने भी हैं. भारत और फ्रांस दोनों ही अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने और महत्वपूर्ण तकनीकों में विविधता लाने (किसी एक पर निर्भर न रहने) की वकालत करते हैं.

दोनों देश सुरक्षित व मजबूत सप्लाई चेन बनाने, किसी एक सप्लायर पर निर्भरता कम करने, और जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा समाधान अपनाने के पक्षधर हैं. उनकी यह साझेदारी तकनीकी संप्रभुता बनाए रखने के साथ-साथ ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने में दोनों के समान हितों को दर्शाती है.

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, भारत के 'शांति' (SHANTI) कानून और परमाणु क्षेत्र में फ्रांस के लंबे अनुभव ने दोनों देशों के परमाणु संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करने की संभावना पैदा कर दी है. साल 2008 में एक द्विपक्षीय असैन्य परमाणु समझौते के साथ शुरू हुआ यह सफर अब एक व्यापक औद्योगिक और तकनीकी साझेदारी में बदल सकता है, जिसमें पारंपरिक रिएक्टरों और आधुनिक परमाणु प्रणालियों के साथ-साथ सरकारी और निजी क्षेत्र के हितधारक मिलकर काम करेंगे.

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