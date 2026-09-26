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आखिरी बेंच से निर्णय लेने वाली टेबल तक: UNGA में भारत ने बुलंद की 'ग्लोबल साउथ' की आवाज

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार, 25 सितंबर, 2026 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 81वें सेशन के दौरान ग्रीक विदेश मंत्री जॉर्ज गेरापेट्राइटिस के साथ ‘इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के संदर्भ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी पर ज़ोर दिया गया’ पर एक इवेंट की को-चेयर की. ( IANS/X/@DrSJaishankar )

यह भारत की 'ग्लोबल साउथ' रणनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार ही वह जगह है, जहां अधिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत संस्थागत शक्ति का सवाल बन जाता है. भारत का तर्क है कि परिषद का ढांचा संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था की स्थापना के समय (द्वितीय विश्व युद्ध के बाद) की शक्ति के बंटवारे के बजाय, आज की समकालीन भू-राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से दर्शाने वाला होना चाहिए.

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार, 22 सितंबर, 2026 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ से मुलाकात की. (IANS/X/@DrSJaishankar)

जयशंकर ने तर्क दिया कि मौजूदा संघर्षों और अंतरराष्ट्रीय शांति के खतरों से ठीक से निपटने में सुरक्षा परिषद की नाकामी ही यह साफ करती है कि इस सुधार की कितनी ज्यादा जरूरत है. भारत ने इस सुधार एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अफ्रीकी संघ की 10 देशों की समिति (C-10) के साथ भी तालमेल बिठाया.

23 सितंबर को, उन्होंने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैपटिस्ट के साथ यूएनएससी (UNSC) सुधार पर 'L.69 कंसल्टेटिव मिनिस्टेरियल इंटरैक्शन' की सह-अध्यक्षता की. L.69 गुट में मुख्य रूप से अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के विकासशील देश शामिल हैं, जो सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधारों का समर्थन करते हैं.

जयशंकर के इस कूटनीतिक प्रयास का सबसे मजबूत संस्थागत हिस्सा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार के लिए दिया गया नया जोर रहा है.

बैठक में शामिल देशों ने संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधारों और बहुपक्षीय मंचों पर 'ग्लोबल साउथ' के बीच बेहतर तालमेल की भी मांग की. इसलिए, जयशंकर का संदेश केवल एकजुटता की आम अपील तक सीमित नहीं था। उन्होंने विकासशील देशों के लिए एक व्यावहारिक (प्रैक्टिकल) एजेंडा सामने रखा, जिसमें शामिल हैं:

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार, 25 सितंबर, 2026 को न्यूयॉर्क में 81वीं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के मौके पर साइबर क्राइम के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन पर साइन किए. (IANS/X/@DrSJaishankar)

इस बैठक की अध्यक्षता एस जयशंकर ने की थी, जिसका मुख्य विषय (थीम) ‘एक उज्जवल भविष्य की ओर मिलकर आगे बढ़ना - एक सशक्त ग्लोबल साउथ का मजबूत पक्ष’ था. इसमें उन देशों को एक साथ लाया गया जो युद्ध, खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा, जलवायु परिवर्तन की घटनाओं, अस्थिर व्यापार व निवेश प्रवाह और विकास के लिए अपर्याप्त धन जैसी साझा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं.

22 सितंबर को 'लाइक-माइंडेड ग्लोबल साउथ कंट्रीज एंड फ्रेंड्स' (समान विचारधारा वाले विकासशील देशों और मित्रों) की उच्च-स्तरीय मंत्रिस्तरीय बैठक में, जयशंकर ने तर्क दिया कि विकासशील देश वैश्विक संकटों के परिणामों को भुगतने के लिए मजबूर हैं. जबकि इन संकटों को पैदा करने या सुलझाने वाले फैसलों में उनकी भूमिका बेहद सीमित है.

26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में होने वाले अपने संबोधन से पहले, एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में कई मंत्रिस्तरीय बैठकों और बहुपक्षीय मंचों का उपयोग एक बड़ा तर्क रखने के लिए किया. ग्लोबल साउथ के देश युद्धों, ऊर्जा और खाद्य असुरक्षा, जलवायु के झटकों, टूटी हुई सप्लाई चेन, कर्ज के दबाव और तकनीकी बदलावों से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं. फिर भी इन चुनौतियों से निपटने वाली संस्थाओं में उन्हें सही प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है.

उन्होंने कहा, "भू-राजनीतिक बिखराव, संघर्षों, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक अनिश्चितता और टेक्नोलॉजी में आ रहे बड़े बदलावों के बीच भी 'ग्लोबल साउथ' की आवाज का महत्व बना रहेगा. दुनिया किसी एक या दूसरे विकल्प से नहीं चलेगी. देश अपने हितों, मूल्यों और भरोसे के आधार पर अपने फैसले लेते रहेंगे."

जयशंकर ने इस चर्चा के बाद अपने एक्स (X) हैंडल पर पोस्ट किया, "हम इस बात पर सहमत हुए कि संयुक्त राष्ट्र आज भी अपरिहार्य है. इसके साथ ही, हमने 'ग्लोबल साउथ' की आकांक्षाओं और वास्तविकताओं को दर्शाने के लिए इसमें सुधार की जरूरत को भी स्वीकार किया." इस चर्चा में जमैका की विदेश मंत्री कमीना जॉनसन स्मिथ, घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुदज़ेटो अब्लाकवा, सूरीनाम के विदेश मंत्री मेल्विन बौवा और ईस्ट वेस्ट सेंटर की अध्यक्ष सेलेस्टे कॉनर्स ने भी भाग लिया था.

विदेश मंत्री एस. जयशंकर मंगलवार, 22 सितंबर, 2026 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा, जर्मन फेडरल विदेश मंत्री जोहान वेडेफुल और जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी के साथ मीटिंग के दौरान. (IANS/X/@DrSJaishankar)

चल रहे सत्र के इतर 'रप्चर्स एंड रैम्पार्ट्स: बिल्डिंग ब्रिजेस फॉर ए चेंजिंग वर्ल्ड' (दरारें और प्राचीर: बदलती दुनिया के लिए पुलों का निर्माण) विषय पर एक चर्चा में भाग लेने के बाद, शुक्रवार को एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र आज भी बेहद जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही 'ग्लोबल साउथ' की आवाज भी लगातार महत्व रखती रहेगी.

जयशंकर की इस कूटनीति की एक खास बात यह है कि भारत 'ग्लोबल साउथ' के किसी एक तय गुट पर निर्भर नहीं है. यह तरीका दिखाता है कि भारत एक कड़ा या संकीर्ण भू-राजनीतिक गुट बनाने के बजाय, अलग-अलग मुद्दों के आधार पर गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है.

न्यूयॉर्क में हुई हर बैठक में, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग को जलवायु परिवर्तन, विकास वित्त, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत सप्लाई चेन जैसे मुद्दों से जोड़ा है. साथ ही, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि विकासशील देशों को किसी एक भू-राजनीतिक गुट को चुनने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए.

नई दिल्लीः संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 81वें सत्र ने भारत को अपनी समकालीन विदेश नीति के एक मुख्य विचार को आगे बढ़ाने का मंच दिया है. विचार यह है कि 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील देशों) को वैश्विक नीति का केवल एक हिस्सा या मूक दर्शक बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि नीति बनाने में एक सक्रिय भागीदार बनना चाहिए.

भारत ने इसके साथ ही पारंपरिक विकासशील देशों के समूहों से बाहर के देशों से भी समर्थन हासिल करने की कोशिश की है. 21 सितंबर को हुई पहली 'विसेग्राद ग्रुप-प्लस-इंडिया' (V4 + India) मंत्रिस्तरीय बैठक में, चारों V4 देशों - पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेकिया - ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन जताया.

स्लोवाकिया ने विशेष रूप से भारत को 'ग्लोबल साउथ' के एक अग्रणी देश के रूप में वर्णित किया, जिसे संयुक्त राष्ट्र की इस सबसे बड़ी निर्णय लेने वाली संस्था में स्थान मिलना चाहिए. लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र भारत के इस संपर्क अभियान का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं.

22 सितंबर को एस जयशंकर ने 'भारत-सेलैक विदेश मंत्रियों की बैठक' की सह-अध्यक्षता की. जिसमें CELAC के 33 देशों में से 30 देशों ने भाग लिया, जो इस मंच के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी है. उन्होंने लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन राज्यों के समुदाय (CELAC) को केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं, बल्कि एक अधिक प्रतिनिधि, संतुलित और समावेशी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनाने में एक महत्वपूर्ण भागीदार बताया.

भारत-सेलैक (India-CELAC) के इस जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण आर्थिक पहलू भी है. भारत इस क्षेत्र के साथ करीबी व्यापार समझौतों को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें चिली और पेरू से जुड़ी बातचीत और दक्षिण अमेरिकी सीमा शुल्क संघ व आर्थिक गुट मर्कोसुर (MERCOSUR) के साथ अधिमान्य व्यापार समझौते का विस्तार शामिल है. भारत और CELAC के बीच व्यापार सालाना 50 अरब डॉलर को पार कर गया है.

इसके साथ ही, इस रिश्ते को एक-दूसरे की विकास क्षमताओं को पूरा करने के तौर पर भी देखा जा रहा है. भारत इस क्षेत्र में दवाएं, डिजिटल टेक्नोलॉजी, कुशल मैनपावर और तकनीक लेकर आता है. जबकि लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देश भारत को महत्वपूर्ण खनिज, टिकाऊ ऊर्जा, कृषि और खाद्य संसाधन के अवसर प्रदान करते हैं. इस संयुक्त राष्ट्र महासभा सप्ताह के दौरान कैरेबियन क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है.

23 सितंबर को हुई 'भारत-कैरीकॉम विदेश मंत्रियों की बैठक' में, एस जयशंकर ने आर्थिक, डिजिटल और गतिशीलता से जुड़े क्षेत्रों में गहरे सहयोग का आह्वान किया. उन्होंने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने, लघु एवं मध्यम उद्योगों (SMEs) और तुरंत असर दिखाने वाली परियोजनाओं से जुड़ी भारत की पहलों पर विशेष जोर दिया.

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार, 21 सितंबर, 2026 को न्यूयॉर्क में UN जनरल असेंबली हाई-लेवल वीक के मौके पर फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरोट से मुलाकात की. (IANS/X/@DrSJaishankar)

भारत ने कैरेबियन साझेदारों को व्यावहारिक मदद भी दी है, जिसमें कृत्रिम अंग लगाने के शिविर, हीमोडायलिसिस इकाइयां और भीष्म (BHISHM) क्यूब मेडिकल इकाइयां शामिल हैं. इसके साथ ही भारत ने वहां के लोगों के लिए प्रशिक्षण के अवसर और उनकी जरूरतों के मुताबिक क्षमता-निर्माण कार्यक्रम भी पेश किए हैं. जयशंकर ने कैरेबियन समुदाय के देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (GBA) जैसी पहलों में अधिक सक्रियता से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया. प्रशांत महासागरीय क्षेत्र भारत के ध्यान का एक और बड़ा केंद्र रहा है.

23 सितंबर को एस जयशंकर ने 'दूसरे भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग (FIPIC) विदेश मंत्रियों की बैठक' की अध्यक्षता की, जिसमें कई प्रशांत द्वीप देशों ने भाग लिया. इस बैठक में मुख्य रूप से अक्षय ऊर्जा, जलवायु कार्रवाई, आपदा लचीलापन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और क्षमता निर्माण पर चर्चा की गई.

भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रशांत क्षेत्र के प्रति उसका दृष्टिकोण वहां की मांग पर आधारित, विकास-उन्मुख और जनता को केंद्र में रखने वाला है. साथ ही भारत, प्रशांत द्वीप मंच की '2050 स्ट्रेटेजी फॉर द ब्लू पैसिफिक कॉन्टिनेंट' की प्राथमिकताओं का भी समर्थन करता है.

नई दिल्ली ने प्रशांत क्षेत्र के साझेदार देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (CDRI) में शामिल होने के लिए भी प्रोत्साहित किया है. 'विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन' थिंक टैंक की सीनियर फेलो रुचिता बेरी के अनुसार, भारत सभी विकासशील देशों के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि नई दिल्ली ने बार-बार कहा है कि वह 'ग्लोबल साउथ' की आकांक्षाओं का समर्थन करता है, चाहे वे अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका या कैरेबियन क्षेत्र में हों.

बेरी ने ईटीवी भारत (ETV Bharat) से कहा, "ये देश संयुक्त राष्ट्र महासभा के भीतर अलग-अलग गुटों के रूप में भाग लेते हैं. उदाहरण के लिए, L.69 एक ऐसा समूह है जिसके साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों को लेकर भारत की एक खास समझ और तालमेल है. इसी तरह, C-10 समूह भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग कर रहा है."

उन्होंने कहा कि एस जयशंकर बेहतर वैश्विक शासन के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इन समूहों से अलग-अलग मुलाकात कर रहे हैं. रुचिता बेरी ने आगे कहा, "वह वैश्विक शासन सुधारों के बड़े मुद्दे पर समान विचारधारा वाले देशों को आगे बढ़ा रहे हैं. साथ ही वह इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय मंचों पर 'ग्लोबल साउथ' की आवाज को कैसे सही प्रतिनिधित्व दिया जाए."

जयशंकर का 'ग्लोबल साउथ' को लेकर यह संदेश भारत की उस व्यापक मांग से गहराई से जुड़ा है, जिसे भारत 'सुधारित बहुपक्षवाद' (रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म) कहता है. 21 सितंबर को यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ सह-अध्यक्षता में हुए पहले 'पार्टनर्स फॉर मल्टीलेटरलिज्म, इंटरनेशनल लॉ, पीस एंड प्रोस्पेर्टी' शिखर सम्मेलन में, जयशंकर ने तर्क दिया कि भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, युद्धों और तकनीकी बदलावों के कारण वैश्विक व्यवस्था भारी दबाव में है.

उन्होंने अधिक समावेशी विचार-विमर्श और पारदर्शी निर्णय लेने की प्रक्रिया का आह्वान किया. इसके साथ ही उन्होंने शांति और सुरक्षा, जलवायु न्याय, उभरती हुई टेक्नोलॉजी, विकास वित्त, आतंकवाद का मुकाबला, सप्लाई चेन, आपदा लचीलापन और महामारी से निपटने की तैयारियों को ऐसे क्षेत्रों के रूप में पहचाना, जहां बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है.

'ग्लोबल साउथ' के लिए इस तर्क का महत्व यह है कि यहां सुधारों को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में केवल सीटें मिलने से बढ़कर पेश किया जा रहा है. भारत प्रतिनिधित्व को सीधे तौर पर इन सवालों से जोड़ रहा है कि- नियम कौन तय करता है, विकास के लिए मिलने वाले धन तक किसकी पहुंच है, महत्वपूर्ण तकनीकों और सप्लाई चेन पर किसका नियंत्रण है, और वैश्विक संकटों के प्रबंधन के समय किसके हितों का ध्यान रखा जाता है.

जयशंकर के संदेशों का एक और मुख्य तत्व यह रहा है कि भारत ने पूरी दुनिया को केवल प्रतिस्पर्धी भू-राजनीतिक खेमों के इर्द-गिर्द बांटे जाने के विचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया है.

शुक्रवार की चर्चा के दौरान उनका यह बयान- कि देश अपने हितों, मूल्यों और भरोसे के आधार पर फैसले लेंगे- रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारियों का विस्तार करने के भारत के व्यापक राजनयिक प्रयासों के बिल्कुल अनुकूल है.

'ग्लोबल साउथ' के लिए यह दृष्टिकोण एक विशेष महत्व रखता है. कई विकासशील देशों के कई महाशक्तियों के साथ आर्थिक, सुरक्षा या ऐतिहासिक संबंध हैं और वे प्रतिस्पर्धी गुटों में से किसी एक को चुनने के इच्छुक नहीं हैं. भारत का यह रुख नई दिल्ली को 'ग्लोबल साउथ' की अधिक मजबूती की वकालत करने की अनुमति देता है, बिना इसे किसी पश्चिमी देश या किसी विशेष महाशक्ति के विरोधी अभियान के रूप में पेश किए.

इसलिए, 81वें संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में भारत का संदेश तीन आपस में जुड़े प्रस्तावों के इर्द-गिर्द बुना गया है. पहला, वैश्विक शासन की संस्थाओं को आज की आर्थिक और भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को दर्शाना चाहिए. दूसरा- ऊर्जा, भोजन, वित्त, व्यापार, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन में आने वाली रुकावटों का सामना करने के लिए विकासशील देशों को अधिक सक्षम बनाने की आवश्यकता है. और तीसरा- 'ग्लोबल साउथ' के देशों को किसी एक या दूसरे भू-राजनीतिक गुट में शामिल होने के लिए मजबूर होने के बजाय, अपने फैसले खुद लेने की अधिक स्वतंत्रता होनी चाहिए.

(डिस्क्लेमर: इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं.)

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