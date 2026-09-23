बढ़िया मौका होने के बावजूद राजस्थान निकाय और डूसू चुनावों में कांग्रेस कैसे हारी
यूजीसी गाइडलाइंस के विरोध और सीजेपी आंदोलन के बाद उपजे असंतोष को भी कांग्रेस भुना नहीं पाई
Published : September 23, 2026 at 5:32 PM IST
पिछले कुछ ही दिनों में कांग्रेस ने दो महत्वपूर्ण चुनाव गंवा दिए. राजस्थान में हुए नगर निकाय चुनावों में जहां कांग्रेस बहुत कम मार्जिन से भाजपा से पटखनी खा गई वहीं दिल्ली विवि छात्रसंघ चुनावों में 11 साल बाद पहली बार ऐसा मौका आया है जब कांग्रेस की छात्र ईकाई एनएसयूआई (NSUI) को चारों में से कोई भी सीट नहीं मिली. ठीक इन चुनावों के पहले कांग्रेस के लिए राजस्थान में जीत का बढ़िया मौका माना जा रहा था. कारण वही थे. यूजीसी गाइडलाइंस के विरोध में सामान्य जाति के लोगों ने सवर्ण मोर्चे बना लिए थे. इसके बाद शुरू हुई बहस ने आरक्षण और एससी-एसटी एक्ट को भी साथ ले लिया था. राजस्थान में खासा प्रभाव रखने वाली करणी सेना भाजपा के इन फैसलों के खिलाफ खुलकर सामने आ रही थी उसके बाद भी कांग्रेस ने राजस्थान के निकाय चुनाव गंवा दिए. वहीं दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के बड़े आंदोलन के बाद कांग्रेस ने भी 'Gen Z' को साथ लाने की भरपूर कोशिश की. राहुल गांधी लगातार अपने कार्यक्रम 'छात्रों की गूंज' को कई बड़े शहरों में ले जाकर छात्रों से संवाद कर रहे हैं. उनके प्रमुख मुद्दों पर बहस शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं. इस सबके बावजूद कांग्रेस की छात्र ईकाई एनएसयूआई को दिल्ली विवि छात्रसंघ चुनावों इस दशक की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है. आखिर ऐसा क्या हुआ जो अंतिम समय तक आगे दिख रही कांग्रेस फिर से अंतिम रह गई.
दिल्ली विवि छात्रसंघ चुनाव में कैसे मात खा गई कांग्रेस
दिल्ली विवि छात्रसंघ (DUSU) चुनाव में कांग्रेस ने उदाहरण पेश किया है कि आंतरिक गुटबाजी किस प्रकार घातक हो सकती है. कांग्रेस आंतरिक कलह और गुटबाजी के लिए जानी भी जाती है. राजस्थान के निकाय चुनावों में भी उसपर आंतरिक गुटबाजी भारी पड़ी है. वही काम कांग्रेस की छात्र विंग एनएसयूआई ने कर दिया. कॉकरोच जनता पार्टी के विराट और सफल आंदोलन के बाद जब भाजपा बैकफुट पर दिख रही थी और यूजीसी गाइडलाइंस को लागू किए जाने पर घेरे जाने से भी परेशान थी उसके बाद भी कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में कामयाब नहीं हो पाई. पिछले सप्ताह जब डूसू चुनावों के नतीजे आए तो एनएसयूआई का सूपड़ा साफ था. पिछले 11 साल में ऐसा पहला मौका था जब एनएसयूआई चारों प्रमुख पदों में से एक पर भी जीत दर्ज नहीं कर पाई. इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने चार केन्द्रीय पदों में से तीन पर जीत दर्ज कर ली. उसके यश डबास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव चुने गए लेकिन उपाध्यक्ष एक निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन चुने गए. यह शौकीन ही एनएसयूआई के लिए विनाशक साबित हुए. यही उम्मीदवार पहले एनएसयूआई की तरफ से उपाध्यक्ष पद के दावेदार थे. इन्हें टिकट दिया भी गया था लेकिन अंतिम समय में इनका टिकट काट दिया गया. इनके स्थान पर कांग्रेस के एक बड़े नेता मनीष चतरथ के बेटे वीर चतरथ को टिकट दे दिया गया. मनीष कांग्रेस के मुख्यालय प्रभारी और कांग्रेस कार्य समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य भी हैं. उनका प्रभाव अपने बेटे को टिकट दिलाने के काम तो आया लेकिन उसे जिताने के जरा भी काम नहीं आया. इतना ही नहीं छात्रों के बीच अपनी जबरदस्त पकड़ की वजह से दीपांशु शौकीन ने अपनी जीत तो पक्की की ही साथ ही एनएसयूआई के बाकी उम्मीदवारों की हार भी सुनिश्चित कर दी. दीपांशु ने इन चारों उम्मीदवारों में सबसे बड़ी जीत दर्ज की. उन्होंने पिछले तीस साल के डूसू चुनावों में किसी भी निर्दलीय उम्मीदवार को मिले वोटों से कहीं अधिक वोट हासिल किए. उन्हें 30,615 वोट मिले और उन्होंने एबीवीपी के उम्मीदवार ईशु मौर्या को सबसे बड़े अंतर 13,705 वोट से हराया. वीर चतरथ का हाल तो ऐसा हो गया कि उन्हें नोटा से भी कम वोट मिले.
अहंकार की बलि चढ़ गई एनएसयूआई की रणनीति
विनोद जाखड़ वर्तमान में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. उन्होंने डूसू अध्यक्ष पद के लिए विजय शंकर मीणा की सिफारिश की थी. जाखड़ भविष्य में राजस्थान से विधायक के लिए टिकट का सपना देख रहे हैं. उन्होंने राजस्थान के मीणा मतदाताओं को रिझाने के लिए ऐसा किया लेकिन वो भविष्य के चक्कर में वर्तमान को भूल गए. उनका यह निर्णय बेहद खराब साबित हुआ. जाखड़ के अलावा जेएनयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार इस समय कांग्रेस पार्टी की ओर से एनएसयूआई का काम देख रहे हैं. वो इस छात्र ईकाई के मुख्य मार्गदर्शक और प्रभारी है. शौकीन का टिकट काटने का काम कन्हैया कुमार ने किया. अंदरखाने बता रहे हैं कि कन्हैया कुमार और दीपांशु शौकीन के बीच 'ईगो इशु' आ गया था. हालांकि दोनों ही छात्र नेताओं की पृष्ठभूमि एक मायने में समान ही है. शौकीन पश्चिमी दिल्ली के पीरागढ़ी गांव के एक बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं. उनके पिता दिल्ली परिवहन निगम में बस कंडक्टर हैं जबकि मां एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं. वहीं कन्हैया कुमार की मां भी बेगूसराय (बिहार) में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं. ऐसे में इन दोनों ही छात्र नेताओं को जहां मिलकर काम करना था वहां अहंकार ने काम बिगाड़ दिया. शौकीन के समर्थन में आगे आए छात्रों ने इस बात का खूब प्रचार किया कि एनएसयूआई और कांग्रेस में साधारण परिवार से आने वाले छात्रों का कोई सम्मान नहीं है और वो पार्टी भाई-भतीजावाद में ही लगी हुई है इसलिए वीर चरतथ को टिकट दिया गया. शौकीन छात्रों के बीच पकड़ रखने वाले नेता के तौर पर उभरे. दिल्ली विवि के साउथ कैंपस के पास ढही पांच मंजिला इमारत सत्य निकेतन में लगभग आधा दर्जन छात्र मारे गए थे. उन छात्रों के परिजनों को मुआवजा दिलवाने और अन्य मांगों के साथ शौकीन ने यह चुनाव नंगे पैर घूमकर लड़े. इसका खूब प्रचार किया गया. शौकीन का यह कैंपेन एनएसयूआई के बाकी कैंडिडेट्स पर भी भारी पड़ गया. कुछ ऐसा ही तब भी हुआ था जब पिछले माह आए पंजाब विवि के छात्रसंघ चुनाव नतीजों में भी एबीवीपी ने बाजी मार ली थी. वो चुनाव भी कन्हैया कुमार के मार्गदर्शन में ही लड़े गए थे. पूरे देश में घूम-घूम कर राहुल गांधी जहां एक ओर छात्रों की गूंज कार्यक्रम को चला रहे हैं वहीं दूसरी ओर उसके नतीजे में एनएसयूआई एक के बाद एक चुनाव हार रही है. इस बात से उखड़कर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कन्हैया कुमार की 15 मिनट तक जमकर क्लास भी ली लेकिन तब तक चिड़िया खेत चुगकर उड़ चुकी थी.
राजस्थान नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस इतने बारीक अंतर के बावजूद घुटनों पर आ गई
हाल ही में घोषित हुए राजस्थान नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस शुरू में कई वजहों से आगे दिख रही थी. सामान्य वर्ग का भाजपा की केन्द्र सरकार से रोष उसके लिए सबसे बड़ा ईंधन था. करणी सेना राज्य में भाजपा सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही थी. वोटरों को लामबंद कर रही थी. राजस्थान में सामान्य वर्ग के वोटरों का हिस्सा 20 से 25 प्रतिशत के बीच है. ऐसे में भाजपा को डर सता रहा था कि कहीं अगड़ी जातियां इस चुनाव में उसके खिलाफ लामबंद हो गईं तो इन चुनावों में उसे मुंह की खानी पड़ सकती है. जब नतीजा आया तो मात्र एक (0.94) प्रतिशत वोट भाजपा के खाते में कांग्रेस से अधिक गया था लेकिन इस जरा से अंतर से ही कांग्रेस चित हो चुकी थी. 301 घोषित निकाय प्रमुखों के नतीजों में से भाजपा ने 198 पर जीत दर्ज कर ली थी जबकि कांग्रेस मात्र 94 सीटों पर सिमट कर रह गई थी. इस झटके के बाद तो जैसे कांग्रेस को कई झटके लगे. 7 नगर निगमों (मेयर चुनाव) में से भी भाजपा ने 6 पर कब्जा जमा लिया जबकि कांग्रेस के हिस्से सिर्फ एक निगम बीकानेर आया. कुल मिलाकर भाजपा ने शहरी निकायों के 10,245 वार्डों के इन चुनावों में 4,179 वार्डों में जीत हासिल की जबकि कांग्रेस 3,613 वार्डों के साथ दूसरे स्थान पर रही. भाजपा ने अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, पाली और उदयपुर में अपने मेयर बनाए जबकि कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ बीकानेर आया.
तो ऐसी क्या वजह रही कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल होने के बाद भी वह सत्ता में आने लायक प्रदर्शन नहीं कर पाई. इस बात को सिर्फ निर्दलीयों के प्रदर्शन से समझा जा सकता है. इस चुनाव में रिकार्ड 2273 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की. यही नहीं 7 निकायों में निर्दलीय उम्मीदवार अध्यक्ष बन गए. सफल हुए निर्दलीयों में उन बागियों की संख्या बहुत ज्यादा थी जिन्हें कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था. इस बात से उत्साहित प्रदेश की भाजपा सरकार ने चुनाव बाद पार्षदों की खूब तोड़फोड़ की और अपने अध्यक्ष बनाने के लिए जोड़तोड़ किया. इसके अलावा इन चुनावों में आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस को अच्छा खासा कांटा चुभोया है. आम आदमी पार्टी ने इस बार चुनाव में आधा (0.47) प्रतिशत वोट हासिल कर लिया. इतना ही नहीं उसने 42 वार्ड भी जीत लिए. बारां में उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया जहां नगर परिषद में उसने 60 में से 31 वार्ड जीत लिए और निकाय प्रमुख का पद भी जीत लिया. ऐसा पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को काटा हो. गुजरात निकाय चुनावों के परिणामों को देखें तो पिछले दो बार से आम आदमी पार्टी ना सिर्फ कांग्रेस का जबरदस्त नुकसान कर ही है बल्कि उसकी जगह हासिल करने की कोशिश भी कर रही है. गुजरात में 2021 और 2026 के नगर निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बहुत परेशान किया है. 2021 में जहां उसने शहरी क्षेत्रों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी, सूरत जैसे नगर निगम में कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया था वहीं 2026 के निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी मजबूत पकड़ दिखाई और 500 से ज्यादा सीटें जीत लीं. यही मामला अब राजस्थान में दिख रहा है. अगर ऐसा ही रहा तो अगले चुनाव तक कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि माना यही जा रहा है कि कांग्रेस का ही वोटर टूटकर आम आदमी पार्टी की तरफ जाता है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने पंजाब में देखा जहां लोगों ने कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पर्टी की प्रदेश में सरकार बनवा दी थी.
दूसरी जिस पार्टी ने कांग्रेस को इस बार परेशान किया है वो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम). इस पार्टी ने कितना वोट प्रतिशत हासिल किया उसे तो जाहिर नहीं किया गया है लेकिन उसने पहली बार इस प्रदेश में कुछ चुनिंदा सीटों पर चुनाव लड़ते हुए दो वार्ड जीत लिए. जयपुर नगर निगम का भट्टा बस्ती (वार्ड 146) और झुंझुनू में उसने जीत का स्वाद चख लिया. औवेसी ने यह चुनाव हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था और दोनों दलों को कुल 58 सीटें मिलीं. औवेसी को मुसलमानों का वोट मिलता है जो भाजपा के खिलाफ कांग्रेस के पारंपरिक वोटर माने जाते हैं लेकिन औवेसी ने कांग्रेस के मुंह से यह निवाला छीन लिया.
कांग्रेस के लिए इन चुनावों से क्या हैं सबक
कांग्रेस पिछले एक दशक में अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है. वो संसदीय और विधानसभा चुनावों के साथ-साथ नगर निकायों, पंचायतों और विश्वविद्यालय छात्रसंघों के चुनाव भी लगातार हारती जा रही है. एक समय पूरे देश के सभी राज्यों की सत्ता में फैली पार्टी लगातार सिमटती जा रही है. कांग्रेस आत्ममंथन भी करती है लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलता. कई सुनहरे मौके गंवा चुकी कांग्रेस के लिए यह ताजा झटका है जबकि सामाजिक तौर पर लोग उसकी तरफ दिख रहे थे लेकिन गुटबाजी और चुनाव के खराब मैनेजमेंट की वजह से वह शहरी और ग्रामीण जनता के साथ-साथ देश की राजधानी के छात्रों के बीच भी अपनी पकड़ साबित नहीं कर पाई. अब यह तो समय ही बताएगा कि इन चुनावों के खराब प्रदर्शन से कुछ सीखकर कांग्रेस आगे की रणनीति तय करेगी या फिर आगे आने वाले चुनाव फिर से उसके लिए कड़वा अनुभव लेकर आएंगे.
(डिस्क्लेमर: इस लेख में साझा किए गए विचार और तथ्य लेखक के अपने हैं.)
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