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वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत-जापान रिश्तों में रणनीतिक मजबूती क्यों जरूरी है? जयशंकर ने बताया

नई दिल्ली: भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितता, आर्थिक रुकावटों और व्यापार, प्रौद्योगिकी और जरूरी संसाधनों के हथियार बनाने से निपटने के लिए भारत-जापान के बीच ज्यादा बड़ी साझेदारी की मांग की है. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लिए करीबी सहयोग एक रणनीतिक जरूरत बन गया है.

बुधवार को रायसीना टोक्यो 2026 के पहले कार्यक्रम में बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में बड़े बदलाव हो रहे हैं, जिसमें कोरोना महामारी का कुल असर, बड़े झगड़े, व्यापार में रुकावटें और आर्थिक उतार-चढ़ाव उन सोच को चुनौती दे रहे हैं जिन्होंने दशकों के वैश्वीकरण को आधार दिया था.

जयशंकर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष साने ताकाइची के नेतृत्व ने सहयोग को आगे बढ़ाने और नई पहलों को बढ़ावा देने के लिए एक जरूरी राजनीतिक बुनियाद दी. उन्होंने जापानी कारोबार और निवेशकों को भारत के आर्थिक बदलाव के बारे में ज्यादा जानकारी वाली समझ बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि देश के व्यापार माहौल के बारे में पुरानी सोच उन्हें अब मौजूद मौकों को पहचानने से रोक सकती है.

हालांकि मतभेद न होने से हमेशा ज्यादा बड़ी साझेदारी के लिए अधिक रफ्तार नहीं बनी. बदलते अंतरराष्ट्रीय माहौल ने अब जुड़ाव बढ़ाने के लिए एक मज़बूत रणनीतिक वजह बना दी है. उन्होंने तीन ऐसे कारक बताए जो नई रफ्तार दे सकते हैं. इसमें बड़ा भू-राजनैतिक माहौल, राजनीतिक नेतृत्व और दो-तरफा रिश्तों से मिलने वाले मौकों की आज की समझ शामिल हैं.

राजनीतिक नेतृत्व और बदलती सोच जयशंकर ने भारत-जापान के रिश्तों को ऐतिहासिक रूप से अच्छा बताया, जिसकी खासियत एक-दूसरे के हित और लगातार सकारात्मक सार्वजनिक सोच है. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच कोई गंभीर मतभेद या ऐसी कोई लगातार रुकावट नहीं आई जिससे करीबी सहयोग में रुकावट आई हो.

हिंद-प्रशांत अवधारणा ने अपने पारंपरिक समुद्री सुरक्षा फोकस के साथ-साथ एक आर्थिक और तकनीकी आयाम भी हासिल कर लिया है. आपूर्ति-श्रृंखला लचीलापन, ज़रूरी टेक्नोलॉजी तक पहुंच और आर्थिक दबाव का सामना करने की क्षमता अब क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी हैं. भारत और जापान के लिए, ज्यादा तालमेल से अपनी-अपनी ताकतों को मिलाने और खुलेपन, लचीलेपन और देश की पसंद के सम्मान पर आधारित एक क्षेत्रीय व्यवस्था को समर्थन करने का मौका मिलता है.

यह दृष्टिकोण साझेदारी को पारंपरिक द्विपक्षीय जुड़ाव से आगे बढ़ाता है. इसमें भारत और जापान को एक ऐसे क्षेत्रीय माहौल में योगदान देते हुए देखा गया है जिसमें देश बाहरी दबाव झेल सकें, आर्थिक रिश्तों में विविधता ला सकें और रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रख सकें.

एक मुक्त और खुला हिंद-प्रशांत बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता दो प्रमुख देशों के तौर पर भारत और जापान का अपने राष्ट्रीय हित की रक्षा करने में एक जैसा हित है. साथ ही क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास और दूसरे देशों की पसंद की स्वतंत्रता को समर्थन करना भी है. उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय साझेदारों को अपनी क्षमता मजबूत करने और विश्वसनीय सहयोग के लिए आधार को मजबूत करने में मदद करके इन मकसदों को आगे बढ़ाया जा सकता है.

रणनीतिक मेलजोल के केंद्र में हिंद-प्रशांत जयशंकर ने हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) को इंडिया-जापान साझेदारी के केंद्र में रखते हुए कहा कि यह क्षेत्र वैश्विक व्यवस्था को बनाने वाले पांच ट्रेंड्स के लिए खास तौर पर सामने आया है.

जयशंकर का भरोसेमंद साझेदारी पर जोर, आर्थिक सुरक्षा के लिए भारत के बड़े नजरिए को दिखाता है. घरेलू क्षमताओं को मजबूत करते हुए अलग-अलग तरह के अंतरराष्ट्रीय रिश्ते बढ़ाना. जापान, जो एक बड़ी विनिर्माण और प्रौद्योगिकी शक्ति है और जिसकी विदेशों में बड़ी सप्लाई चेन है. उसके लिए ये चिंताएं भी उतनी ही जरूरी हैं. इसलिए बदलते माहौल में भारत और जापान के लिए मजबूत उत्पादन नेटवर्क बनाने, जरूरी संसाधन तक पहुंच पक्की करने और रणनीतिक रूप से जरूरी टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने में सहयोग करने की काफी गुंजाइश है.

इसके चलते दुनिया बड़ी अर्थव्यवस्था की आपूर्ति श्रृंखला में विविधता ला रही है. जरूरी संसाधन के दूसरे स्रोत विकसित कर रही हैं और अलग-अलग देशों पर बहुत ज्यादा निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही हैं. सरकारें और कंपनियां भी भरोसेमंद आपूर्तिकर्ताओं और निवेश गंतव्य के साथ साझेदारी को ज्यादा अहमियत दे रही हैं.

इसके नतीजे उन अर्थव्यवस्था के लिए खास तौर पर अहम हैं जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निर्माण नेटवर्क से गहराई से जुड़ी हुई हैं. सीमित आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता और खास जगहों पर उत्पादन की सांद्रता ने वैश्विक आर्थिक मॉडल की कमजोरियों को सामने ला दिया है, जो मुख्य रूप से दक्षता और कम लागत से चलता है.

उन्होंने देखा कि इस ट्रेंड के साथ, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक गतिविधि को नियंत्रित करने वाले तय नियम, मानदंड और सोच भी खत्म हो रही थी. देश अब यह मानकर नहीं चल सकते थे कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, बाजार पहुंच या तकनीकी अंतरनिर्भरता राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से अलग रहेंगी.

आर्थिक सुरक्षा एक रणनीतिक प्राथमिकता बन गई है जयशंकर के भाषण का एक मुख्य विषय भू-राजनीतिक मकसद को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक तरीकों का बढ़ता इस्तेमाल था. संसाधन, ऊर्जा, बाज़ार पहुंच, प्रौद्योगिकी और वित्त, सभी रणनीतिक दबाव के तरीके बन रहे थे. जबकि भौतिक और डिजिटल बाधाएं तेजी से विषय भू-राजनैतिक बातों के अंतर्गत आ रही थीं.

विदेश मंत्री के आकलन ने भारत और जापान की रणनीतिक और आर्थिक प्राथमिकताओं के बीच बढ़ते मेल को दिखाया. दोनों देशों की घरेलू क्षमताओं को मजबूत करने, जरूरी सेक्टर में कमजोरियों को कम करने और ज्यादा मज़बूत अंतरराष्ट्रीय साझेदारी बनाने में गहरी दिलचस्पी है.

उन्होंने कहा कि ये विकास सरकारों और व्यापार के आर्थिक रिश्तों को आंकने के तरीके को बदल रहे हैं. व्यापार और निवेश के फैसलों में अब सिर्फ लागत और दक्षता ही मायने नहीं रखती थी, भरोसेमंद, सुरक्षा और एक जगह जमा सप्लाई चेन पर बहुत ज्यादा निर्भरता से बचने की जरूरत भी उतनी ही जरूरी होती जा रही थी.

जयशंकर ने उभरते वैश्विक माहौल की पांच खास बातें बताईं, जिनमें अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को बार-बार लगने वाले झटके, आर्थिक एक-दूसरे पर निर्भरता का हथियार बनना, ज्यादा भू-राजनीतिक जोखिम लेना, जोखिम कम करना और विविधीकरण पर बढ़ता जोर और भरोसेमंद साझेदारी की बढ़ती अहमियत शामिल है.

विनिर्माण और प्रौद्योगिकी भागीदार के तौर पर भारत

भाषण का एक बड़ा हिस्सा जापानी निवेश और औद्योगिक सहयोग के लिए एक गंतव्य के तौर पर भारत के बढ़ते आकर्षण पर फोकस था. जयशंकर ने 2014 के बाद से आधारभूत संरचना, खासकर हाईवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे और पावर में हुए सुधारों की ओर इशारा किया. उन्होंने कहा कि इन घटनाक्रमों से व्यापार करना आसान और अधिक सही हो गया है, जिससे वैश्विक बाजार के लिए एक विनिर्माण आधार और अपतटीय उत्पादन के लिए एक मंच के तौर पर भारत की क्षमता मजबूत हुई है.

देश का बड़ा घरेलू बाजार एक अतिरिक्त आकर्षण देता है. जापानी कंपनियों को पहले से ही भारत में काफी अनुभव है, जो निवेश और उत्पादन साझेदारी को बढ़ाने के लिए एक आधार देता है. जयशंकर का तर्क था कि भारत अब बेहतर बुनियादी ढांचा, एक बड़े उपभोक्ता बाजार और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला को सेवा देने की क्षमता को मिलाता है. यह इसे उत्पादन में विविधता लाने के लिए केंद्रित विनिर्माण स्थान पर बहुत ज्यादा निर्भरता को कम करने की जापानी कोशिशों के लिए उपयुक्त बनाता है.

उन्होंने भारत के मानव संसाधन आधार और गैर-भौतिक प्रणालियों, संस्थानों और सेवाओं में सुधारों पर भी प्रकाश डाला. शैक्षिक संस्थान और कौशल विकास की कोशिशों के बढ़ने के साथ-साथ स्टार्टअप और नवाचार की वृद्धि ने डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्पेस, ड्रोन, हेल्थकेयर और रक्षा में देश की काबिलियत को मजबूत किया है. जापान की ताकत में उन्नत औद्योगिक प्रौद्योगिकी और विनिर्माण विशेषज्ञता शामिल हैं. उसके लिए भारत के बढ़ते तकनीकी और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ मिलकर काम करने से नए मार्केट, प्रतिभा और उत्पादन की काबिलियत तक पहुंच मिल सकती है.

जरूरी प्रौद्योगिकी और रक्षा में सहयोग

जयशंकर उन्नत निर्माण, सेमीकंडक्टर, जरूरी खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल्स को करीबी सहयोग के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र के तौर पर पहचाना.

ये सेक्टर दोनों देशों के सामने मौजूद आर्थिक-सुरक्षा चिंताओं से करीब से जुड़े हुए हैं. सेमीकंडक्टर उत्पादन को इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिफेंस के लिए इसके महत्व के कारण तेजी से एक रणनीतिक प्राथमिकता के तौर पर देखा जा रहा है. इसी तरह, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी और क्लीन-एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी खनिज तक भरोसेमंद पहुंच जरूरी है.

एआई एक और बड़ा मौका देता है. जयशंकर ने कहा कि भारत का डिजिटल तरीकों को बड़े पैमाने पर अपनाना, इसके पैमाने, विविधता और रचनात्मकता के साथ मिलकर जापानी कंपनियों के साथ सहयोग के लिए एक मजबूत आधार दे सकता है. इन सेक्टर पर जोर यह दिखाता है कि साझेदारी को पारंपरिक उत्पादन और व्यापार से आगे बढ़कर उन प्रौद्योगिकी पर ध्यान देना होगा जो भविष्य की औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और राष्ट्रीय सुरक्षा को आकार दे सकती हैं.

विदेश मंत्री ने ऐसी नीति और संस्थागत ढांचा की भी मांग की जो करीबी रक्षा और सिक्योरिटी सहयोग को मुमकिन बनाएं. ऐसे समय में जब सुरक्षा तेजी से आत्मनिर्भरता और भरोसेमंद साझेदारी पर निर्भर करती है, भारत और जापान को और ज्यादा ठोस सहयोग के लिए हालात बनाने की जरूरत है.

हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार और व्यापार के बीच जुड़ाव के साथ लोगों के बीच मजबूत रिश्ते भी होने चाहिए. शिक्षा, संस्कृति और भाषा में ज़्यादा लेन-देन से आपसी समझ बनाने में मदद मिलेगी और रिश्ते के लिए एक मजबूत सामाजिक बुनियाद मिलेगी.

बड़े क्षेत्रीय और वैश्विक असर

जयशंकर ने भारत-जापान रिश्तों के बढ़ते बहुपक्षीय पहलू पर जोर दिया. यह बताते हुए कि दोनों देश क्वाड के सदस्य हैं. यूएन सुधार के लिए G4 पहल में पार्टनर हैं और ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा ले रहे हैं. जयशंकर ने कहा कि बढ़ते द्विपक्षीय रिश्ते इंडो-पैसिफिक को स्थिर और सुरक्षित करने में मदद करेंगे, साथ ही एक बहुध्रुवीय एशिया और एक बहुध्रुवीय दुनिया में योगदान देंगे.

उनके भाषण का बड़ा संदेश यह था कि भारत-जापान रिश्तों को एक ऐसे वैश्विक माहौल के हिसाब से ढलना होगा जिसमें आर्थिक सुरक्षा, टेक्नोलॉजिकल क्षमताएं और रणनीतिक लचीलापन तेजी से आपस में जुड़े हुए हैं. ऐतिहासिक सद्भावना और राजनीतिक मेलजोल एक मजबूत नींव देते हैं. लेकिन अब प्राथमिकता उन्हें ठोस नतीजों में बदलना है.

भारत के बाजार, प्रतिभा और बढ़ती औद्योगिक क्षमताओं को जापान की तकनीकी विशेषज्ञता, निवेश और उत्पादन ताकतों के साथ मिलाकर यह साझेदारी क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक लचीलेपन का एक जरूरी स्तंभ बन सकती है. शिलांग के एशियन कॉन्फ्लुएंस थिंक टैंक के फेलो और इंडो-पैसिफिक मामलों के एक्सपर्ट के योमे के मुताबिक अगर कोई भारत-जापान रिश्तों की दिशा देखे तो पाएगा कि दोनों पक्ष ऐसे समय में रणनीतिक साझेदार बने जब क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर बड़े भू-राजनैतिक बदलाव हो रहे थे.

योमे ने ईटीवी भारत को बताया, "दोनों पक्षों ने महसूस किया कि जब वे एक साथ काम करते हैं तो कई रणनीतिक हितों का मेल होता है." उन्होंने कहा कि दोनों देशों के एक साथ आने का एक बेहतरीन उदाहरण इस क्षेत्र के देशों को आर्थिक मदद देना है. इस संदर्भ में, उन्होंने म्यांमार और बांग्लादेश का उदाहरण दिया.

योमे ने कहा, "यह एक ऐसी साझेदारी है जो चीन जैसे देशों से आने वाली मदद का एक क्षेत्रीय विकल्प दे सकती है और इस तरह इस क्षेत्र में एक अहम भूमिका निभा सकती है." "अगर आप लाइनों के बीच में देखें तो यह चीन के साथ-साथ अमेरिका पर भी बहुत ज्यादा लक्षित है." उन्होंने आगे बताया कि भारत और जापान दोनों यह पक्का करने के लिए काम कर रहे हैं कि वस्तुओं का मुक्त प्रवाह हो और समुद्री रास्ते मुक्त और खुले हों.

योमे ने कहा, "इस मामले में, दोनों देश अर्थव्यवस्था और व्यापार को हथियार की तरह इस्तेमाल करने से पैदा होने वाली अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए मजबूत आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) भी बना रहे हैं. साथ ही यह पक्का कर रहे हैं कि दक्षिण चीन सागर जैसे समुद्री क्षेत्रीय विवादों में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी (UNCLOS) को निलंबित कर दिया जाए."

कुल मिलाकर, जयशंकर के भाषण का बड़ा संदेश यह था कि भारत-जापान रिश्तों को ऐसे वैश्विक माहौल के हिसाब से ढलना होगा जिसमें आर्थिक सुरक्षा, तकनीकी क्षमताएं और रणनीतिक लचीलापन तेजी से आपस में जुड़ रहे हैं. ऐतिहासिक अच्छी भावना और राजनीतिक मेल एक मजबूत नींव देते हैं. हालांकि अब प्राथमिकता उन्हें ठोस नतीजों में बदलना है.

भारत के मार्केट, टैलेंट और बढ़ती औद्योगिक क्षमताओं को जापान की तकनीकी विशेषज्ञता, निवेश और उत्पादन ताकतों के साथ मिलाकर यह साझेदारी क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक लचीलापन का एक जरूरी स्तंभ बन सकती है.

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