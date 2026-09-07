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चीन से मिले 'कड़वे सबक' के बाद भारत की ओर क्यों रुख कर रहा यूरोप ?

नई दिल्ली : बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने कहा कि चीन पर अत्यधिक व्यापारिक निर्भरता के कारण यूरोप को "कड़ा सबक" मिला है, और उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां के नेताओं को इस संभावना के बारे में चेतावनी दी थी.भारत के तीन दिवसीय दौरे पर आए डी वेवर ने एक व्यापारिक कार्यक्रम में बोलते हुए चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसे "एक ऐसा पड़ोसी जिसे आप सभी जानते हैं" कहकर संबोधित किया.

उन्होंने कहा, "बहुत लंबे समय तक यूरोप देखता रहा कि अतिरिक्त उत्पादन क्षमता को हमारे बाजार में लागत से कम दाम पर बेचा जा रहा है, हमारे औद्योगिक आधार को कमजोर किया जा रहा है और जानबूझकर निर्भरताएं बढ़ाई जा रही हैं ताकि उनका इस्तेमाल लाभ उठाने के लिए किया जा सके."

उन्होंने आगे कहा, "इससे सबसे ज्यादा लाभ उठाने वाला देश यहां से ज्यादा दूर नहीं है. यह एक ऐसा पड़ोसी है जिसे आप सभी जानते हैं. भारत ने इसे हमसे पहले ही देख लिया था. और उन्होंने हमें चेतावनी दी थी, लेकिन हमने उनकी बात नहीं सुनी."

उन्होंने यह भी कहा, "यूरोप अब सुन रहा है. हम भी अब सुन रहे हैं."उन्होंने कहा कि चीन के साथ व्यापारिक तनाव के मद्देनजर, भारत और यूरोप के बीच तालमेल बढ़ रहा है क्योंकि दोनों पक्ष एक-दूसरे को भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखते हैं.

चीन और यूरोप के बीच बढ़ता व्यापार विवाद - बेल्जियम के प्रधानमंत्री की व्यापार पर अत्यधिक निर्भरता संबंधी टिप्पणियां सस्ते चीनी सामानों के आयात से यूरोपीय विनिर्माण पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर यूरोपीय देशों में बढ़ती चिंता को दर्शाती हैं. यूरोप वर्षों से चीन से किफायती विनिर्माण वस्तुओं के आयात पर निर्भर रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ तो हुआ है, लेकिन स्थानीय विनिर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है.

वस्तुओं की डंपिंग एक चिंता का विषय है. डंपिंग तब होती है जब किसी उत्पाद का आयात उस देश के बाजार में उत्पादन लागत से कम कीमत पर किया जाता है.परिणामस्वरूप, यूरोपीय संघ को चीन के पक्ष में प्रतिदिन लगभग एक अरब यूरो के भारी व्यापार घाटे का सामना करना पड़ रहा है.यूरोपीय संघ के आंकड़ों के अनुसार, व्यापार घाटा सालाना 360 अरब यूरो है, जिसमें चीन से आयात 559.4 अरब यूरो और यूरोपीय संघ का निर्यात 199.6 अरब यूरो है.

अमेरिका और ब्रिटेन के बाद चीन यूरोपीय संघ का वस्तुओं और सेवाओं का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. 2025 में यूरोपीय संघ द्वारा आयातित निर्मित वस्तुएं चीन से होने वाले कुल आयात का 97.3 प्रतिशत थीं.पोलिटिको की रिपोर्ट के अनुसार, चीन पर निर्भरता इतनी अधिक है कि सस्ते चीनी आयात से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ होने के कारण यूरोपीय संघ के रसायन और कार निर्माता कारखाने बंद कर रहे हैं और कर्मचारियों की छंटनी कर रहे हैं.चीन की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के इस्पात उद्योग और दवा उद्योग जैसे अन्य क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर भी चिंताएं बढ़ रही हैं.

इसके जवाब में, ब्रुसेल्स बीजिंग के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है और चीन से व्यापार घाटे को कम करने और यूरोपीय कंपनियों के लिए बाजार खोलने की प्रतिबद्धता की मांग कर रहा है.यूरोपीय संघ अक्टूबर तक व्यापार वार्ता को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा न होने पर उसने संभावित व्यापारिक उपायों की चेतावनी दी है.व्यापार युद्ध का खतरा बना हुआ है क्योंकि बीजिंग ने चेतावनी दी है कि वार्ता एकतरफा मांगों के आधार पर नहीं चलाई जा सकती.