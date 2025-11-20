ETV Bharat / opinion

भारत की कृषि विकास में एक नया अध्याय है जीनोम संपादित चावल

597 / 5,000 केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (केंद्र) जीनोम-एडिटेड चावल की किस्मों के लॉन्च के दौरान. ( कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय )

भारत के लिए, जहां छोटे किसान खेती की रीढ़ हैं, ऐसे इनोवेशन गेम-चेंजिंग हो सकते हैं. अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो जीनोम एडिटिंग मुश्किल हालात में भी फसलों को ज़्यादा मज़बूत बनाकर और स्थिर फसल सुनिश्चित करके सरकार के “आत्मनिर्भर भारत” के विजन को सपोर्ट कर सकती है.

किसानों और कंज्यूमर्स के लिए GE क्यों जरूरी: जीनोम एडिटिंग से किसानों और पर्यावरण दोनों को कई फायदे होते हैं.

उपलब्ध उपकरणों में, CRISPR-Cas9 सबसे प्रसिद्ध और व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला उपकरण बन गया है. जेनिफर डूडना और इमैनुएल चार्पेंटियर द्वारा एक दशक से थोड़ा अधिक समय पहले खोजा गया, जिन्होंने 2020 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीता, CRISPR-Cas9 एक जीपीएस द्वारा निर्देशित आणविक कैंची की एक जोड़ी की तरह काम करता है. आरएनए का एक छोटा टुकड़ा Cas9 एंजाइम को डीएनए में सटीक स्थान पर निर्देशित करता है, जिसे बदलने की आवश्यकता होती है, और एंजाइम इसे काट देता है. कोशिका की प्राकृतिक मरम्मत प्रणाली तब सुधार या वांछित परिवर्तन करती है. यह तकनीक वैज्ञानिकों को सूखे, कीटों या बीमारियों के खिलाफ फसलों को मजबूत बनाने और यहां तक ​​कि पोषण में सुधार करने की अनुमति देती है विश्वास करें कि ये सभी उल्लेखनीय गति और सटीकता के साथ हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन फसलों में विदेशी डीएनए नहीं होता है.

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जीनोम-एडिटेड चावल की किस्मों के लॉन्च के दौरान इकट्ठा हुए लोगों को संबोधित करते हुए. (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय)

जीनोम एडिटिंग (जीई) क्या है और यह अलग क्यों है?: दशकों से, वैज्ञानिक वांछित गुणों वाले पौधों का संकरण करके फसलों में सुधार करते रहे हैं. यह एक समय लेने वाली प्रक्रिया रही है जिसमें कभी-कभी 10-15 साल तक का समय लग सकता है. बाद में आनुवंशिक संशोधन (जीएम) आया, जिसमें एक जीव के जीन को दूसरे जीव में डाला जाता है. जीएम फसलों ने किसानों की कई तरह से मदद की, लेकिन उन्होंने सुरक्षा और नैतिकता को लेकर बहस भी छेड़ दी, मुख्यतः क्योंकि उनमें "विदेशी जीन" शामिल थे. जीई, जीएम से काफी अलग है, हालांकि यह समान लग सकता है, खासकर जब हमें स्पष्ट जानकारी न हो. जीई वैज्ञानिकों को किसी पौधे के अपने डीएनए में, अन्य प्रजातियों के जीन जोड़े बिना, सटीक, लक्षित परिवर्तन करने की अनुमति देता है. यह एक बड़ी किताब में टाइपिंग की गलती सुधारने जैसा है. किताब वही रहती है, केवल एक 'छोटी सी गलती' ठीक की जाती है.

उदाहरण के लिए, DRR धान 100 अपनी मूल किस्म सांबा महसूरी की तुलना में 20 दिन पहले पक जाती है और 19% तक अधिक अनाज देती है। पूसा DST चावल 1 लवणीय और क्षारीय मिट्टी में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन करती है, जिससे 10-30% तक उपज में वृद्धि होती है. साथ मिलकर, ये किस्में अनुमानित 7,500 मिलियन क्यूबिक मीटर सिंचाई जल बचाने में मदद कर सकती हैं, जो ऐसे देश में एक महत्वपूर्ण लाभ है जहाँ कृषि उपलब्ध मीठे पानी का 80% से अधिक उपभोग करती है। निस्संदेह, आईसीएआर प्रणाली में भारतीय कृषि वैज्ञानिकों की ये उपलब्धियाँ काफ़ी प्रभावशाली हैं. लेकिन, असली कहानी उस तकनीक की है जिसने इन्हें संभव बनाया, यानी जीनोम एडिटिंग (जीई).

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान (केंद्र) जीनोम-एडिटेड चावल की किस्मों के लॉन्च के दौरान. (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय) (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय)

भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि: चावल की दो नई किस्में - हैदराबाद स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान (ICAR-IIRR) द्वारा विकसित DRR धान 100 (कमला) और नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR-IARI) द्वारा विकसित पूसा DST चावल 1, जीनोम एडिटिंग (GE), एक आधुनिक प्रजनन उपकरण का उपयोग करके विकसित की गई हैं. ये किस्में सूखे और लवणता को झेलने, तेज़ी से पकने और पानी का अधिक कुशलता से उपयोग करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं.

हैदराबाद: चावल सिर्फ एक और फसल नहीं है. यह दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी का मुख्य भोजन है. पूरे एशिया में, यह हमारे आहार, संस्कृति और आजीविका में गहराई से समाया हुआ है. अरबों लोगों के लिए, खासकर विकासशील देशों में, चावल का मतलब खाद्य सुरक्षा, आय और जीवनयापन है. बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा और मृदा क्षरण के साथ जलवायु के कठोर होते जाने के साथ, चावल उत्पादन की रक्षा करना कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है. इसलिए, भारत द्वारा हाल ही में जारी की गई दो जलवायु-प्रतिरोधी, जीनोम-संपादित चावल की किस्में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हैं. यह न केवल वैज्ञानिक प्रगति का संकेत देती हैं, बल्कि आने वाले दशकों में टिकाऊ खेती और खाद्य सुरक्षा की आशा भी जगाती हैं.

इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (IPR) की चुनौती: आइए कहानी का दूसरा पहलू देखें; टेक्नोलॉजी का मालिक कौन है. मुख्य CRISPR-Cas9 पेटेंट अमेरिका के कुछ संस्थानों के पास हैं. इनमें MIT और हार्वर्ड का ब्रॉड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले शामिल हैं. इन पेटेंट को ERS जीनोमिक्स जैसी कंपनियां मैनेज करती हैं. इसे चारपेंटियर ने शुरू किया था और जिसके पास 2022 से भारत में CRISPR लाइसेंस है. वहीं भारतीय वैज्ञानिक रिसर्च के लिए CRISPR का आज़ादी से इस्तेमाल कर सकते हैं. किसी भी प्रोडक्ट को कमर्शियलाइज करने (जैसे बीज बेचना) के लिए आमतौर पर महंगे लाइसेंस की जरूरत होती है. ICAR और इसकी कमर्शियलाइजेशन शाखा AgrInnovate India Limited अब एक नेशनल लाइसेंस हासिल करने के लिए बातचीत कर रही है, ताकि इस टेक्नोलॉजी का भारतीय खेती में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सके.

जीनोम-एडिटेड चावल. (ETV भारत ग्राफिक्स)

यह मुद्दा इसलिए जरूरी है, क्योंकि ज़्यादा लाइसेंसिंग फीस टेक्नोलॉजी को महंगा बना सकती है और इसके इस्तेमाल को बड़ी कंपनियों तक सीमित कर सकती है, जिससे छोटे किसान पीछे रह जाएंगे. यह चिंता कोई मनगढ़ंत बात नहीं है. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) अत्यधिक लागत के कारण सिकलसेल रोग के लिए सीआरआईएसपीआर-आधारित इलाज विकसित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त नहीं कर सका.

परिणामस्वरूप, सीएसआईआर-इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी (आईजीआईबी) में भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रभावी उपचारों को किफायती बनाने के लिए हमारे स्वयं के सीआरआईएसपीआर सिस्टम बनाए. 19 नवंबर को 'जनजातीय गौरव दिवस' पर, सीएसआईआर-आईजीआईबी सिकल सेल रोग के उपचार के लिए स्वदेशी रूप से विकसित सीआरआईएसपीआर-आधारित जीन एडिटिंग थेरेपी के हस्तांतरण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ लाइसेंसिंग समझौते का आदान-प्रदान कर रहा है.

आईसीएआर, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों या अन्य प्रयोगशालाओं में कृषि वैज्ञानिकों को स्वदेशी, ओपन-एक्सेस जीनोम-एडिटिंग टूल बनाकर अनुकरण करने की आवश्यकता हो सकती है, जो भारतीय आवश्यकताओं के लिए उपयोग के लिए किफायती और स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हों. असल में, यह ज़्यादा समझदारी होगी अगर ICAR, UGC, DBT, DST, और CSIR जैसी सभी फंडिंग एजेंसियां ​​मिलकर ऐसे पहलुओं पर मिलकर काम करें, जो हमारी एनर्जी और रिसोर्स दोनों को खत्म करते हैं, और आत्मनिर्भर भारत के लिए ‘जय अनुसंधान’ मनाएं.

सही बैलेंस बनाना: भारत को किसानों के अधिकारों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए इनोवेशन को बढ़ावा देते हुए सावधानी से चलना चाहिए. कुछ कदम बड़ा बदलाव ला सकते हैं.

सरकार “एक देश, एक लाइसेंस” पॉलिसी अपना सकती है. इसके तहत सभी पब्लिक सेक्टर रिसर्च के लिए एक ही, सस्ता लाइसेंस पर बातचीत की जा सकती है.

सार्वजनिक निवेश को विदेशी पेटेंट पर निर्भरता कम करने के लिए CSIR-IGIB द्वारा विकसित स्वदेशी जीनोम-एडिटिंग टेक्नोलॉजी को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए.

ऐसे नियम जो जीनोम-एडिटेड फसलों (जिनमें विदेशी DNA नहीं होता) को जेनेटिकली मॉडिफाइड (GM) फसलों से साफ तौर पर अलग करते हैं, उनका बड़े पैमाने पर प्रचार किया जाना चाहिए, जिससे मंजूरी जल्दी मिल सके और लोगों में इसे स्वीकार करने में तेजी आए.

किसानों और उपभोक्ताओं को यह बताने की जरूरत है कि जीनोम एडिटिंग कैसे काम करती है और यह GM से कैसे अलग है, पारदर्शिता से भरोसा बढ़ेगा.

साइंस, खुलापन और हिम्मत: कुछ क्रिटिक्स को अनचाहे असर या एनवायरनमेंटल रिस्क का डर है. GM फ्री इंडिया के लिए कोएलिशन ने इन GE चावल की वैरायटी को रिलीज करने को “बिना टेस्ट की हुई, खराब परफॉर्मेंस वाली और असुरक्षित वैरायटी का जल्दबाजी में प्रमोशन, जिसे तथाकथित ग्लोबल ब्रेकथ्रू के आस-पास हाइप में छिपाया गया है. भारत के फूड सिस्टम में रिस्की जीन टेक्नोलॉजी के खिलाफ पब्लिक रेजिस्टेंस को बायपास करने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं” बताया.

ग्रुप ने CRISPR-Cas9 के इस्तेमाल पर चिंता जताई. इसके विदेशी ओरिजिन और भारत के बीज राइट्स के लिए मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन्स (MNC) पर डिपेंडेंट होने के रिस्क पर जोर दिया. ये असली चिंताएं हैं और इन्हें कड़ी टेस्टिंग और इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन के ज़रिए सॉल्व किया जाना चाहिए. लेकिन, यह याद रखना भी उतना ही जरूरी है कि कोई भी टेक्नोलॉजी पहले दिन परफेक्ट नहीं होती. प्रोग्रेस में समय लगता है.

जैसे आज हम जो मोबाइल फोन, कंप्यूटर या कार इस्तेमाल करते हैं, वे अपने शुरुआती मॉडल के बहुत बेहतर वर्जन हैं. यह इसलिए मुमकिन हुआ, क्योंकि समाज ने इनोवेशन को बढ़ने और इवॉल्व होने का मौका दिया. साइंस तब आगे बढ़ता है, जब हम जिम्मेदारी से एक्सप्लोर करते हैं, न कि तब जब हम बदलाव का विरोध करते हैं. किसान खुद यह तय करने में काबिल हैं कि चावल की नई वैरायटी उनके लिए काम करती हैं या नहीं. यदि नई किस्में अच्छा प्रदर्शन करती हैं, तो वे रहेंगी; यदि नहीं, तो वे स्वाभाविक रूप से खेतों से गायब हो जाएंगी.

भारत को अपने वैज्ञानिक संस्थानों में विश्वास और भविष्य की ओर साहसिक लेकिन सूचित कदम उठाने का साहस चाहिए. जीनोम-संपादित चावल की रिहाई सिर्फ दो नई किस्मों के बारे में नहीं है, यह जलवायु-स्मार्ट कृषि की एक नई पीढ़ी के द्वार खोलने के बारे में है जो ग्रह की रक्षा करते हुए बढ़ती आबादी को खिला सकती है.

अनुसंधान में निवेश करके, खुलेपन को प्रोत्साहित करके और समान पहुंच सुनिश्चित करके, भारत जीनोम संपादन को सशक्तीकरण के लिए एक उपकरण बना सकता है, निर्भरता नहीं, किसानों को आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, संसाधनों का संरक्षण कर सकता है और हमारे देश के खाद्य भविष्य को सुरक्षित कर सकता है.