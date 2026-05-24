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हरित क्रांति के बाद अब 'हाइब्रिड गेहूं': जानें कैसे यह नया आविष्कार दुनिया की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगा

बुधवार, 8 अप्रैल, 2026 को जालंधर के बाहरी इलाके में भारी बारिश के बाद क्षतिग्रस्त गेहूं की फसल का निरीक्षण करता किसान. (IANS)

मक्के के विपरीत, गेहूं में प्राकृतिक रूप से स्व-परागण होता है. इसके फूलों की बनावट ऐसी होती है कि फूल के खुलने से पहले ही उसमें निषेचन (फर्टिलाइजेशन) हो जाता है. इस वजह से इसमें पर-परागण (क्रॉस-पॉलिनेशन) बहुत कम होता है. हाइब्रिड गेहूं तैयार करने के लिए वैज्ञानिकों को कुछ विशेष कदम उठाने पड़ते हैं. जैसे- मादा पौधे को परागकण बनाने से रोकना (नर बंध्यता या मेल स्टेरिलिटी), यह सुनिश्चित करना कि चुना गया नर पौधा ही उसे निषेचित करे, और दोनों पौधों के फूलों के खिलने के समय का बिल्कुल सही तालमेल बिठाना. यह प्रक्रिया तकनीकी रूप से बहुत कठिन और महंगी है. इसमें छोटी सी गलती होने पर भी हाइब्रिड बीज तैयार नहीं हो पाते.

इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बिना किसी भ्रम के एक ही निर्देश पुस्तिका के तीन अलग-अलग संस्करणों को एक साथ एडिट (संशोधित) करने की कोशिश की जा रही हो. गेहूं पर काम करते समय वैज्ञानिकों को ठीक इसी चुनौती का सामना करना पड़ा. दूसरी ओर, मक्के जैसी सरल फसलों में जेनेटिक्स को संभालना काफी आसान होता है. लेकिन गेहूं के मामले में, इस जटिलता के कारण यह जोखिम बढ़ जाता है कि हाइब्रिड पौधे हमेशा एक जैसा परिणाम नहीं देंगे.

कई जीन एक से अधिक प्रतियों (मल्टीपल कॉपीज) में मौजूद होते हैं. ऐसे में यह अंदाजा लगाना काफी कठिन हो जाता है कि फसलों के गुण आपस में कैसे जुड़ेंगे. कभी-कभी जीन की कुछ कॉपियां दूसरों के असर को खत्म या कमजोर कर देती हैं. इसके कारण जीनों का आपसी तालमेल अनिश्चित हो जाता है.

गेहूं की आनुवंशिक (जेनेटिक) संरचना बेहद जटिल है। आज हम जो ब्रेड बनाने वाला आधुनिक गेहूं (ट्रिटिकम एस्टिवम) देखते हैं, उसमें गुणसूत्रों (क्रोमोसोम्स) के छह सेट होते हैं, जिसे वैज्ञानिक भाषा में 'हेक्साप्लोइड' कहा जाता है. सीधे शब्दों में कहें तो गेहूं के एक ही पौधे में तीन एक जैसे लेकिन थोड़े अलग जीनोम आपस में जुड़े होते हैं. इसकी वजह से कई समस्याएं पैदा होती हैं.

20वीं सदी में हाइब्रिड मक्के ने वैश्विक कृषि में एक बड़ी क्रांति ला दी थी. किसानों ने इसे बहुत तेजी से अपनाया क्योंकि इससे पैदावार में भारी बढ़ोतरी हुई, जो अक्सर 20 से 30 प्रतिशत या उससे भी अधिक थी. वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि गेहूं भी इसी रास्ते पर चलेगा. लेकिन गेहूं को हाइब्रिड बनाना कहीं अधिक कठिन साबित हुआ.

हाइब्रिड फसलें आनुवंशिक रूप से दो अलग-अलग जनक (पैरेंट) पौधों के मिलन से तैयार की जाती हैं. इसकी पहली पीढ़ी (जिसे F1 हाइब्रिड कहा जाता है) में अक्सर "हाइब्रिड विगर" (यानी हाइब्रिड ताकत) दिखाई देती है. इसका मतलब है कि इन फसलों से अधिक पैदावार, मजबूत विकास, बीमारियों से लड़ने की बेहतर क्षमता और खराब मौसम को झेलने की शक्ति मिलती है.

वैश्विक भोजन की मांग को पूरा करने के लिए आधुनिक कृषि जैव प्रौद्योगिकी (एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी) एक अगले बड़े हथियार के रूप में उभरी है. इसमें जीनोमिक्स, प्रिसिजन ब्रीडिंग (सटीक प्रजनन) और नई हाइब्रिड प्रणालियां शामिल हैं. दशकों से शोधकर्ताओं के लिए हाइब्रिड गेहूं (उन्नत किस्म का गेहूं) तैयार करना सबसे बड़ी वैज्ञानिक चुनौतियों में से एक रहा है. अब इस दिशा में मिली एक बड़ी सफलता एक नया मोड़ साबित हो सकती है.

हरित क्रांति ने देश की किस्मत बदलने में 'प्लांट ब्रीडिंग' की ताकत को साबित किया. इससे गेहूं की पैदावार में भारी बढ़ोतरी हुई और लाखों लोगों को खाद्य सुरक्षा मिली. लेकिन आज दुनिया के सामने एक नई चुनौती है. वैश्विक आबादी लगातार बढ़ रही है, जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम का मिजाज अनिश्चित हो गया है, और शहरीकरण तथा पर्यावरण के नुकसान के चलते खेती योग्य जमीन लगातार सिकुड़ रही है. किसानों को अब कम जमीन पर और अक्सर खराब मौसम के बीच, अधिक भोजन पैदा करना होगा.

इस क्रांति का नेतृत्व एम. एस. स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग जैसे वैज्ञानिकों ने किया था. बेहतर गेहूं के बीजों, सिंचाई के विस्तार, उर्वरकों और खेती के उन्नत तौर-तरीकों को मिलाकर भारत ने खुद को बदल डाला. इसके परिणामस्वरूप, भारत अनाज की कमी वाले देश से निकलकर, निश्चित रूप से गेहूं उत्पादन के मामले में, एक आत्मनिर्भर देश बन गया.

आजादी के बाद भारत को खाद्यान्न की भारी कमी का सामना करना पड़ा. देश अपनी बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहा था, जिसके कारण उसे अनाज के आयात पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ा. इसके लिए 'पीएल-480' (PL-480) जैसी योजनाओं के तहत विशेष व्यवस्थाएं भी की गईं. लेकिन हरित क्रांति (Green Revolution) के दौरान अधिक उपज देने वाली गेहूं की किस्मों के आने से स्थिति तेजी से बदली.

आर्थिक समस्या

जब हाइब्रिड गेहूं के पौधों ने बेहतर नतीजे के संकेत दिए, तब भी कई कारणों से किसानों ने इसे बहुत कम अपनाया. जैसे- गेहूं की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक मात्रा में बीजों की जरूरत होती है. इसके अलावा, हाइब्रिड बीजों को तैयार करना काफी महंगा था. इससे पैदावार में होने वाली बढ़ोतरी भी आमतौर पर बहुत कम (केवल 5 से 15 प्रतिशत) थी.

ऐसे में किसान इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं थे कि बीजों की इतनी अधिक लागत लगाना फायदेमंद होगा या नहीं. यही वजह है कि दशकों तक हाइब्रिड गेहूं का व्यावसायिक स्तर (कमर्शियल स्केल) पर उत्पादन नहीं हो सका.

प्रजनन क्षमता और स्थिरता की समस्याएं

चूंकि गेहूं में गुणसूत्रों (क्रोमोसोम्स) के छह सेट होते हैं, इसलिए प्रजनन के दौरान उनका आपस में जुड़ना पूरी तरह संतुलित होना चाहिए. जब वैज्ञानिक गेहूं की दो अलग-अलग किस्मों को आपस में मिलाते हैं, तो कई बार गुणसूत्र सही ढंग से संरेखित (अलाइन) नहीं हो पाते. इससे पौधे की प्रजनन क्षमता कम हो सकती है, अनाज का उत्पादन गिर सकता है या फिर अलग-अलग वातावरण में फसल का प्रदर्शन बदल सकता है.

किसी भी हाइब्रिड प्रणाली को सफल होने के लिए यह जरूरी है कि वह अलग-अलग मौसम और मिट्टी में हर साल एक जैसा स्थिर परिणाम दे. यह स्थिरता हासिल करना ही वैज्ञानिकों के लिए अब तक की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक रहा है.

एक्स-टेरा हाइब्रिड गेहूं- एक बड़ी कामयाबी

सिनजेंटीना ने साल 2026 में घोषणा की कि उसके हाइब्रिड गेहूं प्लेटफॉर्म 'एक्स-टेरा' को फ्रांस में आधिकारिक तौर पर पंजीकृत कर लिया गया है. यह यूरोप में बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उत्पादन के लिए तैयार पहली हाइब्रिड गेहूं प्रणालियों में से एक है. कंपनी अब इसे यूनाइटेड किंगडम (यूके) और अन्य यूरोपीय देशों में भी शुरू करने की तैयारी कर रही है.

एक्स-टेरा (X-TERRA) क्यों अलग है

आधुनिक जीनोमिक उपकरणः आज के वैज्ञानिक उन्नत डीएनए तकनीकों का उपयोग करके गेहूं के पूरे जीनोम को स्कैन कर सकते हैं. इससे उन्हें महत्वपूर्ण जीनों की पहचान तेजी से करने, यह अनुमान लगाने कि कौन से जनक (पैरेंट) पौधे आपस में बेहतर ढंग से जुड़ेंगे, और बार-बार होने वाले ट्रायल-एंड-एरर (गलतियों से सीखने वाली) ब्रीडिंग को कम करने में मदद मिलती है. अब वैज्ञानिक अंदाज़ा लगाने के बजाय 'डेटा-आधारित' फैसले ले सकते हैं.

बेहतर नर बंध्यता प्रणालियांः हाइब्रिड बीजों के कुशल उत्पादन के लिए भरोसेमंद नर बंध्यता (मेल स्टेरिलिटी) प्रणालियों की आवश्यकता होती है. सिनजेंटीना ने ऐसी बेहतर प्रणालियां विकसित की हैं जो स्व-परागण को कम करती हैं, हाइब्रिड बीजों की शुद्धता बढ़ाती हैं और उत्पादन क्षमता में सुधार करती हैं. इससे बीजों की उत्पादन लागत को कम करने में मदद मिलती है.

पैदावार की स्थिरता पर ध्यानः केवल अधिकतम पैदावार के पीछे भागने के बजाय, एक्स-टेरा हाइब्रिड हर मौसम में एक जैसी (स्थिर) पैदावार देने पर जोर देता है. इसके साथ ही यह पौधों की जड़ों के मजबूत विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता और खराब मौसम को झेलने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करता है. यह विशेष रूप से तब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा, लू (हीट वेव्स) और अनियमित बारिश जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं.

हाइब्रिड गेहूं क्यों है बेहद महत्वपूर्ण

आज के वैश्विक हालात 1960 के दशक से बिल्कुल अलग हैं. हरित क्रांति के दौरान, पैदावार बढ़ाने में सिंचाई के विस्तार और उर्वरकों के बढ़ते इस्तेमाल ने बड़ी भूमिका निभाई थी. लेकिन आज पानी के स्रोत सीमित हैं, खाद की कीमतें बहुत अधिक हैं, मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है और खेती योग्य जमीन सिकुड़ रही है. ऐसे में कृषि जैव प्रौद्योगिकी (एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी) को अब ऐसे समाधान देने होंगे जो टिकाऊ और कुशल हों.

हाइब्रिड गेहूं पोषक तत्वों का सही इस्तेमाल करने, पौधों की जड़ों को मजबूत बनाने, खराब मौसम को झेलने की क्षमता बढ़ाने और अनिश्चित मौसम में भी पैदावार को स्थिर रखने में मदद कर सकता है. जिस तरह दशकों पहले गेहूं की उन्नत किस्मों ने भारत को खाद्यान्न (अनाज) के मामले में आत्मनिर्भर बनने में मदद की थी, उसी तरह आज प्रजनन की ये नई तकनीकें भविष्य में दुनिया भर के भोजन की मांग को पूरा करने में मददगार साबित हो सकती हैं.

एक्स-टेरा (X-Terra) एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन फिर भी कुछ सवाल अब भी बने हुए हैं:

क्या हाइब्रिड गेहूं लगातार पारंपरिक रूप से उगाई जाने वाली सबसे अच्छी किस्मों से बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा?

क्या इसके बीजों की कीमतें इतनी कम रखी जा सकेंगी कि वे बाज़ार में टिक सकें?

बहुत अधिक गर्म या सूखे क्षेत्रों में ये हाइब्रिड फसलें कैसा प्रदर्शन करेंगी?

क्या हाइब्रिड गेहूं की इस प्रणाली को एशिया और अफ्रीका सहित दुनिया भर के देशों में बड़े पैमाने पर ले जाया जा सकता है?



हाइब्रिड गेहूं शायद तुरंत पारंपरिक किस्मों की जगह न ले पाए. लेकिन यह एक नया रास्ता जरूर खोलता है, जो पैदावार को स्थिर रख सकता है, फसलों को मजबूत बना सकता है और दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण मुख्य फसलों में से एक (गेहूं) के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद कर सकता है. हरित क्रांति से लेकर जीनोमिक्स-आधारित प्रजनन (ब्रीडिंग) तक, गेहूं की कहानी लगातार आगे बढ़ रही है. और एक बार फिर, पादप विज्ञान में होने वाले नए आविष्कार ही यह तय करेंगे कि आने वाले दशकों में मानवता खुद का पेट कितने सफल तरीके से भर पाती है.

डिस्क्लेमर: इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक प्रो. अप्पा राव पोदिले (पूर्व कुलपति, हैदराबाद विश्वविद्यालय, तेलंगाना, भारत) के निजी विचार हैं. यहां प्रस्तुत तथ्य और राय ईटीवी भारत के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं.

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