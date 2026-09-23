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बढ़िया मौका होने के बावजूद राजस्थान निकाय और डूसू चुनावों में कांग्रेस कैसे हारी

पिछले कुछ ही दिनों में कांग्रेस ने दो महत्वपूर्ण चुनाव गंवा दिए. राजस्थान में हुए नगर निकाय चुनावों में जहां कांग्रेस बहुत कम मार्जिन से भाजपा से पटखनी खा गई वहीं दिल्ली विवि छात्रसंघ चुनावों में 11 साल बाद पहली बार ऐसा मौका आया है जब कांग्रेस की छात्र ईकाई एनएसयूआई (NSUI) को चारों में से कोई भी सीट नहीं मिली. ठीक इन चुनावों के पहले कांग्रेस के लिए राजस्थान में जीत का बढ़िया मौका माना जा रहा था. कारण वही थे. यूजीसी गाइडलाइंस के विरोध में सामान्य जाति के लोगों ने सवर्ण मोर्चे बना लिए थे. इसके बाद शुरू हुई बहस ने आरक्षण और एससी-एसटी एक्ट को भी साथ ले लिया था. राजस्थान में खासा प्रभाव रखने वाली करणी सेना भाजपा के इन फैसलों के खिलाफ खुलकर सामने आ रही थी उसके बाद भी कांग्रेस ने राजस्थान के निकाय चुनाव गंवा दिए. वहीं दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के बड़े आंदोलन के बाद कांग्रेस ने भी 'Gen Z' को साथ लाने की भरपूर कोशिश की. राहुल गांधी लगातार अपने कार्यक्रम 'छात्रों की गूंज' को कई बड़े शहरों में ले जाकर छात्रों से संवाद कर रहे हैं. उनके प्रमुख मुद्दों पर बहस शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं. इस सबके बावजूद कांग्रेस की छात्र ईकाई एनएसयूआई को दिल्ली विवि छात्रसंघ चुनावों इस दशक की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है. आखिर ऐसा क्या हुआ जो अंतिम समय तक आगे दिख रही कांग्रेस फिर से अंतिम रह गई.

दिल्ली विवि छात्रसंघ चुनाव में कैसे मात खा गई कांग्रेस

दिल्ली विवि छात्रसंघ (DUSU) चुनाव में कांग्रेस ने उदाहरण पेश किया है कि आंतरिक गुटबाजी किस प्रकार घातक हो सकती है. कांग्रेस आंतरिक कलह और गुटबाजी के लिए जानी भी जाती है. राजस्थान के निकाय चुनावों में भी उसपर आंतरिक गुटबाजी भारी पड़ी है. वही काम कांग्रेस की छात्र विंग एनएसयूआई ने कर दिया. कॉकरोच जनता पार्टी के विराट और सफल आंदोलन के बाद जब भाजपा बैकफुट पर दिख रही थी और यूजीसी गाइडलाइंस को लागू किए जाने पर घेरे जाने से भी परेशान थी उसके बाद भी कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में कामयाब नहीं हो पाई. पिछले सप्ताह जब डूसू चुनावों के नतीजे आए तो एनएसयूआई का सूपड़ा साफ था. पिछले 11 साल में ऐसा पहला मौका था जब एनएसयूआई चारों प्रमुख पदों में से एक पर भी जीत दर्ज नहीं कर पाई. इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने चार केन्द्रीय पदों में से तीन पर जीत दर्ज कर ली. उसके यश डबास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव चुने गए लेकिन उपाध्यक्ष एक निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन चुने गए. यह शौकीन ही एनएसयूआई के लिए विनाशक साबित हुए. यही उम्मीदवार पहले एनएसयूआई की तरफ से उपाध्यक्ष पद के दावेदार थे. इन्हें टिकट दिया भी गया था लेकिन अंतिम समय में इनका टिकट काट दिया गया. इनके स्थान पर कांग्रेस के एक बड़े नेता मनीष चतरथ के बेटे वीर चतरथ को टिकट दे दिया गया. मनीष कांग्रेस के मुख्यालय प्रभारी और कांग्रेस कार्य समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य भी हैं. उनका प्रभाव अपने बेटे को टिकट दिलाने के काम तो आया लेकिन उसे जिताने के जरा भी काम नहीं आया. इतना ही नहीं छात्रों के बीच अपनी जबरदस्त पकड़ की वजह से दीपांशु शौकीन ने अपनी जीत तो पक्की की ही साथ ही एनएसयूआई के बाकी उम्मीदवारों की हार भी सुनिश्चित कर दी. दीपांशु ने इन चारों उम्मीदवारों में सबसे बड़ी जीत दर्ज की. उन्होंने पिछले तीस साल के डूसू चुनावों में किसी भी निर्दलीय उम्मीदवार को मिले वोटों से कहीं अधिक वोट हासिल किए. उन्हें 30,615 वोट मिले और उन्होंने एबीवीपी के उम्मीदवार ईशु मौर्या को सबसे बड़े अंतर 13,705 वोट से हराया. वीर चतरथ का हाल तो ऐसा हो गया कि उन्हें नोटा से भी कम वोट मिले.

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में एबीवीपी के उम्मीदवारों की हुई जीत. (ANI)

अहंकार की बलि चढ़ गई एनएसयूआई की रणनीति

विनोद जाखड़ वर्तमान में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. उन्होंने डूसू अध्यक्ष पद के लिए विजय शंकर मीणा की सिफारिश की थी. जाखड़ भविष्य में राजस्थान से विधायक के लिए टिकट का सपना देख रहे हैं. उन्होंने राजस्थान के मीणा मतदाताओं को रिझाने के लिए ऐसा किया लेकिन वो भविष्य के चक्कर में वर्तमान को भूल गए. उनका यह निर्णय बेहद खराब साबित हुआ. जाखड़ के अलावा जेएनयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार इस समय कांग्रेस पार्टी की ओर से एनएसयूआई का काम देख रहे हैं. वो इस छात्र ईकाई के मुख्य मार्गदर्शक और प्रभारी है. शौकीन का टिकट काटने का काम कन्हैया कुमार ने किया. अंदरखाने बता रहे हैं कि कन्हैया कुमार और दीपांशु शौकीन के बीच 'ईगो इशु' आ गया था. हालांकि दोनों ही छात्र नेताओं की पृष्ठभूमि एक मायने में समान ही है. शौकीन पश्चिमी दिल्ली के पीरागढ़ी गांव के एक बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं. उनके पिता दिल्ली परिवहन निगम में बस कंडक्टर हैं जबकि मां एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं. वहीं कन्हैया कुमार की मां भी बेगूसराय (बिहार) में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं. ऐसे में इन दोनों ही छात्र नेताओं को जहां मिलकर काम करना था वहां अहंकार ने काम बिगाड़ दिया. शौकीन के समर्थन में आगे आए छात्रों ने इस बात का खूब प्रचार किया कि एनएसयूआई और कांग्रेस में साधारण परिवार से आने वाले छात्रों का कोई सम्मान नहीं है और वो पार्टी भाई-भतीजावाद में ही लगी हुई है इसलिए वीर चरतथ को टिकट दिया गया. शौकीन छात्रों के बीच पकड़ रखने वाले नेता के तौर पर उभरे. दिल्ली विवि के साउथ कैंपस के पास ढही पांच मंजिला इमारत सत्य निकेतन में लगभग आधा दर्जन छात्र मारे गए थे. उन छात्रों के परिजनों को मुआवजा दिलवाने और अन्य मांगों के साथ शौकीन ने यह चुनाव नंगे पैर घूमकर लड़े. इसका खूब प्रचार किया गया. शौकीन का यह कैंपेन एनएसयूआई के बाकी कैंडिडेट्स पर भी भारी पड़ गया. कुछ ऐसा ही तब भी हुआ था जब पिछले माह आए पंजाब विवि के छात्रसंघ चुनाव नतीजों में भी एबीवीपी ने बाजी मार ली थी. वो चुनाव भी कन्हैया कुमार के मार्गदर्शन में ही लड़े गए थे. पूरे देश में घूम-घूम कर राहुल गांधी जहां एक ओर छात्रों की गूंज कार्यक्रम को चला रहे हैं वहीं दूसरी ओर उसके नतीजे में एनएसयूआई एक के बाद एक चुनाव हार रही है. इस बात से उखड़कर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कन्हैया कुमार की 15 मिनट तक जमकर क्लास भी ली लेकिन तब तक चिड़िया खेत चुगकर उड़ चुकी थी.