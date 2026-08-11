जलवायु परिवर्तन के लिए नए समाधान कितने व्यावहारिक हैं ?
जलवायु परिवर्तन से किस तरह निपटा जाए, इस पर पेश है लक्ष्मी कुमार टीवी का विश्लेषण.
Published : August 11, 2026 at 12:24 PM IST
जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की चरम स्थितियां बढ़ रही हैं और वर्षा के पैटर्न बदल रहे हैं. ऐसे में वैज्ञानिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से परे अन्य समाधानों की खोज कर रहे हैं. इनमें वायुमंडल से सीधे कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना और पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण की मात्रा को अस्थायी रूप से संशोधित करना शामिल है.
भारत नवीकरणीय ऊर्जा का तेजी से विस्तार कर रहा है और बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की 51.5% हिस्सेदारी पहले ही हासिल कर चुका है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन (सीडीआर) और सौर भू-इंजीनियरिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां महंगी, ऊर्जा-गहन और अनिश्चित बनी हुई हैं. भारतीय मानसून सहित वैश्विक मौसम प्रणालियों पर इनके संभावित प्रभावों को देखते हुए, इन्हें व्यवहार्य जलवायु समाधान के रूप में विचार करने से पहले भारत के लिए इनकी उपयुक्तता का आकलन करना आवश्यक है.
जलवायु परिवर्तन विश्व के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है, और बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण भारी वर्षा, सूखा और बाढ़ जैसी चरम घटनाएं हो रही हैं. यद्यपि पिछले 100 वर्षों में भारत में वर्षा की कुल मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन वर्षा के पैटर्न बदल रहे हैं.
मानसून के मौसम में भारी वर्षा और सूखे की घटनाएं अधिक बार हो रही हैं, जिससे क्रमशः बाढ़ और सूखे का खतरा बढ़ रहा है. वैश्विक शोध से पता चला है कि तापमान बढ़ने के साथ वर्षा की चरम स्थितियां बढ़ती हैं और जलवायु परिवर्तन वैश्विक वायु परिसंचरण को प्रभावित कर सकता है.
वैश्विक जलवायु मॉडल संकेत देते हैं कि ग्रीनहाउस गैसों की बढ़ती सांद्रता उत्तरी गोलार्ध में वर्षा बढ़ा सकती है, जबकि मानवजनित एरोसोल वर्षा को कम कर सकते हैं. मॉडल यह भी अनुमान लगाते हैं कि भविष्य में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान भारतीय क्षेत्र में वर्षा की चरम स्थितियां बढ़ेंगी.साथ ही, अल नीनो जैसी प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता का भारतीय वर्षा पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है. उदाहरण के लिए, 2002, 2004 और 2015 के अल नीनो वर्षों में भारत के बड़े हिस्से में सूखा पड़ा था.इस पृष्ठभूमि में, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है.
भारत में चल रहे प्रमुख परिवर्तनों में से एक नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव है. सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सौर मिशन और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी योजनाएं शुरू की हैं.
जुलाई 2025 में, भारत ने बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की अब तक की सबसे अधिक हिस्सेदारी दर्ज की, जिसमें देश की कुल 203 गीगावाट बिजली मांग का 51.5% नवीकरणीय स्रोतों से पूरा किया गया.लेकिन शोधकर्ता ऐसी तकनीकों का भी अध्ययन कर रहे हैं जो वायुमंडल में पहले से मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को हटा सकें. ऐसा ही एक तरीका कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन (सीडीआर) है.
प्रत्यक्ष वायु संग्रहण (सीडीआर) नामक सीडीआर विधि में रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से परिवेशी वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाया जाता है और इसे भूमिगत रूप से संग्रहित किया जाता है या कंक्रीट जैसे टिकाऊ उत्पादों में उपयोग किया जाता है.हालांकि, यह तकनीक अभी भी महंगी है और इसमें काफी ऊर्जा की आवश्यकता होती है.
एक अन्य विधि, कार्बन खनिजकरण (कार्बन मिनरलाइजेशन), में खनिज वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं और गैसीय CO2 को ठोस रूप में परिवर्तित करते हैं जिसे बाद में वायुमंडल से अलग किया जा सकता है. इस विधि को भी अधिक लागत प्रभावी बनाने के लिए और अधिक काम करने की आवश्यकता है. बायोमास कार्बन निष्कासन और भंडारण (बायोमास कार्बन निष्कासन और भंडारण) और समुद्री कार्बन निष्कासन विधियां अन्य सीडीआर विधियों में शामिल हैं जिनका अध्ययन किया जा रहा है.
वैज्ञानिक एक मौलिक रूप से भिन्न विधि का भी अध्ययन कर रहे हैं: सौर विकिरण संशोधन (सौर भू-इंजीनियरिंग). सीडीआर के विपरीत, जिसका उद्देश्य वायुमंडल से ग्रीनहाउस गैसों को हटाना है, सौर भू-इंजीनियरिंग का ध्यान तेजी से बढ़ते तापमान से अस्थायी राहत प्रदान करने के लिए सौर विकिरण को संशोधित करने पर केंद्रित है.
यह विचार आंशिक रूप से 1991 में माउंट पिनाटुबो के विस्फोट से प्रेरित है. विस्फोट के दौरान निकली राख पृथ्वी की सतह से लगभग 16 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल तक पहुंच गई. इन कणों ने आने वाले सौर विकिरण को परावर्तित कर दिया, जिससे जमीन तक पहुंचने वाले सौर विकिरण की मात्रा में परिवर्तन हुआ और सतह के तापमान में कमी आई.
प्रस्तावित सौर भू-इंजीनियरिंग विधि, समताप मंडलीय एरोसोल इंजेक्शन, जेट विमानों या उड़ानों का उपयोग करके सल्फर कणों को समताप मंडल में डालकर इस प्रभाव को दोहराने का प्रयास करती है. ये कण वायुमंडल में फैल जाएंगे और पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले सौर विकिरण की मात्रा को कम कर देंगे.हालांकि, अभी भी कई अनिश्चितताएं बनी हुई हैं. चल रहे अध्ययनों में यह जांच की जा रही है कि क्या इस तरह के हस्तक्षेप मानसून परिसंचरण सहित वैश्विक मौसम पैटर्न को बदल सकते हैं. भारत के लिए, इससे एक मूलभूत प्रश्न उठता है: क्या इस तरह की तकनीकें देश की जलवायु के लिए अवांछनीय परिणाम पैदा किए बिना वास्तव में उपयोगी हो सकती हैं?
सोलर जियोइंजीनियरिंग के दूसरे तरीकों पर भी रिसर्च की जा रही है. 'मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग' में निचले वायुमंडल में अधिक 'क्लाउड कंडेनसेशन न्यूक्लिआई' (बादल बनाने वाले कण) डालकर समुद्री बादलों की चमक बढ़ाई जाएगी. इससे बादलों की रोशनी को वापस भेजने की क्षमता (रिफ्लेक्टिविटी) बढ़ेगी और जमीन तक पहुंचने वाली सूरज की किरणों की मात्रा में बदलाव आएगा. लेकिन इस तरीके पर अभी बहुत कम रिसर्च हुई है, खासकर इसकी लागत और तकनीकी चुनौतियों को लेकर.
'सिरस क्लाउड थिनिंग' (सिरस बादलों को पतला करना) का तरीका अलग है.इस तकनीक का मकसद पृथ्वी से निकलने वाली ज़्यादा रेडिएशन को अंतरिक्ष में जाने देना है, जिससे सतह का तापमान कम हो सके. इसमें ट्रोपोस्फीयर (क्षोभमंडल) के ऊपरी हिस्से में, यानी जमीन से लगभग छह किलोमीटर ऊपर, बर्फ बनाने वाले कण (आइस-न्यूक्लिएटिंग पार्टिकल्स) छोड़े जाते हैं. ये कण बड़े लेकिन कम संख्या में बर्फ के क्रिस्टल बनने में मदद कर सकते हैं, जिससे सिरस बादल पतले हो जाते हैं.इसलिए, ये नई तकनीकें बहुत अलग-अलग संभावनाएं और चुनौतियां पेश करती हैं.
सी़डीआर (कार्बन डाइऑक्साइड हटाने के) तरीके सीधे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को निशाना बनाते हैं, लेकिन इनमें लागत और ऊर्जा की ज़रूरत जैसी समस्याएं आती हैं. वहीं, सोलर जियोइंजीनियरिंग से तापमान में कुछ समय के लिए राहत तो मिल सकती है, लेकिन इसके ग्लोबल मौसम के पैटर्न पर पड़ने वाले असर को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है.अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक मंचों पर इन प्रयोगों को लेकर चर्चा जारी है, इसलिए भारतीय नीति-निर्माताओं के लिए इनके संभावित असर को समझना बहुत जरूरी हो गया है. भारत में रिसर्चर यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे बदलावों का भारत के मौसम पर क्या असर पड़ सकता है. इस रिसर्च से मिलने वाले नतीजे यह तय करने में अहम होंगे कि क्या ये तकनीकें भारत के इलाके के लिए सही हो सकती हैं या नहीं.
(लेखक- लक्ष्मी कुमार टीवी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के स्कूल ऑफ एनवायर्नमेंटल साइंसेज में एसोसिएट प्रोफेसर (एटमॉस्फेरिक साइंस) हैं.)
(डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में दिए गए फैक्ट्स और राय लेखक के हैं और ईटीवी भारत के विचारों को नहीं दिखाते हैं)
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