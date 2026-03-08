ETV Bharat / opinion

ईरान के पास हथियारों का जखीरा, मिसाइल और ड्रोन अमेरिका-इजराइल के खिलाफ युद्ध की ताकत

खबर है कि ईरान की आर्म्ड फोर्स ने लड़ाई में हुए नुकसान की भरपाई के लिए अकेले 2026 की शुरुआत में ही करीब 1,000 नए ड्रोन जोड़े हैं.

ईरान ने निगरानी और हमले के लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल (UAV) में भारी निवेश किया है. विश्लेषकों का मानना ​​है कि ईरान के पास हजारों ड्रोन हैं, जो उसके मिसाइल स्टॉक से कहीं अधिक हैं.

मॉडर्न डिप्लोमेसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने के लिए सिमोर्ग, कासेद और सॉलिड-फ्यूल वाले कायम-100 (Qaem-100) जैसे SLV को एक्टिव रूप से डेवलप और टेस्ट कर रहा है, जिनकी क्षमताओं को अंतरराष्ट्रीय विश्लेषक अक्सर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) टेक्नोलॉजी विकसित करने के कवर के तौर पर देखते हैं. ईरानी रिपब्लिकन गार्ड कॉर्प्स (IRGC) द्वारा मैनेज किए जाने वाले ये सिस्टम, लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं.

SLV रॉकेट से चलने वाले सिस्टम होते हैं जिन्हें अंतरिक्ष एजेंसियां ​​सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में भेजने के लिए डिजाइन करती हैं. अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए इस्तेमाल होने के बावजूद, वे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों (प्रोपल्शन, गाइडेंस) के साथ टेक्नोलॉजी साझा करते हैं, जिससे वे डुअल-यूज सिस्टम बन जाते हैं जिनके फैलने की बड़ी चिंताएं हैं.

पश्चिमी विश्लेषकों के मुताबिक, दो और LACM, सौमार (Soumar) और होवेजह (Hoveizeh) भी शायद तैनात हैं. एक और LACM या अली (Ya Ali), जिसकी रेंज 700 किमी है, का कथित तौर पर टेस्ट किया गया है.

ईरान के पास पावेह मिसाइल (Paveh LACM) है जिसकी रेंज 1,650 किमी है, लेकिन इसकी पेलोड ले जाने की क्षमता अभी ज्ञात नहीं है.

लैंड अटैक क्रूज मिसाइलें बिना ड्राइवर वाली, गाइडेड गाड़ियां होती हैं जिन्हें लंबी दूरी (अक्सर 1,000 किमी से अधिक) से कीमती, फिक्स्ड या मोबाइल ग्राउंड टारगेट को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है. ये डिटेक्शन से बचने के लिए टेरेन-फॉलोइंग रडार (terrain-following radar) का इस्तेमाल करके कम ऊंचाई पर उड़ती हैं.

ईरान ने फतेह-2 नाम की एक और MRBM भी दिखाई है. इसकी रेंज 1,500 किमी बताई गई है, लेकिन इसकी पेलोड ले जाने की क्षमता पता नहीं है. खबर है कि ईरान ने कासिम बसीर नाम की मिसाइल का भी परीक्षण किया है, जिसकी रेंज 1,200 किमी है और पेलोड ले जाने की क्षमता लगभग 500 किलोग्राम है.

इनके अलावा, पश्चिमी विश्लेषकों का मानना ​​है कि ईरान ने शायद 2,000-3,000 किमी की रेंज और 750-1,500 किलोग्राम की पेलोड क्षमता वाली मिसाइलें खोर्रमशहर-1, 2, और 4 भी तैनात की हैं.

ईरान ने जिन MRBMs को तैनात किया है, उनमें से सेज्जील (Sejjil) मिसाइल ज्यादा से ज्यादा 2,000 किमी की दूरी तय कर सकती है और लगभग 750 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है.

'खैबर शेकन' (Khaibar Shekan) मिसाइल 1,450 किमी की दूरी तय कर सकती है और 400-600 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है.

फतेह-1 की रेंज 1,400 किमी है लेकिन इसकी पेलोड ले जाने की क्षमता पता नहीं है. हज कासिम मिसाइल 1,400 किमी तक लक्ष्य को भेद सकती है और 500 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकती है.

तेहरान में एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च व्हीकल के पास ईरानी राष्ट्रीय झंडे लेकर चलते लोग (AFP)

गदर और इमाद की रेंज क्रमशः 1,600 किमी और 1,800 किमी है और दोनों लगभग 750 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती हैं.

सार्वजनिक रूप से मौजूद जानकारी के मुताबिक, ईरान के पास कम से कम सात तरह की MRBMs तैनात हैं. ये इजराइल, खाड़ी देशों और पश्चिम एशिया में अमेरिकी बेस तक पहुंच सकती हैं. शहाब-3 की रेंज 1,300 किमी है और यह 750-1,000 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है.

इनके अलावा, माना जा रहा है कि ईरान ने 500 किमी रेंज वाली एक और SRBM Raad-500 का भी टेस्ट किया है, हालांकि इसके पेलोड का पता नहीं है.

ईरान के SRBMs में, देजफोल की रेंज सबसे अधिक 1,000 किमी है और यह 450-600 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है.

माना जाता है कि जुल्फिकार भी फतेह-110 फैमिली से है. इसकी रेंज 700 किमी है और यह 450-600 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है.

फतेह-313, फतेह-110 सीरीज का उन्नत संस्करण है, लेकिन इसमें एक बेहतर गाइडेंस सिस्टम है जो 500 किमी के अंदर लक्ष्य पर एकदम सटीक निशाना लगा सकती है. इसका पेलोड 350 किलोग्राम है.

फतेह-110 एक रोड-मोबाइल, प्रिसिजन-गाइडेड सिस्टम है जिसकी रेंज 300-350 किमी और पेलोड 500 किलोग्राम है.

शहाब-1 मिसाइल 300 किमी तक की रेंज कवर कर सकती है और 770-1,000 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है. शहाब-2 की रेंज लगभग 500 किमी है और यह लगभग 700 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है.

ईरान के SRBMs जो तैनात होने के लिए जाने जाते हैं, वे हैं शहाब-1, शहाब-2, कियाम-1, फतेह-110, फतेह-313, जुल्फिकार और देजफोल.

ईरान की प्रमुख बैलिस्टिक मिसाइलों में कम दूरी (300-700 किमी) और मध्यम दूरी (700-2,000 किमी) दोनों शामिल हैं.

तेहरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति की 47वीं सालगिरह पर क्रूज मिसाइल के पास खड़े लोग (AFP)

ईरान ने जून 2025 में इजराइल के साथ अपनी छोटी लड़ाई के दौरान और अप्रैल और अक्टूबर 2024 में संघर्ष के दो पहले के दौर के दौरान इनमें से सैकड़ों मिसाइलों का इस्तेमाल किया था. जवाब में, इजराइल ने ईरानी मिसाइल स्टॉक, लॉन्चर और प्रोडक्शन फैसिलिटी को निशाना बनाकर हमले किए. इजराइली अधिकारियों ने बाद में अंदाजा लगाया कि लड़ाई खत्म होने तक, ईरान का हथियारों का जखीरा लगभग 1,500 मिसाइलों और लगभग 200 लॉन्चर तक कम हो गया था. हालांकि 2025 के आखिर तक ऐसे संकेत थे कि तेहरान ने अपनी मिसाइल इन्वेंट्री (शस्त्रागार) को फिर से बनाने और फिर से भरने की कोशिशें शुरू कर दी थीं.

विस्कॉन्सिन प्रोजेक्ट ऑन न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल (Wisconsin Project on Nuclear Arms Control) की ईरान वॉच वेबसाइट के मुताबिक, 2022 में, यूएस सेंट्रल कमांड के उस समय के कमांडर जनरल केनेथ एफ मैकेंजी जूनियर ने कहा था कि ईरान के पास 3,000 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, इस आंकड़े में उसकी तेजी से बढ़ती लैंड-अटैक क्रूज मिसाइलों की लिस्ट शामिल नहीं है.

ईरान के पास पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल शस्त्रागार है, जो लंबे समय से अमेरिका और इजराइल जैसे तकनीकी रूप से बेहतर विरोधियों के खिलाफ इसकी विरोध रणनीति (deterrence strategy) की रीढ़ रहा है. इसके पास मानव रहित हवाई वाहनों (ड्रोन) का तेजी से विस्तार करने वाला बेड़ा भी है जो इसकी विरोध रणनीति की रीढ़ है. 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से, ईरान पहले ही क्षेत्र भर में लक्ष्यों पर सैकड़ों मिसाइलें और लगभग 2,000 ड्रोन दाग चुका है, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि ईरान इस तरह के हमलों को कितने समय तक बर्दाश्त कर सकता है.

नई दिल्ली: एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के बीच युद्ध अपने दूसरे हफ्ते में पहुंच गया है. इसी के साथ यह लड़ाई तेजी से सैन्य ताकत का टेस्ट बनती जा रही है — जो न सिर्फ लड़ाई के मैदान की रणनीति पर बल्कि हथियारों के स्टॉक पर भी निर्भर करती है.

खास ईरानी ड्रोन में शाहिद-136 और शाहिद-131 शामिल हैं, जो झुंड में हमलों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले घूमने वाले हथियार हैं.

मुहाजिर-6 ड्रोन में सटीक निशाना लगाने वाले बम और मिसाइलें होती हैं. मुहाजिर-10 की लंबी रेंज करीब 2,000 किमी है और यह 24 घंटे तक काम करता है. ये ड्रोन सस्ते हैं और बड़ी संख्या में लॉन्च किए जा सकते हैं, जो एयर-डिफेंस सिस्टम पर भारी पड़ते हैं. रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान मौजूदा युद्ध में अब तक 2,000 से अधिक ड्रोन लॉन्च कर चुका है, जिनका निशाना अमेरिकी बेस और क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे हैं.

नौसेना क्षमता

ईरान की नौसेना पारंपरिक नौसेना लड़ाइयों के बजाय फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य में विषम युद्ध पर ध्यान देती है. ईरान की प्रमुख नौसैनिक संपत्तियों तेज हमला करने वाली नावें जैसे मिसाइल बोट्स और स्वार्म क्राफ्ट, और नूर, कादिर और खलीज फार्स जैसी एंटी-शिप मिसाइलें हैं.

द न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव की वेबसाइट के अनुसार, ईरान रूस में बनी तीन किलो-क्लास (प्रोजेक्ट 877EKM) डीजल-इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन चलाता है, जिन्हें तारिक-क्लास (तारिक 901, नूह 902, यूनिस 903) के नाम से जाना जाता है, जिन्हें 1990 के दशक में कमीशन किया गया था.

तेहरान में रक्षा प्रदर्शनी के दौरान एंटी-एयरक्राफ्ट गन पर बैठी महिलाएं (AFP)

वेबसाइट पोस्ट में लिखा है, "अपने शांत, अकूस्टिक-स्टील्थ डिजाइन के कारण 'डीप सी ब्लैक होल' के रूप में जाने जाने वाले ये 70-74 मीटर के जहाज 18 टॉरपीडो (विस्फोटक हथियार) से लैस हैं और फारस की खाड़ी में माइंस लगा सकते हैं."

इसके अलावा, ईरान के पास गदीर पनडुब्बी भी है, जो छोटी सबमरीन की एक क्लास है जिसे खास तौर पर फारस की खाड़ी के कम गहरे पानी में क्रूजिंग के लिए बनाया गया है. ईरानी नेवी इस क्लास की अकेली ऑपरेटर है, जिसकी सभी सबमरीन सदर्न फ्लीट में काम करती हैं.

ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो, ईरान के पास हजारों समुद्री माइंस हैं जो होर्मुज़ स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकती हैं, जो दुनिया भर में तेल का एक बड़ा चोकपॉइंट है. इन क्षमताओं से ईरान शिपिंग और ऊर्जा प्रवाह को खतरे में डाल सकता है.

एयर फोर्स

ईरान की एयर फोर्स तुलना में कमजोर है और उसके बेड़े में ज्यादातर पुराने लड़ाकू विमान हैं. मुख्य एयरक्राफ्ट टाइप में F-14 Tomcat (शाह के जमाने के अमेरिकी जेट्स की विरासत), F-4 Phantom, MiG-29, और Su-24 शामिल हैं.

ईरान ने देश में बने लड़ाकू विमानों जैसे कोसर (Kowsar), जो एडवांस्ड फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ नई चौथी पीढ़ी के एवियोनिक्स (इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों) से लैस है, और साइकह फाइटर (Saeqeh fighter), जो एक सिंगल-सीट जेट फाइटर है, जो अमेरिकन नॉर्थ्रॉप F-5 से लिया गया है, के साथ मॉडर्नाइज करने की कोशिश की है. हालांकि, एयर फोर्स को अमेरिकी और इजराइली दोनों एयर फोर्स से कमजोर माना जाता है, जिनका हवाई क्षेत्र में दबदबा है.

एयर डिफेंस सिस्टम

ईरान ने अपने क्षेत्र और मिसाइल साइट्स की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस में भारी निवेश किया है. खास सिस्टम में S-300PMU-2 (एक रूसी लंबी दूरी का सरफेस-टू-एयर मिसाइल (SAM) सिस्टम), बावर-373, S-300, Khordad-15, और Tor-M1, एक हर मौसम में काम करने वाला, कम से मीडियम ऊंचाई वाला, कम दूरी का SAM सिस्टम है जिसे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल, ड्रोन और कम दूरी के बैलिस्टिक खतरों को रोकने के लिए बनाया गया है.

जमीनी फोर्स

ईरान के पास बड़ी संख्या में सैनिक रिजर्व हैं. इनमें IRGC, अर्तेश नाम की नियमित सेना और बसीज मिलिशिया (Basij militia) शामिल हैं.

IRGC ईरानी आर्म्ड फोर्स की मुख्य शाखा है. इसे ईरानी क्रांति के बाद मई 1979 में आयतुल्लाह रूहोल्लाह खुमैनी ने ऑफिशियली एक मिलिट्री ब्रांच के तौर पर बनाया था. 2024 तक, IRGC में कुल लगभग 125,000 लोग थे. IRGC नेवी अब ईरान की प्राथमिक बल है जो फारस की खाड़ी पर ऑपरेशनल कंट्रोल रखती है, और असल में कोस्ट गार्ड का काम करती है.

अर्तेश ईरान की कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्स है और इसमें 350,000 जवान हैं.

IRGC की बसीज, जो एक पैरामिलिट्री वॉलंटियर मिलिशिया है, में लगभग 90,000 एक्टिव लोग हैं.

प्रॉक्सी मिलिशिया

ईरान की सबसे बड़ी ताकतों में से एक उसका रीजनल प्रॉक्सी नेटवर्क है. इसके खास भागीदारों में लेबनान में हिज्बुल्लाह, इराक में शिया मिलिशिया, यमन में हूती और सीरियाई मिलिशिया ग्रुप शामिल हैं. इन समूहों के पास ईरानी मिसाइलें और ड्रोन हैं, जिससे ईरान अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला कर सकता है.

तो, ईरान अपनी ताकत और कमजोरियों को देखते हुए कब तक युद्ध को झेल सकता है?

पूर्व भारतीय राजनयिक तलमीज अहमद, जो सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) में राजदूत रह चुके हैं, ने अपनी सीधी राय जाहिर की कि ऐसा कोई टाइमफ्रेम नहीं है जिसके अंदर हार मान ली जाएगी.

अहमद ने ईटीवी भारत से कहा, "मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई संभावित स्थिति है जिसमें इस्लामिक रिपब्लिक खत्म हो जाएगा."

इस बारे में, उन्होंने अफगानिस्तान और इराक पर अमेरिकी हमलों का जिक्र किया. उन्होंने कहा, "आपके पास तालिबान का उदाहरण है और आपके पास इराकियों का भी उदाहरण है. दोनों ही मौकों पर, अमेरिकी सैनिकों को लगातार परेशान किया गया. दोनों ही मामलों में, अमेरिका के सैनिक जमीन पर थे. अब, जमीन पर सैनिकों के बिना, अमेरिकी राष्ट्रपति कभी जीत का ऐलान कैसे करेंगे?"

अहमद ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप को युद्ध के मलबे से उभरने वाली किसी भी सरकार के साथ काम करना होगा. उन्होंने कहा, "इन दो कसौटी के आधार पर, मैं कहूंगा कि बिना राजनयिक पहल के, लड़ाई खत्म नहीं हो सकती. यह चलती रहेगी."

उन्होंने आगे बताया कि अमेरिका, ईरान के साथ इस लड़ाई में तब कूदा है जब वह एक बहुत अच्छी राजनयिक बातचीत में शामिल था. अहमद ने कहा, "मेरे हिसाब से, ऐसा लगता है कि इस बातचीत में काफी प्रगति हुई है, जैसा कि ओमानी विदेश मंत्री के बयान से साफ पता चला है, जो बातचीत में मध्यस्थ थे. अब, आगे बढ़ते हुए, मेरा खुद का मानना ​​है कि इजराइली प्रधानमंत्री (बेंजामिन नेतन्याहू) ने 11 फरवरी को अपनी यात्रा के दौरान ट्रंप के अहंकार पर जोर दिया."

पूर्व राजनयिक के मुताबिक, नेतन्याहू ने युद्ध के कारण को सही ठहराने के लिए ट्रंप के सामने शायद तीन बातें रखीं. अहमद ने कहा, "नंबर एक, कि ईरान दुष्ट और हिंसक है, और वह बड़ी संख्या में अपने ही लोगों को मार रहा है. नंबर दो, कि उसने न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ा है, और वह परमाणु संवर्धन से बस एक हफ्ता दूर है. नंबर तीन, कि अगर हम सुप्रीम लीडर की हत्या कर देते हैं, तो हम शासन बदलने में मदद करेंगे. आप (ट्रंप) अमेरिकी इतिहास में सबसे महान अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर जाने जाएंगे, जिन्होंने कुछ ऐसा हासिल किया जो कोई दूसरा राष्ट्रपति 40 साल में हासिल नहीं कर पाया. अब, यही हुआ है."

उन्होंने कहा कि ट्रंप शुरू में राजनयिक समाधान के पक्ष में थे. अहमद ने कहा, "लेकिन जब तक बातचीत शुरू हुई, और जब तक बातचीत खत्म हुई, उन्हें यकीन हो गया था कि सिर्फ आयतुल्लाह अली खामेनेई को हटाना ही काफी होगा, और ईरान बमबारी अभियान के कुछ ही दिनों में गिर जाएगा. उन्हें पता नहीं था."

उन्होंने कहा कि "भोले-भाले" राष्ट्रपति ट्रंप, "महत्वाकांक्षा (Megalomania) और घमंड में चूर", इस लड़ाई में उलझ गए. अहमद ने कहा, "हालांकि, सभी मुख्य धारा के अमेरिकी विश्लेषक कह रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति बिना किसी उद्देश्य के जंग में उतर गए हैं. उन्हें नहीं पता कि वह क्या हासिल करना चाहते हैं. उनके पास इस बारे में कोई समय-सीमा नहीं है."

उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ट्रंप को नहीं पता कि उन्हें ईरान पर कितना दबाव डालना है. अहमद ने कहा, "पांच दिन की बमबारी के बाद अब वह (ट्रंप) बात कर रहे हैं कि वह (ईरान) पूरी तरह से हार मानना ​​चाहता है. मेरे हिसाब से, यह इस बात का इशारा है कि वह पहले से ही दबाव महसूस कर रहे हैं. उन्हें लग रहा था कि युद्ध पांच दिन में खत्म हो जाएगा. अब वह छह हफ्ते और सात हफ्ते की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि वह छह हफ्ते और सात हफ्ते में क्या करना चाहते हैं. वह ईरान पर किस चीज से हमला करना चाहते हैं? वह हर दिन ईरान पर और अधिक बमबारी करना चाहते हैं."

पूर्व भारतीय राजनयिक के अनुसार, अगर अमेरिका को लगता है कि ईरानी लोगों का एक हिस्सा (एक बड़े बदलाव की, बहुत सारी मौतों के बाद जो हुआ है) चाहता है, तो बहुत मुमकिन है कि ज्यादातर ईरानी लोग अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिका से दूरी बना लें.

अहमद ने बताया, "फिर एक और बात जिस पर आपको ध्यान देना होगा, वह यह है कि राष्ट्रपति का ग्रुप, MAGA (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन), पूरी तरह से युद्ध के खिलाफ है. उनमें से कट्टर दक्षिणपंथी एंटी-सेमिटिज्म की भाषा बोल रहे हैं और वे इजराइल के बारे में बहुत बुरा-भला कह रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं कि वे देश को एक ऐसे युद्ध में घसीट रहे हैं जिसे अमेरिका में दक्षिणपंथी तत्व समर्थन नहीं कर रहे हैं, जो उनके मुख्य समर्थक हैं."

ईरान को कोई जल्दी नहीं...

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में सेंटर ऑफ वेस्ट एशियन स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर मुद्दस्सिर कमर के मुताबिक, ईरान के पास एक मजबूत सैन्य आधार है, लेकिन वह अमेरिका और इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकता. कमर ने ईटीवी भारत को बताया, "अगर हम सिर्फ जंग जारी रखने की बात करें, तो यह दो से तीन महीने तक चल सकती है. लेकिन ईरान लंबे समय के लिए तैयारी कर रहा है और उसे कोई जल्दी नहीं है."

यहां यह बताना जरूरी है कि, शनिवार को, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने इजराइल और अमेरिका के साथ अपनी जंग के दौरान किए गए हमलों के लिए पड़ोसी खाड़ी देशों से माफी मांगी थी, लेकिन कहा था कि तेहरान तब तक हमला नहीं करेगा "जब तक वे पहले हमला न करें". हालांकि, उन्होंने यह साफ कर दिया कि 28 फरवरी को अली खामेनेई की हत्या के बाद भी ईरान अमेरिका और इजराइल के सामने सरेंडर नहीं करेगा.

कमर के मुताबिक, ईरान अपनी सैन्य रणनीति को फिर से ठीक कर रहा है. उन्होंने कहा, "सवाल यह है कि क्या अमेरिका और इजराइल जमीन पर सैनिक उतारेंगे. यह इस बारे में है कि क्या अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ कुर्दों का इस्तेमाल करने जा रहे हैं. यह इस बारे में भी है कि क्या ईरान इस इलाके में अपने मिलिशिया (Militia) का इस्तेमाल करने जा रहा है."

उन्होंने कहा कि अगर एयर स्ट्राइक और मिसाइल हमले जारी रहे, तो लड़ाई महीनों तक चल सकती है. कमर ने कहा, "लेकिन, अगर जमीनी सेना ईरानी इलाके में घुसती है और अंदरूनी लड़ाई होती है, तो यह कम से कम एक साल तक चल सकती है. हमने यह सीरिया, इराक और लीबिया में देखा है."

मुद्दस्सिर कमर ने कहा कि ईरान की स्थिति को दो नजरिये से देखा जा सकता है. उन्होंने कहा, "अगर इस स्थिति के बीच बीच-बचाव होता है, तो लड़ाई इसी साल – कुछ हफ्तों या महीनों में खत्म हो सकती है. लेकिन, अगर गृह युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तो हम एक बहुत लंबे संघर्ष की ओर देख रहे हैं."

