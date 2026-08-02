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बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त के साथ अमेरिकी दूत की मुलाकात के क्या हैं मायने

त्रिवेदी और गोर के बीच हुई बातचीत जैसी राजनयिक गतिविधियों के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण चीन का बढ़ता प्रभाव है. चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता और बुनियादी ढांचे के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तपोषक बन गया है.

बांग्लादेश अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था, रणनीतिक स्थिति और समुद्री सुरक्षा में भूमिका के कारण एक महत्वपूर्ण हिंद-प्रशांत साझेदार के रूप में उभरा है.गोर की विशेष दूत के रूप में नियुक्ति स्वयं दक्षिण और मध्य एशिया की ओर अमेरिकी राजनयिक के ध्यान के पुन: जागृत होने का संकेत है.

बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है. इसके अलावा, भारत ने बिजली कनेक्टिविटी, ऊर्जा सहयोग, डिजिटल बुनियादी ढांचे और सीमा पार पार पारेषण लाइनों में भारी निवेश किया है.वाशिंगटन की प्राथमिकताएं कुछ अलग हैं. अमेरिका लोकतांत्रिक स्थिरता, आर्थिक सुधार, क्षेत्रीय स्थिरता, समुद्री सुरक्षा और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं की तलाश में है.

इसके बाद सुरक्षा का मुद्दा आता है. भारत ने आतंकवाद-विरोधी गतिविधियों, खुफिया जानकारी साझा करने, विद्रोही गतिविधियों की रोकथाम और सीमा प्रबंधन पर बांग्लादेश के साथ पारंपरिक रूप से घनिष्ठ सहयोग किया है.

नई दिल्ली के लिए, बांग्लादेश उसके सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसियों में से एक है. भारत के हितों में कनेक्टिविटी शामिल है - रेल कनेक्टिविटी, अंतर्देशीय जलमार्ग, सड़क गलियारे, तटीय जहाजरानी, ​​बहुआयामी परिवहन और पूर्वोत्तर तक पहुंच.

बांग्लादेश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता भारत की आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, कनेक्टिविटी परियोजनाओं, व्यापार और आतंकवाद-विरोधी सहयोग को सीधे प्रभावित करती है.

बांग्लादेश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सबसे रणनीतिक स्थानों में से एक पर स्थित है. यह तीन तरफ से भारत, बंगाल की खाड़ी और म्यांमार से घिरा है.यह भारत के भू-भाग से घिरे पूर्वोत्तर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर (जिसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है) और बंगाल की खाड़ी के प्रमुख समुद्री मार्गों के निकट स्थित है.

जैसे-जैसे भारत अपनी 'पड़ोसी पहले' नीति को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी भागीदारी को गहरा कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों देश एक ऐसे पड़ोस पर परामर्श तेज कर रहे हैं जो तेजी से राजनीतिक परिवर्तनों, समुद्री सुरक्षा चिंताओं और महाशक्ति प्रतिस्पर्धा से आकार ले रहा है.

इसी साल जून में, गोर ने त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में पदभार ग्रहण करने पर सफलता की शुभकामनाएं दी थीं.भारत में अमेरिकी राजदूत गोर ने कहा था, "दक्षिण एवं मध्य एशिया के लिए अमेरिकी विशेष दूत के रूप में, मैं उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं."

ढाका ट्रिब्यून समाचार वेबसाइट की एक रिपोर्ट के अनुसार, त्रिवेदी ने शुक्रवार को ढाका के एक होटल में गोर से मुलाकात की.रिपोर्ट में एक अमेरिकी राजनयिक सूत्र के हवाले से कहा गया है, "यह मुलाकात शहर के एक होटल में हुई. मैं बस इतना कह सकता हूं कि यह एक अच्छी मुलाकात थी."

नई दिल्ली : बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी और दक्षिण एवं मध्य एशिया के लिए अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोर की ढाका में हुई मुलाकात ऐसे समय में हुई है, जब बांग्लादेश दक्षिण एशिया में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के प्रमुख केंद्रों में से एक बनकर उभरा है.हालांकि चर्चाओं का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन यह मुलाकात क्षेत्रीय स्थिरता, बांग्लादेश में राजनीतिक घटनाक्रम और चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच बंगाल की खाड़ी में शक्ति संतुलन को लेकर भारत-अमेरिका के बीच बढ़ते परामर्श को दर्शाती है.

चीनी निवेश में बंदरगाह, पुल, राजमार्ग, ऊर्जा परियोजनाएं औरऔद्योगिक पार्क शामिल हैं.भारत को इस बात की चिंता बनी हुई है कि चीन का अत्यधिक रणनीतिक प्रभाव क्षेत्रीय संतुलन को बिगाड़ सकता है. अमेरिका भी बंगाल की खाड़ी में चीन की बढ़ती रणनीतिक उपस्थिति को लेकर चिंतित है.

समुद्री सुरक्षा के लिए बांग्लादेश का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है. बंगाल की खाड़ी हिंद-प्रशांत व्यापार, ऊर्जा परिवहन, नौसैनिक तैनाती और पनडुब्बी संचार केबलों के लिए केंद्रीय स्थान है.भारत और अमेरिका ने समुद्री क्षेत्र जागरूकता, नौसैनिक अभ्यास, सूचना साझाकरण, मानवीय सहायता औरआपदा राहत में सहयोग लगातार बढ़ाया है.भारत ने बांग्लादेश के नए राजनीतिक नेतृत्व के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश की है, साथ ही साथ उसकी घरेलू राजनीति में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की आशंका से भी परहेज किया है.

प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार के सत्ता में आने के बाद से, नई दिल्ली ने द्विपक्षीय संबंधों को फिर से गति देने के लिए कई कदम उठाए हैं. इनमें उच्च स्तरीय राजनीतिक जुड़ाव बहाल करना, पर्यटक वीजा फिर से शुरू करना, इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रहमान को आमंत्रित करना और विकास एवं कनेक्टिविटी सहयोग जारी रखना शामिल है.

त्रिवेदी और गोर के बीच हुई बैठक में म्यांमार के निरंतर गृहयुद्ध, शरणार्थी प्रवाह, सीमा पार अपराध, अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद-विरोधी उपायों और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती जैसे व्यापक क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई होगी. ये मुद्दे भारत और अमेरिका दोनों के हितों को प्रभावित करते हैं.

गोर ने बांग्लादेश यात्रा के दौरान कॉक्स बाजार स्थित रोहिंग्या शरणार्थी शिविर का भी दौरा किया.रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ और नई दिल्ली स्थित इमेजिंडिया थिंक टैंक के अध्यक्ष रोबिंदर सचदेव ने कहा कि वह गोर और त्रिवेदी की बैठक से थोड़ा आश्चर्यचकित थे.

सचदेव ने ईटीवी भारत को बताया, "मेरा मानना ​​है कि चर्चा भारत-बांग्लादेश संबंधों के बारे में हुई होगी. उनका उद्देश्य यही रहा होगा कि वे यह समझ सकें कि ढाका में हमारे प्रतिनिधि बांग्लादेश-भारत संबंधों को किस नजरिए से देखते हैं.”

उन्होंने कहा कि यद्यपि अमेरिका का बांग्लादेश में राजदूत है, फिर भी दक्षिण और मध्य एशिया के विशेष दूत के रूप में गोर की बांग्लादेश यात्रा से यह आभास होता है कि अमेरिका भारत-बांग्लादेश संबंधों में मध्यस्थ की भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा है.हालांकि, बांग्लादेश की राजनीति और अर्थव्यवस्था के एक अन्य भारतीय विशेषज्ञ ने नाम न छापने की शर्त पर ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि गोर की बांग्लादेश यात्रा को बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति और क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के परिप्रेक्ष्य से देखा जाना चाहिए.

उन्होंने कहा, “चीन बांग्लादेश के प्रमुख बंदरगाहों, विशेष रूप से पायरा डीप सीपोर्ट और मोंगला पोर्ट के विकास, वित्तपोषण और अवसंरचना संबंधी कार्यों में व्यापक रूप से शामिल है.” उनके अनुसार, “इन गतिविधियों से बंगाल की खाड़ी में बीजिंग की आर्थिक उपस्थिति और वाणिज्यिक प्रभाव का विस्तार होता है. भारत-बांग्लादेश सीमा और बांग्लादेश-म्यांमार सीमा पर सुरक्षा मुद्दे भी अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण हैं."

संक्षेप में, त्रिवेदी-गोर की कथित मुलाकात से पता चलता है कि बांग्लादेश दक्षिण एशियाई भू-राजनीति का केंद्र बिंदु बनकर उभरा है.भारत के लिए, एक स्थिर, मित्रवत और आर्थिक रूप से एकीकृत बांग्लादेश को बनाए रखना उसकी पूर्वी सीमा को सुरक्षित करने और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है. अमेरिका के लिए, बांग्लादेश एक तेजी से महत्वपूर्ण हिंद-प्रशांत साझेदार है, जिसकी राजनीतिक स्थिरता और रणनीतिक दिशा का समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है. इसलिए ढाका में उनकी सहभागिता स्थिरता को बढ़ावा देने, बंगाल की खाड़ी में सुरक्षित समुद्री मार्गों को सुनिश्चित करने और चीन के साथ बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का प्रबंधन करने में हितों के अभिसरण को दर्शाती है, जबकि प्रत्येक देश को अपने विशिष्ट राजनयिक दृष्टिकोण के माध्यम से इन उद्देश्यों को प्राप्त करने की अनुमति मिलती है.

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