भविष्य की उड़ान: भारत-ओमान CEPA क्यों बन रहा खास, जानें डिटेल

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मस्कट यात्रा के दौरान 18 दिसंबर को हस्ताक्षरित भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) आर्थिक लचीलेपन पर दीर्घकालिक दांव का प्रतिनिधित्व करता है.

जैसे भारत ग्लोबल अनिश्चितता के बीच मार्केट, इन्वेस्टमेंट और सप्लाई चेन को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है, ओमान एक राजनीतिक रूप से स्थिर और स्ट्रेटेजिक रूप से स्थित पार्टनर है, जो ट्रांजैक्शनल ट्रेड से आगे बढ़कर गहरे इंटीग्रेशन की ओर बढ़ने को तैयार है.

विदेश मंत्रालय के अनुसार, CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) आर्थिक और कमर्शियल इंटीग्रेशन को मजबूत करेगा और उसे और डेवलप करेगा. यह ट्रेड बैरियर को कम करके और एक स्थिर फ्रेमवर्क बनाकर दोनों देशों के बीच ट्रेड को बढ़ाएगा. यह इकोनॉमी के सभी बड़े सेक्टर में मौके भी खोलेगा. इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएगा. नौकरियां पैदा करेगा. साथ ही दोनों देशों के बीच इन्वेस्टमेंट फ्लो को बढ़ावा देगा.

जैसा कि भारत, वैश्विक अनिश्चितता के बीच बाजारों, निवेश और आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना चाहता है, ओमान एक राजनीतिक रूप से स्थिर और रणनीतिक रूप से स्थित भागीदार प्रदान करता है, जो लेनदेन संबंधी व्यापार से आगे बढ़कर गहन एकीकरण की ओर बढ़ने को तैयार है.

विदेश मंत्रालय के अनुसार, सीईपीए घनिष्ठ आर्थिक और वाणिज्यिक एकीकरण को मजबूत और विकसित करेगा. यह व्यापार बाधाओं को कम करके और एक स्थिर ढांचा बनाकर दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाएगा. यह अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों में अवसरों को खोलेगा, आर्थिक विकास को बढ़ाएगा, नौकरियां पैदा करेगा और दोनों देशों के बीच निवेश प्रवाह को बढ़ावा देगा.

इससे पहले दिन में, लंबे समय से प्रतीक्षित समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले, मोदी ने भारत-ओमान बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए, व्यापार जगत के नेताओं से सीईपीए की पूरी क्षमता का एहसास करने का आह्वान किया. साथ ही इसे उन्होंने भारत-ओमान के साझा भविष्य का खाका बताया.

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सीईपीए द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में नई ऊर्जा का संचार करेगा और पारस्परिक विकास, नवाचार और रोजगार के अवसर पैदा करेगा.

प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत वर्ल्ड क्लास इंफ्रॉस्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, कनेक्टिविटी, भरोसेमंद सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और ग्रीन ग्रोथ बनाने के लिए तेजी और बड़े पैमाने पर काम कर रहा है, ताकि “इज ऑफ लिविंग” और “इज ऑफ डूइंग बिजनेस” को बढ़ावा दिया जा सके. उन्होंने ओमानी बिजनेस को एनर्जी, तेल और गैस, पेट्रोकेमिकल्स और फर्टिलाइजर जैसे पारंपरिक क्षेत्रों से आगे देखने और ग्रीन एनर्जी, सोलर पार्क, एनर्जी स्टोरेज, स्मार्ट ग्रिड, एग्री-टेक, फिनटेक, AI और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्रों में मौके तलाशने के लिए बुलाया.

CEPA के तहत, ओमान ने अपनी 98.08 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर जीरो-ड्यूटी एक्सेस की पेशकश की है. इसमें ओमानी बाजार में भारत के 99.38 प्रतिशत एक्सपोर्ट शामिल हैं. इसका मतलब है कि जेम्स और ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर, फुटवियर, स्पोर्ट्स गुड्स, प्लास्टिक, फर्नीचर, खेती के सामान, इंजीनियरिंग गुड्स, फॉर्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइस और ऑटोमोबाइल सहित सभी बड़े लेबर-इंटेंसिव सेक्टर के लिए टैरिफ पूरी तरह खत्म हो जाएगा. इनमें से, 97.96 प्रतिशत टैरिफ लाइनों से तुरंत ड्यूटी खत्म हो जाएगी. इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को जल्दी बूस्ट मिलेगा.

अपनी तरफ से, भारत ने अपनी कुल टैरिफ लाइनों (12,556 लाइनों) के 77.79 प्रतिशत पर टैरिफ में ढील देने का वादा किया है, जो वैल्यू के हिसाब से ओमान से होने वाले इंपोर्ट का 94.81 प्रतिशत है.

ओमान के एक्सपोर्ट के लिए जरूरी प्रोडक्ट्स, जिन्हें भारत सेंसिटिव मानता है, उनके लिए मार्केट एक्सेस को बड़े पैमाने पर टैरिफ-रेट कोटा (TRQs) के जरिए बढ़ाया गया है, न कि पूरी तरह से ड्यूटी खत्म करने के जरिए.

घरेलू हितों की रक्षा के लिए, भारत ने कई सेंसिटिव प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूजन लिस्ट में रखा है, और कोई टैरिफ रियायत नहीं दी है. इनमें डेयरी, चाय, कॉफी, रबर और तंबाकू जैसी मुख्य खेती की चीजें, साथ ही सोना और चांदी बुलियन, ज्वेलरी, जूते और स्पोर्ट्स के सामान जैसे कुछ मेहनत वाले प्रोडक्ट्स, और कई बेस मेटल्स का स्क्रैप शामिल हैं.

CEPA से सर्विसेज सेक्टर में काफी फायदा होने की उम्मीद है, जो भारत की इकॉनमी का एक अहम इंजन है. ओमान का ग्लोबल सर्विसेज इंपोर्ट $12.52 बिलियन है. इसमें से भारत का हिस्सा अभी सिर्फ 5.31 परसेंट है, जो काफी अनछुई क्षमता को दिखाता है. इस एग्रीमेंट में एक बड़ा और आगे की सोच वाला सर्विसेज पैकेज शामिल है.

इसमें ओमान ने कंप्यूटर से जुड़ी सर्विसेज, बिजनेस और प्रोफेशनल सर्विसेज, ऑडियो-विजुअल सर्विसेज, रिसर्च और डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थकेयर जैसे सेक्टर्स में बड़े कमिटमेंट्स किए हैं. इन कमिटमेंट्स से भारतीय सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए नए मौके बनने, हाई-वैल्यू जॉब क्रिएशन में मदद मिलने और कमर्शियल एंगेजमेंट को गहरा करने की उम्मीद है.

CEPA के तहत एक बड़ी कामयाबी भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए बेहतर मोबिलिटी फ्रेमवर्क है. पहली बार, ओमान ने बड़े कमिटमेंट्स किए हैं. इसमें इंट्रा-कॉर्पोरेट ट्रांसफरी के लिए कोटा 20 परसेंट से बढ़ाकर 50 परसेंट करना शामिल है. कॉन्ट्रैक्ट वाले सर्विस सप्लायर्स के लिए रहने की इजाजत को भी काफी बढ़ा दिया गया है. यह अब 90 दिनों से बढ़ाकर दो साल कर दिया गया है, जिसमें दो साल और बढ़ाने का ऑप्शन भी है.