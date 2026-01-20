SHANTI एक्ट और भविष्य की ऊर्जा: कैसे परमाणु क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनने की ओर बढ़ रहे हैं भारत और UAE

SHANTI एक्ट और भविष्य की ऊर्जा: कैसे परमाणु क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनने की ओर बढ़ रहे हैं भारत और UAE
भारत और UAE का मकसद एडवांस्ड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और ऑपरेशन पर मिलकर काम करना है, जिससे दोनों देशों के एनर्जी को नया रूप मिलेगा.
Published : January 20, 2026 at 7:53 PM IST
नई दिल्ली: भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) द्वारा द्विपक्षीय नागरिक परमाणु सहयोग को बढ़ावा देने का निर्णय उनकी रणनीतिक साझेदारी के विस्तार का एक महत्वपूर्ण संकेत है. यह कदम दोनों देशों के रिश्तों को उच्च-तकनीकी और दीर्घकालिक क्षेत्र में ले जाता है. स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा और उन्नत तकनीकों पर बढ़ते वैश्विक ध्यान के बीच, यह निर्णय एक साझा समझ को दर्शाता है कि परमाणु ऊर्जा भविष्य की बिजली की मांग को पूरा करने और जलवायु प्रतिबद्धताओं को निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
यह सहयोग भारत के SHANTI (शांति) अधिनियम 2025 (Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India) द्वारा बनाए गए नीतिगत और नियामक अवसरों का लाभ उठाने पर केंद्रित है. दोनों पक्ष बड़े परमाणु रिएक्टरों, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMRs), उन्नत रिएक्टर प्रणालियों, परमाणु संयंत्रों के संचालन और रखरखाव, तथा परमाणु सुरक्षा के क्षेत्र में साझेदारी की संभावनाएं तलाशने पर सहमत हुए हैं.
यह इस बात का संकेत है कि दोनों देश पारंपरिक ऊर्जा सहयोग से आगे बढ़कर तकनीकी-आधारित सहयोग की ओर बढ़ना चाहते हैं, जिसके रणनीतिक और वाणिज्यिक (व्यापारिक) प्रभाव होंगे.
भारत के लिए, यह साझेदारी परमाणु क्षमता के तेजी से विस्तार करने के लक्ष्य के अनुरूप है, ताकि भरोसेमंद और कम कार्बन वाली 'बेसलोड' बिजली (लगातार मिलने वाली बिजली) का स्रोत तैयार किया जा सके. साथ ही, नए परमाणु ढांचे के तहत अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञता और निवेश को आकर्षित किया जा सके.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with the President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, at his residence at Lok Kalyan Marg.— ANI (@ANI) January 19, 2026
MoUs were also signed between the two nations. pic.twitter.com/r0tsnQaawz
वहीं संयुक्त अरब अमीरात के लिए, जो पहले से ही वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र चला रहा है और खुद को स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी के रूप में स्थापित कर रहा है, भारत के साथ यह जुड़ाव तकनीकी सहयोग को गहरा करने का एक अवसर है. इससे यूएई को उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए परमाणु ऊर्जा समाधान तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाने का मौका मिलेगा.
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार 19 जनवरी को एक विशेष प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों देशों ने नागरिक परमाणु सहयोग के नए अवसरों का लाभ उठाने का फैसला किया है. यह फैसला भारत में SHANTI (शांति) अधिनियम 2025 के पारित होने के आलोक में लिया गया है.
उन्होंने कहा, "दोनों पक्ष उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों में साझेदारी तलाशने पर सहमत हुए हैं, जिसमें बड़े परमाणु रिएक्टरों और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों का विकास और तैनाती शामिल है. इसके साथ ही उन्नत रिएक्टर प्रणालियों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संचालन और रखरखाव तथा परमाणु सुरक्षा में भी सहयोग किया जाएगा." यूएई के राष्ट्रपति नई दिल्ली की अपनी संक्षिप्त तीन घंटे की यात्रा पर आए थे.
वार्ता के बाद दोनों पक्षों द्वारा जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार, दोनों नेताओं ने SHANTI (शांति) कानून के लागू होने का स्वागत किया. उन्होंने उल्लेख किया कि यह कानून बेहतर नागरिक परमाणु सहयोग के लिए नए अवसर पैदा करता है.
भारत सरकार ने दिसंबर 2025 में SHANTI (शांति) अधिनियम पारित किया, जो भारत की स्वच्छ ऊर्जा नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है और जलवायु परिवर्तन के 'नेट ज़ीरो' लक्ष्य की दिशा में एक कदम है. यह अधिनियम भारत के परमाणु ऊर्जा ढांचे में बड़ा बदलाव करता है. इसने परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम (CLND), 2010 की जगह ली है, ताकि परमाणु ऊर्जा उत्पादन, संचालन और उपकरण निर्माण में सीमित निजी व विदेशी भागीदारी की अनुमति दी जा सके.
Went to the airport to welcome my brother, His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE. His visit illustrates the importance he attaches to a strong India-UAE friendship. Looking forward to our discussions.@MohamedBinZayed pic.twitter.com/Os3FRvVrBc— Narendra Modi (@narendramodi) January 19, 2026
इस नए कानून का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा और निवेश को बढ़ावा देना है. साथ ही, यह रणनीतिक पहलुओं पर राज्य का नियंत्रण मजबूत करता है और एक स्पष्ट जवाबदेही व्यवस्था बनाता है, जिसमें ऑपरेटर की देनदारी सीमित होगी और आपूर्तिकर्ताओं को कुछ हद तक प्रतिरक्षा मिलेगी.
भारत और यूएई ने बड़े परमाणु रिएक्टरों, एसएमआर (SMRs- छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों), उन्नत रिएक्टर प्रणालियों, परमाणु संयंत्रों के संचालन और रखरखाव, और परमाणु सुरक्षा के क्षेत्र में साझेदारी की संभावनाएं तलाशने पर सहमति जताई है. यह इस बात का संकेत है कि दोनों देश पारंपरिक ऊर्जा सहयोग से आगे बढ़कर तकनीकी-आधारित सहयोग की ओर बढ़ना चाहते हैं, जिसके रणनीतिक और वाणिज्यिक (व्यापारिक) प्रभाव होंगे.
भारत के लिए, यह साझेदारी परमाणु क्षमता के तेजी से विस्तार करने के लक्ष्य के अनुरूप है, ताकि भरोसेमंद और कम कार्बन वाली 'बेसलोड' बिजली (लगातार मिलने वाली बिजली) का स्रोत तैयार किया जा सके. साथ ही, नए परमाणु ढांचे के तहत अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञता और निवेश को आकर्षित किया जा सके.
वहीं संयुक्त अरब अमीरात के लिए, जो पहले से ही वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र चला रहा है और खुद को स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी के रूप में स्थापित कर रहा है, भारत के साथ यह जुड़ाव तकनीकी सहयोग को गहरा करने का एक अवसर है. इससे यूएई को उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए परमाणु ऊर्जा समाधान तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाने का मौका मिलेगा.
खाड़ी देश यूएई, जो पहले से ही 'बराहकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र' (Barakah Nuclear Energy Plant) का संचालन कर रहा है (जिसका मुख्य ठेकेदार कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन है), परमाणु ऊर्जा को अपनी स्वच्छ ऊर्जा नीति का एक भरोसेमंद आधार और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों का मुख्य हिस्सा मानता है. भारत के साथ साझेदारी करके यूएई को पारंपरिक पश्चिमी देशों के अलावा परमाणु क्षेत्र में अपने विकल्पों को बढ़ाने का मौका मिलेगा. साथ ही, वह खुद को विकासशील देशों (ग्लोबल साउथ) के लिए उन्नत परमाणु तकनीकों के केंद्र के रूप में स्थापित कर सकेगा.
नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक 'इमेजिंडिया' के अध्यक्ष रॉबिंदर सचदेव के अनुसार, यूएई यह देख रहा है कि आने वाले समय में जीवाश्म ईंधन (फ्यूल) खत्म हो जाएगा, इसलिए वह परमाणु जैसे विकल्पों की ओर बढ़ रहा है.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi receives President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, at the airport.— ANI (@ANI) January 19, 2026
(Source: DD News) pic.twitter.com/Qpc0KNwvsp
सचदेव ने ईटीवी भारत को बताया, "यूएई जीवाश्म ईंधन (fossil fuel) के बाद के भविष्य की तैयारी कर रहा है. वह हरित ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश में है. यूएई ने परमाणु ऊर्जा और 'ग्रीन हाइड्रोजन' को भविष्य के ऊर्जा स्रोतों के रूप में चुना है. इसलिए, वे नागरिक परमाणु ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन- इन दोनों क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं."
इस संबंध में, उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी स्थित 'बराहकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र' का जिक्र किया. दिसंबर 2009 में घोषित 20 अरब डॉलर के सौदे के तहत, कोरियाई डिजाइन वाले चार APR1400 रिएक्टरों का निर्माण केईपीसीओ (KEPCO) के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम द्वारा किया गया है. इन इकाइयों ने अप्रैल 2021 से सितंबर 2024 के बीच व्यावसायिक संचालन शुरू किया. यह संयंत्र यूएई की लगभग 25 प्रतिशत बिजली जरूरतों को पूरा करता है.
सचदेव ने कहा, "यूएई ने यह दिखाया है कि उसकी दिलचस्पी बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में है. इस बीच, परमाणु ऊर्जा का विस्तार करने की योजना बना रहे देशों के लिए 'स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स' (SMRs) एक लोकप्रिय विकल्प के रूप में उभर रहे हैं. भारत के पास एसएमआर के लिए अपनी स्वदेशी तकनीक है, इसलिए भारत के साथ यह साझेदारी यूएई के लिए काफी फायदेमंद है."
किंग्स कॉलेज लंदन के किंग्स इंडिया इंस्टीट्यूट में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर और 'ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन' (ORF) थिंक टैंक के उपाध्यक्ष (अध्ययन और विदेश नीति) हर्ष वी. पंत ने कहा कि यूएई जिस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहा है, उसे देखते हुए वहां हरित तकनीक (ग्रीन टेक्नोलॉजी) पर काफी जोर दिया जा रहा है.
हर्ष वी. पंत ने कहा, "ऊर्जा के भविष्य को लेकर चल रही चर्चा अब परमाणु ऊर्जा की ओर मुड़ रही है. संयुक्त अरब अमीरात तेल और गैस से इतर ऊर्जा के स्रोतों की तलाश कर रहा है, और भारत के पास नागरिक परमाणु ऊर्जा की सबसे पुरानी योजनाओं में से एक है."
उन्होंने आगे कहा कि हालांकि भारत परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, फिर भी 2008 में अमेरिका के साथ नागरिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, नई दिल्ली ने कई अन्य देशों के साथ इसी तरह के सौदे किए हैं. इन देशों में रूस, नामीबिया, कनाडा, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और ब्रिटेन शामिल हैं.
पंत ने आगे समझाया, "इस तरह के नागरिक परमाणु समझौतों से तकनीकी हस्तांतरण (technology transfer) और शांतिपूर्ण बिजली उत्पादन को बढ़ावा मिलता है. भारत इस क्षेत्र में एक सक्रिय खिलाड़ी है."
निष्कर्ष के तौर पर, नागरिक परमाणु सहयोग को बढ़ावा देने का यह निर्णय भारत और यूएई के बीच भविष्योन्मुखी और रणनीतिक तालमेल को दर्शाता है. SHANTI अधिनियम 2025 का लाभ उठाकर और उन्नत रिएक्टरों, एसएमआर (SMRs), सुरक्षा तथा संचालन पर ध्यान केंद्रित करके, दोनों देश परमाणु ऊर्जा को अपने स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की आधारशिला के रूप में स्थापित कर रहे हैं.
ऊर्जा से परे, यह साझेदारी बढ़ते रणनीतिक भरोसे, तकनीकी महत्वाकांक्षा और सतत विकास के साझा विजन को रेखांकित करती है, जो भारत-यूएई संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है.
इसे भी पढ़ेंः