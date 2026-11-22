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पीएम मोदी का आसियान की केंद्रीयता पर मुहर, समुद्री सुरक्षा और साइबर क्राइम पर नई पहल का प्रस्ताव दिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो) ( IANS )

By Aroonim Bhuyan 13 Min Read

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत के रणनीतिक जुड़ाव को बढ़ाने के लिए कई पहलों का प्रस्ताव दिया है. इसमें समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सांस्कृतिक विरासत और उच्च शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा. साथ ही, उन्होंने भारत के इंडो-पैसिफिक विजन में आसियान की अहमियत को भी दोहराया है.

मंगलवार, 17 नवंबर को मनीला में 21वें ईस्ट एशिया समिट (EAS) को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आसियान (एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस) की एकता और सेंट्रल भूमिका भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अहम हिस्सा बनी हुई है और उन्होंने एक फ्री, ओपन, इनक्लूसिव और रूल्स-बेस्ड इंडो-पैसिफिक के लिए नई दिल्ली का कमिटमेंट दोहराया.

उनका भाषण बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा और खाने की सप्लाई में रुकावट, कमर्शियल शिपिंग के लिए खतरे और बढ़ते ट्रांसनेशनल साइबर क्राइम के बीच आया. इस बात पर जोर देते हुए कि आर्थिक खुशहाली के लिए शांति, स्थिरता और अंदाजा लगाना जरूरी है, उन्होंने नई चुनौतियों से निपटने के लिए ज़्यादा क्षेत्रीय सहयोग की अपील की. खास घोषणाओं में नाविकों की सुरक्षा पहल, भारत की नेशनल फ़ोरेंसिक साइंसेज़ यूनिवर्सिटी में ईस्ट एशिया समिट साइबर क्राइम कॉन्फ़्रेंस, गुजरात के लोथल में मैरीटाइम हेरिटेज फ़ेस्टिवल और 2027 में बिहार के नालंदा में यूनिवर्सिटी हेड्स कॉन्क्लेव शामिल थे. ये प्रस्ताव भारत के इरादे को दिखाते हैं कि वह अपनी टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल क्षमताओं को पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के साथ जोड़कर पारंपरिक डिप्लोमैटिक, आर्थिक और डिफेंस सहयोग से आगे आसियान के साथ अपने जुड़ाव को बढ़ाना चाहता है. भारत के इंडो-पैसिफिक विजन के केंद्र में आसियान की अहमियत मोदी का आसियान की अहमियत पर जोर देना भारत की इस बात को दोहराता है कि इस ग्रुप को बदलते रीजनल आर्किटेक्चर के केंद्र में रहना चाहिए. आसियान के साथ भारत का जुड़ाव 1992 में सेक्टोरल डायलॉग रिलेशन के साथ शुरू हुआ और 1995 में यह पूरी डायलॉग पार्टनरशिप, 2002 में समिट-लेवल पार्टनरशिप और 2012 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक पहुंच गया. यह रिश्ता 2022 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक पहुंच गया, जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी डोमेन में बढ़ते मेल को दिखाता है. आसियान की अहमियत सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं है. हिंद और प्रशांत महासागरों के बीच इसकी भौगोलिक स्थिति इसे काफ़ी स्ट्रेटेजिक अहमियत देती है, क्योंकि इसके कई सदस्य देश जरूरी अंतरराष्ट्रीय नौ-परिवहण मार्ग पर मौजूद हैं. यह इलाका बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, बढ़ते कंज्यूमर मार्केट और इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन नेटवर्क तक भी पहुँच देता है. भारत के लिए दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ करीबी आर्थिक जुड़ाव उसके उत्तर-पूर्वी राज्यों को क्षेत्रीय बाजारों से जोड़ने और इंडो-पैसिफिक में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने के लिए जरूरी है. इसलिए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक बड़े फ्रेमवर्क में बदल गई है जिसमें कनेक्टिविटी, डिफेंस, समुद्री सुरक्षा, निवेश, टेक्नोलॉजी और लोगों के बीच बातचीत शामिल है. आसियान सेंट्रलिटी पर जोर देना, खासकर अमेरिका और चीन के बीच स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन को बढ़ाने के भारत के नजरिए को भी दिखाता है. समुद्री विवाद, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और कम्पटीशन वाले सिक्योरिटी हितों ने इलाके में अनिश्चितता बढ़ा दी है. नई दिल्ली एक ऐसे क्षेत्रीय सिस्टम का समर्थन करती है जिसमें आसियान के नेतृत्व वाले संस्थान बड़ी ताकतों के बीच बातचीत के लिए प्लेटफॉर्म दें और मतभेदों को शांति से सुलझाने में मदद करें. पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, जिसमें आसियान सदस्य और भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस शामिल हैं, इस तरह के जुड़ाव के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है. भारत की भागीदारी विशिष्ट भू-राजनीतिक व्यवस्थाओं के बजाय अंतरराष्ट्रीय कानून, आपसी सम्मान और संवाद पर आधारित क्षेत्रीय सहयोग के लिए उसकी प्राथमिकता को दर्शाती है. यूक्रेन और वेस्ट एशिया में युद्धों का जिक्र करते हुए मोदी ने जियोपॉलिटिकल अस्थिरता के बड़े नतीजों पर ज़ोर दिया, जिसमें एनर्जी सप्लाई, फ़ूड सिक्योरिटी, फ़र्टिलाइज़र की उपलब्धता और इंटरनेशनल शिपिंग में रुकावटें शामिल हैं. भारत और आसियान के लिए, जिनकी इकॉनमी ग्लोबल ट्रेड और समुद्री ट्रांसपोर्टेशन पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, सही इकॉनमिक और सिक्योरिटी हालात बनाए रखना एक आम प्राथमिकता है. समुद्री सुरक्षा और नाविकों की सुरक्षा प्रस्तावित नाविक सुरक्षा पहल का मकसद जॉइंट ट्रेनिंग और बेहतर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम के ज़रिए क्षेत्रीय सहयोग को मज़बूत करना है, और कमर्शियल जहाजों और उनके क्रू के लिए खतरों को लेकर बढ़ती चिंताओं को दूर करना है. साउथ-ईस्ट एशिया ग्लोबल समुद्री ट्रांसपोर्टेशन में एक अहम जगह रखता है. मलक्का स्ट्रेट हिंद महासागर को साउथ चाइना सी और बड़े पैसिफिक से जोड़ता है, जिससे यह दुनिया के सबसे जरूरी शिपिंग कॉरिडोर में से एक बन जाता है. मिलिट्री टकराव, पाइरेसी, कमर्शियल जहाजों पर हमले या नेविगेशन पर रोक की वजह से होने वाली रुकावटों का इंटरनेशनल ट्रेड और रीजनल सप्लाई चेन पर गंभीर असर पड़ सकता है. एनर्जी इंपोर्ट और विदेशी कॉमर्स के लिए समुद्री ट्रांसपोर्टेशन पर अपनी निर्भरता के कारण भारत का इन रूट्स को बचाने में सीधा इंटरेस्ट है. आसियान देशों की भी ऐसी ही चिंताएं हैं. यह प्रस्तावित पहल इमरजेंसी तैयारी, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जानकारी शेयर करने और कैपेसिटी-बिल्डिंग में सहयोग को आसान बना सकती है, जिसमें नाविकों की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जाएगा. यह भारत के 'महासागर' (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए आपसी और समग्र उन्नति) विजन को पूरा करता है, जिसका मकसद हिंद महासागर और इंडो-पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है. यह पहल 2026 को आसियान -भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाने से भी जरूरी हो गई है. भारत समुद्री डोमेन अवेयरनेस, नेवल एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट, समुद्री रिसर्च और शिपिंग रूट्स की सुरक्षा में ज़्यादा सहयोग करने की कोशिश कर रहा है. समुद्री कर्मचारियों की सुरक्षा पर ध्यान देकर, नया प्रस्ताव इन कोशिशों में एक प्रैक्टिकल पहलू जोड़ता है और इंटरनेशनल कॉमर्स के लिए क्षेत्रीय जलमार्गों को सुरक्षित रखने में साझा हित को मजबूत करता है. साइबरक्राइम और AI नई प्राथमिकताएँ बनकर उभरे हैं मोदी ने ट्रांसनेशनल साइबरक्राइम, खासकर ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड और स्कैम के बढ़ते खतरे पर भी ज़ोर दिया, जो सरकारों, फाइनेंशियल संस्थानों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए गंभीर चुनौतियाँ बन गए हैं. डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ने से कॉमर्स और फाइनेंशियल इनक्लूजन के मौके बने हैं, लेकिन इससे क्रिमिनल नेटवर्क को टेक्नोलॉजिकल कमजोरियों का फायदा उठाने और देश की सीमाओं के पार काम करने में भी मदद मिली है. इन खतरों से निपटने के लिए मोदी ने भारत की नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी में ईस्ट एशिया समिट साइबर क्राइम कॉन्फ्रेंस का प्रस्ताव रखा. यह कानून लागू करने वाली एजेंसियों, फोरेंसिक स्पेशलिस्ट और पॉलिसी बनाने वालों को जानकारी शेयर करने, जांच के तरीके शेयर करने और क्रॉस-बॉर्डर साइबर क्राइम के लिए मिलकर जवाब देने के लिए एक साथ लाएगा. उन्होंने ऑनलाइन स्कैम से निपटने पर समिट में अपनाए गए जॉइंट स्टेटमेंट का भी स्वागत किया, जिसमें मिलकर क्षेत्रीय कार्रवाई की जरूरत पर ज़ोर दिया गया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर, मोदी ने टेक्नोलॉजी के इंसानी, सबको साथ लेकर चलने वाले और सुरक्षित इस्तेमाल की वकालत की. उन्होंने छेड़छाड़ किए गए कंटेंट, डीपफेक और गलत जानकारी की पहचान करने के एक संभावित तरीके के तौर पर डिजिटल वॉटरमार्किंग की ओर ध्यान दिलाया.