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भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते से बुल्गारिया के साथ व्यापारिक संबंधों को कैसे बढ़ावा मिलेगा?

नई दिल्ली: बुल्गारिया की विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा-चामोवा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बीच नई दिल्ली में इस हफ्ते हुई बैठक, यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ भारत के आर्थिक और राजनयिक जुड़ाव को मजबूत करने की कोशिशों की पृष्ठभूमि में काफी अहम है.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा-चामोवा और उनके प्रतिनिधिमंडल का राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया गया. यह 17 सालों में किसी बुल्गारियाई विदेश मंत्री का पहला भारत दौरा है. राष्ट्रपति ने भरोसा जताया कि पेट्रोवा-चामोवा के इस दौरे से भारत-बुल्गारिया साझेदारी को नई रफ्तार देगा.

बुल्गारिया की विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा-चामोवा राष्ट्रपति मुर्मू और विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की (ANI)

बयान में आगे लिखा है कि राष्ट्रपति को यह जानकर खुशी हुई कि भारत और बुल्गारिया के बीच व्यापार और निवेश, रक्षा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वचालन, अंतरिक्ष, गतिशीलता और सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता के लागू होने से हमारे व्यापार, निवेश और तकनीकी संबंधों को और गहरा करने के लिए महत्वपूर्ण नए अवसर हैं.

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, रक्षा, शिक्षा, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), स्पेस, मोबिलिटी और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में सहयोग बढ़ रहा है.

उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और तकनीकी संबंधों को गहरा करने के लिए भारत-यूरोपीय संघ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) द्वारा दिए गए अवसरों पर भी प्रकाश डाला. राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर अपनी स्थिति सहित बहुपक्षीय प्लेटफार्मों पर भारत के लिए बुल्गारिया के लगातार समर्थन की सराहना की.

यह बातचीत सिर्फ दो-तरफा राजनयिक बातचीत के तौर पर ही नहीं, बल्कि इस बात का भी इशारा थी कि भारत यूरोपीय संघ के साथ अपने बढ़ते रिश्तों को व्यावहारिक आर्थिक मौकों में कैसे बदलना चाहता है. बुल्गारिया की यूरोपीय संघ की सदस्यता नई दिल्ली को साउथ-ईस्ट यूरोप में अपनी आर्थिक मौजूदगी मजबूत करने और बड़े यूरोपीय बाजार के साथ करीबी रिश्ते बनाने का एक और मौका देती है.

बुल्गारिया की विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा-चामोवा और जयशंकर (ANI)

यह भारत की यूरोपीय नीति में बदलाव को भी दिखाता है. जहां पारंपरिक बातचीत जर्मनी, फ्रांस, इटली और नीदरलैंड जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था पर ही केंद्रित रही है. वहीं नई दिल्ली यूरोप के साथ भौगोलिक रूप से अलग-अलग तरह की साझेदारी बनाने में मध्य, पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी यूरोपीय देशों की अहमियत को तेजी से पहचान रही है.

बुल्गारिया के लिए, भारत के साथ करीबी आर्थिक जुड़ाव निर्यात बढ़ाने, निवेश लाने और विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स और सेवाओं में साझेदार बनाने के मौके देता है. भारत के लिए यह यूरोपीय बाजार में एक और एंट्री पॉइंट और यूरोपीय संघ के अंदर राजनयिक पहुंच को मजबूत करने का मौका देता है.

भारत-यूरोपीय संघ आर्थिक संबंधों में एक नया चरण

यह बैठक खास तौर पर इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत और यूरोपीय संघ ने इस साल जनवरी 2026 में नई दिल्ली में हुए 16वें भारत-ईयू शिखर सम्मेलन के दौरान अपने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की वार्ता को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था. इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा शामिल हुए थे.

2007 में शुरू हुई बातचीत 2013 में रोक दी गई थी और लगभग दो दशकों के बाद राजनीतिक नतीजे पर पहुंचने से पहले 2022 में फिर से शुरू हुई. इस समझौते से लगभग दो अरब लोगों और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा रखने वाली अर्थव्यवस्थाओं को कवर करने वाला एक मुक्त-व्यापार ढांचा बनने की उम्मीद है. भारत और यूरोपीय यूनियन पहले से ही सामान और सेवाओं में180 बिलियन यूरो से ज्यादा का सालाना व्यापार करते हैं.

मुक्त व्यापार समझौता (FTA) से 90 प्रतिशत से ज्यादा टैरिफ लाइनों पर टैरिफ खत्म या कम होने, कस्टम प्रक्रिया आसान होने और बाजार पहुंच बेहतर होने की उम्मीद है. भारत के लिए यह टेक्सटाइल, लेदर, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, इंजीनियरिंग सामान और मरीन उत्पाद के लिए यूरोपीय बाजार तक ज़्यादा पहुंच देता है. वहीं, यूरोपीय कंपनियों को भारत के बड़े उपभोक्ता बाजार, खासकर औद्योगिक मशीनरी, ऑटोमोबाइल, रसायन और वित्तीय सेवाओं में बेहतर पहुंच से फायदा होने की उम्मीद है.

इस समझौते का भू-राजनीतिक महत्व भी है. ऐसे समय में जब वैश्विक व्यापार संरक्षणवाद, भू-राजनीतिक दुश्मनी और सप्लाई-चेन में रुकावटों से प्रभावित है, भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता दो बड़े आर्थिक साझेदारों का नियम-आधारित व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का प्रतिबद्धता दिखाता है.

यूरोपीय आयोग ने अनुमान लगाया है कि यह समझौता भारत को यूरोपीय संघ के सामान और सेवाओं के निर्यात को सालाना लगभग 58 बिलियन यूरो तक बढ़ा सकता है और यूरोपियन निर्यातकों के लिए सालाना लगभग 4 बिलियन यूरो की कस्टम-ड्यूटी बचत पैदा कर सकता है.

बल्गेरियाई विदेश मंत्री की राष्ट्रपति मुर्मू के साथ बातचीत, समझौते के बड़े प्रावधानों को द्विपक्षीय वाणिज्यिक मौकों में बदलने में अलग-अलग यूरोपीय संघ सदस्य देशों के महत्व को दिखाती है. लेकिन बातचीत खत्म होने का मतलब यह नहीं है कि मुक्त व्यापार समझौता (FTA) पहले से ही चालू है. यह हस्ताक्षर करने और लागू होने के लिए जरूरी संस्थागत और कानूनी प्रक्रिया के अधीन है. इसलिए, बातचीत को समझौता के लागू होने के बाद मौकों का फायदा उठाने की तैयारी के तौर पर भी देखा जाना चाहिए.

भारत के यूरोपीय आर्थिक जुड़ाव में बुल्गारिया की भूमिका

इस उभरते हुए ढांचे में बुल्गारिया की अहमियत उसके छोटे से घरेलू बाजार से कहीं ज्यादा है. 2007 से यूरोपीय संघ की सदस्यता, साउथ-ईस्ट यूरोप में इसकी रणनीतिक स्थान और औद्योगिक और तकनीकी क्षमताएं इसे पूरे महाद्वीप में अपनी मौजूदगी बढ़ाने में भारत के लिए एक उपयोगी साझेदार बनाती हैं.

बुल्गारिया बाल्कन और काला सागर क्षेत्रों के मिलन बिंदु पर स्थित है, जो इसे दक्षिण-पूर्व यूरोप को मध्य और पश्चिमी यूरोपीय बाजार से जोड़ता है. इसकी भौगोलिक व्यवस्था, औद्योगिक अवसंरचना और कुशल कार्यबल इसे भारतीय निवेश के लिए एक आकर्षक गन्तव्य और पूरे यूरोप में विनिर्माण, वितरण और वाणिज्यिक नेटवर्क विकास करने की चाहत रखने वाली कंपनियों के लिए एक आधार बना सकते हैं.

बुल्गारिया के साथ भारत का बढ़ता जुड़ाव नई दिल्ली की इस बात को दिखाता है कि यूरोपीय बाजार तक सिर्फ उसकी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के जरिए नहीं पहुंचा जा सकता. बुल्गारिया, पोलैंड, रोमानिया और ग्रीस जैसे देश विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, रसद, फार्मास्यूटिकल्स, नवीकरणीय ऊर्जा और औद्योगिक सहयोग में और मौके देते हैं.

भारत के लिए इन देशों के साथ मजबूत रिश्ते निवेश गंतव्य को अलग-अलग बना सकते हैं, बिजनेस नेटवर्क बढ़ा सकते हैं और यूरोपीय संघ के अंदर राजनीतिक रिश्ते बना सकते हैं. बुल्गारिया के लिए, करीबी आर्थिक रिश्ते एक बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था तक पहुंच, भारतीय पूंजी को आकर्षित करने के अवसर और अपने व्यापार को भारतीय और एशियाई आपूर्ति श्रृंखला में और करीब से जोड़ने की संभावना देते हैं.

दोनों देशों के बीच रिश्ते का पहले से ही एक व्यावसायिक आधार है. सोफिया में भारतीय दूतावास के मुताबिक, 2025-26 में मर्चेंडाइज ट्रेड लगभग 474.09 मिलियन डॉलर था, जिसमें 306.73 मिलियन डॉलर का भारतीय निर्यात और 167.36 मिलियन डॉलर का आयात शामिल है.

भारत के बड़े निर्यात में इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, कपड़ा और सिरेमिक उत्पाद शामिल हैं. बुल्गारिया से भारत को होने वाले निर्यात में इलेक्ट्रिकल मशीनरी, मैकेनिकल उपकरण, रसायन, फार्मास्यूटिकल उत्पाद और औद्योगिक उपकरण शामिल हैं.

भारतीय दूतावास ने सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, आतिथ्य और मनोरंजन को काफी क्षमता वाले सेक्ट के तौर पर पहचाना है. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल और टेक महिंद्रा जैसी बड़ी भारतीय आईटी कंपनियों ने बुल्गारिया में अपनी मौजूदगी बनाई है, जिससे वाणिज्यिक सहयोग बढ़ाने का आधार मिला है.

निवेश के अवसर और औद्योगिक सहयोग

भारत-बुल्गारिया रिश्तों में निवेश सबसे जरूरी दीर्घकालिक पहलुओं में से एक होने की संभावना है. भारतीय कंपनियों के लिए, बुल्गारिया अपनी स्थान, औद्योगिक बुनियादी ढांचा और कुशल कार्यबल को देखते हुए, यूरोपीय बाजारप तक पहुंचने के लिए एक विनिर्माण और सेवा आधार के तौर पर काम कर सकता है.

कई सेक्टर में सहयोग की काफी गुंजाइश है. भारतीय आईटी कंपनियां सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल रूपांतरण, एआई एप्लीकेशन और साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन को बढ़ा सकती हैं, जबकि बुल्गारियाई टेक्नोलॉजी संस्थान भारतीय रिसर्च संगठनों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं. फार्मास्यूटिकल्स और बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च, प्रोडक्शन, जेनेरिक दवाओं और हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी में मौके देते हैं. ऑटोमोटिव कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मशीनरी और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग दूसरे संभावित क्षेत्र हैं.

नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग में सोलर पावर, ऊर्जा दक्षता, बैटरी टेक्नोलॉजी और स्वच्छ ऊर्जा एप्लीकेशन शामिल हो सकते हैं. कृषि और खाद्य प्रसंस्करण भी कृषि प्रौद्योगिकी, भंडारण, पैकेजिंग और आपूर्ति-श्रृंखला विकास में साझेदारी की गुंजाइश देते हैं. बुल्गारियाई कंपनियों के लिए, भारत इंडस्ट्रियल मशीनरी, विद्युत उपकरण, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स और उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी की काफी मांग वाला एक बड़ा बाजार देता है.

हालांकि, सिर्फ टैरिफ में ढील देने से निवेश में बढ़ोतरी की गारंटी नहीं मिलेगी. दोनों सरकारों को व्यापार संपर्क को आसान बनाने, निवेश विनियमन पर जानकारी साझा करने में सुधार करने और प्राइवेट कंपनियों और अनुसंधान संस्थान के संयुक्त उद्यम को बढ़ावा देने की जरूरत होगी.