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खाड़ी संकट और मौसम की दोहरी मार: भारतीय किसानों पर कैसे पड़ रही भारी?

जालंधर की अनाज मंडी में धान को इकट्ठा करता किसान. (फाइल) ( AFP )

By Indra Shekhar Singh 8 Min Read