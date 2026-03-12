ETV Bharat / opinion

पाइपलाइन से इंटेलिजेंस चैनल तक, भारत-बांग्लादेश संबंधों में बदलाव के संकेत

नई दिल्ली: भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में महीनों की अनिश्चितता के बाद, शुरुआती संकेतों से पता चलता है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के सत्ता में लौटने के बाद नई दिल्ली और ढाका सावधानी से फिर से रिश्तों में गर्माहट ला सकते हैं.

इस साल फरवरी में तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के साथ, खुफिया जानकारी का चुपचाप आदान-प्रदान और ऊर्जा सहयोग का बढ़ना, जिसमें बांग्लादेश-इंडिया फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए डीजल सप्लाई शामिल है, जो कि एक संभावित डिप्लोमैटिक समझौते की नींव के तौर पर उभर रहा है.

ढाका में सरकार बदलने के बाद बांग्लादेश की ईंधन आपूर्ति श्रृंखला खासकर डीजल में भारत की बढ़ती भूमिका को नई रणनीतिक अहमियत मिली है. बीएनपी के रहमान के सत्ता में आने के साथ, नई दिल्ली और ढाका अगस्त 2024 में शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के हटने के बाद कई महीनों की राजनीतिक अनिश्चितता के बाद सावधानी से अपने रिश्तों को फिर से ठीक कर रहे हैं.

ऊर्जा सहयोग सबसे व्यावहारिक स्तंभ में से एक बनकर उभरा है, जिसके जरिए दोनों देश अपने रिश्तों को स्थिर कर सकते हैं. बांग्लादेश अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए डीजल पर बहुत ज्यादा निर्भर है. यह फ्यूल ट्रांसपोर्ट फ्लीट, खेती में सिंचाई पंप, इनलैंड वॉटरवे वेसल, इंडस्ट्रियल जनरेटर और बिजली की कमी के समय कुछ पावर प्लांट को भी चलाता है. डीजल बांग्लादेश की कुल पेट्रोलियम खपत का लगभग 63 प्रतिशत है, जो इसे देश के फ्यूल सिस्टम की रीढ़ बनाता है.

पहले, ढाका डीजल आयात के लिए कुवैत जैसे पश्चिम एशियाई आपूर्तिकर्ताओं पर बहुत ज्यादा निर्भर था. लेकिन पिछले दो दशकों में देश ने अपने स्रोत में बदलाव करके सिंगापुर, मलेशिया, चीन और भारत को शामिल किया. यह बदलाव कुछ हद तक बंगाल की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट में सप्लाई में रुकावट और ग्लोबल शिपिंग रूट्स में उतार-चढ़ाव की चिंताओं की वजह से हुआ. इन नए आपूर्तिकर्ताओं (सप्लायर) में, भारत रणनीतिक रूप से सबसे जरूरी बनकर उभरा है, भले ही यह हमेशा सबसे ज्यादा वॉल्यूम में सप्लाई नहीं करता है.

इसका मुख्य कारण बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी है. दिसंबर 2022 में बांग्लादेश-इंडिया फ्रेंडशिप पाइपलाइन के चालू होने से दोनों देशों के बीच पहला सीधा क्रॉस-बॉर्डर पेट्रोलियम सप्लाई रूट बना. यह पाइपलाइन असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से उत्तरी बांग्लादेश में पार्वतीपुर डिपो तक डीज़ल पहुंचाती है.

इस रूट से, डीजल लगभग दो दिनों में बांग्लादेश पहुंच जाता है, जो समुद्री शिपमेंट से कहीं ज्यादा तेज है। इससे शिपिंग कॉस्ट और समुद्री रुकावटों का खतरा कम होता है. हाल ही में, इस पाइपलाइन के जरिए 5,000 टन डीजल का शिपमेंट बांग्लादेश पहुंचा.

बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPC) के चेयरमैन मुहम्मद रेजानुर रहमान ने कहा कि यह शिपमेंट एक दीर्घकालिक व्यवस्था के तहत पहुंचाया गया है, जिसके जरिए भारत हर साल क्रॉस-बॉर्डर पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश को लगभग 180,000 मीट्रिक टन डीजल सप्लाई करता है.

अधिकारियों ने बताया कि यह डिलीवरी ऐसे समय में खास तौर पर ज़रूरी है जब पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते भू-राजनीतिक तनाव की वजह से ग्लोबल ऑयल मार्केट में उतार-चढ़ाव हो रहा है, जिससे बड़े समुद्री रास्तों पर शिपमेंट में रुकावट आ रही है. उम्मीद है कि इस नई खेप से उत्तरी बांग्लादेश में बिजली बनाने, ट्रांसपोर्टेशन और खेती-बाड़ी के कामों के लिए फ्यूल का काफी स्टॉक बनाए रखने में मदद मिलेगी.

बांग्लादेश, जो हर साल लगभग 4.3 मिलियन टन डीजल आयात करता है, उसके लिए यह पाइपलाइन समुद्र से होने वाले आयात की जगह नहीं लेती, बल्कि एक भरोसेमंद इमरजेंसी बफर और स्ट्रेटेजिक रिजर्व सप्लाई चैनल के तौर पर काम करती है.

भारत की सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन एक्सपोर्ट को आसान बनाने वाले मुख्य आपूर्तिकर्ता में से एक है. भारत और बीएनपी के बीच रिश्ते पहले से ही मुश्किल रहे हैं. नई दिल्ली के अवामी लीग की हसीना की पिछली सरकार के साथ खास तौर पर करीबी रिश्ते थे. उनके कार्यकाल के दौरान, ढाका ने सुरक्षा के मामलों पर भारत के साथ बहुत सहयोग किया, जिसमें भारत के उत्तर-पूर्वी इलाके के विद्रोही ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करना भी शामिल था, जो कभी बांग्लादेशी इलाके से काम करते थे.

बीएनपी के सत्ता में लौटने के साथ, भारत यह पक्का करना चाहता है कि सहयोग के व्यावहारिक क्षेत्र खासकर व्यापार, समन्वय और ऊर्जा, बिना किसी कठिनाई के जारी रहें.

फ्यूल सप्लाई में सहयोग कई वजहों से इस मकसद के लिए पूरी तरह से सही है

डीजल की कमी से ट्रांसपोर्ट, खेती और उद्योग पर तेजी से असर पड़ेगा. भारत से भरोसेमंद आयात आपूर्ति के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं. भारत की नॉर्थ-ईस्ट रिफाइनरियां कई समुद्री सप्लायर के मुकाबले बांग्लादेश के ज्यादा पास हैं. क्रॉस-बॉर्डर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर स्थिर राजनीतिक रिश्ते बनाए रखने के लिए आपसी फायदे देता है.