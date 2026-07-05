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इनोवेशन से इन्वेस्टमेंट तक: भारत-इजराइल बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट क्यों जरूरी है

बीआईए का मकसद डिफेंस, सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी, इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट को अनलॉक करना, साथ ही दोनों सरकारों के लिए पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी को सुरक्षित रखना है.

BILATERAL INVESTMENT AGREEMENT
नई दिल्ली में 8 सितंबर, 2025 को भारत और इजराइल के बीच बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के साइनिंग सेरेमनी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इजराइल के उनके समकक्ष बेजलेल स्मोट्रिच (ANI)
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By Aroonim Bhuyan

Published : July 5, 2026 at 1:57 PM IST

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नई दिल्ली: इंडिया-इजराइल बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट (BIA) का शनिवार को लागू होना दोनों देशों के बीच रिश्तों के विकास में एक अहम पड़ाव है. इससे एक ऐसी पार्टनरशिप में लंबे समय का इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क जुड़ गया है, जो पारंपरिक रूप से डिफेंस, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन से चलती रही है.

इन्वेस्टर्स को कानूनी निश्चितता देकर और सरकारों के रेगुलेटरी स्पेस को बचाकर, यह एग्रीमेंट इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग और हाई टेक्नोलॉजी पर केंद्रित इकोनॉमिक एंगेजमेंट का एक नया फेज शुरू करना चाहता है. वित्त मंत्रालय की तरफ से शनिवार को जारी एक बयान में कहा गया, 'बीआईए द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित और अनुमानित निवेश माहौल सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.'

बीआईए निवेश और निवेशक के निवेश के संबंध में उनकी सुरक्षा के लिए मजबूत है. साथ ही यह वैध सार्वजनिक नीति उद्देश्यों के अनुरूप सॉवरेन पॉलिसी स्पेस बनाए रखने के लिए काफी लचीला है, जो आधुनिक सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय निवेश कानून के बदलते न्यायशास्त्र को दर्शाता है. बीआईए से सीमा पार निवेश गतिविधि को बढ़ाने और भारत और इज़राइल के बीच आर्थिक साझेदारी को और गहरा करने में योगदान देने की उम्मीद है.'

भारत-इज़राइल बीआईए पर पिछले साल 8 सितंबर को नई दिल्ली में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और उनके इज़राइली काउंटरपार्ट बेजलेल स्मोट्रिच ने साइन किए थे. फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एग्रीमेंट पर साइन करने के बाद कहा था, 'इस एग्रीमेंट से इन्वेस्टमेंट बढ़ने, इन्वेस्टर्स को ज़्यादा निश्चितता और सुरक्षा मिलने, ट्रेड और आपसी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है.

इससे ट्रीटमेंट का मिनिमम स्टैंडर्ड पक्का होगा, और आर्बिट्रेशन के जरिए एक इंडिपेंडेंट डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन मैकेनिज्म बनेगा.' एग्रीमेंट में इन्वेस्टमेंट को जब्त होने से बचाने, ट्रांसपेरेंसी पक्का करने, और आसानी से ट्रांसफर और नुकसान की भरपाई करने के प्रोविज़न भी शामिल हैं. साथ ही, यह इन्वेस्टर की सुरक्षा और राज्य के रेगुलेटरी अधिकारों के बीच सावधानी से बैलेंस बनाता है, जिससे सॉवरेन गवर्नेंस के लिए काफी पॉलिसी स्पेस बना रहता है.'

इसमें आगे कहा गया कि एग्रीमेंट पर साइन करना आर्थिक सहयोग बढ़ाने और ज़्यादा मज़बूत और लचीला इन्वेस्टमेंट माहौल बनाने के लिए दोनों देशों के साझा कमिटमेंट को दिखाता है.' इसमें आगे कहा गया, 'इस एग्रीमेंट से दोनों देशों के बीच बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट बढ़ने का रास्ता बनने की उम्मीद है, जो अभी कुल 800 मिलियन डॉलर है, जिससे दोनों देशों के बिजनेस और इकॉनमी को फ़ायदा होगा.'

विदेश मंत्रालय के दिए गए आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2000 से अप्रैल 2025 के दौरान भारत का इन्वेस्टमेंट 443 मिलियन डॉलर था, जबकि इसी समय के दौरान भारत में इजराइल का इन्वेस्टमेंट 334.26 मिलियन डॉलर था. 1992 में पूरे डिप्लोमैटिक रिलेशन बनने के बाद से भारत-इजराइल के रिश्ते खेती और डिफेंस कोऑपरेशन से बढ़कर इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, वॉटर मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे एरिया में फैल गए हैं.

बीआईए इस पार्टनरशिप में एक जरूरी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पहलू जोड़ता है, जिससे दोनों देशों के इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा पक्कापन और अंदाज़ा लगाया जा सकता है. यह पहले से ही मज़बूत पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक रिश्ते को और बेहतर बनाता है और यह इशारा देता है कि दोनों सरकारें इकोनॉमिक जुड़ाव को डिफेंस और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के बराबर लेवल पर ले जाना चाहती है. किसी भी बीआईए का पहला मकसद विदेशी इन्वेस्टर्स के सामने आने वाले पॉलिटिकल और रेगुलेटरी रिस्क को कम करना है.

इंडिया-इज़राइल बीआईए में इन्वेस्टमेंट के गैर-कानूनी कब्जे या नेशनलाइजेशन से सुरक्षा, इन्वेस्टर्स के लिए सही और बराबर बर्ताव, भेदभाव वाले बर्ताव से सुरक्षा, इन्वेस्टमेंट से जुड़े फंड के ट्रांसफर और वापस लाने के बारे में भरोसा, और इन्वेस्टमेंट से जुड़े झगड़ों की स्थिति में डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म तक पहुंच जैसी सुरक्षाएं दी गई है. ऐसे सेफगार्ड विदेशी मार्केट में इन्वेस्ट करने के रिस्क को कम करते हैं और इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ाते हैं.

भारत के मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लंबे समय के इन्वेस्टमेंट पर विचार कर रही इज़राइली कंपनियों के लिए, यह एग्रीमेंट भरोसा देता है कि उनके इन्वेस्टमेंट को इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त फ्रेमवर्क के तहत कानूनी सुरक्षा मिलेगी. इसी तरह, इज़राइल की इनोवेशन-ड्रिवन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने वाली भारतीय कंपनियों को भी वैसी ही सुरक्षा मिलती है.

सिंगापुर, मॉरिशस या अमेरिका जैसे देशों की तुलना में इजराइल पारंपरिक रूप से भारत में एक मामूली इन्वेस्टर रहा है. हालांकि, इजराइली फर्मों के पास उन सेक्टर्स में काफी एक्सपर्टीज है जो भारत की डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज से काफी मिलते-जुलते हैं. इनमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, प्रिसिजन एग्रीकल्चर, वॉटर टेक्नोलॉजी, मेडिकल डिवाइस, रिन्यूएबल एनर्जी, ड्रोन टेक्नोलॉजी और होमलैंड सिक्योरिटी सॉल्यूशन शामिल हैं.

बीआईए इजराइली कंपनियों को ‘मेक इन इंडिया’ और सेमीकंडक्टर मिशन जैसे इनिशिएटिव्स के तहत भारत में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, रिसर्च सेंटर और जॉइंट वेंचर्स शुरू करने के लिए बढ़ावा दे सकता है. इजराइल भारत के सबसे ज़रूरी डिफेंस पार्टनर्स में से एक है और मिलिट्री इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े सप्लायर्स में से एक है.

जैसे-जैसे भारत डिफेंस सिस्टम्स का ज़्यादा स्वदेशी प्रोडक्शन और को-डेवलपमेंट चाहता है, भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेने वाली इजराइली फर्मों के लिए इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन और भी ज़रूरी होता जा रहा है. बीआईए मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी, अनमैन्ड एरियल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सिस्टम, साइबर डिफेंस टेक्नोलॉजी, और एडवांस्ड सेंसर और रडार में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को आसान बना सकता है. लंबे समय के इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित रखकर, यह एग्रीमेंट बायर-सेलर डिफेंस रिलेशनशिप से को-डेवलपमेंट और को-प्रोडक्शन पर आधारित रिलेशनशिप में बदलाव को तेज कर सकता है.

इजराइल को अपने मजबूत इनोवेशन इकोसिस्टम की वजह से बड़े पैमाने पर ‘स्टार्टअप नेशन’ के तौर पर जाना जाता है, जबकि भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक बनकर उभरा है. बीआईए वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, जॉइंट रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इनोवेशन इनक्यूबेटर, और क्रॉस-बॉर्डर स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा सुरक्षित माहौल बनाता है.

इंडियन टेक्नोलॉजी फर्म्स को इजराइली इनोवेशन इकोसिस्टम तक बेहतर एक्सेस मिल सकता है, जबकि इजराइली स्टार्टअप्स को इंडिया के स्केल, मार्केट साइज़ और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ से फ़ायदा हो सकता है. बीआईए की सबसे जरूरी बातों में से एक यह है कि यह इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ के लिए इंडिया के 2016 के बाद के अप्रोच को दिखाता है. इंडिया ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और गवर्नमेंट के रेगुलेट करने के अधिकार के बीच बैलेंस बनाने के मकसद से एक नया मॉडल ट्रीटी अपनाया है.

अप्रैल 2025 में लोकसभा में दिए गए एक जवाब के मुताबिक नया मॉडल अपनाने के बाद, इंडिया ने बेलारूस, किर्गिज़ रिपब्लिक, ब्राज़ील, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स (UAE) और उज़्बेकिस्तान के साथ बाइलेटरल इन्वेस्टिंग एग्रीमेंट्स या ट्रीटीज़ पर साइन किए हैं.

इंडिया-इजराइल बीआईए इन सिद्धांतों को दिखाता है. इसमें यह साफ तौर पर बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है. फालतू या अटकलों वाले दावों को रोका गया है. पब्लिक पॉलिसी के लक्ष्यों को पूरा करने की सरकार की क्षमता को बनाए रखा गया है. पब्लिक हेल्थ, पर्यावरण सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े रेगुलेटरी कामों की रक्षा की गई है. और कुछ खास हालात में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के सामने लोकल उपायों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया है.

हालांकि भारत और इजराइल के बीच अभी कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन समय-समय पर आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बातचीत होती रही है. बीआईए का सफल इम्प्लीमेंटेशन भविष्य में बड़े आर्थिक इंतज़ामों की दिशा में एक कदम साबित हो सकता है, जिसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेक्टर-स्पेसिफिक ट्रेड अरेंजमेंट, बेहतर डिजिटल ट्रेड कोऑपरेशन और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन उपाय शामिल हैं.

स्ट्रैटेजिक मामलों के एक्सपर्ट और नई दिल्ली के इमेजइंडिया थिंक टैंक के प्रेसिडेंट रोबिंदर सचदेव के अनुसार, इंडिया-इजराइल बीआईए निश्चित रूप से एक अच्छा कदम है क्योंकि यह इजराइली इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क कम करेगा और उनके लिए इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा अच्छा बिज़नेस माहौल बनाएगा.

सचदेव ने ईटीवी भारत को बताया, 'तो, बीआईए को इजराइल में भारतीय निवेश दोनों को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि भारतीय निवेशक इज़राइल में अपने निवेश के संबंध में अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे, साथ ही यह भारत में इज़राइली निवेश को बढ़ावा देगा, क्योंकि इज़राइली निवेशक भारत में अपने निवेश के संबंध में अधिक सहज और आश्वस्त महसूस करेंगे.' यह दोनों होना चाहिए, यही मेरा मतलब है. कोई उम्मीद कर सकता है कि इस बीआईए से भारत से इजराइल में निवेश बढ़ेगा, साथ ही भारत में इजराइली निवेश भी बढ़ेगा.'

कुल मिलाकर इंडिया-इजराइल बीआईए एक आम इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन ट्रीटी से कहीं ज़्यादा है. यह दो देशों के बीच आर्थिक सहयोग को इंस्टीट्यूशनल बनाने की कोशिश है, जिनके रिश्ते पिछले तीन दशकों में तेजी से बढ़े हैं. अगर बिजनेस-टू-बिजनेस एंगेजमेंट और अच्छी रेगुलेटरी पॉलिसी से सपोर्ट मिलता है, तो यह एग्रीमेंट बढ़े हुए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, गहरी टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन और दोनों इकोनॉमी के ज़्यादा इंटीग्रेशन के लिए एक मुख्य स्रोत बन सकता है.

(डिस्क्लेमर : इस लेख में व्यक्त किए गए विचार और तथ्य लेखक के हैं और ये ईटीवी भारत के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं.)

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