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कमजोर मानसून भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए नाजुक परीक्षा

वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से चरण मौसम संबंधी घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है.

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By Indra Shekhar Singh

Published : June 30, 2026 at 6:14 PM IST

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अनिश्चित दक्षिण-पश्चिम मानसून के साथ-साथ वैश्विक ऊर्जा और उर्वरक बाजारों में बढ़ती अनिश्चितता के कारण भारत का कृषि क्षेत्र भारी चुनौतियों का सामना कर रहा है. अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भू-राजनीतिक तनाव और अप्रत्याशित मौसम के मिजाज के चलते, नीति निर्माताओं को एक कठिन कृषि सीजन के लिए कमर कसने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.

कृषि मंत्रालय और भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के हालिया बयानों से संकेत मिलता है कि देश के बड़े हिस्सों में जून में बारिश सामान्य से काफी कम रही है. कई क्षेत्रों में बारिश की कमी 40 प्रतिशत से अधिक दर्ज की गई है, जबकि कुछ जिलों में यह कमी 60 प्रतिशत तक पहुंच गई है. लगातार मौसमी बारिश होने के बजाय, कई क्षेत्रों में तेज गर्मी, गरज के साथ छींटे पड़ने और छिटपुट भारी बारिश का दौर देखा गया है.

सरकारी आकलन के मुताबिक, 100 से अधिक जिलों को मौसम संबंधी कृषि तनाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील के रूप में पहचाना गया है, जिससे फसल उत्पादन, ग्रामीण आजीविका और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं.

मौसम विज्ञानी वर्तमान मौसम में बदलाव का बड़ा कारण प्रशांत महासागर में अल नीनो (El Niño) की स्थितियों से जुड़े बड़े पैमाने की समुद्र-वायु अंतःक्रियाओं को देते हैं.

अल नीनो घटनाओं के दौरान, भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्री सतह का बढ़ता तापमान वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण को बदल देता है. ये बदलाव अक्सर भारतीय दक्षिण-पश्चिमी मानसून को कमजोर या विलंबित कर देते हैं, हालांकि हर साल इसके सटीक प्रभाव अलग-अलग होते हैं.

आईएमडी (IMD) ने हालिया हीटवेव (लू) और असामान्य पश्चिमी विक्षोभ को भी व्यापक जलवायु परिवर्तन से जोड़ा है. हाल के महीनों में, कई उत्तरी राज्यों में बेमौसम बारिश और तूफान आए, जिससे सामान्य मौसम का पैटर्न बिगड़ गया.

वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से अत्यधिक मौसम संबंधी घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है, जिससे मौसम को लेकर पूर्वानुमान पिछले दशकों की तुलना में अधिक जटिल हो गए हैं.

कृषि पर दबाव

कृषि अभी भी साल में एक बार आने दक्षिण-पश्चिम मानसून पर अत्यधिक निर्भर है. हालांकि, पिछले कुछ दशकों में सिंचाई के बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है, फिर भी भारत की कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा बुवाई, सिंचाई और भूजल पुनर्भरण (groundwater recharge) के लिए बारिश पर निर्भर है.

इस साल देरी से आए और असमान मानसून ने महत्वपूर्ण खरीफ बुवाई के मौसम, विशेष रूप से धान की खेती को बाधित कर दिया है. उत्तर और पूर्व भारत में धान की रोपाई के लिए जून पारंपरिक रूप से मुख्य महीना होता है. हालांकि, लंबे समय तक सूखे, असामान्य रूप से उच्च तापमान और तेज हवाओं ने कई कृषि प्रधान क्षेत्रों में नर्सरी के पौधों को नुकसान पहुंचाया है.

उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम की स्थिति काफी अनिश्चित रही है, जहां के जिलों में थोड़े-थोड़े अंतराल पर भीषण गर्मी (हीटवेव) और भारी बारिश के अलर्ट समय-समय पर आते रहे हैं. ऐसे उतार-चढ़ाव से फसलों पर काफी क्रियात्मक दबाव (physiological stress) डालते हैं, जिससे विकास के शुरुआती चरणों में पौधों की ताकत और वृद्धि कम हो जाती है.

कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून में देरी वाले वर्षों के दौरान समय पर मौसम का पूर्वानुमान और किसानों के साथ स्पष्ट संचार बुवाई के फैसलों को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं.

भीषण गर्मी और फसलों पर बढ़ते जोखिम

अत्यधिक तापमान और मिट्टी में असंगत नमी भी बीज के अंकुरण और फसल के जल्दी उगने को प्रभावित कर रहे हैं. उच्च उपज वाली आधुनिक फसलें अक्सर स्थिर पर्यावरणीय परिस्थितियों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करती हैं और जलवायु के तनाव के संपर्क में आने पर उन्हें अधिक उर्वरक और कीट प्रबंधन उपायों की जरूरत हो सकती है.

मौसम के बदलते पैटर्न से कीटों की आबादी और बीमारियों के चक्र में भी बदलाव आ सकता है, जिससे फसल के संवेदनशील चरणों के दौरान प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है.

अगर बुवाई के शेष मौसम में बारिश सामान्य से कम बनी रहती है, तो कृषि उत्पादन—विशेष रूप से चावल के उत्पादन—पर दबाव बढ़ सकता है.

पानी की उपलब्धता एक और बड़ी चुनौती के रूप में उभर रही है. हालांकि सिंचित क्षेत्रों में बारिश पर निर्भर इलाकों की तुलना में वर्तमान में अधिक लचीलापन है, लेकिन देश के कई हिस्सों में जलाशयों के जल-स्तर में गिरावट आने लगी है. मानसून की शुरुआत में कम आवक होने से फसल के मौसम के बाद के समय में सिंचाई के लिए उपलब्ध जल की मात्रा कम हो जाती है.

पूर्वी और दक्षिणी भारत के जलाशयों में जल का स्तर कथित तौर पर उनके दीर्घकालिक औसत भंडारण स्तर से नीचे आ गया है. अगर आने वाले हफ्तों में बारिश में सुधार नहीं होता है, तो कमजोर क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल दोनों की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है.

बारिश पर निर्भर किसान विशेष रूप से असुरक्षित बने हुए हैं, क्योंकि बारिश में देरी होने से उपज में ज्यादा कमी आ सकती है या फसल पूरी तरह नष्ट हो सकती है.

दीर्घकालिक जोखिम

जलवायु विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर साल के अंत में अल नीनो की स्थिति और मजबूत होती है, तो भारत को खरीफ की कटाई के मौसम और उसके बाद रबी की बुवाई के दौरान भी अनियमित बारिश, लंबे समय तक गर्मी और अधिक मौसमी उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है.

इन परिस्थितियों से न सिर्फ फसल उत्पादन प्रभावित होगा, बल्कि सिंचाई प्रणालियों, ग्रामीण आय और खाद्य कीमतों पर भी दबाव बढ़ेगा.

साथ ही, वर्तमान भू-राजनीतिक तनाव वैश्विक उर्वरक और ऊर्जा बाजारों में अनिश्चितता पैदा कर रहा है. हालांकि, भारत ने हाल के वर्षों में पर्याप्त खाद्यन्न भंडार बनाए रखा है और उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित की है, लेकिन लंबे समय तक चलने वाले अंतरराष्ट्रीय व्यवधान आयात लागत बढ़ा सकते हैं और कृषि सब्सिडी पर अतिरिक्त दबाव डाल सकते हैं. अर्थशास्त्रियों ने चेताया है कि कृषि उत्पादन में कमी ग्रामीण आय को कम कर सकती है, समग्र आर्थिक गतिविधियों को धीमा कर सकती है और खाद्य वस्तुएं महंगी हो सकती है.

केंद्र सरकार ने अल नीनो से जुड़े संभावित प्रभावों के लिए आकस्मिक योजना (contingency planning) शुरू कर दी है. कृषि संबंधी सलाह में संवेदनशील क्षेत्रों के किसानों को उपयुक्त स्थानों पर बाजरा सहित सूखा झेलने वाली फसलों की ओर विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है.

अधिकारियों ने देश की सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली को सहारा देने के लिए खाद्यान्न भंडार को भी मजबूत किया है, साथ ही वे पूरे मानसून के दौरान जलाशयों के स्तर और फसलों की प्रगति पर नजर रख रहे हैं. हालांकि, विशेषज्ञों का तर्क है कि दीर्घकालिक अनुकूलन के लिए आपातकालीन उपायों से कहीं अधिक व्यापक संरचनात्मक सुधारों की जरूरत होगी.

कृषि विशेषज्ञ भारत की मौसम पूर्वानुमान और 'अंतिम छोर तक संचार' प्रणालियों को मजबूत करने का सुझाव देते हैं, ताकि किसानों को बुवाई के महत्वपूर्ण निर्णयों से पहले समय पर, स्थान-विशिष्ट सलाह मिल सके. इसके अलावा, बाजरा, दलहन और तिलहन जैसी जलवायु-अनुकूल फसलों के लिए प्रोत्साहन बढ़ाने से ज्यादा पानी वाली खेती पर निर्भरता कम हो सकती है और साथ ही पोषण सुरक्षा में सुधार हो सकता है.

सामुदायिक बीज बैंकों, बेहतर सिंचाई बुनियादी ढांचा, स्थानीय जल संरक्षण परियोजनाओं और जलग्रहण (watershed) बहाव क्षेत्र के जीर्णोद्धार में निवेश से बार-बार पड़ने वाले सूखे और अनियमित बारिश को झेलने की क्षमता को भी बढ़ाया जा सकता है.

कई शोधकर्ता व्यावहारिक होने पर एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देने, जैविक पदार्थों के माध्यम से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करने और आयातित रासायनिक इनपुट (खाद) पर अत्यधिक निर्भरता कम करने की भी वकालत करते हैं. सरकारी पोषण कार्यक्रमों के लिए स्थानीय रूप से अनुकूलित फसलों की अधिक खरीद से किसानों की आय में वृद्धि, खाद्य प्रणालियों में विविधता और स्थानीय खाद्य सुरक्षा को एक साथ मजबूत किया जा सकता है.

खाद्य सुरक्षा की परीक्षा

भारत का कृषि क्षेत्र मौसम की अनिश्चितता और वैश्विक आर्थिक दबावों के कारण अत्यधिक अनिश्चितता के दौर में प्रवेश कर रहा है. हालांकि इसका तत्काल परिणाम आने वाले हफ्तों में दक्षिण-पश्चिम मानसून की प्रगति पर निर्भर करेगा, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि दीर्घकालिक मजबूती के लिए जलवायु अनुकूलन, जल प्रबंधन, विविध कृषि प्रणालियों और आधुनिक कृषि योजना में निरंतर निवेश करना जरूरी होगा. आने वाला सीजन पर्यावरणीय और भू-राजनीतिक अनिश्चितता के दौर में, भारत की खाद्य उत्पादन को सुरक्षित रखने की क्षमता की नाजुक परीक्षा साबित हो सकता है.

(डिस्क्लेमर: इस लेख में साझा किए गए विचार और तथ्य लेखक के अपने हैं और ईटीवी भारत के विचारों को नहीं दर्शाते हैं)

यह भी पढ़ें- किसानों को जलवायु सेवाओं के लिए मुआवजा क्यों नहीं दिया जाता? कार्बन लेखांकन में खामी

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