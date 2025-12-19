ETV Bharat / opinion

भविष्य की उड़ान: भारत-ओमान CEPA क्यों बन रहा खास, जानें डिटेल

टैरिफ में ढील और सेवाओं की गतिशीलता बढ़ाकर, भारत-ओमान सीईपीए, बदलती वैश्विक व्यवस्था में द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को भविष्य में सुरक्षित बनाना चाहता है.

INDIA OMAN CEPA
भारत-ओमान संबंधों की नई उड़ान. (IANS)
author img

By Aroonim Bhuyan

Published : December 19, 2025 at 1:53 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मस्कट यात्रा के दौरान 18 दिसंबर को हस्ताक्षरित भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) आर्थिक लचीलेपन पर दीर्घकालिक दांव का प्रतिनिधित्व करता है.

जैसे भारत ग्लोबल अनिश्चितता के बीच मार्केट, इन्वेस्टमेंट और सप्लाई चेन को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है, ओमान एक राजनीतिक रूप से स्थिर और स्ट्रेटेजिक रूप से स्थित पार्टनर है, जो ट्रांजैक्शनल ट्रेड से आगे बढ़कर गहरे इंटीग्रेशन की ओर बढ़ने को तैयार है.

विदेश मंत्रालय के अनुसार, CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) आर्थिक और कमर्शियल इंटीग्रेशन को मजबूत करेगा और उसे और डेवलप करेगा. यह ट्रेड बैरियर को कम करके और एक स्थिर फ्रेमवर्क बनाकर दोनों देशों के बीच ट्रेड को बढ़ाएगा. यह इकोनॉमी के सभी बड़े सेक्टर में मौके भी खोलेगा. इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएगा. नौकरियां पैदा करेगा. साथ ही दोनों देशों के बीच इन्वेस्टमेंट फ्लो को बढ़ावा देगा.

जैसा कि भारत, वैश्विक अनिश्चितता के बीच बाजारों, निवेश और आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना चाहता है, ओमान एक राजनीतिक रूप से स्थिर और रणनीतिक रूप से स्थित भागीदार प्रदान करता है, जो लेनदेन संबंधी व्यापार से आगे बढ़कर गहन एकीकरण की ओर बढ़ने को तैयार है.

विदेश मंत्रालय के अनुसार, सीईपीए घनिष्ठ आर्थिक और वाणिज्यिक एकीकरण को मजबूत और विकसित करेगा. यह व्यापार बाधाओं को कम करके और एक स्थिर ढांचा बनाकर दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाएगा. यह अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों में अवसरों को खोलेगा, आर्थिक विकास को बढ़ाएगा, नौकरियां पैदा करेगा और दोनों देशों के बीच निवेश प्रवाह को बढ़ावा देगा.

इससे पहले दिन में, लंबे समय से प्रतीक्षित समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले, मोदी ने भारत-ओमान बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए, व्यापार जगत के नेताओं से सीईपीए की पूरी क्षमता का एहसास करने का आह्वान किया. साथ ही इसे उन्होंने भारत-ओमान के साझा भविष्य का खाका बताया.

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सीईपीए द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में नई ऊर्जा का संचार करेगा और पारस्परिक विकास, नवाचार और रोजगार के अवसर पैदा करेगा.

प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत वर्ल्ड क्लास इंफ्रॉस्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, कनेक्टिविटी, भरोसेमंद सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और ग्रीन ग्रोथ बनाने के लिए तेजी और बड़े पैमाने पर काम कर रहा है, ताकि “इज ऑफ लिविंग” और “इज ऑफ डूइंग बिजनेस” को बढ़ावा दिया जा सके. उन्होंने ओमानी बिजनेस को एनर्जी, तेल और गैस, पेट्रोकेमिकल्स और फर्टिलाइजर जैसे पारंपरिक क्षेत्रों से आगे देखने और ग्रीन एनर्जी, सोलर पार्क, एनर्जी स्टोरेज, स्मार्ट ग्रिड, एग्री-टेक, फिनटेक, AI और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्रों में मौके तलाशने के लिए बुलाया.

CEPA के तहत, ओमान ने अपनी 98.08 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर जीरो-ड्यूटी एक्सेस की पेशकश की है. इसमें ओमानी बाजार में भारत के 99.38 प्रतिशत एक्सपोर्ट शामिल हैं. इसका मतलब है कि जेम्स और ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर, फुटवियर, स्पोर्ट्स गुड्स, प्लास्टिक, फर्नीचर, खेती के सामान, इंजीनियरिंग गुड्स, फॉर्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइस और ऑटोमोबाइल सहित सभी बड़े लेबर-इंटेंसिव सेक्टर के लिए टैरिफ पूरी तरह खत्म हो जाएगा. इनमें से, 97.96 प्रतिशत टैरिफ लाइनों से तुरंत ड्यूटी खत्म हो जाएगी. इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को जल्दी बूस्ट मिलेगा.

अपनी तरफ से, भारत ने अपनी कुल टैरिफ लाइनों (12,556 लाइनों) के 77.79 प्रतिशत पर टैरिफ में ढील देने का वादा किया है, जो वैल्यू के हिसाब से ओमान से होने वाले इंपोर्ट का 94.81 प्रतिशत है.

ओमान के एक्सपोर्ट के लिए जरूरी प्रोडक्ट्स, जिन्हें भारत सेंसिटिव मानता है, उनके लिए मार्केट एक्सेस को बड़े पैमाने पर टैरिफ-रेट कोटा (TRQs) के जरिए बढ़ाया गया है, न कि पूरी तरह से ड्यूटी खत्म करने के जरिए.

घरेलू हितों की रक्षा के लिए, भारत ने कई सेंसिटिव प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूजन लिस्ट में रखा है, और कोई टैरिफ रियायत नहीं दी है. इनमें डेयरी, चाय, कॉफी, रबर और तंबाकू जैसी मुख्य खेती की चीजें, साथ ही सोना और चांदी बुलियन, ज्वेलरी, जूते और स्पोर्ट्स के सामान जैसे कुछ मेहनत वाले प्रोडक्ट्स, और कई बेस मेटल्स का स्क्रैप शामिल हैं.

CEPA से सर्विसेज सेक्टर में काफी फायदा होने की उम्मीद है, जो भारत की इकॉनमी का एक अहम इंजन है. ओमान का ग्लोबल सर्विसेज इंपोर्ट $12.52 बिलियन है. इसमें से भारत का हिस्सा अभी सिर्फ 5.31 परसेंट है, जो काफी अनछुई क्षमता को दिखाता है. इस एग्रीमेंट में एक बड़ा और आगे की सोच वाला सर्विसेज पैकेज शामिल है.

इसमें ओमान ने कंप्यूटर से जुड़ी सर्विसेज, बिजनेस और प्रोफेशनल सर्विसेज, ऑडियो-विजुअल सर्विसेज, रिसर्च और डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थकेयर जैसे सेक्टर्स में बड़े कमिटमेंट्स किए हैं. इन कमिटमेंट्स से भारतीय सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए नए मौके बनने, हाई-वैल्यू जॉब क्रिएशन में मदद मिलने और कमर्शियल एंगेजमेंट को गहरा करने की उम्मीद है.

CEPA के तहत एक बड़ी कामयाबी भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए बेहतर मोबिलिटी फ्रेमवर्क है. पहली बार, ओमान ने बड़े कमिटमेंट्स किए हैं. इसमें इंट्रा-कॉर्पोरेट ट्रांसफरी के लिए कोटा 20 परसेंट से बढ़ाकर 50 परसेंट करना शामिल है. कॉन्ट्रैक्ट वाले सर्विस सप्लायर्स के लिए रहने की इजाजत को भी काफी बढ़ा दिया गया है. यह अब 90 दिनों से बढ़ाकर दो साल कर दिया गया है, जिसमें दो साल और बढ़ाने का ऑप्शन भी है.

यह एग्रीमेंट अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, आर्किटेक्चर, और मेडिकल और उससे जुड़ी सर्विसेज जैसे सेक्टर्स में स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए एंट्री और रहने की शर्तों को भी आसान बनाता है, जिससे प्रोफेशनल मूवमेंट आसान हो जाता है.

CEPA भारतीय कंपनियों को ओमान में जरूरी सर्विस सेक्टर में कमर्शियल मौजूदगी के जरिए 100 परसेंट फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी इजाजत देता है, जिससे भारतीय कंपनियों के लिए गल्फ में ऑपरेशन बढ़ाने का एक बड़ा रास्ता खुल जाता है. दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि ओमान का कंट्रीब्यूटरी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम चालू होने के बाद सोशल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन पर भविष्य में बातचीत होगी, जो लेबर मोबिलिटी और वर्कर प्रोटेक्शन के लिए लंबे समय के कमिटमेंट का संकेत है.

एग्रीमेंट की एक खास बात यह है कि ओमान ने सप्लाई के सभी तरीकों में पारंपरिक दवा पर कमिटमेंट किया है. यह किसी भी देश का पहला ऐसा बड़ा कमिटमेंट है. इससे भारत के आयुष और वेलनेस सेक्टर के लिए गल्फ क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाने का एक बड़ा मौका मिलता है.

टैरिफ लिबरलाइजेशन के अलावा, CEPA में ऐसे प्रोविजन भी शामिल हैं, जिनका मकसद उन नॉन-टैरिफ रुकावटों को दूर करना है, जो अक्सर ड्यूटी में छूट के बावजूद असली मार्केट तक पहुंच को रोकती हैं, जिससे एग्रीमेंट का पूरा असर मजबूत होता है.

असल में, CEPA का मकसद कई तरह के सामानों पर टैरिफ कम करके या खत्म करके दोनों देशों के बीच व्यापार को काफी बढ़ाना है. भारत के लिए, यह इंजीनियरिंग सामान, फॉर्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, खाने के सामान और ऑटोमोबाइल जैसे प्रोडक्ट्स के लिए ओमानी मार्केट में ज़्यादा एक्सेस देता है. ओमान के लिए, यह तेजी से बढ़ते भारतीय मार्केट में पेट्रोकेमिकल्स, मिनरल्स, मेटल्स और दूसरे एक्सपोर्ट्स की आसान एंट्री को आसान बनाता है.

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में सेंटर ऑफ वेस्ट एशियन स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर मुद्दस्सिर कमर के मुताबिक, भारत एक ऑर्गनाइजेशन के तौर पर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) साइन करने की कोशिश कर रहा है.

कमर ने ETV भारत को बताया, "लेकिन बातचीत की वजह से इसमें बहुत समय लग गया." "इसलिए, भारत ने GCC के सदस्य देशों के साथ FTA साइन करना शुरू कर दिया है."

GCC में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) शामिल हैं.

कमर ने कहा, “UAE पहला GCC सदस्य देश था, जिसके साथ भारत ने FTA साइन किया था.” “ओमान दूसरा है. यह दिखाता है कि GCC आर्थिक संबंधों के नजरिए से ओमान, भारत के लिए कितना जरूरी है.”

उन्होंने कहा कि इसके अलावा, CEPA भारत और ओमान के बीच व्यापार संबंधों और बिजनेस-टू-बिजनेस संबंधों को बेहतर बनाएगा.

क़मर ने कहा, “FTA साइन करने का मकसद रुकावटों और रुकावटों को दूर करना और उन्हें कम से कम करना है.” “अब CEPA साइन होने से, ओमान को भारत का एक्सपोर्ट बढ़ने की संभावना है.”

विदेश मंत्रालय की एक ब्रीफ के मुताबिक, 2024 में भारत से ओमान को एक्सपोर्ट होने वाली मुख्य चीजों में हल्के तेल और तैयारियां, एल्युमिनियम ऑक्साइड (आर्टिफिशियल कोरंडम के अलावा), और चावल के साथ-साथ बॉयलर, मशीनरी और मैकेनिकल उपकरण और उनके पार्ट्स शामिल थे.

भारत ने हवाई जहाज और दूसरे एयरक्रॉफ्ट और स्पेसक्रॉफ्ट, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरण और उनके पार्ट्स, साथ ही ब्यूटी और मेकअप के सामान, प्लास्टिक और उससे बने सामान, लोहा और स्टील, और सिरेमिक प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट किए.

CEPA का एक खास महत्व इन्वेस्टमेंट को आसान बनाने पर इसके जोर देने में है. कमार ने कहा कि CEPA पर साइन होने के बाद, दोनों तरफ के इन्वेस्टमेंट बढ़ने की उम्मीद है.

उन्होंने कहा, "इससे नौकरी के बेहतर मौके मिलेंगे." "दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को काफी बढ़ावा मिलेगा."

कमार ने यह भी बताया कि ओमान COVID-19 महामारी और दूसरी दिक्कतों की वजह से आई आर्थिक मंदी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है.

कुल मिलाकर, इंडिया-ओमान CEPA सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि यह आज क्या आसान बनाता है, बल्कि इसलिए भी कि यह लंबे समय की दिशा तय करता है. ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक भरोसे को मिलाकर, यह एग्रीमेंट इंडिया और ओमान को शेयर्ड ग्रोथ और रीजनल स्टेबिलिटी में पार्टनर के तौर पर खड़ा करता है. अनिश्चित ग्लोबल इकोनॉमिक माहौल में, CEPA मजबूत और आपसी फायदे वाले सहयोग के लिए एक आगे की सोच वाला ब्लूप्रिंट है.

ये भी पढ़ें - इंडिया-ओमान की अब दुनिया भर में सुनाई देगी गूंज, जानें PM मोदी ने मस्कट में ऐसा क्यों कहा

TAGGED:

INDIA OMAN RELATIONS
CEPA
PM MODI OMAN VISIT
सीईपीए
INDIA OMAN CEPA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.