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भारत-चीन कूटनीति : अनसुलझा सीमा विवाद और वॉशिंगटन का साया

ट्रंप फैक्टर की वजह से भारत और चीन के बीच बातचीत में आई तेजी. और क्या रही वजह, पढ़ें.

Xi and PM Modi
चीन के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (AP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 23, 2026 at 1:18 PM IST

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12 सितंबर की सुबह, जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का विमान 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए बीजिंग से नई दिल्ली के लिए रवाना हुआ, तो वह क्षण मिला-जुला और कूटनीतिक पेचीदगियों से भरा महसूस हुआ.एक तरफ, भारत और चीन की एक-दूसरे से जुड़ी उम्मीदों का बोझ था, तो दूसरी तरफ, सीमा से जुड़ी बड़ी उलझनें और पुराने अनुभव बहुत अधिक उम्मीद न रखने की चेतावनी दे रहे थे.

पहले भी भारत चीन की दोहरी चालों का शिकार हो चुका है – सितंबर 2024 में शी जिनपिंग की भारत यात्रा के ठीक उसी दिन, पूर्वी लद्दाख के चुमार सेक्टर में चीनी सेना के कम से कम 200 सैनिक घुस आए थे. गलवान संकट के बाद से सीमा के अपनी तरफ चीन द्वारा किए गए जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से युद्ध जैसे हालात भी बन सकते हैं.गलवान के छह साल बाद, भारत-चीन संबंधों में जमी बर्फ तो पिघली है, लेकिन सीमा पर हालात अभी भी वैसे ही हैं. फिर भी, यह देखकर अच्छा लगता है कि भारत और चीन सीमा वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठा रहे हैं.

ट्रंप फैक्टर - 2020 में गलवान झड़प के बाद से, पिछले छह सालों से भारत-चीन के रिश्ते लगातार टकराव के साये में रहे हैं.भारत और चीन के बीच पुरानी कड़वाहट को भुलाने (भले ही आंशिक रूप से) की दिशा में आगे बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह ट्रंप प्रशासन की नीतियां हैं. इनमें दुनिया भर में आर्थिक टैरिफ से लेकर नीतियों में बदलाव तक शामिल हैं. यह साफ है कि ट्रंप प्रशासन ने दुनिया की दूसरी और पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को तेज किया है, भले ही रिश्तों को सामान्य करने की प्रक्रिया ट्रंप के दूसरे कार्यकाल से पहले, अक्टूबर 2024 में ही शुरू हो गई थी.

नई दिल्ली में ब्रिक्स बैठक के दौरान मोदी-शी की मुलाकात की रूपरेखा बिश्केक में नहीं, बल्कि तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान तैयार की गई थी.अगस्त 2025 में तियानजिन में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन में ही मोदी और शी ने अक्टूबर 2024 में कजान के बाद अपनी पहली औपचारिक द्विपक्षीय बैठक की थी. उन्होंने 'विशेष प्रतिनिधि तंत्र' के काम को मंजूरी दी और एक-दूसरे को निमंत्रण का आदान-प्रदान किया, जिसके बाद शी भारत आए.

टैरिफ का झटका, अमेरिकी वादों की अनिश्चितता और यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड का वापस यूएस पैसिफिक कमांड में बदलना - इन सबने वाशिंगटन के साथ पूरी तरह जुड़ने की कीमत बढ़ा दी है.वाशिंगटन में होने वाली आगामी यूएस-चीन बैठक को देखते हुए, ट्रंप और शी भारत के लिए जो तय कर सकते हैं, वह है नई दिल्ली के उन दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों की सीमा.

शी 24 सितंबर को राजकीय यात्रा के लिए व्हाइट हाउस पहुंचेंगे. इस यात्रा में अत्याधुनिक एआई मॉडल, चिप कंट्रोल, बौद्धिक संपदा और नए द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बोर्ड मुख्य विषय होंगे.अगर सितंबर में होने वाली ट्रंप-शी शिखर बैठक, ट्रंप की बीजिंग यात्रा के दौरान "रचनात्मक रणनीतिक स्थिरता" पर बनी सहमति को किसी ठोस ढांचे में बदल देती है, तो इसके व्यापार, सप्लाई चेन और क्षेत्रीय सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ेंगे – और यह असर सिर्फ भारत पर ही नहीं होगा.

तीन सेक्टर, तीन समस्याएं - रिश्तों में आई गर्माहट और अमेरिका के अनिश्चित व्यवहार से संबंधों को और गति मिलने के बावजूद, क्या भारत और चीन इस नई गति का इस्तेमाल सीमा विवाद पर आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं ? अब तक, इन तीनों सेक्टर में तीन समस्याएं सामने आई हैं.

3,488 किलोमीटर लंबी 'लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल' तीन सेक्टर से होकर गुजरती है. 2005 के भारत-चीन समझौते में "सीमा विवाद के समाधान के लिए एक पैकेज समझौता करने" का वादा किया गया था, लेकिन इसके बावजूद अब हर सेक्टर की स्थिति अलग-अलग दिशा में बढ़ रही है.वेस्टर्न सेक्टर में, डेपसांग और डेमचोक में अक्टूबर 2024 की पेट्रोलिंग व्यवस्था ने उस गतिरोध को खत्म कर दिया, जिसने चार साल तक राजनीतिक संबंधों को रोक रखा था.मिडल सेक्टर, जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाके आते हैं, तीनों में सबसे शांत है और शायद यहां तुरंत समाधान निकालना आसान हो सकता है.बिना किसी वजह के चीन मिडल सेक्टर का समाधान पहले नहीं चाहता – यह वह इलाका है जहां भारत और चीन ने 2000 में नक्शों का आदान-प्रदान किया था.हालांकि, चीन की गतिविधियों से पता चलता है कि अब उसका मुख्य ध्यान ईस्टर्न सेक्टर पर है, जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती सीमा है.

जल्द और ठोस नतीजे - हालांकि, कूटनीतिक सुस्ती के इस माहौल के बावजूद, सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक नई गति और राजनीतिक उत्साह दिखाई दे रहा है.खासकर, 25 अगस्त को बीजिंग में हुई स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की 25वीं दौर की बातचीत में उम्मीद से कहीं ज्यादा ठोस आठ-सूत्रीय नतीजे सामने आए.

नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी सीमा निर्धारण में "जल्द और ठोस नतीजे" (अर्ली एंड सब्सटेंशियल हार्वेस्ट) हासिल करने, दो अतिरिक्त कोर-कमांडर हॉटलाइन और सीमा पर कर्मियों की बैठक के लिए दो नए पॉइंट (एक पूर्वी और एक मध्य क्षेत्र में) बनाने, और इस साल सितंबर में सीमा-पार नदियों से जुड़े तंत्र की बैठक बुलाने पर सहमत हुए.इस विचार का इतिहास इस वाक्यांश से कहीं पुराना है.

चीन ने अगस्त 2019 में औपचारिक रूप से 'अर्ली-हार्वेस्ट' समझौते का प्रस्ताव रखा था, जिसमें सिक्किम सेक्टर मुख्य था, लेकिन भारत ने इसे ठुकरा दिया था. नई दिल्ली का रुख यह था कि सीमा विवाद का समाधान व्यापक रूप से होना चाहिए, क्योंकि आसान सेक्टरों पर पहले समझौता करने से मुश्किल सेक्टरों पर बातचीत में भारत की मोल-भाव करने की ताकत कम हो जाती.यह रुख अगस्त 2025 में एसआर की 24वीं दौर की बातचीत में बदलना शुरू हुआ, जब दोनों पक्ष एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाने पर सहमत हुए ताकि "उपयुक्त सेक्टरों" में जल्द नतीजे हासिल करने के तरीकों का पता लगाया जा सके, साथ ही पूर्वी और मध्य सेक्टरों के लिए नए जनरल-लेवल तंत्र भी बनाए जा सकें.

इस तरह, 2026 के नतीजे उस वादे को संस्थागत रूप देते हैं.यह नया समझौता कितना असरदार साबित होता है, यह देखना बाकी है. कुछ लोगों का मानना ​​है कि समझौते के आठ बिंदु 'पैकेज डील' से हटकर 'सेक्टर-वार बातचीत' की ओर बदलाव का संकेत देते हैं, और इसलिए यह पिछले दो दशकों में सीमा निर्धारण की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है.

कुछ लोगों का कहना है कि भारत के बयान में "राजनीतिक समाधान" की बात कही गई है, जबकि चीन के बयान में 2005 के राजनीतिक पैमानों के तहत "निष्पक्ष, उचित और दोनों पक्षों को स्वीकार्य पैकेज समाधान" की दिशा में सीमा-निर्धारण को आगे बढ़ाने की बात है. उनका तर्क है कि इस धीरे-धीरे हो रही प्रगति को अब एक व्यापक समाधान में बदला जाना चाहिए.गहराई से देखने पर पता चलता है कि दोनों पक्षों के रुख में पूरी तरह से तालमेल नहीं है. हो सकता है कि यह जान-बूझकर रखी गई अस्पष्टता हो.भारत और चीन के बीच तनाव कम होना एक वास्तविक और सावधानी भरा कदम है. लेकिन अब यह देखना होगा कि क्या इससे दोनों देशों के बीच तनाव की लगातार वजह बने हुए क्षेत्रीय विवादों के मामले में कोई ठोस प्रगति होती है या नहीं.

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