चीन की 'घुड़की' के आगे घुटने टेक गया नेपाल, क्या रही वजह ?
नेपाल ने तिब्बती अध्ययन सम्मेलन को रद्द कर दिया. चीन ने जताई थी आपत्ति.
Published : August 10, 2026 at 12:56 PM IST
काठमांडू : हाल ही में चीन में यह धारणा बनी थी कि नेपाल की युवा नेतृत्व वाली नई सरकार चीन के बजाय पश्चिम की ओर झुक सकती है, लेकिन तिब्बती अध्ययन पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के अचानक रद्द होने से यह धारणा गलत साबित हुई. इस कदम से यह स्पष्ट हो गया कि काठमांडू बीजिंग की संवेदनशीलताओं के प्रति, विशेष रूप से तिब्बती मुद्दों के संबंध में, संवेदनशील बना हुआ है, और यह मायने नहीं रखता कि मामला सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक या अकादमिक है.
नेपाल की उत्तरी सीमा लगभग 1,450 मीटर लंबी है और यह चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र से लगती है. नेपाल लगभग 15,000 तिब्बती शरणार्थियों का घर रहा है, जो 1959 के विद्रोह के बाद अपने आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के साथ तिब्बत से भाग गए थे. इस सप्ताह नेपाल के मुख्य सचिव गोविंद बहादुर कारकी ने तिब्बती अध्ययन सम्मेलन के आयोजक, काठमांडू विश्वविद्यालय (केयू) से 23 से 29 अगस्त तक काठमांडू में होने वाले 17वें अंतरराष्ट्रीय तिब्बती अध्ययन संघ (आईएटीएस) के सेमिनार को रद्द करने का अनुरोध किया, जिससे बीजिंग के साथ काठमांडू के घनिष्ठ संबंध अब भी उतने ही मजबूत हैं.
इस सम्मेलन में लगभग 40 देशों के तिब्बती और बौद्ध अध्ययन के 7,000 से अधिक विद्वानों के शामिल होने की उम्मीद थी, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका के 159 और चीन के लगभग 100 विद्वान शामिल थे. कार्की का यह कदम सम्मेलन को लेकर चीन की अंतिम समय की चिंताओं के बाद आया, जिन्हें 21 जुलाई को नेपाल में चीनी राजदूत झांग माओमिंग ने नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय को बताया था.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीन को इस बात की विशेष चिंता थी कि धर्मशाला, भारत स्थित तिब्बती निर्वासित प्रशासन के करीबी या उसके प्रति सहानुभूति रखने वाले प्रतिनिधि इसमें शामिल हो सकते हैं. चीन को आशंका थी कि ये प्रतिनिधि मंच का इस्तेमाल बीजिंग की हालिया नीतियों की आलोचना करने के लिए कर सकते हैं, जिनमें तिब्बत में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाली नीतियां भी शामिल हैं.
काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट में मुख्य सचिव कारकी के हवाले से कहा गया है, “हमने आयोजकों को सलाह दी कि बेहतर होगा कि कार्यक्रम आयोजित न किया जाए. यह संवेदनशील हो सकता है, कई चिंताएं उठ सकती हैं और इससे सुरक्षा जोखिम पैदा हो सकते हैं. इसलिए हमने सद्भावनापूर्वक आयोजकों को कार्यक्रम रद्द करने की सलाह दी.”
पोस्ट की रिपोर्ट में बताया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए इस सम्मेलन को रद्द करने का अचानक आदेश नेपाल के गृह मंत्रालय और सुरक्षा अधिकारियों की मंजूरी के बावजूद आया, जिन्होंने पहले कहा था कि अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन से कोई सुरक्षा जोखिम नहीं होगा.
चीन नेपाल का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है. 13 अक्टूबर 2019 को, चीन के दौरे पर आए राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चेतावनी दी थी कि "चीन को विभाजित करने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति का अंत कुचले हुए शरीर और चकनाचूर हड्डियों में होगा."
चीन के सरकारी प्रसारक सीसीटीवी (अब सीजीटीएन) के अनुसार, उन्होंने तत्कालीन नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात के दौरान ऐसा बयान दिया था. उन्होंने नेपाल में कभी-कभार होने वाली तिब्बती गतिविधियों का सीधे तौर पर जिक्र नहीं किया.
काठमांडू विश्वविद्यालय में कानून के प्रोफेसर बिपिन अधिकारी, जो अब रद्द हो चुके तिब्बती अध्ययन सेमिनार का आयोजन कर रहे थे, ने कहा कि भू-राजनीति के हित में बलेंद्र शाह सरकार द्वारा इस तरह की संवेदनशीलता दिखाना एक बुद्धिमानी भरा कदम था.
अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, “राजनीतिक दृष्टि से, यदि ऐसी बैठकें हमारे एक करीबी पड़ोसी, चीन को नाखुश करती हैं, तो ऐसे कार्यक्रमों को रद्द करना हमेशा बेहतर होता है.” चीन की तिब्बती मामलों पर संवेदनशीलता को देखते हुए, उन्होंने सुझाव दिया: “अगर सेमिनार का नाम बदलकर हिमालयी बौद्ध धर्म अध्ययन कर दिया जाता तो बेहतर होता, क्योंकि नेपाल में भी हम तिब्बती बौद्ध धर्म से मिलती-जुलती सांस्कृतिक, धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं और मूल्यों को साझा करते हैं. हमें इसे तिब्बती बौद्ध धर्म के बजाय हिमालयी बौद्ध धर्म कहना चाहिए.”
निर्वासित तिब्बती कार्यकर्ताओं ने काठमांडू द्वारा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन रद्द करने के फैसले पर गहरा सदमा और निराशा व्यक्त की है. भारत में रहने वाले तिब्बती शोधकर्ता तेनजिंग दादुल ने एक्स पर लिखा: “मुझे यह बात अजीब लगती है कि इस सम्मेलन की घोषणा कई साल पहले की गई थी और चीन को नेपाल में इसे रद्द करने में केवल कुछ सप्ताह लगे. नेपाल ने चीनी दबाव के आगे घुटने क्यों टेक दिए? चीन ने दबाव क्यों डाला और इस मुद्दे को अब, सम्मेलन के वास्तव में होने से ठीक कुछ सप्ताह पहले ही क्यों उठाया?”
भारत में निर्वासित एक अन्य तिब्बती कार्यकर्ता और लेखक, तेनजिन त्सुंडुए ने लिखा: “नेपाल न तो स्वतंत्र है और न ही मुक्त. यहां तक कि युवा सरकार भी चीन के दबाव में झुक गई और तिब्बत अध्ययन सम्मेलन रद्द कर दिया. नेपाल ने इस अकादमिक सम्मेलन की मेजबानी के लिए सहमति क्यों दी ? आईएटीएस एक अंतरराष्ट्रीय विद्वानों का संगठन है. इसमें भारत, नेपाल, पश्चिमी देशों और चीन के विद्वान शामिल हैं. यह निष्पक्ष रूप से तिब्बत अध्ययन पर चर्चा करता है, किसी भी राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, न ही चीनी और न ही तिब्बती.”
नेपाल के चीन के साथ पारंपरिक रूप से अच्छे संबंध रहे हैं और इसी कारण वह तिब्बती समुदाय की गतिविधियों को लेकर सतर्क रहा है. फिर भी, अनुभवी नेपाली पत्रकार और हिमालय साउथ एशियन पत्रिका के संस्थापक, कनक मणि दीक्षित ने तिब्बती कार्यक्रम के रद्द होने को एक गलत उदाहरण बताया. उन्होंने कहा, “नेपाल को दक्षिण एशिया और पूरे एशिया में विद्वत्ता के एक खुले केंद्र के रूप में विकसित होना चाहिए. सरकार द्वारा चार साल से नियोजित तिब्बत अध्ययन सम्मेलन को रद्द करना एक चिंताजनक संदेश देता है.”
ये भी पढ़ें : जापान की F-2 फाइटर जेट की तैनाती की योजना भारत-टोक्यो रक्षा संबंधों में नए चरण का देती है संकेत