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ईरान के टिके रहने और फलने-फूलने में मदद कर रहे हूती, सऊदी पर दबाव बनाकर शक्ति संतुलन की कोशिश

यमन में हूती समर्थक ( AP )

By Bilal Bhat 8 Min Read

ईरान-समर्थित हूती लड़ाकों के इरादे ऐसे नहीं लगते कि वे सऊदी अरब के हवाई अड्डों, तेल रिफाइनरियों और सैन्य ठिकानों पर हमले करना बंद करेंगे. "एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस" का हिस्सा माने जाने वाले हूती यमन के जैदी शिया समुदाय से आते हैं. हमास और हिजबुल्लाह के बाद हूती ही एकमात्र ऐसा समूह बचा है जो ईरान के प्रति अपना समर्थन खुलकर दिखाता है. हमास और हिजबुल्लाह इजराइली हमले के बाद कमजोर हो चुके हैं.

यमन में सऊदी अरब के नेतृत्व वाली सुन्नी ताकतों के खिलाफ हूतियों की लड़ाई दशकों पुरानी है. 1960 के दशक में सऊदी समर्थित ताकतों द्वारा सत्ता से बेदखल किए जाने से पहले यमन के जैदी समुदाय ने सदियों तक देश पर शासन किया था. हार के बाद जैदी समुदाय पूरी तरह टूट चुका था और उनके पास सत्ता में वापसी की कोई उम्मीद नहीं बची थी. ऐसे में ईरान उनके लिए नया संबल बनकर उभरा, वो भी 1979 की क्रांति के बाद.

1979 में और उसके बाद, जब ईरानी क्रांति को व्यापक जनसमर्थन मिलने लगा और वह मजबूत होने लगी, तब जैदी समुदाय का हौसला भी बढ़ा. अयातुल्ला के नेतृत्व वाले आंदोलन ने जब शाह रज़ा पहलवी के शासन को उखाड़ फेंका, तो न केवल शियाओं के बीच, बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के युवाओं में कट्टरपंथ बढ़ने लगा. इसी दौर में यमन के जैदी शियाओं ने इस्लामिक ईरान के साथ गठबंधन करने की उम्मीदें पालनी शुरू कर दीं. ईरान के लिए यमन हमेशा से सऊदी अरब के खिलाफ काम करने का एक जरिया रहा है, चाहे वह अपने प्रॉक्सी (प्रतिनिधि) समूहों के जरिए नियंत्रण हासिल करना हो या वहां की सत्ता बदलना हो. ईरान और क्षेत्र में उसके सहयोगियों का मानना ​​है कि मध्य पूर्व के राजशाही देश (विशेष रूप से सऊदी अरब) पश्चिमी देशों के इशारे पर काम करने वाले प्रॉक्सी हैं. सऊदी अरब का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र स्थल काबा (मस्जिद अल हरम) मक्का में स्थित है. दुनिया भर के मुसलमान दिन में पांच बार नमाज पढ़ते समय इसी काबा की ओर रुख करते हैं. शिया समुदाय में यह गहरी मान्यता है कि मसीहा (इमाम महदी) फिर से प्रकट होंगे, मुसलमानों को सही रास्ता दिखाएंगे और मक्का की इसी पवित्र मस्जिद से उन्हें संबोधित करेंगे. 1979 की ईरानी क्रांति की सफलता ने इस मान्यता को और भी मजबूत कर दिया. ईरान में अयातुल्ला खुमैनी के नेतृत्व वाले आंदोलन द्वारा शाह के शासन को उखाड़ फेंकने के बाद, यमन के जैदियों को भी उम्मीद मिली. एक दशक तक, उन्होंने सऊदी समर्थित यमनी सरकार के खिलाफ चुपचाप अपनी स्थिति मजबूत की. ईरान ने भी उनमें भारी निवेश करना शुरू कर दिया और उन्हें हथियार व प्रशिक्षण मुहैया कराया. जैदी धर्मगुरु हुसैन बदरुद्दीन अल-हूती ने इस सैन्य समूह की स्थापना की थी, और उन्हीं के नाम पर इसे हूती कहा जाने लगा. 1990 के दशक में उन्होंने औपचारिक रूप से एक प्रतिरोध आंदोलन शुरू किया. सऊदी समर्थित सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने में हिजबुल्लाह ने भी उनकी मदद की. मक्का में ग्रैंड मस्जिद की घेराबंदी - इसकी शुरुआत 1979 की ईरानी क्रांति के बाद हुई. उसी साल एक बड़ी लड़ाई और देशों के बीच बंटवारे की पटकथा लिखी जा रही थी. इतिहास की कुछ बड़ी त्रासदियां होने वाली थीं. कुछ बहुत जल्द, तो कुछ आगे चलकर एक बड़े आंदोलन का रूप लेने वाली थीं. पहली बड़ी त्रासदी नवंबर 1979 में हुई. मुहर्रम का पहला दिन था. एक ऐसा दिन जिसका शिया समुदाय के लिए विशेष महत्व है. मुस्लिम कैलेंडर के पहले महीने में, हथियारों से लैस कुछ चरमपंथियों ने ताबूतों में हथियार छिपाकर मक्का की ग्रैंड मस्जिद में धावा बोल दिया और दो हफ्तों तक वहां कब्जा जमाए रखा.