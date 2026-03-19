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मुरझाता गेहूं और झड़ते आम के मंजर: जलवायु परिवर्तन कैसे हमारी थाली पर कर रहा है हमला?

गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और यहां तक कि कश्मीर में भी यह मार्च असामान्य रूप से गर्म रहा है.

Heatwave Crisis in India
सूखे खेत में बैठा किसान. (फाइल फोटो) (ANI)
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By Indra Shekhar Singh

Published : March 19, 2026 at 4:17 PM IST

6 Min Read
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देश के कई हिस्सों में मार्च के महीने में ही असामान्य रूप से अधिक तापमान दर्ज किया जा रहा है. दिल्ली में 50 वर्षों का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया, और मुंबई का हाल भी कुछ अलग नहीं है. हिमाचल प्रदेश के ऊना की पहाड़ियों से लेकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के इलाकों तक, हर जगह सामान्य से बहुत ज़्यादा तापमान बना हुआ है.

सवाल यह है कि हमारे किसानों और गेहूं जैसी मुख्य फसलों, जो कटाई के लिए तैयार हैं, और आम जैसी बागवानी फसलों के लिए इसके क्या मायने हैं?

इस सवाल का जवाब खोजने से पहले, आइए देश के अन्य हिस्सों में पड़ने वाली लू को और गहराई से समझें. गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और यहां तक कि कश्मीर में भी यह मार्च असामान्य रूप से गर्म रहा है. विभिन्न राज्य सरकारों ने लू (हीट स्ट्रोक) से होने वाली मौतों के लिए मुआवजे की घोषणा भी की है.

Heatwave Crisis in India
17 मार्च, 2026 को गाजियाबाद के डासना में फसल की थ्रेसिंग करते किसान. (ANI)

हिमालयी राज्यों के लिए स्थिति बहुत गंभीर है, क्योंकि पिछले साल भारी बारिश के बावजूद इस क्षेत्र में सर्दियों में बर्फबारी बहुत कम हुई है. इसे 'बर्फ का सूखा' कहा जा रहा है, जो पानी की उपलब्धता और पहाड़ों के तापमान संतुलन के लिए एक बड़ा खतरा है. बर्फ कम होने का मतलब है कि पहाड़ों की नंगी चोटियां अब गर्मी को लौटाने के बजाय सोख रही हैं. इससे पहाड़ और गर्म हो रहे हैं, जिससे न केवल हिमालय बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिमी घाटों में भी जंगलों की आग, सूखे जैसे हालात और बढ़ते तापमान का खतरा बढ़ गया है.

लेकिन हमारी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होतीं. विशेषज्ञ और रिपोर्टें 2026 की गर्मियों तक एक घातक 'सुपर एल नीनो' (Super El Niño) के प्रभाव की ओर इशारा कर रही हैं. यह खरीफ की फसल में भारी मौसम संबंधी गड़बड़ी पैदा कर सकता है और भारत में मानसून के पैटर्न को बिगाड़ सकता है. भारत में कमजोर मानसून और लंबे समय तक चलने वाली गर्मी के साथ जलवायु संबंधी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है.

Heatwave Crisis in India
धान की कटाई करते किसान. (फाइल फोटो) (ANI)

पिछले पांच वर्षों में, भारत मौसम की मार से बुरी तरह प्रभावित हुआ है. बादल फटने से लेकर भीषण चक्रवातों और अत्यधिक तापमान जैसी घटनाओं ने देश में भारी तबाही मचाई है, जिससे हीट स्ट्रोक (लू) से होने वाली मौतों की संख्या भी बढ़ी है.

अगर हम मौसम के मिजाज की तुलना करें, तो पिछले एक दशक में अंधाधुंध जंगलों की कटाई के कारण सूक्ष्म-जलवायु (micro-climate) और पारिस्थितिकी तंत्र की झेलने की क्षमता कम हो गई है. इस तबाही का सबसे पहला शिकार बारिश का तरीका बना है. पिछले तीन वर्षों में भारत ने अपना सबसे सूखा अगस्त और सबसे सूखे अक्टूबरों में से एक देखा है. आंकड़ों को देखें तो हम यह कह सकते हैं कि भारत अपने मौसम और ऋतुओं के बदलाव के दौर से गुजर रहा है.

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खेत में बारिश का इंतज़ार करता किसान. (फाइल फोटो) (ANI)

...तो हमारी खेती और फलों की बागवानी पर इसका क्या असर होगा?

सबसे पहले, गेहूं की फसल के लिए सब कुछ अच्छा नहीं है, खासकर उत्तरी इलाकों में. 2025 के बारिश वाले खरीफ सीजन (जुलाई से अक्टूबर) के कारण किसानों ने धान की बुवाई काफी देर से की, जिसकी वजह से रबी की गेहूं की बुवाई में भी देरी हुई. खाद की कमी ने भी इसमें भूमिका निभाई, लेकिन मुख्य रूप से कई किसानों ने सामान्य से देरी से गेहूं बोया.

नतीजा यह है कि गेहूं की फसल कटाई से अभी कई हफ्ते दूर है, जबकि देशभर में तापमान तेजी से बढ़ रहा है. रिपोर्टों के अनुसार, गर्मी के कारण राहत की मांग को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है. गेहूं की फसल मुरझा रही है और कुछ मामलों में दाना बैंगनी पड़ रहा है. भीषण गर्मी के कारण पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अभी तक न काटी गई गेहूं की फसल पर कीटों के हमले का खतरा भी बढ़ गया है.

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पटियाला में खेत से आलू को निकालते मजदूर. (फाइल फोटो) (ANI)

अगर हम बागवानी की बात करें, तो कश्मीर के सेब किसान पहले से ही लू (हीटवेव) से होने वाले नुकसान की खबरें दे रहे हैं. घाटी में सेब के पेड़ों में समय से पहले ही कलियां फूट रही हैं. हिमाचल प्रदेश का हाल भी कुछ अलग नहीं है और वहां के किसान डरे हुए हैं, क्योंकि हिमाचल के सेबों को वह जरूरी 'ठंडक' नहीं मिल पाई है जो फलों के बेहतर विकास के लिए अनिवार्य होती है. साथ ही, हिमालयी क्षेत्रों में बढ़ती गर्मी पानी की कमी पैदा कर रही है और पेड़ों पर दबाव बढ़ा रही है.

मैदानी इलाकों में, गर्मी की वजह से आम के पेड़ों में समय से पहले फूल (मंजर) आ रहे हैं, जिसका स्वागत तो किया जा रहा है, लेकिन अत्यधिक गर्मी के कारण देश के कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है. उत्तर के पहाड़ी इलाकों में यह बारिश तेज हवाओं और ओलावृष्टि के साथ आ सकती है.

यह बारिश न केवल भीतरी इलाकों में वायुमंडलीय दबाव को कम कर देगी, जिससे हमारा मानसून देरी से आएगा और धीमा पड़ जाएगा, बल्कि यह आम के फूलों को भी नुकसान पहुंचाएगी. चूंकि इस बार फल समय से पहले आ रहे हैं, इसलिए यह बारिश इस सीजन में आम की फसल के लिए हानिकारक साबित हो सकती है.

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प्रयागराज में गर्मी के दिनों में चिलचिलाती धूप से बचने के लिए लोग स्कार्फ का इस्तेमाल करते लोग. (फाइल फोटो) (ANI)

कुल मिलाकर, मौसम की स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है. यह भीषण गर्मी और सूखे मानसून का संकेत दे रही है. 'जायद' (बीच के सीजन) की फसल बोने वाले किसानों को बहुत अधिक सिंचाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. अत्यधिक तापमान का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए.

इस समस्या से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि एकल खेती को छोड़कर जलवायु के अनुकूल और सूखा सहने वाली स्वदेशी या पारंपरिक किस्मों को अपनाया जाए. किसानों को बहु-फसली खेती अपनानी चाहिए और फसलों की बुवाई चरणों में करनी चाहिए ताकि वे खुद को जलवायु के खतरों से बचा सकें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस साल मौसम हमारे पक्ष में नहीं है.

(डिस्क्लेमर: इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के अपने हैं. यहां व्यक्त किए गए तथ्य और राय ईटीवी भारत के विचारों को नहीं दर्शाते हैं)

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