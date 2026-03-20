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Explained: विदेशी भाड़े के सैनिक भारत के सामने नया खतरा, जानें इसका सामरिक प्रभाव

नई दिल्ली में NIA कोर्ट में पेशी के बाद कोर्ट से ले जाए जा रहे गिरफ्तार विदेशी नागरिक ( ANI )

नई दिल्ली: मार्च महीने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा मैथ्यू वैनडाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों की गिरफ्तारी ने भारत के सुरक्षा माहौल के एक उभरते और काफी हद तक कम जांचे गए पहलू पर ध्यान खींचा है – भारतीय जमीन पर या उसके आसपास पश्चिमी देशों सहित विदेशी भाड़े के सैनिकों की मौजूदगी.

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ी एजेंसी NIA ने 13 मार्च को कोलकाता में अमेरिकी नागरिक वैनडाइक को गिरफ्तार किया. उस पर ड्रोन ऑपरेशन से जुड़ी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश में शामिल होने का आरोप है. NIA ने दिल्ली की एक अदालत में जो दस्तावेज जमा किए हैं, उनके मुताबिक, वैनडाइक गिरफ्तार किए गए उन सात विदेशी नागरिकों में शामिल है, जिसमें छह यूक्रेनी नागरिक भी शामिल हैं.

एजेंसी ने आरोप लगाया कि आरोपी यूरोप से ड्रोन की खेप खरीदने और उसे ठिकाने लगाने में शामिल थे, जिन्हें कथित तौर पर भारत के उत्तर-पूर्वी इलाके और म्यांमार में बॉर्डर पार कर रहे समूहों को डिलीवर किया गया था. गुरुवार को नई दिल्ली में साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस घटनाक्रम को "कानूनी मामला" बताया.

इस सवाल के जवाब में कि क्या भारत को यूक्रेन से गिरफ्तार यूक्रेनी नागरिकों तक राजनयिकों या कांसुलर अधिकारियों को मिलने देने का अनुरोध मिला है, जायसवाल ने कहा: "हां, हमें कॉन्सुलर एक्सेस अनुरोध मिला है और इस खास मामले में शामिल कानूनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस पर ध्यान दिया जाएगा."

उन्होंने आगे कहा कि मामले की अभी जांच चल रही है और सरकार देखेगी कि इसे कैसे आगे बढ़ाया जाए. जायसवाल ने कहा, "हम मामले में जरूरी कानूनी जरूरतों के हिसाब से इसकी जांच करेंगे." इस बीच, नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा कि उसे हालात की जानकारी है. अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा, "गोपनीयता कारणों से, हम अमेरिकी नागरिकों से जुड़े मामलों पर टिप्पणी नहीं कर सकते."

NIA की FIR के मुताबिक, कुछ आरोपी टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे और असम और मिजोरम जैसे राज्यों में गए थे, जहां विदेशी नागरिकों के लिए बिना संरक्षित क्षेत्र परमिट (PAP) के घूमना गैरकानूनी है. कहा जाता है कि वे बिना जरूरी परमिट के म्यांमार में घुस गए थे. एजेंसी ने आगे आरोप लगाया कि उन्होंने म्यांमार के जातीय हथियारबंद समूहों के लिए ड्रोन ऑपरेशन से जुड़ी ट्रेनिंग दी, जिनके बारे में एनआईए का दावा है कि उनके उत्तर-पूर्वी भारत के विद्रोही संगठनों से लिंक हैं.

PAP क्या है?

PAP एक स्पेशल परमिट है जिसकी जरूरत विदेशी नागरिकों को भारत के कुछ इलाकों में जाने के लिए होती है, जिन्हें इंटरनेशनल बॉर्डर के पास होने की वजह से संवेदनशील माना जाता है. PAP सिस्टम में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे पूरे राज्य या उनके कुछ हिस्से आते हैं.

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2011 में मणिपुर, मिजोरम और नगालैंड से PAP सिस्टम हटा दिया गया था. हालांकि, पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों की वजह से बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के कारण गृह मंत्रालय ने दो साल पहले इन तीन राज्यों में PAP सिस्टम फिर से लागू कर दिया. विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 के तहत, इन राज्यों में आने वाले विदेशी नागरिकों को प्रवेश के लिए PAP लेना जरूरी है.

वैनडाइक और यूक्रेनी नागरिकों पर भारत के गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत केस दर्ज किया गया है, जिसमें आतंकवादी साजिश में शामिल होने के आरोप भी शामिल हैं. मीडिया रिपोर्ट्स से पता चला कि रूसी अधिकारियों द्वारा भारतीय एजेंसियों के साथ साझा की गई खुफिया जानकारी के बाद ये गिरफ्तारियां हुईं. बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी से पहले संदिग्धों को भारत के उत्तर-पूर्वी इलाके में करीब तीन महीने तक ट्रैक किया गया था.

जांच अधिकारियों ने आरोप लगाया कि इस ग्रुप ने 2024 से म्यांमार के कई दौरे किए हैं, ड्रोन और सिग्नल-जैमिंग इक्विपमेंट सप्लाई किए हैं और जातीय हथियारबंद समूहों को ट्रेनिंग दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपियों पर कई बार ऐसी ट्रेनिंग देने का आरोप है, हालांकि विस्तृत सबूत सार्वजनिक नहीं किए गए हैं. जांच में विदेशी नागरिकों की मदद करने वाले स्थानीय नेटवर्क की पहचान करने पर भी फोकस किया गया है.

भारत में विदेशी भाड़े के सैनिकों की गतिविधियों का इतिहास

भारत के राजनीतिक और सुरक्षा माहौल में विदेशी या पश्चिमी भाड़े के सैनिकों का शामिल होना, पश्चिम एशिया या अफ्रीका जैसे इलाकों के मुकाबले पहले से ही कम रहा है. लेकिन, नए पैटर्न – खासकर भारत के पड़ोस में – बताते हैं कि इस बात को अब दूर की बात मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. हालांकि भारत पारंपरिक रूप से विदेशी भाड़े के सैनिकों की गतिविधियों का अड्डा नहीं रहा है, लेकिन बदलते टकराव के तरीके, खुली सीमाएं और युद्ध का वैश्वीकरण नए जोखिम पैदा कर रहे हैं.