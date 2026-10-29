ईरान के टिके रहने और फलने-फूलने में मदद कर रहे हूती, सऊदी पर दबाव बनाकर शक्ति संतुलन की कोशिश
अगर लंबे समय तक हूती टिके रहे तो उनका दबदबा पूरे पश्चिम एशिया के शक्ति संतुलन को बदल सकता है. पढ़ें विश्लेषण.
By Bilal Bhat
Published : October 29, 2026 at 1:54 PM IST
ईरान-समर्थित हूती लड़ाकों के इरादे ऐसे नहीं लगते कि वे सऊदी अरब के हवाई अड्डों, तेल रिफाइनरियों और सैन्य ठिकानों पर हमले करना बंद करेंगे. "एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस" का हिस्सा माने जाने वाले हूती यमन के जैदी शिया समुदाय से आते हैं. हमास और हिजबुल्लाह के बाद हूती ही एकमात्र ऐसा समूह बचा है जो ईरान के प्रति अपना समर्थन खुलकर दिखाता है. हमास और हिजबुल्लाह इजराइली हमले के बाद कमजोर हो चुके हैं.
यमन में सऊदी अरब के नेतृत्व वाली सुन्नी ताकतों के खिलाफ हूतियों की लड़ाई दशकों पुरानी है. 1960 के दशक में सऊदी समर्थित ताकतों द्वारा सत्ता से बेदखल किए जाने से पहले यमन के जैदी समुदाय ने सदियों तक देश पर शासन किया था. हार के बाद जैदी समुदाय पूरी तरह टूट चुका था और उनके पास सत्ता में वापसी की कोई उम्मीद नहीं बची थी. ऐसे में ईरान उनके लिए नया संबल बनकर उभरा, वो भी 1979 की क्रांति के बाद.
1979 में और उसके बाद, जब ईरानी क्रांति को व्यापक जनसमर्थन मिलने लगा और वह मजबूत होने लगी, तब जैदी समुदाय का हौसला भी बढ़ा. अयातुल्ला के नेतृत्व वाले आंदोलन ने जब शाह रज़ा पहलवी के शासन को उखाड़ फेंका, तो न केवल शियाओं के बीच, बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के युवाओं में कट्टरपंथ बढ़ने लगा. इसी दौर में यमन के जैदी शियाओं ने इस्लामिक ईरान के साथ गठबंधन करने की उम्मीदें पालनी शुरू कर दीं.
ईरान के लिए यमन हमेशा से सऊदी अरब के खिलाफ काम करने का एक जरिया रहा है, चाहे वह अपने प्रॉक्सी (प्रतिनिधि) समूहों के जरिए नियंत्रण हासिल करना हो या वहां की सत्ता बदलना हो. ईरान और क्षेत्र में उसके सहयोगियों का मानना है कि मध्य पूर्व के राजशाही देश (विशेष रूप से सऊदी अरब) पश्चिमी देशों के इशारे पर काम करने वाले प्रॉक्सी हैं. सऊदी अरब का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र स्थल काबा (मस्जिद अल हरम) मक्का में स्थित है.
दुनिया भर के मुसलमान दिन में पांच बार नमाज पढ़ते समय इसी काबा की ओर रुख करते हैं. शिया समुदाय में यह गहरी मान्यता है कि मसीहा (इमाम महदी) फिर से प्रकट होंगे, मुसलमानों को सही रास्ता दिखाएंगे और मक्का की इसी पवित्र मस्जिद से उन्हें संबोधित करेंगे. 1979 की ईरानी क्रांति की सफलता ने इस मान्यता को और भी मजबूत कर दिया. ईरान में अयातुल्ला खुमैनी के नेतृत्व वाले आंदोलन द्वारा शाह के शासन को उखाड़ फेंकने के बाद, यमन के जैदियों को भी उम्मीद मिली. एक दशक तक, उन्होंने सऊदी समर्थित यमनी सरकार के खिलाफ चुपचाप अपनी स्थिति मजबूत की. ईरान ने भी उनमें भारी निवेश करना शुरू कर दिया और उन्हें हथियार व प्रशिक्षण मुहैया कराया.
जैदी धर्मगुरु हुसैन बदरुद्दीन अल-हूती ने इस सैन्य समूह की स्थापना की थी, और उन्हीं के नाम पर इसे हूती कहा जाने लगा. 1990 के दशक में उन्होंने औपचारिक रूप से एक प्रतिरोध आंदोलन शुरू किया. सऊदी समर्थित सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने में हिजबुल्लाह ने भी उनकी मदद की.
मक्का में ग्रैंड मस्जिद की घेराबंदी - इसकी शुरुआत 1979 की ईरानी क्रांति के बाद हुई. उसी साल एक बड़ी लड़ाई और देशों के बीच बंटवारे की पटकथा लिखी जा रही थी. इतिहास की कुछ बड़ी त्रासदियां होने वाली थीं. कुछ बहुत जल्द, तो कुछ आगे चलकर एक बड़े आंदोलन का रूप लेने वाली थीं. पहली बड़ी त्रासदी नवंबर 1979 में हुई. मुहर्रम का पहला दिन था. एक ऐसा दिन जिसका शिया समुदाय के लिए विशेष महत्व है. मुस्लिम कैलेंडर के पहले महीने में, हथियारों से लैस कुछ चरमपंथियों ने ताबूतों में हथियार छिपाकर मक्का की ग्रैंड मस्जिद में धावा बोल दिया और दो हफ्तों तक वहां कब्जा जमाए रखा.
शुरुआत में ऐसी खबरें आईं कि इस हमले के पीछे ईरान का हाथ है. लेकिन अयातुल्ला खुमैनी ने इस हमले के लिए अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया. इसके बाद पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ और दो अमेरिकी मारे गए. सऊदी सरकार ने तुरंत ही ग्रैंड मस्जिद हमले में किसी भी विदेशी हाथ होने से इनकार कर दिया.एक महीने बाद यह पुष्टि हुई कि हमलावरों ने हथियार यमन से खरीदे थे और इस हमले में सऊदी का ओतैबा कबीला शामिल था.
यह सब तब हो रहा था जब ईरान अपनी क्रांति और उसकी सफलता का जश्न मना रहा था. हमलावरों में से एक को मसीहा के रूप में पेश किया गया और ग्रैंड मस्जिद में यह घोषणा की गई कि मेहदी आ गए हैं. सऊदी अरब में सत्ता बदलने की यह सबसे खूनी कोशिश थी और मस्जिद के परिसर के भीतर खून बहाया गया.विद्रोहियों के खिलाफ यह अभियान दो हफ्तों तक चला और आखिरकार सऊदी सरकार ने ग्रैंड मस्जिद पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया.
इस घटना ने पाकिस्तान को सऊदी साम्राज्य के करीब ला दिया और ग्रैंड मस्जिद की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान ने कई सालों तक वहां अपनी सेना तैनात रखी. यह तो पता चल गया था कि हथियार यमन के रास्ते देश में आए थे, और पश्चिमी देशों के सत्ता के गलियारों में इस बात पर चर्चा हो रही थी कि इसमें ईरान का हाथ हो सकता है. उस समय के गृह मंत्री के इस बयान ने कि हमले में किसी विदेशी का हाथ नहीं है, चर्चाओं पर तो विराम लगा दिया, लेकिन कई बातें आज भी रहस्य बनी हुई हैं. जो बात साफ थी, वह यह कि उसी साल ईरानी क्रांति सफल हुई, यमन के रास्ते हथियार आए और मस्जिद में नारे लगाए गए.
ऐसा माना जाता था कि सऊदी विद्रोहियों को हथियार पहुंचाने वाले यमनियों के ईरान के साथ कुछ संबंध थे. मक्का की घेराबंदी, जो दो हफ्तों तक चली, एक दशक से भी अधिक समय तक लोगों की यादों में बनी रही. अरबों ने इसे नहीं भुलाया, जबकि जैदी लोग शांत रहे, यहां तक कि ईरान के लगातार समर्थन से वे एक ऐसी ताकत बन गए जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था. दिलचस्प बात यह है कि विश्लेषक मक्का की घेराबंदी और सऊदी शासन के खिलाफ लड़ने वाले विद्रोहियों को यमन से हथियार पहुंचाने की घटना को ईरानी इस्लामी क्रांति का ही एक हिस्सा मानते हैं, क्योंकि मक्का में हुआ यह हमला उसी साल ईरान में हो रही घटनाओं के साथ मेल खाता था.
ईरान-यमन-सऊदी के बीच वैचारिक लड़ाई - ईरान-यमन-सऊदी संघर्ष केवल एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक एक वैचारिक लड़ाई है. इसमें सऊदी अरब, यमन के शिया हूतियों के खिलाफ वहां के सुन्नी मुसलमानों का समर्थन करता है.ईरान का हमेशा से यह मानना रहा है कि सऊदी के राजाओं और राजकुमारों ने पश्चिमी ताकतों की शरण ले रखी है और पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देने की किसी भी कोशिश को रोक दिया है.
ईरान खुद को एक मसीहा के रूप में देखता है और धर्म के नाम पर लड़ी जाने वाली हर लड़ाई का समर्थन करता है. एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस (प्रतिरोध धुरी) इसी सोच का नतीजा है. इसके तहत हिजबुल्लाह की स्थापना की गई, जो हमास के साथ मिलकर इजराइल से लड़ता है. हूतियों को समर्थन देने का मकसद सऊदी के नेतृत्व वाली सरकार को उखाड़ फेंकना है, ताकि ईरान यमन के जरिए सऊदी अरब पर अपना दबदबा कायम कर सके. हूतियों का अस्तित्व अब ईरान के अस्तित्व से जुड़ गया है, क्योंकि वे अपनी जमीन पर सऊदी अरब के खिलाफ ईरान की लड़ाई लड़ रहे हैं. अगर हूती सऊदी अरब और उसके सहयोगियों के खिलाफ लंबे समय तक डटे रहते हैं, तो इस क्षेत्र में उनका दबदबा पूरे पश्चिम एशिया के शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल सकता है.
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