डॉ. भाभा के स्वदेशी परमाणु अनुसंधान के दृष्टिकोण से लेकर एसएमआर क्रांति तक भारत की एटामिक उड़ान

भारतीय परमाणु विज्ञान के जनक कहे जाते हैं डॉ. होमी जहांगीर भाभा. ( ETV Bharat )

पहला PHWR, राजस्थान-1 (100 MWe), 1973 में ऑनलाइन हुआ, जो कनाडा के CANDU डिजाइन पर आधारित था, लेकिन स्थानीय स्तर पर अनुकूलित किया गया था. 1980 और 1990 के दशक में नरोरा, काकरापार और कैगा जैसे स्थलों पर 220 मेगावाट क्षमता वाले दाबित पानी के रिएक्टरों की एक श्रृंखला स्थापित की गई. इनकी क्षमता 1995 में 60% से बढ़कर 2002 तक 85% हो गई.

इसके परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) का गठन हुआ और वैश्विक परमाणु व्यापार से भारत अलग-थलग पड़ गया. इससे विचलित हुए बिना, भारत ने स्वदेशीकरण का प्रयास किया.

भू-राजनीतिक तनावों के बीच कार्यक्रम में तेजी आई और 1974 में पोखरण-I परीक्षण, जिसका कोडनाम "स्माइलिंग बुद्धा" था, ने CIRUS से 15 किलोटन प्लूटोनियम उपकरण के साथ भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया. इसे "शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट" के रूप में प्रस्तुत किया गया.

उसके बाद यूरेनियम से अधिक प्लूटोनियम और थोरियम से यूरेनियम-233 उत्पन्न करने के लिए द्रुत प्रजनक रिएक्टरों (FBRs) की स्थापना की गई. इसके बाद सतत ऊर्जा के लिए थोरियम जलाने वाले उन्नत रिएक्टरों की स्थापना की गई. इसके आगे, डॉ. भाभा के स्वदेशी फोकस और विरासत को आगे बढ़ाते हुए, वाणिज्यिक परिचालनों को संभालने के लिए 1987 में भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (NPCIL) की स्थापना की गई.

डॉ. भाभा की रणनीति में भारत के विशाल थोरियम भंडार (जो DAE के अनुमान के अनुसार आज 1 मिलियन टन से अधिक है) का लाभ उठाने के लिए त्रि-चरणीय परमाणु चक्र पर जोर दिया गया था. इसके बाद प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करके दाबयुक्त भारी जल रिएक्टरों (PHWRs) की स्थापना की गई.

शुरुआती प्रयास अनुसंधान रिएक्टरों पर केंद्रित थे. APSARA, जो 1956 में निर्मित 1 मेगावाट का स्विमिंग पूल प्रकार का रिएक्टर था, CIRUS, जो 1960 में कनाडा से आया 40 मेगावाट का रिएक्टर था, और ध्रुव, जो 1985 में स्वदेशी था.

परमाणु वैज्ञानिक होमी जे. बाबा (बाएं) भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के सचिव के रूप में, 18 मार्च, 1956 को वाशिंगटन में संयुक्त राज्य अमेरिका के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष लुईस एल. स्ट्रॉस (दाएं) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए. (गेटी इमेज)

इस तरह से संसाधन की कमी वाले देश को आधुनिकता की ओर अग्रसर करने में परमाणु ऊर्जा की क्षमता को मान्यता देते हुए, स्वतंत्रता के तुरंत बाद परमाणु ऊर्जा आयोग (एईसी) की स्थापना की गई. इसके बाद डॉ. भाभा को सचिव के रूप में नियुक्त करते हुए परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) का गठन किया गया. स्वायत्तता और प्राथमिकता सुनिश्चित करने के लिए इसे सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कर दिया गया.

भारत के परमाणु कार्यक्रम की कहानी होमी जहांगीर भाभा से शुरू होती है, जिन्हें अक्सर "भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक" कहा जाता है. बैंगलोर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में उनके कार्य और उसके बाद 1945 में टाटा ट्रस्ट के सहयोग से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआईएफआर) के निगमन ने ब्रह्मांडीय किरण अनुसंधान और सैद्धांतिक भौतिकी की नींव रखी. इससे परमाणु महत्वाकांक्षाओं के लिए मंच तैयार हुआ.

5 मई, 1960 - परमाणु वैज्ञानिक होमी जे. बाबा, जर्मनी में उच्च तापमान रिएक्टर "शुल्टेन-रिएक्टर" विकसित करने वाले रुडोल्फ शुल्टेन के साथ बातचीत करते हुए. (गेटी इमेज)

साल 2025 तक, भारत की परमाणु क्षमता लगभग 8 गीगावाट है, जो राष्ट्रीय बिजली उत्पादन में केवल ~2% का योगदान देती है, लेकिन विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक 100 गीगावाट तक पहुंचने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है. यह एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए एक मजबूत नेतृत्व और हितधारकों के केंद्रित एकीकरण की आवश्यकता है.

आज, जब दुनिया जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रही है. भारत अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक स्केलेबल और कुशल समाधान के रूप में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) की ओर रुख कर रहा है.

इसके मूल में डॉ. होमी जहांगीर भाभा का दूरदर्शी नेतृत्व रहा है, जिनकी दूरदर्शिता ने उस नींव को रखा जो आज भारत की ऊर्जा रणनीति की आधारशिला बन गई है.

हैदराबाद: भारत का परमाणु कार्यक्रम ऊर्जा स्वतंत्रता, वैज्ञानिक कौशल और रणनीतिक स्वायत्तता की दिशा में राष्ट्र की खोज का प्रमाण है. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शुरू किया गया यह कार्यक्रम, मामूली अनुसंधान प्रयासों से विकसित होकर, विद्युत उत्पादन, रक्षा एवं सुरक्षा तथा अत्याधुनिक तकनीकों को शामिल करते हुए एक बहुआयामी पहल बन गया है.

1998 के पोखरण-II परीक्षणों (एक थर्मोन्यूक्लियर सहित 5 उपकरण) ने भारत की परमाणु हथियार स्थिति की पुष्टि की. इसने 2005 के भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते तक भारत के अलगाव को और गहरा कर दिया. इसे 2008 में औपचारिक रूप दिया गया और जिसके परिणामस्वरूप एनएसजी से छूट मिली.

2008 के बाद, महत्वपूर्ण उपलब्धियों में कुडनकुलम VVER-1000 रिएक्टर (प्रत्येक 1,000 मेगावाट) शामिल थे. 2020 में काकरापार-3 के क्रिटिकलिटी प्राप्त करने के साथ, स्वदेशी 700 मेगावाट क्षमता वाले PHWR का शुभारंभ हुआ. कलपक्कम स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR, 500 मेगावाट) 2025 में उन्नत कमीशनिंग तक पहुंच गया. इसमें 2024 में कोर लोडिंग शुरू होगी. 2024 में, फास्ट रिएक्टर फ्यूल साइकिल फैसिलिटी (FRFCF) चालू की गई.

हाल के विकासों में उन्नत अनुप्रयोगों के लिए 2025 में उच्च-अवशिष्ट प्रतिरोधकता वाले नियोबियम सिल्लियों का विकास करने वाला परमाणु ईंधन परिसर (NFC) शामिल है। 2025-26 के केंद्रीय बजट में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तनों पर ज़ोर देते हुए परमाणु अनुसंधान एवं विकास के लिए धन आवंटित किया गया है. भारत का लक्ष्य 2031 तक 22.5 गीगावाट का है, तथा विकसित भारत 2047 रणनीति का लक्ष्य 100 गीगावाट है.

परमाणु त्रयी - परमाणु कार्यक्रम की शाखाएं: भारत का परमाणु हथियार कार्यक्रम भी उल्लेखनीय रूप से विकसित हुआ है, जो एक नवजात क्षमता से भूमि, वायु और समुद्र-आधारित प्रतिरोध की एक मजबूत त्रयी में परिवर्तित हो गया है.

1980 के दशक में एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) से शुरुआत करते हुए, भारत ने सामरिक रक्षा को मजबूत करने के लिए स्वदेशी मिसाइल तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया.

1980 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू की गई पृथ्वी श्रृंखला ने कम दूरी की परमाणु-सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलें (150-350 किमी) प्रदान कीं, जबकि अग्नि परिवार ने 1989 में अग्नि-I (700 किमी) के साथ अपने क्षितिज का विस्तार किया, और 2012 तक अग्नि-V (5,000 किमी से अधिक क्षमता वाली ICBM) तक पहुंच गया. इसके साथ ही अग्नि-VI का विकास और भी व्यापक पहुंच और कई स्वतंत्र रूप से लक्षित पुनः प्रवेश वाहनों (MIRV) के साथ किया जा रहा है. परमाणु आयुधों से लैस इन मिसाइलों ने विरोधियों के आक्रमण को रोकने की भारत की क्षमता को बढ़ाया है.

एक महत्वपूर्ण उपशाखा अंतर्जलीय परमाणु कार्यक्रम भी रहा है. इसमें जीवित रहने योग्य द्वितीय-आक्रमण क्षमता के लिए समुद्र-आधारित प्लेटफार्मों पर जोर दिया गया है. उन्नत प्रौद्योगिकी पोत (एटीवी) परियोजना, जिसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी, लेकिन 1990 के दशक में इसमें तेजी आई, अरिहंत श्रेणी की परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों (एसएसबीएन) के रूप में परिणत हुई.

साल 2016 में कमीशन किए गए आईएनएस अरिहंत ने भारत को परमाणु त्रिकोण वाले देशों के विशिष्ट क्लब में प्रवेश दिलाया. इसके बाद की प्रगति में 2024 में कमीशन किया जाने वाला आईएनएस अरिघात और हाल के वर्षों में सफलतापूर्वक परीक्षण की गई लंबी दूरी की मिसाइलों से युक्त आईएनएस अरिधमान जैसे निर्माणाधीन निर्माण शामिल हैं.

परमाणु कार्यक्रम की उपशाखाओं के रूप में, रक्षा और सामरिक निवारण में इन विकासों ने भारत की सुरक्षा स्थिति को मजबूत किया है. विषम खतरों का मुकाबला किया है और एक संतुलित, न्यूनतम लेकिन विश्वसनीय शस्त्रागार के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखी है. यह विकास, सामरिक प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, तथा वैश्विक अप्रसार मानदंडों का पालन करते हुए संभावित संघर्षों को रोकता है.

छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर निर्णायक भूमिका में: छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) भारत के परमाणु भविष्य के लिए एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं. ये कारखाने में निर्मित, स्केलेबल इकाइयां (आमतौर पर 300 मेगावाट से कम) कम निर्माण समय, कम प्रारंभिक लागत, निष्क्रिय प्रणालियों के माध्यम से बेहतर सुरक्षा और दूरस्थ या औद्योगिक स्थलों के लिए लचीलापन प्रदान करती हैं.

भारत के लिए, जहां ग्रिड असमान है और नवीकरणीय ऊर्जा का उच्च अंतराल है, एसएमआर उद्योगों के लिए बेसलोड बिजली, विलवणीकरण, हाइड्रोजन उत्पादन और कैप्टिव ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं.

यह प्रयास 2024-25 के बजट में 220 मेगावाट पीएचडब्ल्यूआर तकनीक पर आधारित "भारत छोटे रिएक्टर" की घोषणा के साथ शुरू हुआ. फरवरी 2025 में, परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू किया गया. इसमें 2033 तक 5 स्वदेशी एसएमआर के लिए संघीय निधियों की प्रतिबद्धता जताई गई.

BARC ने अगस्त 2025 में तीन डिजाइनों का अनावरण किया: एक 200 मेगावाट क्षमता वाला भारत एसएमआर, एक 50 मेगावाट क्षमता वाला एसएमआर, और हाइड्रोजन के लिए 5 मेगावाट क्षमता वाला उच्च-तापमान गैस-शीतित रिएक्टर. अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी इस विकास को बल दे रहे हैं, जिसमें एसएमआर साझेदारी के लिए फ्रांस के साथ आशय पत्र (LOU) भी शामिल है.

2025-26 के बजट में एसएमआर विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. योजनाओं में दूरदराज के इलाकों में एसएमआर की तैनाती, कोयला संयंत्रों की जगह लेना और सह-उत्पादन शामिल हैं. 2047 तक, एसएमआर 100 गीगावाट के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं. इसके लिए 217 अरब डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी.

प्रगति के बावजूद, भारत के परमाणु कार्यक्रम को यूरेनियम आपूर्ति में अस्थिरता, विकिरण संबंधी आशंकाओं से प्रेरित जन विरोध, अपशिष्ट प्रबंधन और भू-राजनीतिक जोखिमों सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. इसके समाधान भी सामने आ रहे हैं. कर रियायतें, हरित वर्गीकरण और 20,000 करोड़ रुपये के वित्तपोषण जैसे संघीय प्रोत्साहन निवेश आकर्षित कर सकते हैं.

विश्वास निर्माण के लिए अभियानों और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से जन जागरूकता बढ़ाने की दिशा में और प्रयास किए जा रहे हैं. अनुमोदन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जा रहा है, ब्राउनफील्ड विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है, और आपूर्ति समझौते दीर्घकालिक अनुबंधों में बदल रहे हैं.

इसलिए, लागत में कमी के लिए अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना जारी रखना महत्वपूर्ण है, जैसे स्वदेशी IPWR (900 MWe), और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से.

घरेलू हस्तक्षेपों के साथ-साथ वैश्विक सहयोग के माध्यम से कुशल जनशक्ति का विकास करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है. हाइब्रिड ग्रिड के लिए परमाणु ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा के साथ एकीकृत करना और अपशिष्ट समाधानों को उन्नत करना भी इस क्षेत्र के सामने आने वाली अन्य चुनौतियों का समाधान करने में मदद कर सकता है.

डॉ. भाभा की प्रतिभा से प्रेरित भारत का परमाणु कार्यक्रम, अलगाव, नवाचार और एकीकरण के माध्यम से एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्तंभ के रूप में उभरा है. एसएमआर द्वारा पहुंच और दक्षता में क्रांतिकारी बदलाव लाने के साथ, 2047 तक 100 गीगावाट तक पहुंचने का लक्ष्य महत्वाकांक्षी तो है, लेकिन साध्य भी.

नीतिगत सुधारों, साझेदारियों और जनसहभागिता के माध्यम से चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण होगा. जैसे-जैसे भारत नेट-जीरो की ओर बढ़ रहा है, 2070 तक परमाणु ऊर्जा - स्वच्छ, विश्वसनीय और स्वदेशी ऊर्जा विकल्प - सतत विकास की कुंजी है.