Analysis: हसीना एक्सट्रैडिशन: भारत क्यों नहीं कर रहा कोई वादा, जानें पूरी गणित
हसीना के एक्सट्रैडिशन पर नई दिल्ली का कोई वादा न करना, बांग्लादेश के अस्थिर राजनीतिक माहौल के बीच कानूनी रिव्यू, जियोपॉलिटिक्स की कहानी है.
नई दिल्ली: हालांकि बांग्लादेश ने फिर से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के एक्सट्रैडिशन की मांग की है, क्योंकि पिछले हफ्ते उस देश के एक ट्रिब्यूनल ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी, भारत ने बुधवार को संकेत दिया कि उसने ढाका के अनुरोध पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यहां अपनी रेगुलर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा, "इस अनुरोध की जांच चल रही न्यायिक और अंदरूनी कानूनी प्रक्रियाओं के हिस्से के तौर पर की जा रही है."
जायसवाल ने कहा, “हम बांग्लादेश के लोगों के सबसे अच्छे हितों के लिए कमिटेड हैं, जिसमें उस देश में शांति, डेमोक्रेसी, इनक्लूजन और स्टेबिलिटी शामिल है और इस बारे में सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ कंस्ट्रक्टिव तरीके से बातचीत करते रहेंगे.”
उनकी यह बात तब आई है, जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के फॉरेन एडवाइजर मोहम्मद तौहीद हुसैन ने दिन में पहले कहा था कि ढाका को उम्मीद है कि नई दिल्ली, हसीना के एक्सट्रैडिशन के इस नए रिक्वेस्ट का जवाब देगी. साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि नई दिल्ली एक हफ्ते के अंदर ढाका के रिक्वेस्ट का जवाब देगी.
बांग्लादेश मीडिया ने हुसैन के हवाले से बताया कि जब उनसे एक्सट्रैडिशन रिक्वेस्ट के स्टेटस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बुधवार दोपहर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री में रिपोर्टर्स से कहा.
बांग्लादेश में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने 17 नवंबर को शेख हसीना और पूर्व होम मिनिस्टर असदुज्जमां खान कमाल को पिछले साल जुलाई में हुए विद्रोह के दौरान इंसानियत के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी.
इसी फैसले में, पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर जनरल चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून को अपनी संलिप्तता स्वीकार करने और दो सीनियर नेताओं के खिलाफ प्रॉसिक्यूशन के लिए गवाही देने के बाद पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई.
फैसले के मुताबिक, 78 साल की हसीना, जो अभी भारत में हैं, को दो अलग-अलग मौत की सजा मिली है. पहली सजा पिछले साल 5 अगस्त को ढाका के चंखरपुल इलाके में छह बिना हथियार वाले प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या से जुड़ी है. दूसरी सजा उसी दिन अशुलिया में 6 स्टूडेंट प्रदर्शनकारियों की हत्या से जुड़ी है. वकीलों ने कहा कि गोली लगने के बाद 5 को जला दिया गया था, जबकि एक को कथित तौर पर जिंदा आग लगा दी गई थी.
ट्रिब्यूनल ने असदुज्जमां की दो मौत की सजाओं को भी बरकरार रखा. वकीलों ने कुल 5 आरोप लगाए थे. इसमें हत्या को रोकने में नाकामी भी शामिल थी. बांग्लादेशी कानून के तहत इसे मानवता के खिलाफ अपराध माना जाता है और दोषी पाए जाने पर ज़्यादा से ज़्यादा सजा की मांग की थी.
इस बीच, ICT के फैसले के बाद एक अलग डेवलपमेंट में, बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर (NSA) खलीलुर रहमान अपने इंडियन काउंटरपार्ट अजीत डोभाल के बुलावे पर 20 नवंबर को कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (CSC) की सातवीं NSA-लेवल मीटिंग में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए थे. हालांकि कॉन्क्लेव के दौरान एक बाइलेटरल मीटिंग हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन यह साफ नहीं है कि बातचीत में एक्सट्रैडिशन का मुद्दा उठा या नहीं.
बांग्लादेश मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, रहमान के नई दिल्ली से ढाका लौटने के बाद, यहां बांग्लादेश हाई कमीशन के जरिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को एक नोट वर्बेल सौंपा गया. इसमें हसीना के एक्सट्रैडिशन की मांग की गई थी.
अगस्त 2024 में हसीना को हटाए जाने के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता आ गई. हसीना को सत्ता से हटाया गया, जब छात्रों की क्रांति हुई, जो उनके तानाशाही शासन के तरीके के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह में बदल गई. उनका डेढ़ दशक लंबा शासन अचानक खत्म हो गया. इससे एक राजनीतिक खालीपन पैदा हो गया, जिसने मौजूदा मतभेदों को और बढ़ा दिया और कंट्रोल के लिए संघर्ष शुरू कर दिया.
हसीना को हटाए जाने के तुरंत बाद मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी. हसीना के भारत में शरण लेने के बाद से, दोनों दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं.
हसीना को हटाए जाने के बाद बांग्लादेश के राजनीतिक माहौल में कट्टरपंथी इस्लामी तत्वों का उदय भी हुआ. इससे धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई. भारत इन घटनाओं पर लगातार अपनी चिंताएं जता रहा है.
भारत ने पिछले साल हसीना को हटाए जाने के बाद ढाका द्वारा उनके प्रत्यर्पण के अनुरोध का जवाब नहीं दिया था. भारत और बांग्लादेश के बीच एक्सट्रैडिशन ट्रीटी है. हालांकि इसमें कई ऐसी शर्तें हैं, जो पॉलिटिकली सेंसिटिव मामलों को मुश्किल बना देती हैं. अगर आरोपी को पॉलिटिकल वजहों से परेशान किया जा सकता है या गलत ट्रायल का सामना करना पड़ सकता है या आरोप पॉलिटिकल वजहों से लगे हैं या मौत की सजा का खतरा है, तो एक्सट्रैडिशन तब तक आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक भरोसा न दिया जाए.
हसीना को हटाने के हालात की वजह ये थे कि वहां बड़े पैमाने पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ. ट्रांजिशनल सरकार में मिलिट्री का रोल, और उसके बाद करप्शन और पावर के गलत इस्तेमाल के आरोप लगे. इसमें साफ तौर पर पॉलिटिकल बातें छिपी हैं. भारत को यह देखना होगा कि बांग्लादेश में ट्रायल के हालात अभी भारतीय कानून और ह्यूमन राइट्स के नियमों के हिसाब से जरूरी हैं या नहीं.
इन कानूनी फिल्टर को देखते हुए, नई दिल्ली कम समय में जवाब नहीं दे सकती है, न ही वह न्यायिक प्रोटोकॉल के साथ तालमेल बिठाए बिना राजनीतिक रूप से प्रतिबद्ध हो सकती है. गैर-प्रतिबद्ध रहने से भारत को कानूनी प्रक्रिया का पहले से अंदाजा लगाने से बचने में मदद मिलती है.
बांग्लादेशी शिक्षाविद और राजनीतिक पर्यवेक्षक शरीन शाजहान नाओमी ने बताया कि भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से घिरा हुआ है, जिन्हें नई दिल्ली के दोस्त के रूप में नहीं देखा जा सकता है.
नाओमी ने ETV भारत को बताया, "अगर भारत हसीना को प्रत्यर्पित करता है, तो यह एक कूटनीतिक हार होगी." "इससे संकेत मिलेगा कि भारत अपने दोस्तों की परवाह नहीं करता है. यहां तक कि श्रीलंका और मालदीव के लोग भी पूछ सकते हैं कि अगर हसीना को सौंप दिया जाता है, तो उन्हें भारत का समर्थन क्यों करना चाहिए."
गौर करें तो लगभग 15 वर्षों तक, हसीना का प्रशासन, दक्षिण एशिया में भारत का सबसे करीबी राजनीतिक साझेदार था. उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग, कनेक्टिविटी परियोजनाओं, ऊर्जा व्यापार, पूर्वोत्तर में विद्रोही समूहों के खिलाफ सुरक्षा समन्वय और स्थिर सीमा प्रबंधन पर काम किया.
इसलिए, भारत अपनी स्थिर पूर्वी सीमा और उप-क्षेत्रीय कनेक्टिविटी वास्तुकला का बहुत कुछ हसीना की नीतियों का ऋणी है. नई दिल्ली के लिए यह रणनीतिक रूप से नुकसानदायक होगा कि वह दबाव में आकर अपने पुराने साथी को छोड़ दे.
हालांकि, नाओमी ने साथ ही यह भी कहा कि अगर हसीना अपनी मर्जी से बांग्लादेश लौटने का फैसला करती हैं, तो यह एक अलग मामला होगा.
कुल मिलाकर, हसीना को प्रत्यर्पित करने की बांग्लादेश की रिक्वेस्ट पर भारत का कोई वादा न करने का रवैया कानूनी रुकावटों, रणनीतिक हिसाब-किताब, राजनीतिक संवेदनशीलता और बांग्लादेश में सही प्रक्रिया को लेकर चिंताओं की वजह से है. मामले को न्यायिक चैनलों के जरिए आगे बढ़ने देकर, नई दिल्ली समय से पहले कोई राजनीतिक फैसला लेने से बचती है. साथ ही डिप्लोमैटिक लचीलापन बनाए रखती है, और पड़ोस में अपने लंबे समय के रणनीतिक हितों की रक्षा करती है.
