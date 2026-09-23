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भारत-चीन कूटनीति : अनसुलझा सीमा विवाद और वॉशिंगटन का साया

चीन के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( AP )

12 सितंबर की सुबह, जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का विमान 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए बीजिंग से नई दिल्ली के लिए रवाना हुआ, तो वह क्षण मिला-जुला और कूटनीतिक पेचीदगियों से भरा महसूस हुआ.एक तरफ, भारत और चीन की एक-दूसरे से जुड़ी उम्मीदों का बोझ था, तो दूसरी तरफ, सीमा से जुड़ी बड़ी उलझनें और पुराने अनुभव बहुत अधिक उम्मीद न रखने की चेतावनी दे रहे थे. पहले भी भारत चीन की दोहरी चालों का शिकार हो चुका है – सितंबर 2024 में शी जिनपिंग की भारत यात्रा के ठीक उसी दिन, पूर्वी लद्दाख के चुमार सेक्टर में चीनी सेना के कम से कम 200 सैनिक घुस आए थे. गलवान संकट के बाद से सीमा के अपनी तरफ चीन द्वारा किए गए जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से युद्ध जैसे हालात भी बन सकते हैं.गलवान के छह साल बाद, भारत-चीन संबंधों में जमी बर्फ तो पिघली है, लेकिन सीमा पर हालात अभी भी वैसे ही हैं. फिर भी, यह देखकर अच्छा लगता है कि भारत और चीन सीमा वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठा रहे हैं. ट्रंप फैक्टर - 2020 में गलवान झड़प के बाद से, पिछले छह सालों से भारत-चीन के रिश्ते लगातार टकराव के साये में रहे हैं.भारत और चीन के बीच पुरानी कड़वाहट को भुलाने (भले ही आंशिक रूप से) की दिशा में आगे बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह ट्रंप प्रशासन की नीतियां हैं. इनमें दुनिया भर में आर्थिक टैरिफ से लेकर नीतियों में बदलाव तक शामिल हैं. यह साफ है कि ट्रंप प्रशासन ने दुनिया की दूसरी और पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को तेज किया है, भले ही रिश्तों को सामान्य करने की प्रक्रिया ट्रंप के दूसरे कार्यकाल से पहले, अक्टूबर 2024 में ही शुरू हो गई थी. नई दिल्ली में ब्रिक्स बैठक के दौरान मोदी-शी की मुलाकात की रूपरेखा बिश्केक में नहीं, बल्कि तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान तैयार की गई थी.अगस्त 2025 में तियानजिन में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन में ही मोदी और शी ने अक्टूबर 2024 में कजान के बाद अपनी पहली औपचारिक द्विपक्षीय बैठक की थी. उन्होंने 'विशेष प्रतिनिधि तंत्र' के काम को मंजूरी दी और एक-दूसरे को निमंत्रण का आदान-प्रदान किया, जिसके बाद शी भारत आए. टैरिफ का झटका, अमेरिकी वादों की अनिश्चितता और यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड का वापस यूएस पैसिफिक कमांड में बदलना - इन सबने वाशिंगटन के साथ पूरी तरह जुड़ने की कीमत बढ़ा दी है.वाशिंगटन में होने वाली आगामी यूएस-चीन बैठक को देखते हुए, ट्रंप और शी भारत के लिए जो तय कर सकते हैं, वह है नई दिल्ली के उन दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों की सीमा. शी 24 सितंबर को राजकीय यात्रा के लिए व्हाइट हाउस पहुंचेंगे. इस यात्रा में अत्याधुनिक एआई मॉडल, चिप कंट्रोल, बौद्धिक संपदा और नए द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बोर्ड मुख्य विषय होंगे.अगर सितंबर में होने वाली ट्रंप-शी शिखर बैठक, ट्रंप की बीजिंग यात्रा के दौरान "रचनात्मक रणनीतिक स्थिरता" पर बनी सहमति को किसी ठोस ढांचे में बदल देती है, तो इसके व्यापार, सप्लाई चेन और क्षेत्रीय सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ेंगे – और यह असर सिर्फ भारत पर ही नहीं होगा. तीन सेक्टर, तीन समस्याएं - रिश्तों में आई गर्माहट और अमेरिका के अनिश्चित व्यवहार से संबंधों को और गति मिलने के बावजूद, क्या भारत और चीन इस नई गति का इस्तेमाल सीमा विवाद पर आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं ? अब तक, इन तीनों सेक्टर में तीन समस्याएं सामने आई हैं.