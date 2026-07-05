ETV Bharat / opinion

इनोवेशन से इन्वेस्टमेंट तक: भारत-इजराइल बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट क्यों जरूरी है

नई दिल्ली में 8 सितंबर, 2025 को भारत और इजराइल के बीच बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के साइनिंग सेरेमनी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इजराइल के उनके समकक्ष बेजलेल स्मोट्रिच ( ANI )

By Aroonim Bhuyan 9 Min Read

नई दिल्ली: इंडिया-इजराइल बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट (BIA) का शनिवार को लागू होना दोनों देशों के बीच रिश्तों के विकास में एक अहम पड़ाव है. इससे एक ऐसी पार्टनरशिप में लंबे समय का इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क जुड़ गया है, जो पारंपरिक रूप से डिफेंस, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन से चलती रही है. इन्वेस्टर्स को कानूनी निश्चितता देकर और सरकारों के रेगुलेटरी स्पेस को बचाकर, यह एग्रीमेंट इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग और हाई टेक्नोलॉजी पर केंद्रित इकोनॉमिक एंगेजमेंट का एक नया फेज शुरू करना चाहता है. वित्त मंत्रालय की तरफ से शनिवार को जारी एक बयान में कहा गया, 'बीआईए द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित और अनुमानित निवेश माहौल सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.' बीआईए निवेश और निवेशक के निवेश के संबंध में उनकी सुरक्षा के लिए मजबूत है. साथ ही यह वैध सार्वजनिक नीति उद्देश्यों के अनुरूप सॉवरेन पॉलिसी स्पेस बनाए रखने के लिए काफी लचीला है, जो आधुनिक सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय निवेश कानून के बदलते न्यायशास्त्र को दर्शाता है. बीआईए से सीमा पार निवेश गतिविधि को बढ़ाने और भारत और इज़राइल के बीच आर्थिक साझेदारी को और गहरा करने में योगदान देने की उम्मीद है.' भारत-इज़राइल बीआईए पर पिछले साल 8 सितंबर को नई दिल्ली में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और उनके इज़राइली काउंटरपार्ट बेजलेल स्मोट्रिच ने साइन किए थे. फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एग्रीमेंट पर साइन करने के बाद कहा था, 'इस एग्रीमेंट से इन्वेस्टमेंट बढ़ने, इन्वेस्टर्स को ज़्यादा निश्चितता और सुरक्षा मिलने, ट्रेड और आपसी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है. इससे ट्रीटमेंट का मिनिमम स्टैंडर्ड पक्का होगा, और आर्बिट्रेशन के जरिए एक इंडिपेंडेंट डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन मैकेनिज्म बनेगा.' एग्रीमेंट में इन्वेस्टमेंट को जब्त होने से बचाने, ट्रांसपेरेंसी पक्का करने, और आसानी से ट्रांसफर और नुकसान की भरपाई करने के प्रोविज़न भी शामिल हैं. साथ ही, यह इन्वेस्टर की सुरक्षा और राज्य के रेगुलेटरी अधिकारों के बीच सावधानी से बैलेंस बनाता है, जिससे सॉवरेन गवर्नेंस के लिए काफी पॉलिसी स्पेस बना रहता है.' इसमें आगे कहा गया कि एग्रीमेंट पर साइन करना आर्थिक सहयोग बढ़ाने और ज़्यादा मज़बूत और लचीला इन्वेस्टमेंट माहौल बनाने के लिए दोनों देशों के साझा कमिटमेंट को दिखाता है.' इसमें आगे कहा गया, 'इस एग्रीमेंट से दोनों देशों के बीच बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट बढ़ने का रास्ता बनने की उम्मीद है, जो अभी कुल 800 मिलियन डॉलर है, जिससे दोनों देशों के बिजनेस और इकॉनमी को फ़ायदा होगा.' विदेश मंत्रालय के दिए गए आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2000 से अप्रैल 2025 के दौरान भारत का इन्वेस्टमेंट 443 मिलियन डॉलर था, जबकि इसी समय के दौरान भारत में इजराइल का इन्वेस्टमेंट 334.26 मिलियन डॉलर था. 1992 में पूरे डिप्लोमैटिक रिलेशन बनने के बाद से भारत-इजराइल के रिश्ते खेती और डिफेंस कोऑपरेशन से बढ़कर इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, वॉटर मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे एरिया में फैल गए हैं. बीआईए इस पार्टनरशिप में एक जरूरी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पहलू जोड़ता है, जिससे दोनों देशों के इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा पक्कापन और अंदाज़ा लगाया जा सकता है. यह पहले से ही मज़बूत पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक रिश्ते को और बेहतर बनाता है और यह इशारा देता है कि दोनों सरकारें इकोनॉमिक जुड़ाव को डिफेंस और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के बराबर लेवल पर ले जाना चाहती है. किसी भी बीआईए का पहला मकसद विदेशी इन्वेस्टर्स के सामने आने वाले पॉलिटिकल और रेगुलेटरी रिस्क को कम करना है. इंडिया-इज़राइल बीआईए में इन्वेस्टमेंट के गैर-कानूनी कब्जे या नेशनलाइजेशन से सुरक्षा, इन्वेस्टर्स के लिए सही और बराबर बर्ताव, भेदभाव वाले बर्ताव से सुरक्षा, इन्वेस्टमेंट से जुड़े फंड के ट्रांसफर और वापस लाने के बारे में भरोसा, और इन्वेस्टमेंट से जुड़े झगड़ों की स्थिति में डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म तक पहुंच जैसी सुरक्षाएं दी गई है. ऐसे सेफगार्ड विदेशी मार्केट में इन्वेस्ट करने के रिस्क को कम करते हैं और इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ाते हैं. भारत के मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लंबे समय के इन्वेस्टमेंट पर विचार कर रही इज़राइली कंपनियों के लिए, यह एग्रीमेंट भरोसा देता है कि उनके इन्वेस्टमेंट को इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त फ्रेमवर्क के तहत कानूनी सुरक्षा मिलेगी. इसी तरह, इज़राइल की इनोवेशन-ड्रिवन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने वाली भारतीय कंपनियों को भी वैसी ही सुरक्षा मिलती है. सिंगापुर, मॉरिशस या अमेरिका जैसे देशों की तुलना में इजराइल पारंपरिक रूप से भारत में एक मामूली इन्वेस्टर रहा है. हालांकि, इजराइली फर्मों के पास उन सेक्टर्स में काफी एक्सपर्टीज है जो भारत की डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज से काफी मिलते-जुलते हैं. इनमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, प्रिसिजन एग्रीकल्चर, वॉटर टेक्नोलॉजी, मेडिकल डिवाइस, रिन्यूएबल एनर्जी, ड्रोन टेक्नोलॉजी और होमलैंड सिक्योरिटी सॉल्यूशन शामिल हैं.