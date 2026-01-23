ETV Bharat / opinion

ग्रीनलैंड पर ट्रंप के दावे भारत के लिए क्या मायने रखते हैं, क्या यह चिंता का विषय है?

नई दिल्ली: ग्रीनलैंड का मुद्दा अमेरिका के यूरोप के साथ बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के केंद्र में है. स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि ग्रीनलैंड को अमेरिकी कंट्रोल में लाया जाना चाहिए. यह बात भले ही यूरोप के लिए हो, लेकिन इसकी रणनीतिक नतीजे नई दिल्ली तक पहुंच रहे हैं.

हजारों किलोमीटर दूर भारत के लिए, आर्कटिक आइलैंड पर ट्रंप के नए दावे का मतलब ट्रांस-अटलांटिक राजनीति से कहीं अधिक है, जो तेजी से बदलते आर्कटिक इलाके में नई दिल्ली के बढ़ते रणनीतिक, वैज्ञानिक और शासन हितों को भी छूता है.

ट्रंप ने दावोस में कहा, "हम दुनिया की सुरक्षा के लिए बर्फ का एक टुकड़ा चाहते हैं, और वे (डेनमार्क) इसे नहीं देंगे...आप हाँ कह सकते हैं, और हम बहुत आभारी होंगे.. या आप ना कह सकते हैं, और हम याद रखेंगे." ट्रंप ने अपने संबोधन में डेनमार्क से ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए अमेरिका से तुरंत बातचीत करने की अपील की.

ग्रीनलैंड, यूरोपियन देश डेनमार्क के अंदर एक स्वायत्त क्षेत्र है. ट्रंप का पहले का यह सुझाव कि अमेरिका ग्रीनलैंड को 'खरीद' सकता है, और डेनमार्क के कंट्रोल पर सवाल उठाने वाली उनकी हालिया बातें एक परेशान करने वाली सोच की ओर इशारा करती हैं. वह यह कि इलाके के व्यवस्था पर कानून और सहमति के बजाय ताकत और दबाव से फिर से बातचीत की जा सकती है.

भारत के लिए यह मिसाल खतरनाक है. वह इसलिए क्योंकि, भारत ने हमेशा एकतरफा इलाके के दावों का विरोध किया है, चाहे वह यूक्रेन हो, साउथ चाइना सी हो, या चीन के साथ उसका अपना बॉर्डर विवाद हो. अगर अमेरिका जैसी बड़ी ताकत इस सोच को आम मान लेती है कि रणनीतिक इलाके को उसकी 'स्ट्रेटेजिक वैल्यू' की वजह से हासिल किया जा सकता है या जबरदस्ती हासिल किया जा सकता है, तो यह उन नियमों को कमजोर करता है जिन पर भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए निर्भर है.

ग्रीनलैंड आर्कटिक के बीच में है. यह क्लाइमेट चेंज, नए शिपिंग रूट और जरूरी खनिज तक पहुंच की वजह से एक उभरता हुआ भू-राजनैतिक इलाका है. ट्रंप का दावा भारत के लिए मायने रखता है क्योंकि यह संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानून की पवित्रता को चुनौती देता है. यह नाजुक ग्लोबल कॉमन में बड़ी ताकतों के बीच दुश्मनी को भी बढ़ाता है और ऐसे उदाहरण बनाता है जो भारत की दूसरी जगहों पर दबाव का विरोध करने की क्षमता को कमजोर करते हैं. ट्रंप के दावे रॉ पावर पॉलिटिक्स के पक्ष में बहुपक्षीयवाद को कमजोर करते हैं.

भारत के लिए असली चिंता यह नहीं है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को कंट्रोल करता है या नहीं, बल्कि यह है कि अगर ताकतवर देश अपनी मर्जी से नक्शे दोबारा बनाने का हक महसूस करने लगें तो कैसी दुनिया बनेगी. उस दुनिया में, भारत की सामरिक स्वायत्तता, क्षेत्रीय नेतृत्व और दीर्घकालिक सुरक्षा, इन सभी की रक्षा करना मुश्किल होगा.

नई दिल्ली में मौजूद इमेजइंडिया थिंक टैंक के अध्यक्ष रोबिंदर सचदेव के मुताबिक, ग्रीनलैंड पर ट्रंप के दावे भारत के लिए मायने रखते हैं. सचदेव ने ईटीवी भारत को बताया कि, एक है वर्ल्ड ऑर्डर. इसका मतलब है कि कोई भी ताकत किसी भी इलाके में जाकर अपनी ताकत दिखा सकती है. उन्होंने कहा कि, यह हमारी शक्सगाम घाटी के लिए मायने रखता है. क्या इसका मतलब है कि चीन ऐसा कर सकता है. यह एक बड़ी ताकत को छोटी ताकतों के खिलाफ शिकारी बर्ताव को बढ़ावा देता है.

रणनीति मामलों के जानकार और नई दिल्ली में मौजूद सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज थिंक टैंक के डायरेक्टर सी उदय भास्कर का मानना ​​है कि एक बड़ी ताकत होने के नाते, आर्कटिक के गवर्नेंस में भारत की एक अहम भूमिका है.

भास्कर ने कहा कि, दावोस में ट्रंप के मौजूदा दावों और धमकियों का भारत के लंबे समय के मुख्य रणनीतिक हितों पर सीधा लेकिन बड़ा असर पड़ेगा. इसके अलावा, भारत आज आर्कटिक को एक दूर की जगह के तौर पर नहीं, बल्कि ग्लोबल सिस्टम के एक अहम हिस्से के तौर पर देखता है जो उसके क्लाइमेट, इकॉनमी, एनर्जी सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी को आकार देता है.