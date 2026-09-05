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भारत में आरक्षण सुधार कितना जरूरी ?

भारत में जाति व्यवस्था हजारों साल से चली आ रही है. अंग्रेजों के शासनकाल से आजादी के बाद सरकारों ने जातियों को खांचों में बांटने का प्रयास तो किया लेकिन आज भी देश में जातीय जनगणना के आंकड़े 95 साल पुराने ही उपलब्ध हैं. आजादी से पहले 1931 में अंग्रेजों ने आखिरी बार जातीय जनगणना कराई थी. उसके बाद से इसे सिर्फ राजनीतिक तौर पर जमुलेबाजी के लिए इस्तेमाल किया गया, कराई किसी ने नहीं. अंग्रेजों ने 1881 से 1931 तक हर 10 साल में जातीय जनगणना कराई. 1941 में भी कराई थी लेकिन अंग्रेज खुद द्वितीय विश्वयुद्ध में फंस गए इसलिए उसकी रिपोर्ट ही प्रकाशित नहीं हो पाई. आजादी के बाद 1951 में सामान्य जातियों की गणना बंद हो गई और सिर्फ एससी और एसटी जातियों की गणना जारी रही. भारी दबाव के बाद 2011 में यूपीए सरकार ने जातियों के आंकड़े जुटाए जरूर लेकिन सार्वजनिक नहीं किए. बिहार में नीतीश कुमार ने 2023 में जातीय जनगणना कराई थी. इसे सर्वे कहा गया था. आंकड़े भी जारी किए गए थे लेकिन उस पर सिर्फ बहसबाजी होती रही, नतीजा कुछ नहीं निकला. बिहार में समाज और राजनीति जातियों के आधार पर काफी बारीकी से बंटे हुए हैं. नीतीश कुमार ने 2005 में सत्ता में आने के बाद दलितों (एससी) में ही महादलित एक अलग वर्गीकरण कर दिया था. महादलित वर्ग से नीतीश कुमार उन जातियों को फायदा देना चाहते थे जो एससी में शामिल होने के बाद भी आरक्षण या अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रही थीं लेकिन धीरे-धीरे महादलित में भी वो सभी दलित जातियां अंततः शामिल हो गईं जिन्हें आरक्षण का सबसे अधिक लाभार्थी माना जाता है. इसी तरह तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों ने भी जाति आधारित सर्वे करवाए थे. तेलंगाना ने 2026 में इन्हें जारी कर दिया लेकिन कर्नाटक ने इन्हें जारी ही नहीं किया. सरकारें जाति आधारित आरक्षण पर आम जन की भावनाओं में उबाल तो ले आती हैं लेकिन जाति आधारित आंकड़े जारी करने से घबरा जाती हैं. कारण एक ही है. हजारों की संख्या में मौजूद जातियां अपनी संख्या के आधार पर अगर हिस्सा मांगने लगेंगी तो सरकारें ये हिस्सा देंगी कहां से. उनके पास ना तो इतनी संख्या में सरकारी नौकरियां हैं और ना ही राजनीति में इन्हें फिट करने की कोई इच्छा.

यूं तो भारत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण 1950 से ही लागू है लेकिन इनका लाभ बहुत थोड़ी जातियों को ही मिला है. देश में 1100 से ज्यादा अनुसूचित जातियां (एससी) अधिसूचित हैं जबकि 700 से ज्यादा अनुसूचित जनजातियां (एसटी) अधिसूचित हैं. हालांकि आरक्षण का लाभ लेने वाली प्रमुख जातियां कुछ ही हैं और उनकी संख्या दहाई अंक तक भी नहीं पहुंच पाती है. फिर भी आरक्षण को लेने के लिए देश में हमेशा आंदोलन और प्रदर्शन चलते रहते हैं. भारत का अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जिसे 1990 में सरकारी नौकरियों में 27 फीसदी आरक्षण प्राप्त हुआ वो कोई छोटा वर्ग नहीं है. इसमें देश भर की कोई 5,000 से अधिक जातियां आती हैं. इनमें से 2500 से ज्यादा केन्द्रीय सूची में दर्ज हैं जबकि विभिन्न राज्यों की सूचियों में भी अन्य हजारों जातियां दर्ज हैं. इनमें ऐसी जातियां भी हैं जिनके आम लोगों ने नाम तक भी नहीं सुने होंगे. जब कागजों पर पिछले 36 साल के आंकड़ें देखे जाएं तो इनमें से हजारों जातियों को आरक्षण का कोई लाभ ही नहीं मिला है. उनका लाभ लेने का प्रतिशत शून्य से एक प्रतिशत के बीच है. मतलब आरक्षण की मलाई सिर्फ कुछ ही प्रमुख एससी, एसटी और ओबीसी जातियों तक बंट कर रह गई. बहस अब इसी पर चल रही है.

पिछले कुछ महीनों से यूजीसी गाइडलाइंस के विरोध में मुखर हुए सामान्य वर्ग ने जहां आरक्षण सुधार पर नई बहस शुरू कर दी है वहीं दूसरी तरफ देश भर के कई राज्यों से आरक्षण में उप-वर्गीकरण को लेकर भी बहस सुनने को मिल रही है. हाल ही में बिहार के दो नेता आपस में उलझ गए. दोनों ही केन्द्रीय मंत्री हैं. एक हैं लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता और केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान और दूसरे हैं हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता और केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री जीतन राम मांझी. दोनों दलित समुदाय से आते हैं. मांझी ने अनुसूचित जाति आरक्षण में उप-वर्गीकरण की पैरवी की. क्रीमी लेयर का मुद्दा उठाया. वहीं पासवान का कहना था कि सब कुछ ठीक चल रहा है. इसे पहले जैसा ही चलने देना चाहिए. दोनों ने इसी मुद्दे पर एक दूसरे से इस्तीफा भी मांग लिया. हालांकि 'ऊपर' से निर्देश आने के बाद दोनों ही ठंडे पड़ गए. दूसरी तरफ महाराष्ट्र भी आरक्षण के मुद्दे पर गरम है. मनोज जरांगे पाटील ने फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है. वो मराठा समाज को ओबीसी के तहत आरक्षण दिलवाना चाहते हैं. उसके लिए उप-वर्गीकरण चाहते हैं. इसके लिए वो बीच-बीच में बड़े प्रदर्शन करते हैं. उनकी और भी कई मांगें हैं लेकिन मुख्य रूप से सरकारी नौकरियों में मिलने वाले 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण में वो अपने समाज के लिए हिस्सा मांग रहे हैं. आखिर क्या है ये आरक्षण की मांगें जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं. जिन सरकारों ने इसे सत्ता में बने रहने के लिए इस्तेमाल किया अब वही इन मांगों से परेशान नजर आ रही हैं. इसी पर थोड़ी बात करते हैं.

उप-वर्गीकरण (sub categorization) की मांग क्यों उठ रही?

उप-वर्गीकरण सबसे पहले ओबीसी के लिए सोचा गया. इसका कारण भी था. 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या में ओबीसी को 52 प्रतिशत दिखाया गया था. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) ने 2006 में ओबीसी आबादी को 41 प्रतिशत ही बताया जबकि राजनीतिक दल अपने वोटों के चक्कर में इसे 50 से 65 प्रतिशत बताने तक से नहीं हिचकते. यह तय है कि ओबीसी की भारत में विशाल आबादी है इसलिए इनका उप-वर्गीकरण भी जरूरी है. 2 अक्टूबर को 2017 को दिल्ली उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त जज जस्टिस जी. रोहिणी की अध्यक्षता में रोहिणी आयोग का गठन हुआ. उस आयोग का काम ही यह देखना था कि ओबीसी की सभी जातियों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है या नहीं लेकिन आयोग की आधिकारिक रिपोर्ट सरकार ने अभी तक सार्वजनिक ही नहीं की है. छनकर जो खबरें आईं उसमें यही बताया गया कि आयोग ने भी माना है कि ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण असमान है, विसंगतिपूर्ण है. इसकी केन्द्रीय सूची को दुरुस्त करना चाहिए और उप-वर्गीकरण को तत्काल किया जाना चाहिए.

दबंग जातियों का आरक्षण में भी दबदबा, क्रीमी लेयर का कोई फायदा नहीं

इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 1992 में ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था की थी. केन्द्र सरकार ने 8 सितंबर 1993 को इसे अधिसूचित करके लागू भी कर दिया था. इसके तहत जिसकी भी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक थी वो आरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं. आज भी हम आरक्षण लेते हुए एक ही परिवार की कई-कई पीढ़ीयों को देख रहे हैं. आरक्षण पर राजस्थान की एक अनुसूचित जनजाति (एसटी) ने ऐसा कब्जा जमाया हुआ है कि पूरी एसटी जनसंख्या में उसकी भागीदारी 3-4 प्रतिशत होते हुए भी यूपीएससी और अन्य सरकारी सेवाओं में वो लगभग 40-50 प्रतिशत की हिस्सेदार है. इसी प्रकार राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार की 4-5 दबंग पिछड़ी जातियों ने ही ओबीसी आरक्षण का अधिकतम हिस्सा कब्जा रखा है. वो इसे हाथ से जाने भी नहीं देना चाहतीं क्योंकि उनका समाज और राजनीति में दबदबा इसी से कायम है. इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मार्कंडेय काटजू कहते हैं कि ओबीसी आरक्षण से उन्हीं जातियों को फायदा देना सुनिश्चित कर दिया गया जो आज की तारीख में जमींदार हैं. उत्तर भारत में जो जातियों आरक्षण का लाभ ले रही हैं गांवों में उन्हीं के पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं. काटजू कहते हैं कि इस बारे में उन्होंने अपने साथी जजों से बात भी की लेकिन फैसला 1980 के मंडल कमीशन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया था जिसमें इन जातियों को पिछड़ा ही बताया गया था फिर भले ही उनके पास हजारों एकड़ जमीनें क्यों ना हों.

पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह (PIB)

सामान्य वर्ग आरक्षण की इस राजनीति में कहां खड़ा है

लंबे समय तक सामान्य वर्ग आरक्षण के खुलकर विरोध में नहीं आया था. अगस्त 1990 में वीपी सिंह सरकार ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू कर दिया. उस समय सामान्य वर्ग ने इसका विरोध किया था. वीपी सिंह को तब लगा था कि उन्होंने एक ही वर्ष में एससी-एसटी एक्ट और ओबीसी आरक्षण लागू करके तुरुप का पत्ता खेल दिया है. अब वो अगर सरकार से हट भी गए तो इतने बड़े आरक्षित वर्ग के सहारे फिर से सत्ता में आ जाएंगे लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा. वीपी सिंह की पहले सरकार गिरी और बाद में अगले 4-5 साल में उनकी राजनीति ही चौपट हो गई. सामान्य (अनारक्षित) वर्ग भी भारत की कुल जनसंख्या में लगभग एक चौथाई की हिस्सेदारी रखता है. देश-दुनिया के किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर नैरेटिव बनाने का काम भी करता है. आरक्षण के शुरू से ही खिलाफ रही कांग्रेस का इस वर्ग ने कई दशक तक साथ दिया. जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक ने आरक्षण लागू करने में कोई खास रुचि नहीं दिखाई. राजीव गांधी ने तो 1990 में आरक्षण लागू किए जाने के खिलाफ संसद में भाषण दिया था और कहा था कि पिछड़ापन जातिगत नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर तय होना चाहिए. जातिगत आरक्षण देश को बांटेगा और सामाजिक तनाव बढ़ेगा. हुआ भी ठीक वैसा ही. 1990 के बाद से भारत में आरक्षण की राजनीति चल रही है. उसी दौर में राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ और सामान्य वर्ग ने भाजपा का साथ देना शुरू कर दिया. आज भी ये भाजपा का सबसे बड़ा समर्थक वर्ग माना जाता है लेकिन 2018 के बाद अब ये दूसरा मौका है जब सामान्य वर्ग भाजपा सरकार से जाति आधारित न्याय (एससी-एसटी एक्ट) और रोजगार व्यवस्था (आरक्षण) पर जवाब मांग रहा है. 2018 में एससी-एसटी एक्ट के संशोधन से पीछे हटने वाली भाजपा की केन्द्र सरकार सामान्य वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लाकर इन्हें साधने में कामयाब हो गई थी लेकिन इस बार मामला दूसरा है. यूजीसी गाइडलाइंस से भड़का सामान्य वर्ग ना सिर्फ इन्हें वापस लेने की मांग कर रहा है बल्कि आरक्षण की व्यवस्था पर ही नए सिरे से विचार करने की मांग कर रहा है. सामान्य वर्ग इस बात पर लगातार जोर दे रहा है कि जब हजारों जातियों में से कुछ ही जातियों को इसका फायदा मिल रहा है तो क्यों ना इसे जातिगत आधार के बजाए आर्थिक आधार पर लागू किया जाए. इससे आरक्षण का लाभ सिर्फ कुछ ही जातियों में बंटने के बजाए आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन सभी जातियों के योग्य लोगों तक पहुंचेगा. फिलहाल यह तर्क केन्द्र सरकार के गले की हड्डी बना हुआ है और इस पर अब सभी सरकार के अगले कदम की प्रतीक्षा कर रहे हैं.

(डिस्क्लेमर: इस लेख में साझा किए गए विचार और तथ्य लेखक के अपने हैं.)

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