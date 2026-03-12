पाइपलाइन से इंटेलिजेंस चैनल तक, भारत-बांग्लादेश संबंधों में बदलाव के संकेत
बांग्लादेश में बीएनपी सरकार के सत्ता में लौटने के बाद भारत बांग्लादेश के रिश्तों में एक व्यावहारिक बदलाव का संकेत मिलता है.
Published : March 12, 2026 at 7:11 PM IST
नई दिल्ली: भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में महीनों की अनिश्चितता के बाद, शुरुआती संकेतों से पता चलता है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के सत्ता में लौटने के बाद नई दिल्ली और ढाका सावधानी से फिर से रिश्तों में गर्माहट ला सकते हैं.
इस साल फरवरी में तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के साथ, खुफिया जानकारी का चुपचाप आदान-प्रदान और ऊर्जा सहयोग का बढ़ना, जिसमें बांग्लादेश-इंडिया फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए डीजल सप्लाई शामिल है, जो कि एक संभावित डिप्लोमैटिक समझौते की नींव के तौर पर उभर रहा है.
ढाका में सरकार बदलने के बाद बांग्लादेश की ईंधन आपूर्ति श्रृंखला खासकर डीजल में भारत की बढ़ती भूमिका को नई रणनीतिक अहमियत मिली है. बीएनपी के रहमान के सत्ता में आने के साथ, नई दिल्ली और ढाका अगस्त 2024 में शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के हटने के बाद कई महीनों की राजनीतिक अनिश्चितता के बाद सावधानी से अपने रिश्तों को फिर से ठीक कर रहे हैं.
ऊर्जा सहयोग सबसे व्यावहारिक स्तंभ में से एक बनकर उभरा है, जिसके जरिए दोनों देश अपने रिश्तों को स्थिर कर सकते हैं. बांग्लादेश अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए डीजल पर बहुत ज्यादा निर्भर है. यह फ्यूल ट्रांसपोर्ट फ्लीट, खेती में सिंचाई पंप, इनलैंड वॉटरवे वेसल, इंडस्ट्रियल जनरेटर और बिजली की कमी के समय कुछ पावर प्लांट को भी चलाता है. डीजल बांग्लादेश की कुल पेट्रोलियम खपत का लगभग 63 प्रतिशत है, जो इसे देश के फ्यूल सिस्टम की रीढ़ बनाता है.
पहले, ढाका डीजल आयात के लिए कुवैत जैसे पश्चिम एशियाई आपूर्तिकर्ताओं पर बहुत ज्यादा निर्भर था. लेकिन पिछले दो दशकों में देश ने अपने स्रोत में बदलाव करके सिंगापुर, मलेशिया, चीन और भारत को शामिल किया. यह बदलाव कुछ हद तक बंगाल की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट में सप्लाई में रुकावट और ग्लोबल शिपिंग रूट्स में उतार-चढ़ाव की चिंताओं की वजह से हुआ. इन नए आपूर्तिकर्ताओं (सप्लायर) में, भारत रणनीतिक रूप से सबसे जरूरी बनकर उभरा है, भले ही यह हमेशा सबसे ज्यादा वॉल्यूम में सप्लाई नहीं करता है.
इसका मुख्य कारण बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी है. दिसंबर 2022 में बांग्लादेश-इंडिया फ्रेंडशिप पाइपलाइन के चालू होने से दोनों देशों के बीच पहला सीधा क्रॉस-बॉर्डर पेट्रोलियम सप्लाई रूट बना. यह पाइपलाइन असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से उत्तरी बांग्लादेश में पार्वतीपुर डिपो तक डीज़ल पहुंचाती है.
इस रूट से, डीजल लगभग दो दिनों में बांग्लादेश पहुंच जाता है, जो समुद्री शिपमेंट से कहीं ज्यादा तेज है। इससे शिपिंग कॉस्ट और समुद्री रुकावटों का खतरा कम होता है. हाल ही में, इस पाइपलाइन के जरिए 5,000 टन डीजल का शिपमेंट बांग्लादेश पहुंचा.
बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPC) के चेयरमैन मुहम्मद रेजानुर रहमान ने कहा कि यह शिपमेंट एक दीर्घकालिक व्यवस्था के तहत पहुंचाया गया है, जिसके जरिए भारत हर साल क्रॉस-बॉर्डर पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश को लगभग 180,000 मीट्रिक टन डीजल सप्लाई करता है.
अधिकारियों ने बताया कि यह डिलीवरी ऐसे समय में खास तौर पर ज़रूरी है जब पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते भू-राजनीतिक तनाव की वजह से ग्लोबल ऑयल मार्केट में उतार-चढ़ाव हो रहा है, जिससे बड़े समुद्री रास्तों पर शिपमेंट में रुकावट आ रही है. उम्मीद है कि इस नई खेप से उत्तरी बांग्लादेश में बिजली बनाने, ट्रांसपोर्टेशन और खेती-बाड़ी के कामों के लिए फ्यूल का काफी स्टॉक बनाए रखने में मदद मिलेगी.
बांग्लादेश, जो हर साल लगभग 4.3 मिलियन टन डीजल आयात करता है, उसके लिए यह पाइपलाइन समुद्र से होने वाले आयात की जगह नहीं लेती, बल्कि एक भरोसेमंद इमरजेंसी बफर और स्ट्रेटेजिक रिजर्व सप्लाई चैनल के तौर पर काम करती है.
भारत की सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन एक्सपोर्ट को आसान बनाने वाले मुख्य आपूर्तिकर्ता में से एक है. भारत और बीएनपी के बीच रिश्ते पहले से ही मुश्किल रहे हैं. नई दिल्ली के अवामी लीग की हसीना की पिछली सरकार के साथ खास तौर पर करीबी रिश्ते थे. उनके कार्यकाल के दौरान, ढाका ने सुरक्षा के मामलों पर भारत के साथ बहुत सहयोग किया, जिसमें भारत के उत्तर-पूर्वी इलाके के विद्रोही ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करना भी शामिल था, जो कभी बांग्लादेशी इलाके से काम करते थे.
बीएनपी के सत्ता में लौटने के साथ, भारत यह पक्का करना चाहता है कि सहयोग के व्यावहारिक क्षेत्र खासकर व्यापार, समन्वय और ऊर्जा, बिना किसी कठिनाई के जारी रहें.
फ्यूल सप्लाई में सहयोग कई वजहों से इस मकसद के लिए पूरी तरह से सही है
डीजल की कमी से ट्रांसपोर्ट, खेती और उद्योग पर तेजी से असर पड़ेगा. भारत से भरोसेमंद आयात आपूर्ति के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं. भारत की नॉर्थ-ईस्ट रिफाइनरियां कई समुद्री सप्लायर के मुकाबले बांग्लादेश के ज्यादा पास हैं. क्रॉस-बॉर्डर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर स्थिर राजनीतिक रिश्ते बनाए रखने के लिए आपसी फायदे देता है.
होर्मुज स्ट्रेट में मौजूदा समुद्री रुकावटों को देखते हुए, भारत से पाइपलाइन सप्लाई एक दूसरा रास्ता देती है. इसलिए, भले ही राजनीतिक रिश्ते ऊपर-नीचे हों, ऊर्जा पर एक-दूसरे पर निर्भरता एक स्थिर करने वाले कारक का काम करती है.
इस पृष्ठभूमि में, इस महीने की शुरुआत में एक सीक्रेट सिक्योरिटी मीटिंग ने रणनीतिक चक्र में काफी ध्यान खींचा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बांग्लादेश के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेज इंटेलिजेंस (DGFI) के नए बने डायरेक्टर जनरल, मेजर जनरल मोहम्मद कैसर राशिद चौधरी ने ऑफिस संभालने के तुरंत बाद नई दिल्ली का एक लो-प्रोफाइल दौरा किया.
इस दौरे के दौरान उन्होंने भारत के सीनियर सिक्योरिटी अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस (DGMI) लेफ्टिनेंट जनरल आरएस रमन और भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW) के चीफ पराग जैन शामिल थे.
इन बैठकों की सार्वजनिक तौर पर घोषणा नहीं की गई थी और अधिकारियों ने इन्हें रूटीन इंटेलिजेंस कंसल्टेशन यानी कि, नियमित खुफिया परामर्श बताया था, लेकिन टाइमिंग ने उन्हें राजनीतिक रूप से अहम बना दिया.
नई दिल्ली में मौजूद रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग नेशंस (RIS) थिंक टैंक के प्रोफेसर और बांग्लादेश की इकॉनमी और पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट प्रबीर डे के मुताबिक, ये भारत-बांग्लादेश के द्विपक्षीय रिश्तों में बहुत नए और सकारात्मक विकास हैं.
प्रबीर डे ने ईटीवी भारत को बताया, "बांग्लादेश की नई सरकार ने सही महसूस किया है कि भारत एक भरोसेमंद ऑल-वेदर फ्रेंड है." "चाहे वह बांग्लादेश DGFI का दौरा हो या ढाका में भारतीय हाई कमिश्नर का वहां की नई सरकार के मंत्रियों से मिलना, ये सभी द्विपक्षीय रिश्तों के लिहाज से बहुत ही सकारात्मक विकास है."
उन्होंने कहा कि भारत का डीजल सप्लाई बढ़ाना पूर्वी पड़ोसी देश में इस मुश्किल समय में ऊर्जा समर्थन का संकेत है. प्रबीर डे ने कहा, "ये द्विपक्षीय रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप उपाय हैं." बांग्लादेशी एकेडमिक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर शरीन शाजहां नाओमी ने कहा कि BNP का भारत के साथ हमेशा एक कार्यात्मक संबंध रहा है, हालांकि अवामी लीग के राज के दौरान ऐसा नहीं था.
नाओमी ने ढाका से फ़ोन पर कहा कि, इस बार तारिक रहमान ने बहुत परिपक्व नेतृत्व की भूमिका निभाई है. उन्होंने कहा कि, बांग्लादेश में यह मुश्किल का समय है. वे खासकर पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से भारत का समर्थन मांग रहे हैं. उन्होंने कहा कि, बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति अच्छी हालत में नहीं है.
उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश में भीड़ की हिंसा जारी रहने की संभावना है, जैसी हसीना को हटाने के बाद अंतरिम सरकार के समय में देखी गई थी. नाओमी ने कहा, "इसलिए, बांग्लादेश के खुफिया तंत्र को भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों से समर्थन की जरूरत है." "भारत को आतंकवाद से लड़ने और म्यांमार और रोहिंग्या मुद्दे की स्थिति को संभालने के मामले में भी बांग्लादेश के सपोर्ट की जरूरत है."
उन्होंने कहा कि मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस की नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार आम बांग्लादेशियों के बीच बहुत प्रसिद्ध नहीं थी. नाओमी ने कहा, "यहां हमारे लोगों की भारत के बारे में बहुत अच्छी भावनाएं हैं." "उन्हें भारत से कोई परेशानी नहीं है. मौजूदा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता सुरक्षा के मामले में भारत से समर्थन पाना है."
दोनों घटनाक्रमों को एक साथ देखें तो फ्यूल ट्रेड का लगातार बढ़ना और नई दिल्ली में चुपचाप इंटेलिजेंस से बातचीत बताते हैं कि ढाका में राजनीतिक बदलाव के बाद भारत और बांग्लादेश सावधानी से अपने रिश्ते बदलने की कोशिश कर रहे हैं.
हालांकि सरकारों के बीच सोच में अंतर रह सकता है, लेकिन दोनों पक्ष यह मानते दिख रहे हैं कि ऊर्जा पर एक-दूसरे पर निर्भरता, सीमा सुरक्षा में सहयोग और इलाके में स्थिरता ऐसे क्षेत्र हैं जहां सहयोग दोनों के लिए फायदेमंद है. इनसे यह पक्का करने में मदद मिल सकती है कि बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव भारत-बांग्लादेश रिश्तों की बड़ी राह को पटरी से न उतारे.
