खाड़ी संकट और मौसम की दोहरी मार: भारतीय किसानों पर कैसे पड़ रही भारी?
जिन किसानों ने अपनी फसल बेचने के लिए महीनों इंतज़ार किया, वे अब युद्ध के कारण गिरती कीमतों और खराब मौसम के बीच फंसे हैं.
Published : March 24, 2026 at 3:03 PM IST
ऐसा लगता है कि युद्ध और मौसम, दोनों ने ही हमारे किसानों को धोखा दिया है. जीवाश्म ईंधन (fossil fuels) में आ रही बाधाओं के अलावा, खाद्य अर्थव्यवस्था में भी संकट के बड़े संकेत दिख रहे हैं. चावल से लेकर खाने के तेल तक, सभी बुनियादी चीजें इससे प्रभावित हैं और इसके अलग-अलग लक्षण दिखाई दे रहे हैं. जैसे, वैश्विक बाजारों में अत्यधिक महंगाई से लेकर घरेलू बाजारों में कीमतों का गिरना. रुकता हुआ निर्यात और अब जलवायु संबंधी गड़बड़ियां हमारी खाद्य अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन गई हैं. तो चलिए, चीजों का जायजा लेना शुरू करते हैं.
सबसे पहले, ईरान के युद्ध ने खाड़ी क्षेत्र को अस्त-व्यस्त कर दिया है, जिससे जीवाश्म ईंधन की कीमतें बढ़ गई हैं और क्षेत्र से मिलने वाली महत्वपूर्ण एलएनजी और कृषि-रसायनों की आपूर्ति भी सीमित हो गई है. 'हॉर्मुज जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz) के बंद होने से इस क्षेत्र में होने वाला सारा खाद्य निर्यात भी रुक गया है.
भारत जैसे देश इस क्षेत्र के लिए भोजन के प्रमुख आपूर्तिकर्ता थे, क्योंकि भारत से होने वाला खाद्य निर्यात खाड़ी देशों के स्वाद के अधिक अनुकूल था. भारतीय खाद्य निर्यातक इस समय संकट में हैं क्योंकि उनका अधिकांश स्टॉक बंदरगाहों पर फंसा हुआ है. अब सरकार ने निर्यातकों की मदद के लिए 497 करोड़ रुपये की 'RELIEF' (रिलीफ) योजना भी शुरू की है. इसके बावजूद, इस स्थिति ने प्रमुख बुनियादी खाद्य अर्थव्यवस्थाओं में बड़ी गिरावट पैदा कर दी है.
आइए चावल के मामले को देखें. घरेलू बाजारों में बासमती चावल की कीमतों में कम से कम 10% की गिरावट आई है, क्योंकि निर्यातकों ने मिल मालिकों और किसानों से और चावल खरीदने से मना कर दिया है. निर्यातकों का पैसा वर्तमान में बंदरगाह पर फंसे बासमती स्टॉक में अटका हुआ है, जिसके लिए वे ब्याज और स्टोरेज शुल्क (किराया) दे रहे हैं. इसी बीच, बासमती की नई कीमतें तेजी से गिर रही हैं.
अब यदि हम इस स्थिति की तुलना वैश्विक कीमतों से करें, तो अधिक पैदावार और अच्छी फसल के कारण चावल का उत्पादन अधिक है. लेकिन 'सुपर अल नीनो' (Super El Niño) के डर से फरवरी 2026 के मध्य तक वैश्विक चावल की कीमतों में 11.1% की वृद्धि हुई, जो मक्का और चीनी जैसी अन्य कृषि वस्तुओं के रुझान से बिल्कुल अलग है. यदि हम राइस फ्यूचर्स को देखें, तो मार्च में कीमतें 11 डॉलर प्रति हंड्रेडवेट से ऊपर चली गईं, जो लगभग एक महीने में सबसे बड़ी उछाल है. ऐसा ईरान से जुड़े युद्ध के बीच अनाज बाजारों में आई व्यापक तेजी के कारण हुआ है.
भारत के लिए अधिक चिंता की बात खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतें हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोयाबीन तेल की कीमत 1,100 डॉलर प्रति टन को पार कर गई है और यह 1,080 से 1,150 डॉलर के बीच बनी हुई है. खाद्य तेल के अन्य स्रोतों, जैसे कि कच्चे पाम तेल में भी लगभग 1.8% की वृद्धि देखी गई है, जो जून 2022 के बाद का उच्चतम स्तर है. मार्च में यह 1,350 डॉलर के स्तर से ऊपर बना हुआ है. काला सागर बंदरगाहों से आने वाला सूरजमुखी का तेल भी तीन साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है और इसकी कीमत 1,355 डॉलर प्रति टन (FOB) है.
भारत पाम तेल और सोयाबीन तेल जैसे आयातित खाद्य तेलों पर बहुत अधिक निर्भर है, और ये उन्हीं जहाजों में फंसे हुए हैं जिनमें जीवाश्म ईंधन आता है. कुछ स्टॉक रखने वाले लोग खाद्य तेलों का उपयोग बायोडीजल उत्पादन में भी कर रहे हैं. कुल मिलाकर, खाद्य तेलों की ऊंची कीमतों और एलएनजी (LNG) की बढ़ती दरों का हमारी थाली पर निश्चित रूप से गहरा असर पड़ेगा.
संक्षेप में, जहां पूरी दुनिया बढ़ती कीमतों का सामना कर रही है, वहीं दुनिया के शीर्ष निर्यातकों में से एक होने के बावजूद भारत में बुनियादी खाद्य पदार्थों की कीमतें गिर रही हैं. इसके अलावा, जरूरी जीवाश्म ईंधन और खाद्य तेलों के लिए अधिक भुगतान करने का बोझ हम पर बढ़ रहा है, जिससे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) में कमी आ रही है.
ऊपर से, मार्च में सामान्य से अधिक गर्मी के कारण पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbances) का आगमन हो गया है. उपमहाद्वीप के मैदानी इलाके सामान्य से अधिक गर्म हो गए हैं, जिससे नमी से भरी तेज हवाएं अंदर आ रही हैं. ये हवाएं देश भर के किसानों के लिए आफत बन गई हैं, क्योंकि बड़े हिस्सों में तेज हवाओं, ओलावृष्टि और बारिश की खबरें मिल रही हैं, जो गेहूं और सरसों की खड़ी फसलों पर गिर रही हैं.
उत्तर भारत में गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है. उदाहरण के लिए, पंजाब में करीब 408% अत्यधिक बारिश दर्ज की गई है, और उत्तर प्रदेश के गोंडा से श्रावस्ती तक के हिस्सों में भारी बारिश और गेहूं की फसल के गिरने (lodging) के कारण नुकसान की खबरें आ रही हैं. आम और सेब जैसे बागवानी फलों को हुए नुकसान का आकलन अभी बाकी है. कुल मिलाकर, मौसम ने एक बार फिर रबी उत्पादन को प्रभावित किया है.
खाद्य निर्यातक जो दालें या गेहूं आदि खरीदने का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने भी हाथ खींच लिए हैं. खरीदारी से मना कर दिया है, क्योंकि बंदरगाह पहले से ही खाद्य शिपमेंट से भरे हुए हैं. भारत सरकार ने 2022 के बाद पहली बार गेहूं के निर्यात की अनुमति दी थी, लेकिन मौसम से हुए नुकसान का अंदाजा लगाते हुए, सरकार को स्थानीय मांग पूरी करने के लिए निर्यात प्रतिबंध फिर से लागू करना पड़ सकता है.
इससे किसानों की रबी फसलों की आमदनी में और गिरावट आ सकती है, खासकर ऐसे समय में जब उत्तर भारत में रबी की फसलें पहले ही बेमौसम बारिश से बर्बाद हो चुकी हैं. निष्कर्ष यह है कि भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था को कई झटकों के लिए तैयार रहना चाहिए, और इसलिए सरकार को सुरक्षा उपाय लागू करने में सक्रिय होने की जरूरत है.
हमें खेती के औद्योगिक तरीकों से हटकर स्वदेशी फसल नियोजन के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए, जिसे किसान पहले से बेहतर समझते हैं. यह तरीका जलवायु के प्रति अधिक लचीला होगा और विदेशी कृषि-इनपुट्स (जैसे खाद और रसायन) पर निर्भर नहीं रहेगा. हमें चावल और गेहूं जैसे अनाजों के अत्यधिक उत्पादन से भी बचना होगा और अपनी कृषि नीति में पोषण के प्रति अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा. किसानों को चावल और गेहूं के बजाय मोटे अनाज (Millets), तिलहन और दलहन (दालों) को अधिक बढ़ावा देना चाहिए.
सरकार ने हाल ही में PM-PRANAM योजना (धरती माता के पुनरुद्धार, जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है. हालांकि, देश में औद्योगिक खेती को मुख्य पद्धति के रूप में पूरी तरह से हटाने में अभी काफी समय लगेगा. हमें इस योजना को देश की सर्वोच्च प्राथमिकता बनाना होगा और अपने संपूर्ण कृषि दृष्टिकोण को भोजन और कृषि-इनपुट्स (जैसे खाद और बीज) में आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना होगा.
यही एकमात्र तरीका है जिससे हम जलवायु परिवर्तन की अनिश्चितताओं और खाड़ी देशों से होने वाले जीवाश्म ईंधन के आयात पर अपनी निर्भरता को एक साथ खत्म कर सकते हैं.
(डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में दिए गए फैक्ट्स और राय लेखक के अपने हैं और ETV भारत के विचारों को नहीं दिखाते हैं)
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