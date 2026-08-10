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चीन की 'घुड़की' के आगे घुटने टेक गया नेपाल, क्या रही वजह ?

नेपाल के काठमांडू में स्थित बोधनाथ स्तूप में बौद्ध भिक्षु ( ETV Bharat )

By Surendra Phuyal 6 Min Read

काठमांडू : हाल ही में चीन में यह धारणा बनी थी कि नेपाल की युवा नेतृत्व वाली नई सरकार चीन के बजाय पश्चिम की ओर झुक सकती है, लेकिन तिब्बती अध्ययन पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के अचानक रद्द होने से यह धारणा गलत साबित हुई. इस कदम से यह स्पष्ट हो गया कि काठमांडू बीजिंग की संवेदनशीलताओं के प्रति, विशेष रूप से तिब्बती मुद्दों के संबंध में, संवेदनशील बना हुआ है, और यह मायने नहीं रखता कि मामला सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक या अकादमिक है. नेपाल की उत्तरी सीमा लगभग 1,450 मीटर लंबी है और यह चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र से लगती है. नेपाल लगभग 15,000 तिब्बती शरणार्थियों का घर रहा है, जो 1959 के विद्रोह के बाद अपने आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के साथ तिब्बत से भाग गए थे. इस सप्ताह नेपाल के मुख्य सचिव गोविंद बहादुर कारकी ने तिब्बती अध्ययन सम्मेलन के आयोजक, काठमांडू विश्वविद्यालय (केयू) से 23 से 29 अगस्त तक काठमांडू में होने वाले 17वें अंतरराष्ट्रीय तिब्बती अध्ययन संघ (आईएटीएस) के सेमिनार को रद्द करने का अनुरोध किया, जिससे बीजिंग के साथ काठमांडू के घनिष्ठ संबंध अब भी उतने ही मजबूत हैं. इस सम्मेलन में लगभग 40 देशों के तिब्बती और बौद्ध अध्ययन के 7,000 से अधिक विद्वानों के शामिल होने की उम्मीद थी, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका के 159 और चीन के लगभग 100 विद्वान शामिल थे. कार्की का यह कदम सम्मेलन को लेकर चीन की अंतिम समय की चिंताओं के बाद आया, जिन्हें 21 जुलाई को नेपाल में चीनी राजदूत झांग माओमिंग ने नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय को बताया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीन को इस बात की विशेष चिंता थी कि धर्मशाला, भारत स्थित तिब्बती निर्वासित प्रशासन के करीबी या उसके प्रति सहानुभूति रखने वाले प्रतिनिधि इसमें शामिल हो सकते हैं. चीन को आशंका थी कि ये प्रतिनिधि मंच का इस्तेमाल बीजिंग की हालिया नीतियों की आलोचना करने के लिए कर सकते हैं, जिनमें तिब्बत में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाली नीतियां भी शामिल हैं. काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट में मुख्य सचिव कारकी के हवाले से कहा गया है, “हमने आयोजकों को सलाह दी कि बेहतर होगा कि कार्यक्रम आयोजित न किया जाए. यह संवेदनशील हो सकता है, कई चिंताएं उठ सकती हैं और इससे सुरक्षा जोखिम पैदा हो सकते हैं. इसलिए हमने सद्भावनापूर्वक आयोजकों को कार्यक्रम रद्द करने की सलाह दी.” पोस्ट की रिपोर्ट में बताया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए इस सम्मेलन को रद्द करने का अचानक आदेश नेपाल के गृह मंत्रालय और सुरक्षा अधिकारियों की मंजूरी के बावजूद आया, जिन्होंने पहले कहा था कि अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन से कोई सुरक्षा जोखिम नहीं होगा. चीन नेपाल का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है. 13 अक्टूबर 2019 को, चीन के दौरे पर आए राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चेतावनी दी थी कि "चीन को विभाजित करने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति का अंत कुचले हुए शरीर और चकनाचूर हड्डियों में होगा."