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भाजपा के लिए बिहार और मप्र के उपचुनावों में मिली पटखनी हार से ज्यादा बेइज्जती है

हाल ही में 3 अगस्त को तीन राज्यों की तीन विधानसभा सीटों के विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए. तभी से चर्चाओं का बाजार गर्म है. तीनों ही राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं लेकिन इनमें से दो राज्यों बिहार और मध्यप्रदेश में भाजपा हार गई. बिहार की सीट पर हार सबसे बड़ी खबर है. जिस सीट को भाजपा ने गंवाया वो बांकीपुर है. पहले इसका नाम पटना पश्चिम था, बाद में बदल गया. यह सीट पिछले 31 साल से भाजपा के पास थी. वर्तमान में भाजपा के नए-नवेले बने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद यह खाली हो गई थी. इस पर हार भाजपा के लिए और भी टीसभरी इसलिए हो जाती है कि यहां से जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर विधायक बने हैं. प्रशांत किशोर अभी तक सड़कों से भाजपा और उसके बनाए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते थे. अब यही काम वो विधानसभा के अंदर से करेंगे. दूसरी सीट मध्यप्रदेश की दतिया भी भाजपा की नाक का सवाल थी. दतिया पर भाजपा कई साल से कब्जा जमाए बैठी थी. नवंबर 2023 में प्रदेश के कद्दावर भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा यह सीट हार गए थे. पौने दो साल बाद जुलाई 2026 में हुए उपचुनाव में भाजपा ने उनका टिकट काट दिया. उपचुनाव में आशुतोष तिवारी को टिकट दे दिया लेकिन आशुतोष कांग्रेस के घनश्याम सिंह से हार गए. यह नतीजे रोचक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि भाजपा ने इन दोनों सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी. सभी प्रमुख नेताओं का वहां कैंप करवा दिया था. इन दोनों सीटों पर पार्टी शत-प्रतिशत अपनी जीत मानकर चल रही थी फिर जनता ने नतीजे पलट दिए. तीसरी सीट गुजरात की मांजलपुर थी. वहां से भाजपा के सतीश पटेल जीत गए हैं.

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट क्यों नहीं बचा पाई भाजपा

नितीन नवीन 20 जनवरी 2026 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे. उनका नाम इस दौड़ के लिए चर्चा में नहीं था लेकिन जैसा कि भाजपा की आदत चौंकाने वाली है तो भाजपा ने सभी को चौंका दिया. 45 साल के एक युवा को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया. 75 वर्षीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नवीन को अपना 'बॉस' भी बता दिया. नवीन जब अध्यक्ष बने तब वो पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक थे. यह सीट नवीन और उनके पिताजी के पास पिछले 31 वर्षों से थी. 2005 से 2026 तक नितीन नवीन के पास और 1995 से 2005 तक उनके पिता नवीन सिन्हा के पास. 16 अप्रैल 2026 को नितिन नवीन राज्यसभा सांसद चुन लिए गए. इसके बाद उन्होंने बिहार विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया. इसी बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ जिसकी वोटिंग 30 जुलाई 2026 को हुई थी लेकिन इस बीच बहुत कुछ हुआ. सबसे पहले भाजपा ने अभिषेक सिन्हा को अपना प्रत्याशी बनाया था लेकिन बाद में उनके परिवार की चारा घोटाले में लिप्तता के आरोपों के चलते उन्होंने फार्म दाखिल करने के बावजूद खुद ही अपना नाम वापस ले लिया. इसके उपरांत भाजपा ने अपने एक साधारण से मंडल स्तर के कार्यकर्ता नीरज कुमार सिन्हा को टिकट दे दिया. इसी के बाद असंतोष फैल गया. भाजपा में कई अन्य ऐसे कायस्थ नेता थे जो इस कायस्थ बहुल सीट से खम ठोक सकते थे. ऋतुराज सिन्हा, अजय आलोक, प्रशांत वर्मा, रणवीर नंदन आदि कई ऐसे नेता थे जो इस सीट की ओर टुकटुकी लगाए देख रहे थे लेकिन भाजपा तो प्रयोगवादी है इसलिए उसने प्रयोग कर डाला. वो अपने एक साधारण से कार्यकर्ता के हाथों प्रशांत किशोर की हार देखना चाहती थी ताकि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को जमीन दिखाई जा सके. अति आत्मविश्वास से भरी हुई भाजपा के कई नेता चुनाव के दौरान यह कहते हुए देखे गए कि इस सीट पर भाजपा इतनी मजबूत है कि किसी को भी यहां से खड़ा कर दो वो सीट निकाल ले जाएगा. वो मान कर चल रहे थे कि कायस्थ के अलावा वैश्य और ब्राह्मण भी उनके साथ हैं इसलिए उन्हें कोई चिंता नहीं है. आखिर ये अगड़ी जातियां हमारे साथ नहीं आएंगी तो किसके साथ जाएंगी. बस यहीं गड़बड़ हो गई. प्रशांत किशोर ने इसी बात को लपक लिया. उन्होंने लोगों को बताया कि उनके पास अब विकल्प है. वो कब तक लालू के जंगलराज के डर से और मोदी के चेहरे पर वोट देते रहेंगे. किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर जमकर निशाना साधा. उन्हें सातवीं फेल और कई हत्याओं के जुर्म में जेल की हवा खा चुके नेता के तौर पर बार-बार लोगों को बताया. किशोर कहते हुए दिखे कि भाजपा की कोई विचारधारा नहीं है. जिस जंगलराज के खिलाफ लोग वोट करते हैं उसी जंगलराज वाली पार्टी राजद के नेता को भाजपा अपने यहां लाकर मुख्यमंत्री बना देती है. 37 प्रतिशत अगड़े वोटरों वाले इस विधानसभा क्षेत्र की जनता को बात समझ आने लगी. उन्होंने किशोर की बातों को तौला. ब्राह्मण बिहार सरकार से भरत तिवारी एनकाउंटर मामले के चलते पहले से ही नाराज थे. कुर्मी इस बात से नाराज थे कि नीतीश कुमार के नाम पर वोट लेने वाली और जीतने वाली एनडीए सरकार से नीतीश को निर्दयता से किनारे लगा दिया गया. वोटरों की भावनाओं को मुस्लिमों ने भी ताड़ लिया और पारंपरिक राजद को छोड़ प्रशांत किशोर के साथ हो लिए. एक और बड़ा कारण रहा भाजपा के कार्यकर्ताओं की नाखुशी. वो इस बात से परेशान हैं कि कई दशकों तक काम करने के बाद जब सत्ता भाजपा के हाथ में आई है तो बोर्ड चेयरमैन और अन्य मलाईदार पोस्टिंग पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा, लोकजनशक्ति पार्टी (रामविलास) और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा जैसी एनडीए की सहयोगी पार्टियां अपने लोग सेट करवा रही हैं. कई ऐसे कारणों ने इक्ट्ठा होकर प्रशांत किशोर के जीतने की राह सुनिश्चित कर दी और वो यह चुनाव 19,324 वोटों के बड़े अंतर से जीत गए. इतना ही नहीं नीरज सिन्हा उस बूथ से भी हार गए जहां से वो खुद वोटर हैं. भाजपा के लिए ये अनुभव किसी बुरे सपने जैसा है.

भाजपा अध्यक्ष नितीन नवीन (ANI)

मध्यप्रदेश की दतिया सीट भी भाजपा के लिए नाक का सवाल थी

मध्यप्रदेश की दतिया सीट प्रदेश की वीआईपी सीट मानी जाती है. इस सीट के इतिहास में जाएं तो यहां कांग्रेस और भाजपा की भीषण प्रतिद्वंदिता देखने को मिलेगी. इस सीट पर 2008 से 2023 तक पूरे पंद्रह साल भाजपा के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा का कब्जा रहा. उससे पहले वो 15 साल डबरा से विधायक थे. अपनी विधायकी के दौरान वो कई बार मंत्री भी रहे. उनके पास गृह, विधि, स्वास्थ्य और संसदीय कार्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग थे. वर्ष 2008 से पहले की कहानी दूसरी है. 2003 में इस सीट से यही घनश्याम सिंह जीते थे जिन्होंने 3 अगस्त को मिश्रा को पटखनी दी है लेकिन उस समय वो समाजवादी पार्टी में थे, बाद में कांग्रेस में आ गए. 1998 में दतिया को कांग्रेस के राजेन्द्र भारती ने जीता था. वही राजेन्द्र भारती जिन्होंने 2023 में नरोत्तम मिश्रा को हराया था लेकिन अप्रैल 2026 में दिल्ली की एक अदालत के निर्णय ने उनका भाग्य पलट दिया. बैंक धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में उन्हें तीन साल की सजा हो गई और उनकी विधायकी चली गई. सदस्यता रद्द होने पर इसी सीट पर जुलाई में उपचुनाव हुए थे. भारती भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं. वो दतिया से 1985 में भी जीते थे. मतलब वो कुल तीन बार दतिया से विधायक बने. 1985, 1998 और फिर 2023 में भी बने लेकिन किस्मत ने उन्हें गच्चा दे दिया. भारती के पिता श्याम सुंदर श्याम खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और दतिया से ही पांच बार विधायक रहे. हालांकि कांग्रेस भारती की विधायकी जाने को भाजपा का षडयंत्र बता रही है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फूल सिंह बरैया कहते हैं कि भाजपा ने भारती को कुटीलता से हटवा दिया लेकिन फिर भी भाजपा खाली हाथ रह गई. कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दतिया का किला भारती परिवार, नरोत्तम मिश्रा और घनश्याम सिंह से पिछले कई दशकों से घिरा हुआ है.