Analysis: हसीना एक्सट्रैडिशन: भारत क्यों नहीं कर रहा कोई वादा, जानें पूरी गणित

नई दिल्ली: हालांकि बांग्लादेश ने फिर से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के एक्सट्रैडिशन की मांग की है, क्योंकि पिछले हफ्ते उस देश के एक ट्रिब्यूनल ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी, भारत ने बुधवार को संकेत दिया कि उसने ढाका के अनुरोध पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यहां अपनी रेगुलर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा, "इस अनुरोध की जांच चल रही न्यायिक और अंदरूनी कानूनी प्रक्रियाओं के हिस्से के तौर पर की जा रही है."

जायसवाल ने कहा, “हम बांग्लादेश के लोगों के सबसे अच्छे हितों के लिए कमिटेड हैं, जिसमें उस देश में शांति, डेमोक्रेसी, इनक्लूजन और स्टेबिलिटी शामिल है और इस बारे में सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ कंस्ट्रक्टिव तरीके से बातचीत करते रहेंगे.”

उनकी यह बात तब आई है, जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के फॉरेन एडवाइजर मोहम्मद तौहीद हुसैन ने दिन में पहले कहा था कि ढाका को उम्मीद है कि नई दिल्ली, हसीना के एक्सट्रैडिशन के इस नए रिक्वेस्ट का जवाब देगी. साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि नई दिल्ली एक हफ्ते के अंदर ढाका के रिक्वेस्ट का जवाब देगी.

बांग्लादेश मीडिया ने हुसैन के हवाले से बताया कि जब उनसे एक्सट्रैडिशन रिक्वेस्ट के स्टेटस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बुधवार दोपहर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री में रिपोर्टर्स से कहा.

बांग्लादेश में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने 17 नवंबर को शेख हसीना और पूर्व होम मिनिस्टर असदुज्जमां खान कमाल को पिछले साल जुलाई में हुए विद्रोह के दौरान इंसानियत के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी.

इसी फैसले में, पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर जनरल चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून को अपनी संलिप्तता स्वीकार करने और दो सीनियर नेताओं के खिलाफ प्रॉसिक्यूशन के लिए गवाही देने के बाद पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई.

फैसले के मुताबिक, 78 साल की हसीना, जो अभी भारत में हैं, को दो अलग-अलग मौत की सजा मिली है. पहली सजा पिछले साल 5 अगस्त को ढाका के चंखरपुल इलाके में छह बिना हथियार वाले प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या से जुड़ी है. दूसरी सजा उसी दिन अशुलिया में 6 स्टूडेंट प्रदर्शनकारियों की हत्या से जुड़ी है. वकीलों ने कहा कि गोली लगने के बाद 5 को जला दिया गया था, जबकि एक को कथित तौर पर जिंदा आग लगा दी गई थी.

ट्रिब्यूनल ने असदुज्जमां की दो मौत की सजाओं को भी बरकरार रखा. वकीलों ने कुल 5 आरोप लगाए थे. इसमें हत्या को रोकने में नाकामी भी शामिल थी. बांग्लादेशी कानून के तहत इसे मानवता के खिलाफ अपराध माना जाता है और दोषी पाए जाने पर ज़्यादा से ज़्यादा सजा की मांग की थी.

इस बीच, ICT के फैसले के बाद एक अलग डेवलपमेंट में, बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर (NSA) खलीलुर रहमान अपने इंडियन काउंटरपार्ट अजीत डोभाल के बुलावे पर 20 नवंबर को कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (CSC) की सातवीं NSA-लेवल मीटिंग में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए थे. हालांकि कॉन्क्लेव के दौरान एक बाइलेटरल मीटिंग हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन यह साफ नहीं है कि बातचीत में एक्सट्रैडिशन का मुद्दा उठा या नहीं.

बांग्लादेश मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, रहमान के नई दिल्ली से ढाका लौटने के बाद, यहां बांग्लादेश हाई कमीशन के जरिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को एक नोट वर्बेल सौंपा गया. इसमें हसीना के एक्सट्रैडिशन की मांग की गई थी.

अगस्त 2024 में हसीना को हटाए जाने के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता आ गई. हसीना को सत्ता से हटाया गया, जब छात्रों की क्रांति हुई, जो उनके तानाशाही शासन के तरीके के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह में बदल गई. उनका डेढ़ दशक लंबा शासन अचानक खत्म हो गया. इससे एक राजनीतिक खालीपन पैदा हो गया, जिसने मौजूदा मतभेदों को और बढ़ा दिया और कंट्रोल के लिए संघर्ष शुरू कर दिया.