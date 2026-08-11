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जलवायु परिवर्तन के लिए नए समाधान कितने व्यावहारिक हैं ?

सांकेतिक तस्वीर ( Getty Image )

जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की चरम स्थितियां बढ़ रही हैं और वर्षा के पैटर्न बदल रहे हैं. ऐसे में वैज्ञानिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से परे अन्य समाधानों की खोज कर रहे हैं. इनमें वायुमंडल से सीधे कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना और पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण की मात्रा को अस्थायी रूप से संशोधित करना शामिल है. भारत नवीकरणीय ऊर्जा का तेजी से विस्तार कर रहा है और बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की 51.5% हिस्सेदारी पहले ही हासिल कर चुका है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन (सीडीआर) और सौर भू-इंजीनियरिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां महंगी, ऊर्जा-गहन और अनिश्चित बनी हुई हैं. भारतीय मानसून सहित वैश्विक मौसम प्रणालियों पर इनके संभावित प्रभावों को देखते हुए, इन्हें व्यवहार्य जलवायु समाधान के रूप में विचार करने से पहले भारत के लिए इनकी उपयुक्तता का आकलन करना आवश्यक है. जलवायु परिवर्तन विश्व के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है, और बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण भारी वर्षा, सूखा और बाढ़ जैसी चरम घटनाएं हो रही हैं. यद्यपि पिछले 100 वर्षों में भारत में वर्षा की कुल मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन वर्षा के पैटर्न बदल रहे हैं. मानसून के मौसम में भारी वर्षा और सूखे की घटनाएं अधिक बार हो रही हैं, जिससे क्रमशः बाढ़ और सूखे का खतरा बढ़ रहा है. वैश्विक शोध से पता चला है कि तापमान बढ़ने के साथ वर्षा की चरम स्थितियां बढ़ती हैं और जलवायु परिवर्तन वैश्विक वायु परिसंचरण को प्रभावित कर सकता है. वैश्विक जलवायु मॉडल संकेत देते हैं कि ग्रीनहाउस गैसों की बढ़ती सांद्रता उत्तरी गोलार्ध में वर्षा बढ़ा सकती है, जबकि मानवजनित एरोसोल वर्षा को कम कर सकते हैं. मॉडल यह भी अनुमान लगाते हैं कि भविष्य में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान भारतीय क्षेत्र में वर्षा की चरम स्थितियां बढ़ेंगी.साथ ही, अल नीनो जैसी प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता का भारतीय वर्षा पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है. उदाहरण के लिए, 2002, 2004 और 2015 के अल नीनो वर्षों में भारत के बड़े हिस्से में सूखा पड़ा था.इस पृष्ठभूमि में, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. भारत में चल रहे प्रमुख परिवर्तनों में से एक नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव है. सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सौर मिशन और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी योजनाएं शुरू की हैं. जुलाई 2025 में, भारत ने बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की अब तक की सबसे अधिक हिस्सेदारी दर्ज की, जिसमें देश की कुल 203 गीगावाट बिजली मांग का 51.5% नवीकरणीय स्रोतों से पूरा किया गया.लेकिन शोधकर्ता ऐसी तकनीकों का भी अध्ययन कर रहे हैं जो वायुमंडल में पहले से मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को हटा सकें. ऐसा ही एक तरीका कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन (सीडीआर) है. प्रत्यक्ष वायु संग्रहण (सीडीआर) नामक सीडीआर विधि में रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से परिवेशी वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाया जाता है और इसे भूमिगत रूप से संग्रहित किया जाता है या कंक्रीट जैसे टिकाऊ उत्पादों में उपयोग किया जाता है.हालांकि, यह तकनीक अभी भी महंगी है और इसमें काफी ऊर्जा की आवश्यकता होती है. एक अन्य विधि, कार्बन खनिजकरण (कार्बन मिनरलाइजेशन), में खनिज वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं और गैसीय CO2 को ठोस रूप में परिवर्तित करते हैं जिसे बाद में वायुमंडल से अलग किया जा सकता है. इस विधि को भी अधिक लागत प्रभावी बनाने के लिए और अधिक काम करने की आवश्यकता है. बायोमास कार्बन निष्कासन और भंडारण (बायोमास कार्बन निष्कासन और भंडारण) और समुद्री कार्बन निष्कासन विधियां अन्य सीडीआर विधियों में शामिल हैं जिनका अध्ययन किया जा रहा है.