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भारत-फ्रांस न्यूक्लियर डील: समझिए क्यों बदलने जा रही है दोनों देशों की दोस्ती की तस्वीर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों रविवार, 14 जून, 2026 को फ्रांस के नीस में ‘भारत इनोवेट्स’ इवेंट के दौरान. ( IANS/PMO )

नई दिल्लीः परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी और विदेशी निवेश के लिए खोलने के भारत सरकार के फैसले के बाद, भारत और फ्रांस अपनी पुरानी परमाणु साझेदारी के एक नए दौर में प्रवेश कर सकते हैं.

रविवार को नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच हुई बातचीत से संकेत मिले हैं कि 'शांति' (SHANTI - Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India) कानून के रूप में किए गए ऐतिहासिक सुधार, भारत-फ्रांस सहयोग को केवल सरकारी स्तर की बातचीत से आगे बढ़ाकर निजी कंपनियों और उन्नत रिएक्टर तकनीकों वाले एक बड़े औद्योगिक गठबंधन में बदल सकते हैं.

दोनों नेताओं की बैठक के बाद एक विशेष मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि परमाणु सहयोग पर चर्चा के दौरान, पीएम मोदी ने विशेष रूप से 'शांति' (SHANTI) कानून लागू होने के बाद भारतीय मोर्चे पर हुए हालिया घटनाक्रमों को रेखांकित किया. यह कानून मुख्य रूप से परमाणु क्षेत्र में न केवल निजी क्षेत्र की भागीदारी बल्कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देकर भारत में परमाणु उद्योग की पूरी तस्वीर को बदल देता है.

विदेश सचिव मिस्री ने कहा, "और इसी को ध्यान में रखते हुए, मुझे लगता है कि इस मामले में फ्रांसीसी परमाणु कंपनियों के लिए रास्ते खुल गए हैं कि वे भारतीय परमाणु क्षेत्र में सीधे भागीदारी करने या भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ मिलकर काम करने पर विचार शुरू कर दें. चाहे वह पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर हों या अधिक उन्नत 'स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर' (SMR) आदि. प्रधानमंत्री ने इस पर अपना दृष्टिकोण राष्ट्रपति मैक्रों के साथ साझा किया और राष्ट्रपति ने इस दृष्टिकोण का स्वागत किया. दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि वे अपनी-अपनी एजेंसियों को इन मुद्दों पर एक-दूसरे के संपर्क में रहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। हम इस मामले पर आगे भी नज़र बनाए रखेंगे."

एक अलग सवाल के जवाब में विदेश सचिव ने कहा कि रक्षा और परमाणु ऊर्जा, भारत-फ्रांस संबंधों में लगातार महत्वपूर्ण बने रहेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 14 जून, 2026 को फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 इवेंट में एक प्रदर्शनी देखने गए. (IANS/PMO)

भारत-फ्रांस असैन्य परमाणु सहयोग समझौता

साल 2008 में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) द्वारा भारत को दी गई छूट के बाद, वैश्विक असैन्य परमाणु व्यवस्था में भारत को शामिल करने का समर्थन करने वाले सबसे शुरुआती देशों में फ्रांस भी था. इस छूट के तुरंत बाद, भारत और फ्रांस ने सितंबर 2008 में एक असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए. इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटने के बाद भारत के साथ ऐसा समझौता करने वाला फ्रांस पहला देश बन गया.

इस समझौते ने परमाणु ऊर्जा उत्पादन, परमाणु ईंधन और उपकरणों की आपूर्ति, अनुसंधान एवं विकास (R&D), परमाणु सुरक्षा व कचरा प्रबंधन, और मानव संसाधन विकास तथा प्रशिक्षण के क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार किया.

जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना: सहयोग की आधारशिला

भारत-फ्रांस परमाणु सहयोग की सबसे प्रमुख (फ्लैगशिप) योजना महाराष्ट्र में प्रस्तावित 'जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना' है. इस परियोजना के तहत भारत के 'न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड' (NPCIL) और फ्रांस की कंपनी 'इलेक्ट्रिसाइट डी फ्रांस' (EDF) मिलकर काम कर रहे हैं.

इसकी मुख्य विशेषताओं में छह 'यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर्स' (EPRs) का निर्माण और लगभग 9,900 मेगावाट (MW) की कुल स्थापित क्षमता शामिल है. 20 अरब डॉलर से अधिक के अनुमानित निवेश वाली यह परियोजना क्षमता के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र बनने की उम्मीद है. पूरा होने पर, जैतापुर परियोजना स्वच्छ बिजली उत्पादन बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के भारत के लक्ष्य में बहुत बड़ा योगदान देगी.